Мэр Краматорска подтвердил поражение объектов промышленности в результате сегодняшнего удара со стороны ВС РФ

Украинская сторона подтверждает факт участившихся ударов со стороны Вооружённых сил России по объектам в Краматорске. Сегодня информацию о новом ракетном ударе по промышленным объектам в этом городе подтвердил ставленник киевского режима Александр Гончаренко.По словам так называемого мэра Краматорска, «россияне нанесли новые ракетные удары, которые привели к ущербу объектов в промзоне».Конкретной информации о том, какие именно промышленные объекты были поражены в Краматорске сегодня, Гончаренко не предоставляет.По последним сведениям, поражение нанесено объектам в западной части города. В этом районе Краматорска располагаются сразу несколько крупных промпредприятий, включая, например, предприятие по производству промышленного оборудования. Ранее поступала информация, что в цехах предприятия налажено восстановление подбитой украинской военной техники. В связи с этим можно предположить, что такое предприятие вошло в число поражённых нашими войсками в Краматорске целей.Участившиеся удары по объектам противника в Краматорске косвенно свидетельствуют об активизации российских сил на направлении к северо-западу от Бахмута (Артёмовска) и к западу от ранее освобождённого Соледара.