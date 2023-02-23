Вьетнам против монголов: 1257–1288



Дали, провинция Юньнань. Современный вид

Армия монголов



Воины империи Юань

Армия Дайвьета



Воины Дайвьета

Армия Тямпы

Вторжение 1257–1258



Боевые слоны. Вьетнамский лубок

Война в Тямпе

Подготовка Дайвьета к войне

Нападение северных варваров – это великое бедствие для государства. Но оба императора (имеются в виду действующий император Чан Нян Тонг и «император-наставник» Чан Тхань Тонг – Прим. авт.) уже сверили свои планы, да и все сановники уже собирались на совет. Разве у них ещё не было плана отражения неприятеля?! Какого ещё совета они ждали от [приглашённых] на угощение старцев? Очевидно, Тхань Тонг желал убедиться в искренности любви и уважения простого народа. А ещё [он желал], чтобы [народ], выслушав его вопрос, преисполнился решимостью…



Вьетнамский всадник

Вторжение 1284–1285

Вторжение 1287–1288

Встретили четыреста с лишним кораблей Зяотьи (Дайвьет – Прим. авт). Атаковали их. Отрубили четыре с лишним тысячи голов. Взяли живыми более сотни человек. Отобрали у них более сотни кораблей. Затем поспешили в Зяотьи.

покориться топору и плахе будет ещё не поздно.

Битва на реке Батьданг



Разгром монгольско-китайского флота в битве на реке Батьданг в 1288 г.

Итоги

Честность – это государственная ценность, покоряющая людей до глубины души. Она – основа государева правления. Хынгдао-выонг прибегнул к уловке тирана. Желая совершить [самые выдающиеся] подвиги среди современников он не понимал, что [из-за этого государство] утратит доверие к себе на тьму поколений. Сказать, что вернём назад [в их] страну, а [на самом деле] осуществить план, чтобы убить их – подлость изрядная!



Памятник полководцу Чан Хынг Дао в городе Хошимин

Литература:

1. Ветюков В. А. Меч, сокрытый в глубине вод: военная традиция средневекового Вьетнама. СПб, 2005.

2. Деопик Д. В. История Вьетнама. Часть 1. М., 1994.

3. Пирс К. Воины Китая. Под знаменем небесного дракона. 1500 год до н. э. – 1840 год н. э. М., 2008.

4. Полная академическая история Вьетнама. Том II. Средние века (1010–1600 гг.). М., 2014.

5. Полное собрание исторических записок Дайвьета. В 8 т. Т. 4. Основные анналы. Главы V–VIII. М., 2022.

6. Рябинина И. А. Вьетнамское сопротивление монголо-китайскому вторжению во Вьетнам во второй половине XIII в. // http://istorja.ru/forums/topic/1603-vetnamskie-pohodyi-mongolov/.

7. Швейер А.-В. Древний Вьетнам. М., 2014.