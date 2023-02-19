Британское издание: К апрельскому наступлению Киев получит только 50 танков из 320 обещанных Западом

Озвученные только недавно планы Запада подготовить Украину к весеннему контрнаступлению уже дали трещину, Киев не получит обещанного количество танков. Как пишет The Times, ВСУ получит не больше пятидесяти танков.
По данным британского издания, ссылающегося на собственные источники, Украина к апрелю получит всего порядка 50 танков западного производства из обещанных 320. Взявшие на себя обязательства страны, обещавшие Зеленскому поставки танков, вдруг начали отказываться от них. Даже Великобритания, один из самых активных спонсоров киевского режима, клятвенно обещавшая поставить 14 танков Challenger 2 в "ближайшее время", вдруг объявила, что к апрелю передаст всего четыре танка, да и то, если успеет.
И так почти все страны, вдруг заявившие или о полном отказе в поставках, или отправке небольшого количества бронетехники. Как пример можно привести Канаду, пообещавшую передать Зеленскому целых четыре ОБТ Leopard 2 и даже приславшая один танк, не пожалев для этого военно-транспортный самолет.
На сегодняшний день созданная в Европе так называемая "танковая коалиция" не смогла сформировать даже два танковых батальона, еле-еле сумев наскрести машин на полтора. Да и то это под сомнением. В Берлине пытаются надавить на союзников по НАТО, чтобы те побыстрее передавали танки, но все бесполезно. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, разрешивший после долгих уговоров реэкспорт немецких танков, сейчас на всех международных площадках требует выполнения взятых на себя обязательств, но все тщетно.
Как оказалось, в Европе сначала обещают и только потом начинают думать. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, оказалось, что почти у всех стран "танковой коалиции" нет в наличии исправных танков для передачи Украине. А имеющиеся на вооружении передавать никто не хочет. Вдруг война, а танков нет. Так что еще не скоро Зеленский дождется обещанной бронетехники.