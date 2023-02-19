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Главком Объединенных сил НАТО в Европе выступил за немедленную поставку истребителей Украине

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Главком Объединенных сил НАТО в Европе выступил за немедленную поставку истребителей Украине

Украине срочно требуются истребители F-16, они помогут украинской армии победить в войне против России. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.


В Конгрессе США прошло закрытое заседание, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов Палаты представителей, обсуждалась Украина. На заседании выступил и командующий ОВС НАТО Каволи, который подтвердил необходимость срочной поставки Украине истребителей. По мнению генерала, полученная от Запада боевая авиация непременно поможет ВСУ победить Россию.

Кроме самих истребителей, Каволи предлагает передать Украине дальнобойные ракеты ATCMS (Army Tactical Missile System) к имеющимся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS, а также беспилотники. Все это должно помочь Киеву победить в конфликте. Именно это генерал и пытался донести до американских конгрессменов.

На данный момент США отказывают в поставках истребителей F-16 Украине, несмотря на неоднократные просьбы Зеленского и его окружения. Последний "Рамштайн", который в Киеве называли "авиационным" и надеялись по итогам получить авиацию, стал полным разочарованием для верхушки режима. В то же время в Киев не оставляют попыток заставить Запад передать Воздушным силам хоть какое-то количество самолетов.

На сегодняшний день почти все страны НАТО отказали Зеленскому, хотя Джо Байден заявил, что был бы "не против", если какая-нибудь из стран поделилась с Украиной своими истребителями. Пока только Нидерланды что-то там обещают Украине, да Великобритания, но только после окончания военного конфликта.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:15
    0
    Немедленно,это как?Вместе с пилотами и обслугой?Непуганные идиоты.Казус белли им видимо не знаком.Впрочем Столтенберг уже вчера высказался о опасности победы России
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Немедленно,это как?Вместе с пилотами и обслугой?Непуганные идиоты.Казус белли им видимо не знаком.Впрочем Столтенберг уже вчера высказался о опасности победы России

      В Кореи и Вьетнаме наши пилоты вместе с со своими самолётами сражались против США и ничего. Так же в Египте наши сражались против Израиля. Там вообще были прямые строевые части. И тоже никакой войны не случилось.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:19
    0
    Всё идёт к тому что они их будут поставлять.
    Обслуживание будет на аэродромах вне Украины.
    Это логичные цели для наших атак.
    Первая атака - война с НАТО.
    Если атаки не будет - мы проиграли СВО.