Кто следующий на подрыв?

Сейчас зимний сезон штормов в акватории Черного моря. Раньше шторма привычно приносили на берега разный мусор, сегодня… Знаете, штуковина, весом в тонну, которая несет в себе 250-300 кг взрывчатого вещества – это не смешно, это весьма опасно.
Вы представьте себя на месте жителей Батуми, на пляж которым принесло такое чудо. Мина побарахталась в прибое и на всякий случай решила взорваться. Никто не пострадал, но нервы, уверен, у многих шатнуло весьма неслабо.
Конечно, претензии по поводу мин страны, на которых в этом плане отразилось СВО, выдвигают претензии и России, и Украине. России, понятное дело, за компанию, поскольку минные постановки Черноморский флот в интересах СВО не производил. Было бы вообще странно обвинять страну, которая изначально вела наступательные действия в минных постановках, которые служат прямо противоположным целям.
А вот то, что украинцы в угаре первых дней сыпали мины без разбора, рассчитывая заблокировать подходы к Одессе и Мариуполю – но кто им судья? Это же было, причем факт минирования акваторий был подтвержден украинской стороной неоднократно.
Учитывая состояние военно-морского флота Украины, которому было очень далеко до сухопутных сил, неудивительно, что мины, которые летели в черноморские воды, очень даже запросто отрывались со старых минрепов и уплывали кто куда.
Мина – очень своенравное явление. Обладая определенным запасом плавучести, они способны продрейфовать весьма на значительные расстояния. И там устроить нешуточный переполох, принимая во внимание указанное выше свойство мин взрывать свои сотни килограммов взрывчатки. И сегодня мины представляют угрозу как для военных, так и для вполне мирных кораблей.
Мина – она не видит флагов, а потому будет рвать обшивку корабля, как говорится, не глядя на паспорт. По меньшей мере четыре инцидента с минами произошли за пределами зоны военных действий, к счастью, без каких-либо потерь и последствий.
Потому уже сейчас можно признать, что мины, которые Украина довольно бессистемно высыпала в акваторию Черного моря, начинают представлять угрозу безопасности судоходства и не только судоходства.
Есть вполне резонный вариант, что по мере того, как затягивается конфликт, все больше не вытраленных мин будут срываться с минрепов и дрейфовать куда-то по воле волн, пока не найдется объект приложения кинетической энергии взрыва.
Сочетание сезонных штормов и коррозии от воздействия соленой воды уже почти год как разъедает механизмы и тросы старых мин, освобождая их и направляя мины по всему Черному морю.
Мирская мина под Одессой
В самом конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала СВО, минные охотники турецких военно-морских сил обнаружили мину в переполненном проливе Босфор и взорвали ее до того, как она могла представить опасность для судоходства. К апрелю в турецких водах было обнаружено еще три мины.
В сентябре 2022 года дноуглубительный корабль ВМС Румынии подорвался на неизвестной мине, которую он пытался обезвредить примерно в 25 морских милях к северо-востоку от порта Констанца. Мина действительно взорвалась, но никто из 75 членов экипажа не пострадал. В докладе утверждается, что к сентябрю 2022 года в западной половине Черного моря только силами румынских ВМС было уничтожено 28 мин.
В январе 2023 года ВМС Болгарии осуществили контролируемый взрыв морской мины типа МЯМ (малая якорная мина).
МЯМ – небольшая якорная мина, весом 175 кг, несущая заряд в 20 кг взрывчатого вещества типа аммотола или тринитротолуола. Была принята на вооружение советского ВМФ в 1943 году.
Наверное, не стоит длительно рассказывать, что в российском флоте мины типа ЯМ, МЯМ и ЯРМ давно сняты с вооружения, а вот в Украине они еще сохранились. Понятно, что сохраненные мины были использованы по назначению украинскими моряками в состоянии, как говорится, близком к аффекту.
Это вообще нормально. В том феврале судорожные попытки защитить Одессу от вероятного морского десанта со стороны России обусловили вываливание в море всего, что может причинить урон.
В День святого Валентина свободношатающаяся морская мина внезапно появилась в Агве, прибрежном городе к востоку от Стамбула вдоль северного побережья Турции. Мину ударило прибоем о мол и она, вполне естественно, взорвалась. А на дамбе находился ресторан, который получил небольшой ущерб.
13 февраля случилось происшествие на пляже в Батуми. Морская мина была замечена, когда она барахталась в прибое, а через короткий отрезок времени она внезапно взорвалась.
Местные службы сообщили, что на берегу никто не пострадал. Хотя это февраль. Каким мог бы быть результат, случись такое в июле, сказать очень сложно. Но явно, что жертв было бы очень много.
В общем, ситуация очень непростая.
Только украинское морское ведомство хотя бы приблизительно может представить цифры количества старых мин, сброшенных в море и места, где постановки мин были осуществлены. Но сегодня украинским военным как бы не до того, чтобы убирать за собой. А стоило бы. Мины, которые были установлены и которые срываются, могут в первую очередь принести к потерям в первую очередь странам, которые весьма лояльно относятся к Украине: Турции, Грузии, Румынии и Болгарии.
А погибшие на пляже граждане или подорвавшийся на мине теплоход (искренне надеюсь, с очередным грузом для ВСУ) не принесут потеплений в отношениях, а скорее, наоборот.
Конечно, можно обвинить в этом Россию. Привычный такой ход, но не в этом случае. Когда страна ведет военные действия и планирует десантные операции на побережье другой страны, она ни в коем случае не станет выставлять минные заграждения у портов и возле побережья, так как это затруднит высадку десанта.
В то же время для обороняющейся стороны вполне нормально максимально затруднять подходы к своей морской инфраструктуре и берегам с помощью мин. И приписать России установку мин в акватории Черного моря смотрится несколько не аргументированно.
И украинские мины – это будет проблема еще на длительный срок. Никто не знает, сколько этих мин сейчас свободно бродит по Черному морю, и чем дольше они остаются несобранными, тем дальше они будут дрейфовать. Мины, подвергающиеся воздействию морской воды и стихии, вероятно, будут разъедаться и со временем станут более опасными и непредсказуемыми. Это только вопрос времени, когда какой-нибудь корабль или отдыхающие станут их жертвами.
Кто станет заниматься украинскими минами – это вопрос. Украина точно не будет. Им, во-первых, это совершенно не нужно, а во-вторых – нечем. Все минные и противоминные силы ВМФ Украины состоят из древнего судна размагничивания СР-568, который достался украинским ВМС, получил название «Балта» и был переоборудован в минный заградитель.
А вот тральщиков в составе военно-морского флота Украины, увы, нет.
Так что расхлебывать суп, в котором роль клецок играют мины, придется кому угодно, только не Украине. Но проблема блуждающих мин все равно должна будет решаться силами стран Черноморского региона, поскольку чем дальше, тем более серьезной станет угроза от старых, но по-прежнему смертоносных морских мин.