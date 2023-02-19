Рамзан Кадыров заявил о намерении составить конкуренцию Евгению Пригожину, создав собственную ЧВК

Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. (...) Невзирая на все сложности, "Вагнер" достигает поставленной цели в любой ситуации

Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию

Рамзан Кадыров намерен создать собственную ЧВК, о планах стать конкурентом Евгению Пригожину по окончании государственной службы глава Чечни написал сегодня в своем ТГ-канале.По словам чеченского лидера, Евгений Пригожин сумел создать по настоящему эффективное военное формирование, уже доказавшее свой профессионализм в ходе специальной военной операции. При этом штурмовики "музыкантов" выполняют чрезвычайно тяжелую работу и всегда достигают поставленных целей в любой ситуации.- заявил Кадыров.Глава Чечни отметил, что подразделения спецназа "Ахмат" воюют рядом с группами ЧВК "Вагнер" и лучше всех могут рассказать о бойцах "музыкантов", выполняющих свой воинский долг. Кадыров подчеркнул, своими действиями "вагнеровцы" доказали свой профессионализм и подвели окончательную черту под спорами о необходимости ЧВК в нашей стране.- заявил Кадыров.Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не имеет никакого отношения к российскому Минобороны, это частная армия, действующая по всему миру.