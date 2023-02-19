Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель. (...) Мы должны использовать то, что у нас есть (...)

Украина нуждается в боеприпасах, ВСУ находятся в критической ситуации. В случае, если не решить эту проблему в ближайшее время, украинская армия может вообще остаться без снарядов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал страны Европы срочно поставить Киеву все боеприпасы, которые имеются в их арсеналах.Евросоюз собирает экстренную встречу на уровне министров обороны с целью скоординировать поставки боеприпасов Украине. Пройдет она 6-7 марта, заявил воинствующий испанский пенсионер Жозеп Боррель, занимающий должность главы МИД ЕС и вместо призывов к миру, призывающий к войне. По его словам, украинская армия может остаться вообще без боеприпасов, если Европа не начнет их поставлять.Боррель призвал Евросоюз не только ускорить военные поставки Украине, но и ускорить их, уделив особое внимание артиллерийским снарядам. При этом он не знает, где эти самые снаряды брать, так как военная промышленность уже завалена заказами на их производства, но ее мощностей не хватает. Остается один выход - выгребать арсеналы до дна, так как ни в коем случае нельзя допускать победы России в этом конфликте.- призвал представитель ЕС.Также Боррель заявил о необходимости поставки Украине как можно большего количества танков немецкого производства, без которых ВСУ не смогут перейти в наступление.