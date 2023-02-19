Минобороны опровергло увольнение донецких и луганских офицеров из состава 1-го и 2-го армейских корпусов при переходе в ВС России

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации

Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось

Минобороны РФ опровергло появившиеся в российских медиа сообщения о якобы увольнении донецких и луганских офицеров из состава 1-го и 2-го армейских корпусов после вхождения данных соединений в состав ВС России.В последне время ряд российских изданий, в основном сетевых, сообщили об увольнении из рядов 1-го Донецкого и 2-го Луганского офицеров, воюющих почти с самого начала "Русской весны", но не имеющих военного образования. Заявлялось, что командиры, имеющие боевой опыт, якобы не "подошли" российскому военному ведомству, где для получения офицерского звания необходимо закончить специальное военное училище или институт. В Минобороны опровергают такие заявления сообщая, что оба армейских корпуса вошли в состав ВС России полностью, со всем личным составом.- говорится в опубликованном официальном заявлении военного ведомства.В Минобороны подчеркнули, что публикуемые сведения не соответствуют действительности, увольнение офицеров Народной милиции не производилось. Весь личный состав переведен в российское Минобороны с 1 января 2023 года и в настоящее время выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции.- добавили в Минобороны.