В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

Сделан вывод о том, что Иран смог добиться обогащения урана до 84 процентов. К такому выводу эксперты МАГАТЭ пришли после осуществлённой на прошлой неделе проверки.

Предстоит выяснить, добивался ли Иран столь высокого уровня обогащения урана преднамеренно, или же это произошло технически вследствие накопления топлива в соединяющей IR6 (центрифуги – прим. «ВО») арматуре.