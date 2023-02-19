Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны

Российские войска нанесли серию ударов по командным пунктам и пунктам дислокации ВСУ с применением высокоточных ракет и авиации. На основных направлениях продолжаются бои. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Военное ведомство подтвердило нанесение удара высокоточными ракетами. В качестве целей для крылатых ракет "Калибр" выступил центр временной дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Хмельницком и склад артиллерийских боеприпасов, расположенный в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области. В Генштабе ВСУ фактически подтвердили прилет по данным целям, сообщив, что украинская ПВО не сумела перехватить все выпущенные ракеты.
Кроме того, авиация нанесла удары по командным пунктам 102-й бригады ТРО и 72-й ОМБр ВСУ в районе Малиновка Запорожской области и Угледар.
На основных направлениях идут ожесточенные бои, но больших изменений в оперативной обстановке нет. На Купянском "Западная" группировка продолжает вести активную оборону с переходом в контратаки в районах Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-и всушников, два броневика, автомобиль и РСЗО "Град".
На Красно-Лиманском в результате наступления и ударов авиации и артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районах Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР. Потери ВСУ составили свыше 200 человек личного состава "двухсотыми" и "трехсотыми". Из техники: БМП, пять броневиков, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20.
На Донецком направлении в ходе наступления "Южной" группировки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ Krab. В районе Первомайского вскрыта замаскированная позиция и уничтожен ЗРК "Бук-М1". В районах Часов Яр и Демурино Днепропетровской области уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе Марьинки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела бои в районе Угледара. Потери ВСУ: до 70-и человек убитыми и ранеными, один танк, БМП, два броневика, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе Водяное уничтожены два склада 72-й ОМБр ВСУ с боеприпасами, а также ГСМ.
На Херсонском за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, САУ "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе Херсона и Михайловки Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами.