«Вороны» с томагавками в руках

Делегация вождей воронов, 1880 г. Слева направо: Старая ворона, Магическая ворона, Длинный лось, Множество переворотов и Довольный орел
«Мы четверо вошли в вигвам Белого Волка.
У моего отца не было боевого наряда,
и Белый Волк дал ему свой головной убор
из шкурок ласточки, украшенный двумя рогами.
Лицо и руки он выкрасил священной красно-бурой краской».
Джеймс Виллард Шульц «Ошибка Одинокого Бизона»
У моего отца не было боевого наряда,
и Белый Волк дал ему свой головной убор
из шкурок ласточки, украшенный двумя рогами.
Лицо и руки он выкрасил священной красно-бурой краской».
Джеймс Виллард Шульц «Ошибка Одинокого Бизона»
Индейцы с томагавками и без них. Давно пора было начать этот цикл и познакомить читателей ВО с историей аборигенов Американского континента с древнейших времен, то есть всё самое интересное «про индейцев». Но тема, можно сказать, началась сама собой.
Просто я обещал одному заботливому дедушке рассказать про индейские головные уборы, чтобы тот мог более «профессионально» порадовать любимого внука, ну и… пришлось срочно делать материал «из всего, что было под руками». А так как было слишком жестоко заставлять его ждать еще больше, рассказ о «земле за океаном» и ее людях, коренных аборигенах, мы начнем с… индейцев племени кроу – весьма примечательного во всех отношениях индейского народа.
Кроу на тропе войны. Фото Эдварда С. Куртиса
Вороны, чье имя – Апсаалук ([ə̀ˈpsáːɾòːɡè]), пишется также как Абсарока, произносится как Абсорка) – это коренные американцы, проживающие сегодня в основном на юге штата Монтана. Это признанное на федеральном уровне племя, живущее в индейской резервации, расположенной в южно-центральной части этого штата.
Типи кроу. Рис. Джорджа Катлина 1832–1833
Кроу – это равнинное племя, говорящее на своем собственном языке, часть ветви сиуанских языков, распространенных раньше в долине реки Миссури. В 2007 году из 14 000 зарегистрированных членов племени на нем говорили 3 000.
Территория кроу по договору Ла-Рами 1851 года
Во время колонизации Дикого Запада индейцы кроу перешли на сторону белых и оказали серьезную помощь армии США, которая в свою очередь серьезным образом помогла им против их соседей и соперников, сиу и шайеннов.
В исторические времена кроу жили в долине реки Йеллоустон, которая течет через современный Вайоминг через Монтану и до Северной Дакоты, где она впадает в реку Миссури.
Сегодня они живут в основном в резервации к югу от Биллингса, в штате Монтана, а также в нескольких крупных, в основном западных, городах США. На территории этого штата находится и агентство кроу, которое занимается делами племени. В свою очередь племя управляет делами Колледжа Литтл-Биг-Хорн.
Карта Северной Америки с районами расселения основных индейских племен
Самоназвание племени Абсарока переводится как «дети большой птицы с большим клювом», и было дано им соседним с кроу племенем хидатса, также говорящим на сиуанском языке. Французские первопроходцы, раньше других белых встретившиеся с кроу, перевели это название как «люди-вороны» (gensducorbeau), после чего их стали называть так на своих языках и другие индейские племена.
Флаг территории кроу
Где находилась древняя территория расселения кроу?
Считается, что раньше они жили недалеко от озера Эри на территории нынешнего Огайо. Но… были вынуждены уйти оттуда на запад, сначала к югу от озера Виннипег в штате Манитоба. А затем в район Дьявольского озера в Северной Дакоте.
Сначала кроу входили в племя хидатса, но потом почему-то из него выделились и ушли затем еще дальше на запад. Возможно, что причиной этого исхода стали нападения местных шайеннов и сиу – индейцев лакота.
Копье кроу
Чехол для копья
Лук кроу
… и стрелы к нему
Томагавк кроу
Они обосновались в районе реки Йеллоустоун и ее притоков в Монтане и Вайоминге, изгнали оттуда племя шошонов и начали торговать мехами с французскими колонистами из Канады. В это же время они разделились на четыре группы: горные кроу, речные кроу, кроу «удар ногой в живот» и «бобер сушит мех».
Бывшие до этого полукочевыми охотниками и фермерами из северо-восточных лесов, они приспособились к полностью кочевому образу жизни равнинных индейцев и сделались охотниками и собирателями, причем научились даже охотиться на бизонов. До 1700 года для перевозки грузов они использовали собак, которых, в отличие от индейцев других племен, не ели. Лошади кроу были в ту пору неизвестны.
Партфлеши кроу
Начиная с 1740 года племена равнин начали быстро изучать искусство верховой езды, а вместе с ним и коневодство, что позволило им перейти к освоению не только окраинных земель Великих равнин, но и забираться в самое их сердце, и… более эффективно охотиться на бизонов. Правда, суровые зимы на севере Великих равнин не позволяли иметь тамошним индейцам большие стада лошадей, в отличие от равнинных племен на юге. Однако очень скоро племена кроу, хидатса, а также восточные и северные шошоны научились справляться с этим обстоятельством и прославились в прериях как отличные коневоды и обладатели больших конских табунов.
Поскольку в это время на равнины в поисках дичи и бизонов стали переселяться с востока и другие племена, кроу начали подвергаться регулярным набегам со стороны бедных лошадьми племен, включая могущественный союз черноногих, гро-вантров, ассинибойнов, пауни и ютов, которые организовывали их с целью захвата лошадей. А затем им пришлось еще столкнуться и с индейцами лакота и их союзниками – племенами арапахо и шайеннами, которые были также не прочь отнять у кроу принадлежавших им лошадей.
Так у кроу появились два сильных врага: союз во главе с черноногими и союз лакота-шайеннов и арапахо.
Седло
Когда европейцы прибыли на континент, а затем добрались и до кроу, то те встретили их как врагов. Но в 1850 году некий их мальчик, впоследствии ставший их вождем, увидел сон, который был истолкован старейшинами племен как означающий, что белые станут господствовать над всей их страной, и что Вороны, если они хотят сохранить хотя бы что-то, должны оставаться в хороших отношениях с белыми.
В 1851 году более многочисленные лакота и шайенны находились к югу и востоку от территории кроу в Монтане и служили своего рода щитом против экспансии бледнолицых. Но эти враждебные племена жаждали охотничьих угодий кроу и постоянно с ними воевали. По праву сильного они захватили восточные охотничьи угодья кроу, в том числе долины рек Паудер и Тан, и оттеснили менее многочисленных Воронов на запад и северо-запад вверх по течению реки Йеллоустоун.
Мужские леггинсы кроу
После 1860 года лакота-сиу начали претендовать на все бывшие земли кроу: от Блэк-Хиллз в Южной Дакоте до гор Биг-Хорн в Монтане. Договор Форта-Ларами 1851 года с Соединенными Штатами подтвердил, что кроу получают права на большую территорию с центром в горах Биг-Хорн: территория эта простиралась от бассейна Биг-Хорн на западе до реки Мидия на севере и на востоке до реки Паудер.
Женское платье кроу
Война Красного Облака (1866–1868) стала вызовом лакота-сиу военному присутствию Соединенных Штатов на тропе Бозмана, маршруте вдоль восточной окраины гор Биг-Хорн к золотым приискам Монтаны. Война Красного Облака закончилась победой лакота. Договор индейцев Форта-Ларами (1868 г.) с Соединенными Штатами подтвердил контроль лакота над всеми Великими равнинами от Блэк-Хиллз в Дакоте на запад через бассейн Паудер-Ривер до гребня гор Биг-Хорн. После этого лакота-сиу во главе с Сидящим Быком, Бешеной Лошадью, Галлом (Желчью) и другими своими союзниками из северных шайеннов начали совершать набеги по всей территории восточной Монтаны и северо-восточного Вайоминга, которые какое-то время были территорией предков кроу.
25 июня 1876 года лакота-сиу и шайенны одержали крупную победу над армией под командованием полковника Джорджа А. Кастера в битве при Литтл-Биг-Хорн в резервации индейцев кроу, но Великая война сиу (1876–1877 гг.) закончилась поражением сиу и их союзников – шайеннов.
Мокасины кроу
Тогда же воины-вороны были зачислены в армию США в качестве разведчиков, люто ненавидевших сиу и шайеннов.
В итоге последние были изгнаны из восточной Монтаны и Вайоминга: некоторые племена бежали в Канаду, а другие подверглись насильственному перемещению в отдаленные резервации, в основном в районы современных штатов Монтана и Небраска к западу от реки Миссури.
В 1918 году Вороны впервые пригласили представителей других племен на так называемую «Воронью ярмарку», которая и теперь отмечается ежегодно в третью декаду августа. И кто только сегодня в этом празднестве не участвует….
Мужская куртка
Хронологическая история кроу
Хронологически история кроу такова.
1600–1699 гг. Группа индейцев кроу отправилась на запад после того, как покинула деревни хидатса с земляными домиками в районе рек Найф и Харт (современная Северная Дакота) примерно в 1675–1700 годах. Они выбрали место для единственного земляного домика в нижнем течении реки Йеллоустоун. Большинство семей жили в типи на новом месте. Эти индейцы навсегда покинули деревни хидатса и забыли о выращивании кукурузы, но им ещё предстояло стать «настоящими» воронами, охотящимися на бизонов. Археологи называют это место «прото-Кроу» в современной Монтане как «место Хагена».
Индеец племени кроу. Рис. Е. А. Бурбанка
1700–1799 гг. Незадолго до 1765 года Вороны устроили Танец Солнца, на котором присутствовал бедный арапахо. Некая женщина-кроу, наделенная мистической силой, дала ему «фигурку-лекарство» (так индейцы называют амулеты), после чего он быстро добился среди них высокого положения и приобрел лошадей больше, чем кто-нибудь другой. Во время следующего Танца Солнца несколько Ворон украли фигурку, чтобы оставить её в племени. В конце концов, арапахо сделал себе дубликат. Позже он женился на женщине кайова и привез с собой эту куклу. Кайова используют её во время Танца Солнца до сих пор и признают одним из самых мощных племенных лекарств, то есть талисманов. Они до сих пор считают, что племя Воронов является источником их священной фигуры Тай-май и благодарны ему за это.
Палочка для ку. Ею нужно было коснуться убитого или живого поверженного противника и громко крикнуть «Ку!». Тогда всем становилось очевидно, что ты совершил подвиг воина!
1800–1824 гг. Вороны убили не менее тридцати лакота в 1800–1801 гг., согласно двум зимним подсчетам лакота. В следующем году лакота и их союзники-шайенны убили всех мужчин в лагере кроу, где находилось тридцать типи. Первый торговый пост в стране кроу был построен в 1807 году и стал известен как Форт-Раймонд и Форт-Лиза (1807–1813 гг.). Как и последующие форты, форт Бентон (ок. 1821–1824 гг.) и форт Касс (1832–1838 гг.), он был построен недалеко от слияния рек Йеллоустоун и Бигхорн.
В 1819 году кроу убили тридцать шайеннов, которые пытались украсть у них лошадей. В ответ на это в следующем году шайенны и воины лакота разрушили лагерь кроу у реки Тонг. Вероятно, это было самое серьезное нападение на Ворон за всю их историю. В 1829 году семь воинов кроу были убиты индейцами племени черноногих во главе с Пятнистым Медведем. Летом 1834 года Вороны два дня осаждали форт Маккензи, причем люди в форте даже выстрелили по ним из пушки, но настоящего вреда никому нанесено не было. Вороны ушли за четыре дня до прибытия группы черноногих.
И в общем-то, кроу и белые после этого не враждовали. Зато в 1845 году кроу напали на лагерь черноногих и захватили в плен 160 женщин и детей. Постепенно при посредничестве торговцев пушниной Вороны позволили 50 женщинам вернуться в свое племя.
Язык знаков, которым объяснялись равнинные индейцы, говорившие на разных языках
В 1845–1876 гг. кроу постоянно враждовали с шайеннами и дакота и потому начали очень тесно сотрудничать с белыми. Они считались лучшими разведчиками в регулярных войсках США и оправдывали это мнение на деле.
Воины-вороны и воины-шайенны заключают мир – индейский рисунок
В годы Первой и Второй мировых войн многие молодые кроу служили в армии США, но по возвращении в племя воинами не считались, так как старики полагали, что они не сделали ничего такого, что позволяет таковыми их считать, то есть не сделали ку и не добыли ни одного скальпа! Зато польза от них была чрезвычайно велика. Имея двух индейцев одного племени в соседних подразделениях, американцы перестали шифровать свои сообщения по радио, и ни японцы, ни немцы ничего из их переговоров понять не могли.
Хо-ра-то-а – Храбрый. Рис. Дж. Катлина, 1832
Культура кроу в чем-то была схожей с культурой всех прочих степных индейцев, но имела свои особенности.
Главным средством транспорта была лошадь. Лошади приобретались в результате набегов и торговли с другими народами Равнин, такими как команчи и кайова, а те в свою очередь получили своих лошадей от испанцев и юго-западных индейцев, таких как пуэбло. У Ворон были большие табуны лошадей, одни из самых больших, принадлежавших индейцам равнин.
В 1914 году у них было примерно от тридцати до сорока тысяч голов, но к 1921 году количество скакунов сократилось до одной тысячи. Именно лошадь позволила Воронам стать сильными и опытными конными воинами, способными совершать смелые маневры во время битвы, в том числе подвешиваться под скачущей лошадью и стрелять из лука на скаку.
У них также было много собак; например, в крупном лагере их могло быть от пяти до шести сотен. Собак использовали в качестве охранников и вьючных животных для переноски вещей. Введение лошадей в общество Воронов позволило им быстрее тянуть более тяжелые грузы, что значительно сократило количество собак, используемых в качестве вьючных животных.
Женщины носили платья из оленьей и буйволиной шкуры, украшенные лосиными зубами или раковинами каури. Зимой они надевали на ноги легинсы, а на ступни – мокасины. Женщины-вороны заплетали волосы в две косы. Мужская одежда обычно состояла из рубахи, длинной набедренной повязки и мокасин. Зимой часто носили что-то вроде шуб из шкуры бизона. Легинсы были либо сделаны из шкур животных, либо из одеял, которые были очень ценным предметом торговли, их специально делали для индейцев в Европе.
Вышитая рубашка индейцев сарси
Волосы носили длинные, в некоторых случаях доходившие до земли. Известны они были и тем, что часто носили волосы в стиле помпадур, и окрашивали их в белый цвет. Мужчины часто заплетали волосы в две косы, завернутые в мех бобра или выдры. Волосы смазывались для блеска медвежьим жиром. Воины и знахари носили на голове чучела птиц. Как и другие равнинные индейцы, вороны использовали головные уборы из перьев орлов, ворон, сов и других птиц. Традиционный головной убор кроу украшался рогами бизона, пришитыми к кожаной шапочке, украшенной перьями и вышивкой бисером.
У кроу свой, очень красивый «вороний стежок», по которому их вышивку индейцы отличают от всякой другой. Свою традиционную одежду Вороны носят до сих пор, но понятно, что не всегда и не в полном комплекте.
Индейцы кроу, фото Давида Ф. Бэрри, 1878–1883 гг.
Местонахождением правительства и столицей резервации индейцев кроу сегодня является Агентство кроу в штате Монтана. Племя Ворон исторически избирало председателя совета племени раз в два года; однако в 2001 году срок его полномочий был продлен до четырех лет. Председатель совета является главным исполнительным директором, спикером совета и лидером большинства в Совете племени кроу.
Конституционные изменения 2001 года привели к созданию трех ветвей власти. Председатель является главой исполнительной власти, которая включает в себя офисы заместителя председателя, секретаря, заместителя секретаря, а также племенные офисы и отделы Администрации племени кроу. 19 мая 2008 года Вороны приняли сенатора США (впоследствии президента) Барака Обаму в племя в день его визита в резервацию. Представители кроу также приняли участие в инаугурационном параде президента Обамы.
В 2020 году председатель племени поддержал переизбрание президента Дональда Трампа, то есть в современной жизни США индейцы кроу играют весьма активную роль.
P. S. А вот так делается индейский солнечный головной убор. Перья нашиваются на шапку из замши! Рис. из книги Ю. Котенко. «Индейцы Великих равнин». М.: Техника молодежи, 1997 г. С. 136
P. S. S. Тем, у кого есть дети, интересующиеся темой индейцев, могу порекомендовать вот эту свою книгу. Она прекрасно оформлена и просто и понятно написана. В детских библиотеках эта книга должна быть
Примечание. Для иллюстрирования материала использованы фотографии Национального музея американских индейцев.