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Рамзан Кадыров заявил о намерении составить конкуренцию Евгению Пригожину, создав собственную ЧВК

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Рамзан Кадыров заявил о намерении составить конкуренцию Евгению Пригожину, создав собственную ЧВК

Рамзан Кадыров намерен создать собственную ЧВК, о планах стать конкурентом Евгению Пригожину по окончании государственной службы глава Чечни написал сегодня в своем ТГ-канале.


По словам чеченского лидера, Евгений Пригожин сумел создать по настоящему эффективное военное формирование, уже доказавшее свой профессионализм в ходе специальной военной операции. При этом штурмовики "музыкантов" выполняют чрезвычайно тяжелую работу и всегда достигают поставленных целей в любой ситуации.

Не перестаю радоваться успехам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО. Казалось бы, частная военная компания, а достичь сумела очень внушительных результатов. (...) Невзирая на все сложности, "Вагнер" достигает поставленной цели в любой ситуации

- заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что подразделения спецназа "Ахмат" воюют рядом с группами ЧВК "Вагнер" и лучше всех могут рассказать о бойцах "музыкантов", выполняющих свой воинский долг. Кадыров подчеркнул, своими действиями "вагнеровцы" доказали свой профессионализм и подвели окончательную черту под спорами о необходимости ЧВК в нашей стране.

Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию

- заявил Кадыров.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не имеет никакого отношения к российскому Минобороны, это частная армия, действующая по всему миру.
Использованы фотографии:
ТГ-канал Кадырова
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52 комментария
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  1. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:04
    +3
    Тянем, потянем, растянем РФ по кусочкам. Воспринимаю заявление так.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:17
      0
      Кадыров точно найдёт желающих в своё ЧВК.
      И очень даже может быть, ему разрешат - Кадыров ни разу не дал усомниться в своей преданности Москве.
      Вопрос в том, от куда финансировать это подразделение.
      Финансирование Вагнера покрыто тайной. В СМИ всплыли только данные за 2018-ый (и то неизвестно, достоверные ли эти данные) - численность 3,6 тыс, потрачено 17 млрд.руб.
      Но, скорее всего, группа и раньше финансировалась (а сейчас точно финансируется) из гос.бюджета России.
      Парочку таких ЧВК, пожалуй, даже полезно будет иметь. Для конкуренции.
      А вот больше не стоит. Бюджет не резиновый.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:22
        +1
        Кто музыку заказывает тот и финансирует. Меня поэтому идея Кадырова напрягает. Одно радует что, если что-то пойдёт не так, то Вагнер есть
      2. Diger
        Diger Сегодня, 18:31
        +6
        Кадыров ни разу не дал усомниться в своей преданности Москве.

        Вы просто не в курсе.
        Парочку таких ЧВК, пожалуй, даже полезно будет иметь. Для конкуренции.

        К джину, выпущенному из бутылки, хотите добавить ещё парочку?
        Эти «джины» злые, недобрые.
        И к добру это не приведет
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:33
        +5
        Цитата: Shurik70
        Вопрос в том, от куда финансировать это подразделение.
        Финансирование Вагнера покрыто тайной.

        Все просто до ужаса. Финансирование осуществляет тот хозорган с которым (и на какую сумму) ЧВК заключит договор на предоставление своих охранных услуг.
    2. Загребун
      Загребун Сегодня, 18:17
      +3
      Минусаторы, напоминаю, голос подал не мальчик из аула, а немножко, совсем чуть чуть глава регеона. Создать ЧВК находясь на гос службе это просто за гранью. Уже имея собственные военизированные формирования.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:24
        -4
        Цитата: Загребун
        Минусаторы, напоминаю, голос подал не мальчик из аула, а немножко, совсем чуть чуть глава регеона. Создать ЧВК находясь на гос службе это просто за гранью. Уже имея собственные военизированные формирования.

        Региона, в котором всего двадцать лет назад закончились полноценные боевые действия.
        И война прекратилась во многом благодаря именно ему и его отцу, сумевших сплотить вокруг себя многих и дать отпор сепаратистам.
        В регионе много горячих голов. И пусть лучше они воюют сейчас на Украине, а потом после победы в Сирии и Африке, во славу себя и России, чем пойдут в банды.
        1. Загребун
          Загребун Сегодня, 18:30
          +5
          Горячие головы могут воевать в составе МО или МВД. ЧВК частная армия.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 18:47
            -1
            Цитата: Загребун
            Горячие головы могут воевать в составе МО или МВД. ЧВК частная армия.

            Люди хотят воевать там, где Duраков меньше и где головой думают не за звезды на погонах, а как уничтожать грамотно противника.
      2. Эдик
        Эдик Сегодня, 18:50
        0
        Цитата: Загребун
        Создать ЧВК находясь на гос службе это просто за гранью.

        Читать умеешь?
        Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию
        [quote][/quote]
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:07
    +1
    Если в России будет несколько ЧВК, то что будет с выделяемыми для МО РФ из бюджета средствами?
    Переспределятся частично из МО на ЧВК? Будут дополнительно запланированы для финансирования ЧВК?
    А решения о том, как использовать ЧВК, останется за создателями? Или под свою "опеку" возьмут в МО и будут ставить цели и задачи?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:11
      +21
      Надо не новые ЧВК создавать, а ВЧК возрождать. Может, и бардака в армии не было бы.
      1. awdrgy
        awdrgy Сегодня, 18:55
        0
        Только без кожаных курток, а выглядят угрожающе)
    2. Комментарий был удален.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:13
      +8
      Раз уж в России капитализм, то и ЧВК смотрятся в ней естественно. Такой строй.
    4. dorz
      dorz Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Fangaro
      Если в России будет несколько ЧВК, то ...

      ЧВК уже несколько, наверное, скоро счёт пойдет на десятки.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:29
      -2
      Немного не так. МО ставит ЧВК задачу, платит на издержки и по итогам выполненной задачи. Сумма по итогам оговаривается заранее. Издержки по необходимости. Численность состава и средства для выполнения поставленной задачи определяет ЧВК. Меньше народу больше зарплата.
      Мне что-то на ум мысля пришла - что если у Вагнера сдельная "оплата труда" по договоренности с МО. Больше тел всушников - больше прибыль what
      С Бахмутом это никак не связано? И с заявлениями Пригожина? what
    6. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 18:36
      -2
      Цитата: Fangaro
      Если в России будет несколько ЧВК, то что будет с выделяемыми для МО РФ из бюджета средствами?
      Переспределятся частично из МО на ЧВК?

      Конечно. Потому-то такая нелюбовь у Герасимова и иже с ним. Формально музыканты не подответственны ему, а дела делают получше, чем планируют плоскожопые поджиревшие генералы сопли жевать. yes
    7. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Fangaro
      Или под свою "опеку" возьмут в МО и будут ставить цели и задачи?

      ЧВК есть во многих странах мира и это уже давно не секрет . Все они действуют по одному алгоритму , правда имеется разница в их назначении . Назначение ЧВК " Вагнер " и их контракты за границей нам малоизвестны , но мы можем сравнить их работу с работой иностранных ЧВК , благо для интересующих их много в интернете . Большая часть мировых частных военных компаний (ЧВК) работает прежде всего на интересы НАТО, а конкретно — США. В основном это американские и британские компании.
      Blackwater
      Одна из самых известных частных военных компаний — американская охранная фирма Blackwater («Черная вода»). Она была основана в 1997 году . Несколько лет спустя была создана другая компания, в сущности, ее новый филиал, Blackwater Security Consulting . Основной доход бойцов Academi получают от участия в различных вооруженных конфликтах, около 90% прибыли фирмы получает по контрактам с правительством США.
      G4S
      Вторая по величине ЧВК в мире из Великобритании . Работает по заказам правительства и частных лиц .
      FDG Corp
      Американская ЧВК — так называемая «Группа R» (Fort Defense Group Corporation, FDG Corp.) .
      Компания сосредоточила свою основную деятельность практически во всех горячих точках мира: Сомали, Аденском заливе, Ираке, Гвинее-Бисау, Израиле (Палестина, Газа) и Афганистане. Компания занимается предоставлением таких услуг, как защита судов и грузов, военная логистика, морские и наземные перевозки, подготовка специальных подразделений и групп безопасности для операций в районах повышенного риска, военное консультирование.
      Ну и прочие , прочие . Но мы видим что все они неразрывно связаны с Правительством и Руководством своих стран , то есть выполняют их заказы , официально не числятся не в каких государственных структурах .
  3. Nicola
    Nicola Сегодня, 18:12
    +16
    ЧВК любой страны воюют за деньги.Я понимаю работу ЧВК за рубежом,а в своей стране ? Кто то инкогнито,предложит сумму в десятки раз большую и,начнут воевать против, " на кого пальцем покажут ", внутри страны ? Ау-государство,в опасные игры играете .
    1. Bogalex
      Bogalex Сегодня, 18:16
      +7
      В корень зрите. Поддерживаю полностью.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:34
      -4
      ЧВК любой страны воюют за деньги

      все профессиональные военные воюют за деньги, не только ЧВК. В г. Новосибирск в Комсомольском сквере есть мемориал воинам-интернационалистам - список стран, где поработали советские "ЧВК" весьма обширен. В каждой из них бились с американцами
      1. Bogalex
        Bogalex Сегодня, 18:41
        +1
        Я надеюсь, что когда-нибудь Вы поумнеете настолько, что за данный текст Вам станет стыдно.
  4. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:13
    0
    ЧВК-это микромодель профессиоеальной армии, про которую так много говорили. Отлично обученные профессионалы, воюющие за деньги, а не мобилизованые отцы семейств.
    1. Комментарий был удален.
    2. Bogalex
      Bogalex Сегодня, 18:23
      +9
      Нет. ЧВК - это организация наёмников, но да, "Отлично обученные профессионалы, воюющие за деньги". И именно деньги рано или поздно для низ станут превалирующим что-либо иное стимулом.
      Не так давно в исторической перспективе - в начале XX века, была очень похожая организация - казачество. Они воевали не за деньги, но за сословные привилегии - земли налоги, разницу в социальном статусе с остальным населением России и т.д. Когда пришло время, у них никаких сомнений не возникло, надо ли поднимать нагайки против возмущенных крестьян и рабочих или нет.
      Так что готовьтесь.
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:14
    -2
    Конкуренция - двигатель прогресса. Кто первым водрузит триколор на Банковой - это хорошее соцсревнование!
  6. Bogalex
    Bogalex Сегодня, 18:15
    +8
    ЧВК Пригожина, ЧВК Кадырова, ЧВК ещё кого угодно...
    А ВС РФ никто развивать не собирается?
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 18:24
      +5
      Уже готово ЧВК от "Газпрома".К стати идет набор,хотите вступайте если подходит.А может дело идет к большому кипешу?Вот и пытаются за ранее создать военную структуру способную реагировать на "любые угрозы".Тут есть о чем задуматься.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 18:53
        0
        Уже готово ЧВК от "Газпрома
        , и очень очень страшно, что они все создают себе армии. Случайно не что бы решать задачи стоящие перед интересами Кадырова, Газпром, пригожина, например за власть воевать друг с другом. Надеюсь Минобороны сможет их задушить или создать только подконтрольные себе
      2. Bogalex
        Bogalex Сегодня, 18:55
        0
        Всё это очень печально. Не за горами Любечский съезд, видимо... sad
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:34
      +4
      Эдак армию распустят, одни чвк оставят. А когда казна опустеет.... crying мне это не нравится. Моя пятая точка меня не подводила
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 18:15
    -4
    "По словам чеченского лидера, Евгений Пригожин сумел создать по настоящему эффективное военное формирование, уже доказавшее свой профессионализм в ходе специальной военной операции. При этом штурмовики "музыкантов" выполняют чрезвычайно тяжелую работу и всегда достигают поставленных целей в любой ситуации."
    В этом нет ни каких сомнений! И если будет такая же компания в плане эффективности , то нам станет спокойнее жить !
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 18:16
    +4
    Зачем несколько ЧВК для страны? Я понимаю, когда ЧВК решают вопросы за бугром, где не хорошо светиться Армии государства. Но сейчас та же Вагнер уже решает вопросы, на территории своей страны - Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, а это уже территория России.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:22
      -2
      Вступая ряды ЧВК ты понимаешь, что ты можешь быть брошен своими же. Это в контракте. Зная все это ты подготовлен морально, а не ждёшь "наших" и не надеешься ни на кого! Так же понимаешь, что тебя не бросят просто так!!! Иза бюрократии или генералов недоучек. Тщательней планируются операции! Судя по тому что происходит с РА , все идёт к тому, что все более менее умеющие воевать будут реализовывать себя по максимуму!!
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 18:31
        +2
        ЧВК не должны воевать на своей территории. ЧВК это частная военная организация, а если ещё и по национальному признаку. Мы в нашей истории уже это проходили - создание частей по национальному признаку, но тогда они хоть входили в состав армии. И заканчивалось это не очень хорошо.... Похоже в нашем МО не все ладно.....
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:36
      0
      ЧВК не обязательно нанимать и содержать министерству. Наймут когда надо будет.
      А что если её наймёт кто-то другой...
      Кто-то нехороший.. what
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:17
    +3
    Чвк "Вагнер", чвк "Газпром", чвк "Ахмат" - не многовато ли для России?
    1. МЮД
      МЮД Сегодня, 18:29
      +1
      Чвк "Вагнер", чвк "Газпром", чвк "Ахмат" - не многовато ли для России?

      А не маячит ли на горизонте февраль 1917 г, ой февраль 2024 за которым март с его событиями. И кто лучше к ним подготовится...
    2. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 18:35
      +1
      Тут как посмотреть.Рынок ЧВК в России как и все остальное только развивается.Вопрос не в ЧВК ,а кто хозяин и какие цели у этих хозяев.Если война,охрана,разведданные,инструкторы ит.д и все это за границей ближней и дальней ,так пусть действуют.А вот внутри страны,тут вопрос к Верховному.
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:44
      0
      Щаас Рогозин с Медведевым залудят свой ЧВК. fellow
      "Рогомед". Тандем Дим.
      Используя технологиии Роскосмоса и Айфона.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:22
    0
    Конкуренции в таком деле быть не может. Давайте признаем честно и окончательно, что ЧВК - частные военные компании, существование которых основано на вливании средств и создании условий для подготовки высокопрофессиональных военизированных групп...Не армии, не флота, а военных спецов. способных выполнить трудные задачи благодаря своей физической и специальной подготовки.
    Смогут они воевать против армий иностранных государств? Смогут, но при определённых условиях.
    Что-то роднит их со спецподразделениями советской эпохи, но и только.
    Есть авиация, флот, та же артиллерия и ракетные войска...
    Рамзану Ахматовичу захотелось, чтобы и о нём заговорили? Да пусть будет ещё одна ЧВК. Собственно, если мне не изменяет память, призывники из ЧР где проходят службу? yes Правильно!
    * * *
    Кстати, как может воевать американская армия против ЧВК показали в Сирии. Горький опыт. Но его нужно учитывать. Скоро может произойти так, что какой-нибудь «головастый умник» будет способен воевать с целыми подразделениями при помощи ИИ и БПЛА...
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:24
    +7
    Вот тут нам уже точно будет крышка. Общая, так сказать тенденция. Готовится дележ страны.
  12. next322
    next322 Сегодня, 18:28
    +5
    это звоночек верховному........неэффективность армии налицо.точнее ее руководства
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: next322
      это звоночек верховному...

      Бросьте вы это...Там давно звучит набат, а мы всё ждём и верим, что именно Владимир Владимирович, именно Верховный его никак не может услышать...Или не хочет? Или просто закрывает глаза на то, чему не в силах противостоять?
      * * *
      Вчера попался на глаза документальный фильм «90-е. Бандитское кино»...Вы (кто не видел) посмотрите:
      https://yandex.ru/video/preview/4645566877210244218
      и спросите сами себя: куда исчезли эти малиновые пиджаки и всё ли закончилось по справедливости?
      Может быть, люди просто отмыли руки и переоделись, оставив себе привычки и манеры, когда личные интересы превыше интересов государства (да и что такое государство?) и живущих на территории страны «терпил»...
  13. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:31
    0
    Цитата: ROSS 42
    Кстати, как может воевать американская армия против ЧВК показали в Сирии.

    Ны над тут ща ля ля. Пиндов не разрешали трогать, вот и был результат, да и наше командование там дали задний ход. Отреклись.
    1. zontov79
      zontov79 Сегодня, 18:35
      -1
      Я с вами полностью согласен. Сейчас Вагнеру надо отыграться на американцах и прочих ушлепках на Украине!!
  14. shark507
    shark507 Сегодня, 18:32
    -2
    И разогнать МО.
    Полностью.
    Все равно толку никакого, только бюджет жрут как короеды дерево.
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:37
    -1
    Нет никаких "частных" компаний, все эти организации на службе государств. У каждого своя или даже несколько. Чтобы руки не марать в глобальной политике и не задействовать регулярную армию, на чьи действия будет ответ другой регулярной армии, посылают этих ребят.
    А в случае чего, никто ничего не знает и спроса нет. request
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:44
    +1
    Рамзан Кадыров заявил о намерении составить конкуренцию Евгению Пригожину, создав собственную ЧВК
    . Единственное правило которое нельзя нарушать, НИКАКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОЕННОНЕЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СТРУКТУР!!!
    Такое потом боком может выйти, с высокой долей вероятности.
  17. Stas157
    Stas157 Сегодня, 18:44
    0
    Пойду-ка завтра тоже создам ЧВК! Где разрешение взять не подскажите??
  18. Скорин
    Скорин Сегодня, 18:47
    0
    Ну не знаю, но по мне так тревожная тенденция. Монополия на насилие должно принадлежать исключительно государству. Иначе оно может пойти в разнос...создание параллельных военных структур да ещё на региональном уровне - идея, по моему, не совсем удачная. Ещё был зловещий пример двух параллельных военных структур в Германии в 40-х годах.
  19. Primipilus
    Primipilus Сегодня, 18:48
    0
    Сейчас все бросятся свои ЧВК создавать.
  20. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:53
    0
    Конкурентом? С натоШными конкурируйте, а не друг с другом. Будут сейчас как душманские банды друг другу секир башка делать, ништяки отбивая. Этого только не хватало.