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Мэр Краматорска подтвердил поражение объектов промышленности в результате сегодняшнего удара со стороны ВС РФ

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Мэр Краматорска подтвердил поражение объектов промышленности в результате сегодняшнего удара со стороны ВС РФ

Украинская сторона подтверждает факт участившихся ударов со стороны Вооружённых сил России по объектам в Краматорске. Сегодня информацию о новом ракетном ударе по промышленным объектам в этом городе подтвердил ставленник киевского режима Александр Гончаренко.


По словам так называемого мэра Краматорска, «россияне нанесли новые ракетные удары, которые привели к ущербу объектов в промзоне».

Конкретной информации о том, какие именно промышленные объекты были поражены в Краматорске сегодня, Гончаренко не предоставляет.

По последним сведениям, поражение нанесено объектам в западной части города. В этом районе Краматорска располагаются сразу несколько крупных промпредприятий, включая, например, предприятие по производству промышленного оборудования. Ранее поступала информация, что в цехах предприятия налажено восстановление подбитой украинской военной техники. В связи с этим можно предположить, что такое предприятие вошло в число поражённых нашими войсками в Краматорске целей.

Участившиеся удары по объектам противника в Краматорске косвенно свидетельствуют об активизации российских сил на направлении к северо-западу от Бахмута (Артёмовска) и к западу от ранее освобождённого Соледара.
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6 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:47
    +2
    Уже год как а отодвинуть от донецка не могут. Притом все знают что сочувствующих в придонецких городах откуда его обстреливают, не вообще. Что мешает раз воюем пройтись ковром по этим городам и разнести в щебень?, Один фиг в этот же щебень и разносятся города и села при освобождении. Так то тянуть. Ну хоть эти то можно бы и закатать, плюсом немало их отродья положим, существенно поголовье рогатого скота утилизируется.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 22:00
      0
      Пройтись "ковром" Мешает украинская ПВО, отсутствие у нас достаточного количе ства систем контрбатарейной борьбы и беспилотников 24/7 , а также спутниковой разведки. Воюем как умеем. Пора уже снять розовые очки неимеющиханлоговвмире!!!
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:50
    0
    Мэр Краматорска подтвердил поражение объектов промышленности

    акцент ударов по Краматорску это хороший признак - предвестник будущего наступления в этом направлении
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:52
    +1
    Ну так Краматорск один из первых в очереди на освобождение. После Бахмута, возможно, следующий. Вот и участились прилёты. Тем более он уже прифронтовой там и места размещения вфу и склады и рембазы. Много целей для поражения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 22:17
      0
      Этот город-крупный промышленный центр.Не знаю,что там осталось от СССР,но там делали морские орудия,карьерные экскаваторы..
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 22:14
    0
    которые привели к ущербу объектов в промзоне»

    Запросто мог и соврать, чтобы наши думали, что цель поражена и в следующий раз снова не прилетело.