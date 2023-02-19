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Минобороны опровергло увольнение донецких и луганских офицеров из состава 1-го и 2-го армейских корпусов при переходе в ВС России

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Минобороны опровергло увольнение донецких и луганских офицеров из состава 1-го и 2-го армейских корпусов при переходе в ВС России

Минобороны РФ опровергло появившиеся в российских медиа сообщения о якобы увольнении донецких и луганских офицеров из состава 1-го и 2-го армейских корпусов после вхождения данных соединений в состав ВС России.


В последне время ряд российских изданий, в основном сетевых, сообщили об увольнении из рядов 1-го Донецкого и 2-го Луганского офицеров, воюющих почти с самого начала "Русской весны", но не имеющих военного образования. Заявлялось, что командиры, имеющие боевой опыт, якобы не "подошли" российскому военному ведомству, где для получения офицерского звания необходимо закончить специальное военное училище или институт. В Минобороны опровергают такие заявления сообщая, что оба армейских корпуса вошли в состав ВС России полностью, со всем личным составом.

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации

- говорится в опубликованном официальном заявлении военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что публикуемые сведения не соответствуют действительности, увольнение офицеров Народной милиции не производилось. Весь личный состав переведен в российское Минобороны с 1 января 2023 года и в настоящее время выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось

- добавили в Минобороны.
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32 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 19:20
    -4
    да не уволят там никого из старых кадров, разве что " по выслуге". А вот комплектовать новыми будут только по общему российскому законодательству.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:25
      +3
      Цитата: monetam
      да не уволят там никого из старых кадров, разве что " по выслуге". А вот комплектовать новыми будут только по общему российскому законодательству.

      Только вот воинские звания вроде минобороны должно переприсвоить Луганским и Донецким офицерам приказом министра обороны.
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:33
    +16
    С бюрократической точки зрения, непросто оформить офицерами ВС РФ тех военнослужащих ЛДНР, кто не имеет военного образования. У нас без профильного образования только министром обороны служить можно, а вот взводом, скажем, командовать - диплом нужен.
    1. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 19:37
      -1
      Ничего подобного. В момент присвоения мне (сержанту) офицерского звания имел образование 10 классов и два курса института.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 19:43
        0
        Цитата: ch28k38
        Ничего подобного. В момент присвоения мне (сержанту) офицерского звания имел образование 10 классов и два курса института.

        Двухгодичникам присваивают мл. лейтенанта и вперёд. У нас ротный был такой, дослужился до капитана.
        1. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 19:52
          0
          а что, в ВУ пять лет надо учится? мне хватило 2- месяцев. Преподаватели, которые принимали экзамены по некоторым предметам, по уровню знаний напомнили меня, первокурсника универа
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 19:33
    0
    Главное сделать вброс, опровержения практически никто не читает. Надо акцентировать тот момент, что якобы воюет один Вагнер , а армия РФ в принципе нечего не может, надо сеять смуту. Даже здесь на сайте чувствуется присутствие ЦИПсО.
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 20:02
      +1
      "Главное сделать выброс..."
      Это точно!
      Но по другому и не может быть. Идёт война, в том числе, и информационная.
      Просто всем нужно помнить, что ещё Суворов отмечал: "недоверенность мать премудрости".
      Достаточно сравнить, что говорили многие известные "информаторы" несколько месяцев назад и что случилось в действительности, чтобы понять уровень информированности и иной раз, компетенции и правдивости их самих.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:35
    +1
    Минобороны опровергло увольнение донецких и луганских офицеров

    ну и слава богу, хорошая новость
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:36
    +3
    Разгоняют слухи,фейки.Зачем уволнять людей,проявивших себя хорошо в деле?Читал,что высшие офицеры относятся к боевым ребятам неоднозначно,но это уже совсем глупо
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:40
      +1
      dmi pris 1 hi, в том то и закавыка, что кто-то ради СВОИХ целей и амбиций готов пролюбить ОБЩЕЕ дело.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:37
    +4
    А разобраться откель волна пошла? Кому выгодно? И чтоб впредь не повторялось! Сами козыри вражинам сдаем, людей на нерве держим, вот как так то.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 19:58
      +1
      У Пригожина выложено видео разговора с Басуриным. Там, мягко говоря, немного другая информация.
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:39
    +2
    Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось

    Всё правильно. Кого перевели во вновь созданные корпуса ВС РФ ещё не увольняли. Вопрос в том, кого зачислили в штаты данных корпусов. Понятно, что какое-то количество людей остались за порогом, а увольнять их приказом новой структуры иной, чем было прежде, государственности, не легитимно.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:02
      0
      " Вопрос в том, кого зачислили в штаты данных корпусов."

      А вы статью сами то читали ? Там вроде ясно было сказано- "С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации"
      В полном составе.
  8. САИД
    САИД Сегодня, 19:42
    +4
    Чтоб был приказ об увольнении, сначала нужен приказ о зачислении, нет? Все хорошо, Басурин где?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: САИД
      Все хорошо, Басурин где?


      В отставке.
    2. next322
      next322 Сегодня, 20:00
      +1
      https://www.youtube.com/watch?v=p8PEVqHbxe0
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:22
      +1
      "Чтоб был приказ об увольнении, сначала нужен приказ о зачислении, нет?"

      Вы тоже статью не читали ? Или вы считаете, что
      "С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации"
      это можно сделать без приказа ?
      Раз включены, значит приказ есть и никак иначе. По другому просто не бывает.
  9. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:43
    +4
    Лучше, конечно, луганских и донецких офицеров не увольнять. Они срослись со своими коллективами, некоторые с 2014 г., а доверие на войне очень важно. Когда надо было защищать Донецк, тогда их никто не упрекал в отсутствии высшего военного образования.
  10. Volga073
    Volga073 Сегодня, 19:54
    -3
    Вот так МинОбороны "уничтожила" 2 самые боеспособные бригады.
    Кто же хочет работать с предателями из ГенШтаба РФ.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:05
      0
      "Кто же хочет работать с предателями из ГенШтаба РФ."

      Те, кто не хочет победы укровермахта.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:56
    0
    А кого уволили кроме Басурина и Марочки?
  12. Volga073
    Volga073 Сегодня, 19:57
    +2
    Начинать надо с Шойгу. Друг по рыбалке это не спец.образование..
  13. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 19:58
    0
    Было у кого-то из военкоров о создании ускоренных офицерских курсов для офицеров ЛДНР. Это было бы неплохо: и теорию бы подтянули, и формальности закрыли бы. Особо талантливых можно было бы и вверх протолкнуть. А вот увольнять людей с таким бесценным боевым опытом – совсем не нужно, надеюсь, до этого и не додумались. К тому же не было замечено, чтобы в ЛДНР как-то налево и направо разбрасывались большими звездами.
    Сюда же, кстати, вопрос о статусе военных вузов ЛДНР, потому как в перечне военных вузов России их пока нет, и надо бы это поскорее исправить.
  14. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 20:02
    +1
    Цитата: monetam
    да не уволят там никого из старых кадров, разве что " по выслуге"

    Судя по всему - минооброны ВТОРОЙ РАЗ обманывает:
    Они говорят "этим" - о том, что раз в ДНР, ЛНР люди не были военнослужащими, то и приказов о их увольнении (или понижении в должности) - вообще нет.

    На самом деле:
    1. Они ОТКАЗАЛИ в стаже военнослужащим ДНР, ЛНР (как будто они до этого вообще не воевали: стаж 0 лет).
    2. Они НЕ ПЕРЕВЕЛИ должности командиров оттуда (фактически переведя их в рядовые).

    Источник - подтверждающий эти факты:
    https://www.youtube.com/watch?v=uaBR5oamvvA

    А первый раз - минооброны публично обмануло - о том, что "якобы это они (а не Вагнер) взяли Cоледар", формально отобрав у них победу.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 20:17
      0
      "Источник - подтверждающий эти факты:
      https://www.youtube.com/watch?v=uaBR5oamvvA"

      Это вы на Гиркина ссылаетесь? После того, как его турнули, он только грязь и лил на кого только можно. А как же, ведь только он был единственным талантливым министром и главкомом. А его история как он пытался воевать во время СВО... вообще детский лепет.

      "А первый раз - минооброны публично обмануло - о том, что "якобы это они (а не Вагнер) взяли Cоледар", формально отобрав у них победу"

      Ссылочку не скинете ?
    2. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 20:28
      0
      И не только Соледар.Пальмиру брали музыканты а Шойгу отчитался что армейские.
  15. Александр42
    Александр42 Сегодня, 20:15
    0
    Ну вроде не увольняют, людей то и так нет. Но вот то, что с должностей руководящих некоторых снимают, это вполне в духе власти. Нужны послушные и исполнительные.
  16. valera75
    valera75 Сегодня, 20:15
    0
    Цитата: next322
    https://www.youtube.com/watch?v=p8PEVqHbxe0

    Как раз Пригожин и Басурин говорят о офицерах во множественном числе.
    Не думаю что такие люди как Басурин и Пригожин сидели и блефовали на камеру,они не того масштаба люди что бы нести пургу без фактов.Мне кажется что МО РФ сделало откат но коряво.Они уже откат делали когда всей стране врали что они взяли Соледар и ни слова о ЧВК Вагнера ни сказали.Потом сделали откат назад и признали,так думаю и сейчас,уже после совершенного действия пытаются отыграть назад но видео уже снято и вызывает споры у людей.
  17. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 20:17
    0
    Ребятам нужно на звание выше давать. Настоящие герои. Плюс все положенные выплаты по первому контракту.
  18. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 20:32
    0
    А зачем нашим генералам конкуренты Создали боеспособные корпуса.Не воруют.Уволили как у нас увольняют алкашей..