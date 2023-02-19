Военное обозрение
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Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны

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Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны

Российские войска нанесли серию ударов по командным пунктам и пунктам дислокации ВСУ с применением высокоточных ракет и авиации. На основных направлениях продолжаются бои. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Военное ведомство подтвердило нанесение удара высокоточными ракетами. В качестве целей для крылатых ракет "Калибр" выступил центр временной дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Хмельницком и склад артиллерийских боеприпасов, расположенный в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области. В Генштабе ВСУ фактически подтвердили прилет по данным целям, сообщив, что украинская ПВО не сумела перехватить все выпущенные ракеты.

Кроме того, авиация нанесла удары по командным пунктам 102-й бригады ТРО и 72-й ОМБр ВСУ в районе Малиновка Запорожской области и Угледар.

На основных направлениях идут ожесточенные бои, но больших изменений в оперативной обстановке нет. На Купянском "Западная" группировка продолжает вести активную оборону с переходом в контратаки в районах Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-и всушников, два броневика, автомобиль и РСЗО "Град".

На Красно-Лиманском в результате наступления и ударов авиации и артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР. Потери ВСУ составили свыше 200 человек личного состава "двухсотыми" и "трехсотыми". Из техники: БМП, пять броневиков, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в ходе наступления "Южной" группировки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ Krab. В районе Первомайского вскрыта замаскированная позиция и уничтожен ЗРК "Бук-М1". В районах Часов Яр и Демурино Днепропетровской области уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Марьинки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районе Угледара. Потери ВСУ: до 70-и человек убитыми и ранеными, один танк, БМП, два броневика, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе Водяное уничтожены два склада 72-й ОМБр ВСУ с боеприпасами, а также ГСМ.

На Херсонском за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе Херсона и Михайловки Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами.

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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:12
    +4
    В телеге ВО есть фото,куда ударили.Это стоянка техники-тягачи с пусковыми установками и "Стрижами"на них
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:14
      +10
      Даю разведданные для ВКС России. Штаб ВВС ВСУ находится в Виннице, там же кучкуются многочисленные советники из НАТО, уничтожте это осиное гнездо.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 16:22
        +10
        Цитата: Silver99
        Даю разведданные для ВКС России. Штаб ВВС ВСУ находится в Виннице, там же кучкуются многочисленные советники из НАТО, уничтожте это осиное гнездо.



        Даю дополнение. В Киеве находится высшее военное и политическое руководство украины. Они давно выпрашивают.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: Silver99
        Даю разведданные для ВКС России. Штаб ВВС ВСУ находится в Виннице, там же кучкуются многочисленные советники из НАТО, уничтожте это осиное гнездо.

        Принято..! Завтра грохнут ... soldier
        1. VSO-396
          VSO-396 Сегодня, 16:49
          +2
          Точные координаты, плис! И глубину расположения бункера!
    2. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 16:55
      +2
      Было дело - писал в ВО полтора месяца назад.
      Пензяк (Игорь)
      1 января 2023 13:47
      НОВЫЙ
      +2
      Также была поражена войсковая часть 8-го полка ССО Украины в Хмельницком, о чём сообщало «Военное обозрение».
      Интересно а какой адрес был у той части? Куда слать несоболезнования и пожелания земли им стекловатой. И что с там под Хмельницким со складами вооружения у западной окраины ближе к станции "Грузевцы"? Целые склады или ждут калибровки?
      Значит форумчане можете не беспокоиться - в генштабе читают ваши комментарии.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:12
    +14
    Нужно помочь местным , уж очень просят...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:16
      +1
      Ирек hi, а какой ПРАКТИЧЕСКИЙ смысл от удара по этому куску? Мы сейчас не в том положении чтоб ракеты на ТАКИЕ цели переводить, а местные если это не хохма наших пусть сами это недоразумение снесут.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:17
      -1
      Вот сами подумайте-как это скажется на боевой обстановке на фронте.Как разрушение этого "монумента" ракетой(которой можно истребить сотню всук на фронте)поможет нашим бойцам?Да,и фотомонтаж с призывом,это..
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:17
      0
      Если только совместно с очередным парадом - еще калибр на это г-но тратить
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Ирек
      Нужно помочь местным , уж очень просят...

      А самим слабо раздолбать кувалдами ? .
      все Русских ждете ..А у самих очко играет
      Вот Грэм (Гриша ) не боится ..

      Такие дела
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:16
    -1
    Победа будет за нами.
    Или за их спиной?
    Лучше, чтобы была наша Победа - в киеве.
    Но рома А. Говорит о другом
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: антивирус
      Лучше, чтобы была наша Победа - в киеве.
      Но рома А. Говорит о другом

      рома А .сегодня говорит одно , завтра другое .. Носяру держит строго по ветру . А хуженетович выполняет .
  4. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:24
    +1
    Il semble qu'un cran supplémentaire est entrain d'être franchi ?
    Plus de défense anti aérienne détruit et une progression dans les frappes des avions ou est ce seulement une impression ?

    Кажется, еще одна ступенька на пути к успеху ?
    Больше не разрушается противовоздушная оборона и прогресс в ударах самолетов или это только впечатление ?
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:39
    +2
    Плодотворно по-работали судя из сводки.