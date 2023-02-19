Зеленский: Сейчас идёт битва Давида с Голиафом

И Зеленскому в этом определили миссию оказаться тем самым последним украинцем.

Главу киевского режима пригласили на Мюнхенскую конференцию «по безопасности». Но в режиме онлайн. Очередной предоставленный эфир Зеленский традиционно решил использовать для пафосных речей, на сей раз с отсылкой к мифологии. Украинский президент заявил, что «идёт битва Давида с Голиафом, где Давид – это все, кто борется за свободу». «Свободу», в понимании Зеленского и его западных кураторов, естественно. То есть, Давид, по Зеленскому, это уже не один щуплый парнишка, а множество таковых, которые непременно «свободолюбивы», но почему-то при этом в восторге от того, что на всех – американское ярмо.Как отмечает в своей авторской программе «Однако» Михаил Леонтьев, на самом деле биться напрямую с «Голиафом», которым, конечно же, обозначается Россия, западные «Давиды» желанием не горят. Они норовят толкать впереди себя украинских «Давидов», да так, чтобы действительно до последнего украинца в этой «праведной борьбе» против России и русских.Михаил Леонтьев:На самом деле, речевые обороты Зеленского, если их изучить внимательно, полностью укладываются в то, что Украина – это что-то вечно обиженное, маленькое, которое кто-то извне просто обязан защищать и кормить. Как только «корм» становится скуднее, украинские «Давиды» начинают голосить с визгом в голосе, норовя заявить, что если «пропитание» не станет лучше и жирнее, то «Голиаф придёт и по западные души».