Дальнейшему переносу не подлежит: Луна-25 – возращение России на естественный спутник Земли



Станция «Луна-25». Источник: laspace.ru

Важный год



«Луна-25» в своей естественной среде обитания. Источник: laspace.ru

Луна-25 для Южного полюса

«Малоизученный рельеф местности и большой градиент температур – требуют создания специальных оптико-электронных систем, обеспечивающих точность и безопасность посадки, а также использования системы терморегулирования, включающей в свой состав изотопные устройства».











«Луна-25». Источник: laspace.ru

Полярные исследования Луны











Будем ждать этот агрегат на Луне уже этой осенью. Источник: laspace.ru