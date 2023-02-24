«Вороны» с томагавками в руках



Делегация вождей воронов, 1880 г. Слева направо: Старая ворона, Магическая ворона, Длинный лось, Множество переворотов и Довольный орел

«Мы четверо вошли в вигвам Белого Волка.

У моего отца не было боевого наряда,

и Белый Волк дал ему свой головной убор

из шкурок ласточки, украшенный двумя рогами.

Лицо и руки он выкрасил священной красно-бурой краской».

Джеймс Виллард Шульц «Ошибка Одинокого Бизона»



Кроу на тропе войны. Фото Эдварда С. Куртиса



Типи кроу. Рис. Джорджа Катлина 1832–1833



Территория кроу по договору Ла-Рами 1851 года



Карта Северной Америки с районами расселения основных индейских племен



Флаг территории кроу



Копье кроу



Чехол для копья



Лук кроу



… и стрелы к нему



Томагавк кроу



Партфлеши кроу



Седло



Мужские леггинсы кроу



Женское платье кроу



Мокасины кроу



Мужская куртка

Хронологическая история кроу



Индеец племени кроу. Рис. Е. А. Бурбанка



Палочка для ку. Ею нужно было коснуться убитого или живого поверженного противника и громко крикнуть «Ку!». Тогда всем становилось очевидно, что ты совершил подвиг воина!



Язык знаков, которым объяснялись равнинные индейцы, говорившие на разных языках



Воины-вороны и воины-шайенны заключают мир – индейский рисунок



Хо-ра-то-а – Храбрый. Рис. Дж. Катлина, 1832



Вышитая рубашка индейцев сарси



Индейцы кроу, фото Давида Ф. Бэрри, 1878–1883 гг.



P. S. А вот так делается индейский солнечный головной убор. Перья нашиваются на шапку из замши! Рис. из книги Ю. Котенко. «Индейцы Великих равнин». М.: Техника молодежи, 1997 г. С. 136



P. S. S. Тем, у кого есть дети, интересующиеся темой индейцев, могу порекомендовать вот эту свою книгу. Она прекрасно оформлена и просто и понятно написана. В детских библиотеках эта книга должна быть