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Зеленский: Бахмут не имеет стратегического значения, защищать до последнего солдата его не будем

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Зеленский: Бахмут не имеет стратегического значения, защищать до последнего солдата его не будем

ВСУ не будут защищать Бахмут (Артемовск) до последнего солдата, город не совсем большой и не имеет стратегического значения. С таким заявлением выступил Зеленский, рассказывая итальянской прессе о своем видении происходящего на Донбассе.


Украину начали готовить к сдаче Бахмута, точно также, как ряд других городов, оборонять которые Зеленский обещал "любой ценой". Схема одна и та же, применяется уже не в первый раз. Сначала делаются заявления, что данный город (поселок и т.д.) российские войска не возьмут, потому что "доблестные ВСУ" стоят "насмерть" и вот-вот победят. Потом проходит время и верхушка режима начинает давать интервью примерно такого содержания: город значения не имеет, впереди еще много городов, жизни солдат важнее и тому подобное.

Вот и Зеленский, до одурманенных мозгов которого, по-видимому, что-то начало доходить, объявил, что Бахмут "не такой уж и большой город", да и стратегического значения не имеет. По его словам, оборонять город будем, но до определенного предела. В общем, экономим время, заставляем русских бросать в бой все новые резервы, а сами тем самым готовим новое контрнаступление.

Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут (...)

- заявил Зеленский.

Комментируя высказывания некоторых европейских лидеров, в частности Макрона, который выступил против "разгрома" России, украинский президент подчеркнул, что изменить позицию России нет возможности. Поэтому только война до победного конца, с полной капитуляцией Москвы.

Ранее клоун предложил так называемую "формулу мира", в рамках которой готов пойти на переговоры с Россией. Для этого необходимо, чтобы Москва официально подписала акт о капитуляции, вернула Киеву Крым и Донбасс, а также выплатила Украине репарации в сумме одного триллиона долларов.
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16 комментариев
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  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:31
    +1
    ВСУ не будут защищать Бахмут (Артемовск) до последнего солдата, город не совсем большой и не имеет стратегического значения.

    Стратегическое значение имеет Марьинка и Авдеевка. Вот за них они будут держаться. Пока их не освободим обстрелы Донецка не прекратятся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:41
      +1
      По Авдеевке вчера отрабатывали ФАБ500,во всяком случае было такое в телеге
    2. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:05
      +2
      Какой смысл их сейчас освобождать? Если укрорейх туда регулярно поставляет живую силу на утилизацию? Придёт время , а пока я считаю рано
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +2
    Бахмут не имеет стратегического значения, защищать до последнего солдата его не будем
    Сие объявление Артемовска "не имеющего стратегическое значение" - результат работы советников Сша и Британии, которые все таки вынудили Зеленского сделать такое заявление и отказаться от намерения защищать его до последнего. Значит англосаксы прекрасно понимают реальную обстановку и не хотят, чтобы в Артемовске, куда Залужный продолжает кидать резервы, полегли наиболее боеспособные части. Они еще надеются на "успешное наступление" ВСУ, для которого эти части потребуются.
    война до победного конца, с полной капитуляцией Москвы
    В этой части Зеленский опять погрузился в наркотические грёзы. О "капитуляции Москвы" он продолжит говорить и сбежав в Польшу или куда подальше (если сможет сбежать). К нему уже и у своих очень много вопросов накопилось.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 06:48
      0
      Они (украинский враг и иже с ним) копят силы для прорыва на юге! Им нужно выйти к азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, а дальше устраивать атаки на сам полуостров, вот чего они добиваются.
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 06:54
      0
      Для НАТО имеет значение постольку поскольку восток и север Украины, основная их цель не допустить господство России в азово-черноморском регионе, этим они занимались ещё в 18 и 19 веках, только тогда для этого они использовали Османскую Империя постоянно сталкивая её с Российской Империей, а сейчас удобный субъект для этих целей Украина.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:04
      -1
      Это результат работы наших бойцов ,"музыкантов"...
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 06:34
    -1
    Ну наши то же ранее обещали много чего..
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:39
    +2
    Сваливайте до Львова,можно и дальше.Дайте людям жить,бандеровские утырки
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:45
    +1
    ВСУ не будут защищать Бахмут (Артемовск) до последнего солдата, город не совсем большой и не имеет стратегического значения

    Несколько дней назад я высказал свое мнение о том, что как только хо. хлам придется оставить Артемовск, они заявят о том, что этот город не имеет для них стратегического значения!
    Все как по нотам! Так же будет и в будущем! laughing
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:51
    0
    А как же ,, Бахмут - цЭ фортЭцИя,,?) Все?.. Сдулся маланец в шароварах?..)
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 06:56
    0
    Зеленский: Бахмут не имеет стратегического значения, защищать до последнего солдата его не будем
    Как гласит еврейская пословица: "Одежду носят по погоде"... Конечно, сейчас когда положение ВСУ там становиться уже не угрожающим, а критическим, то можно и изменить свое мнение по поводу его удержания
  8. glebgornostaev2024
    glebgornostaev2024 Сегодня, 06:57
    0
    БАХМУТ БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ УКРАИНСКИХ ВОЙСК

  9. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 06:59
    +1
    Понеслось дерьмо по трубам!
    Старые песни о главном...
    Мариуполь - совсем не важный город, Мелитополь - деревня, деревней, Северодонецк - жалкий посёлок...
    Когда же вы, обмылки xoxляцкие, заявите наконец, шо Украина - жалкая, никому нэ потрибная краИна, а щирый хлопець повинен жити у Канади?
    Давайте, валите всей своей шароварной толпой в Квебек и Ньюфаундленд!
    Нам тут ещё пшеков ставить пятой точкой кверху... am
  10. 9PA
    9PA Сегодня, 07:16
    0
    Еще не известно с какой стороны бОльшие клоуны
  11. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 07:34
    0
    Zerolensky should be put to death by his own people as soon as possible, he is pure evil.