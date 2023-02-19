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Жозеп Боррель призвал страны ЕС опустошить свои арсеналы для обеспечения Украины боеприпасами

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Жозеп Боррель призвал страны ЕС опустошить свои арсеналы для обеспечения Украины боеприпасами

Украина нуждается в боеприпасах, ВСУ находятся в критической ситуации. В случае, если не решить эту проблему в ближайшее время, украинская армия может вообще остаться без снарядов. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал страны Европы срочно поставить Киеву все боеприпасы, которые имеются в их арсеналах.


Евросоюз собирает экстренную встречу на уровне министров обороны с целью скоординировать поставки боеприпасов Украине. Пройдет она 6-7 марта, заявил воинствующий испанский пенсионер Жозеп Боррель, занимающий должность главы МИД ЕС и вместо призывов к миру, призывающий к войне. По его словам, украинская армия может остаться вообще без боеприпасов, если Европа не начнет их поставлять.

Боррель призвал Евросоюз не только ускорить военные поставки Украине, но и ускорить их, уделив особое внимание артиллерийским снарядам. При этом он не знает, где эти самые снаряды брать, так как военная промышленность уже завалена заказами на их производства, но ее мощностей не хватает. Остается один выход - выгребать арсеналы до дна, так как ни в коем случае нельзя допускать победы России в этом конфликте.

Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель. (...) Мы должны использовать то, что у нас есть (...)

- призвал представитель ЕС.

Также Боррель заявил о необходимости поставки Украине как можно большего количества танков немецкого производства, без которых ВСУ не смогут перейти в наступление.
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15 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:09
    +4
    Жозеп Боррель призвал страны ЕС опустошить свои арсеналы для обеспечения Украины боеприпасами

    почему именно Боррель этим озаботился - непонятно.. Это функция министра обороны
    1. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 20:13
      +6
      Это вопль обречённости. Боязнь, что Война придёт в их дом… а она придёт! Поляки первыми прочувствуют.
      Балансируем на грани ядрёной войны, дай Бог чтоб не случилось.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 20:25
        +3
        Современные европейские фашисты уже не стесняются помогать нацистам с украины , ничего они не усвоили из второй мировой войны, видимо надоела сытая жизнь, хотят на руинах своих городов помойки подчишать ((( К ним же примкнул сионисткий каганат, который постоянно вопил о геноциде и жертвах своего народа, так пусть вас проклянут те кто погиб и погибает сегодня от рук бандеровцев 21 века.
      2. dorz
        dorz Сегодня, 20:31
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Это вопль обречённости. Боязнь, что Война придёт в их дом… а она придёт! Поляки первыми прочувствуют.
        Балансируем на грани ядрёной войны, дай Бог чтоб не случилось.

        Европе ничего не угрожает от слова совсем. За целый год не было создано ни одной угрозы. На помощь братскому народу (в процессе формирования) должны зайти польский и немецкий добровольческие батальоны. sad
        1. Балу
          Балу Сегодня, 20:38
          0
          У бандерлогов три пути: свалить за щзабор(в Канаду wassat ), перейти на сторону ЛДНР и России освобождать Украину от фашистов и прочих полско-иноземных чертей или сдохнуть за интересы Запада и США. Украина перестала существовать до Майдана с продажей в аренду на 50 лет Юговостока и центра Украины америкашкам и прочему Западу. Запад гонит незалежных на убой.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 20:13
      0
      Его Зеленский очаровал, или ужалил. Вот он и проникся, хорошо хоть ещё не скачет.
  2. Балу
    Балу Сегодня, 20:11
    +1
    Тогда мы придем к вам через украину, польшу и далее до ламанша, раз не хотите с нами дружить.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:14
    -1
    Тут зависит от мотиваций, либо сольют проэкт Украина, либо раскочегарят свои производства по военному.
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:14
    0
    Дааа.... Пацаны понимают, что что-то пошло не так; и побед не видать, и мир (внезапно!!) оказывается не ограничивается коллективным Западом, и Россия оказалась покрепче чем им думалось - а потому сейчас они начинают испытывать банальный страх перед поражением в этом противостоянии. Чем больше будет этот страх нарастать - тем громче будут звучать призывы о войне с Россией со стороны тех, кто в этой войне никак участвовать не будет, и тем менее охотно реально принимающие в этом участие стороны будут хоть что-то делать. Жду просто оглушающего визга от трибалтов, кстати говоря :)
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:16
    +2
    Да когда же мы наконец покончим с этим свободным перемещением любых западных вооружений через всю Украину с запада на восток, или так и будем жертвовать своими военными? При этом лицемерно заявляя "да что там та бронетехника западного производства мы научимся её сжигать", когда она вообще не должна добраться до зоны боевых действий.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:23
    0
    А Россия должна сделать всё чтобы эти боеприпасы недоедали до передовой
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:28
    +1
    Почему эта коррумпированная каталонская собака не затыкается?
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:31
    0
    Дедушка старенький, дедушке уже все равно)))
  9. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 20:34
    0
    Попец Борель уже давно наговорил на верёвку с мылом
  10. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 20:37
    0
    Старая вонючка никак не уймётся. Раскукарекались все кому не лень. Интересно Россия сделает что нибудь в ближайшее время что бы испортить им настроение и желательно навсегда ? Наверняка же можно что то сделать, такое эдакое.