Военное обозрение
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В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

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В МАГАТЭ заявили, что до получения ядерного оружия Ирану осталось обогатить уран на 6 процентов

Информационная служба «Блумберг» пишет о выводах, сделанных так называемой экспертной группой МАГАТЭ по Ирану. В вышедшей статье говорится о том, что эта экспертная группа сделала вывод о способности Ирана обогащать уран до 84%.


Из материала:

Сделан вывод о том, что Иран смог добиться обогащения урана до 84 процентов. К такому выводу эксперты МАГАТЭ пришли после осуществлённой на прошлой неделе проверки.

Подчёркивается, что никогда прежде Ирану не удавалось достичь подобного уровня обогащения ядерного топлива.

В МАГАТЭ подчёркивают, что до получения ядерного оружия Ирану осталось повысить уровень обогащения урана на 6 процентов.

Интересна и формулировка, которую используют в организации:

Предстоит выяснить, добивался ли Иран столь высокого уровня обогащения урана преднамеренно, или же это произошло технически вследствие накопления топлива в соединяющей IR6 (центрифуги – прим. «ВО») арматуре.

Ранее утверждалось, что Иран без уведомления МАГАТЭ внёс изменения в конструкцию центрифуг, и это к началу 2023 года позволило ему получить уран, обогащённый до 60%. Получается, что примерно за месяц-полтора обогащение урана в этой стране выросло ещё на 14%.
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6 комментариев
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  1. Погоны
    Погоны Сегодня, 06:20
    0
    Значит, скоро НАТО начнёт военную спецоперацию против Ирана. Непросто же так они прорабатывают концепцию военного противостояния сразу на нескольких фронтах...
    1. _SerG_
      _SerG_ Сегодня, 06:30
      +1
      Ничего они не начнут, повоняют и забьют. Ну может ракетами США или Израиль обстреляют что-то и на этом все.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    +1
    о выводах, сделанных так называемой экспертной группой МАГАТЭ по Ирану
    Как дело касается Ирана, так эти "т.н. эксперты" с точностью до одного % высчитали обогащение урана. Но только дело касается ЗАЭС, так сразу возникают сложности определить и официально заявить кто обстреливает эту АЭС. Судя по всему выводы "экспертов" МАГАТЭ создадут новую угрозу для нанесения ударов по Ирану со стороны Израиля при поддержке Сша.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:36
    0
    А про объём этого ценного для дела мира продукта что говорится? М.б. персики 0,5 грамма произвели? laughing
  4. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 06:42
    0
    Цитата: _SerG_
    Ничего они не начнут, повоняют и забьют. Ну может ракетами США или Израиль обстреляют что-то и на этом все

    Вообще интересная ситуация в мире складывается. Одна независимая страна может просто так без объявления войны нанести ракетный удар по другой такой же стране и ни у кого никаких последствий. Что вообще в мире происходит? Чую я, что накануне грандиозного шухера.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 07:20
    0
    Ну не может же только один Израиль быть там ядерной державой...