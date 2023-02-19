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Зеленский: Сейчас идёт битва Давида с Голиафом

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Зеленский: Сейчас идёт битва Давида с Голиафом

Главу киевского режима пригласили на Мюнхенскую конференцию «по безопасности». Но в режиме онлайн. Очередной предоставленный эфир Зеленский традиционно решил использовать для пафосных речей, на сей раз с отсылкой к мифологии. Украинский президент заявил, что «идёт битва Давида с Голиафом, где Давид – это все, кто борется за свободу». «Свободу», в понимании Зеленского и его западных кураторов, естественно. Т


о есть, Давид, по Зеленскому, это уже не один щуплый парнишка, а множество таковых, которые непременно «свободолюбивы», но почему-то при этом в восторге от того, что на всех – американское ярмо.

Как отмечает в своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, на самом деле биться напрямую с «Голиафом», которым, конечно же, обозначается Россия, западные «Давиды» желанием не горят. Они норовят толкать впереди себя украинских «Давидов», да так, чтобы действительно до последнего украинца в этой «праведной борьбе» против России и русских.

Михаил Леонтьев:

И Зеленскому в этом определили миссию оказаться тем самым последним украинцем.



На самом деле, речевые обороты Зеленского, если их изучить внимательно, полностью укладываются в то, что Украина – это что-то вечно обиженное, маленькое, которое кто-то извне просто обязан защищать и кормить. Как только «корм» становится скуднее, украинские «Давиды» начинают голосить с визгом в голосе, норовя заявить, что если «пропитание» не станет лучше и жирнее, то «Голиаф придёт и по западные души».
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3 комментария
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 22:07
    +1
    Зеленский проплачивает рекламу? Тошнит от таких "новостей"
  2. Max2022
    Max2022 Сегодня, 22:14
    0
    Филистимлянен он, а не еврей... А голиаф их давненько уже с велика и трапа не падал, ждём, скучаем)
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 22:15
    0
    Цитата: Зеленский:
    Сейчас идёт битва Давида с Голиафом

    я бы сказал иначе