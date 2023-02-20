Зеленский: Бахмут не имеет стратегического значения, защищать до последнего солдата его не будем

Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут (...)

ВСУ не будут защищать Бахмут (Артемовск) до последнего солдата, город не совсем большой и не имеет стратегического значения. С таким заявлением выступил Зеленский, рассказывая итальянской прессе о своем видении происходящего на Донбассе.Украину начали готовить к сдаче Бахмута, точно также, как ряд других городов, оборонять которые Зеленский обещал "любой ценой". Схема одна и та же, применяется уже не в первый раз. Сначала делаются заявления, что данный город (поселок и т.д.) российские войска не возьмут, потому что "доблестные ВСУ" стоят "насмерть" и вот-вот победят. Потом проходит время и верхушка режима начинает давать интервью примерно такого содержания: город значения не имеет, впереди еще много городов, жизни солдат важнее и тому подобное.Вот и Зеленский, до одурманенных мозгов которого, по-видимому, что-то начало доходить, объявил, что Бахмут "не такой уж и большой город", да и стратегического значения не имеет. По его словам, оборонять город будем, но до определенного предела. В общем, экономим время, заставляем русских бросать в бой все новые резервы, а сами тем самым готовим новое контрнаступление.- заявил Зеленский.Комментируя высказывания некоторых европейских лидеров, в частности Макрона, который выступил против "разгрома" России, украинский президент подчеркнул, что изменить позицию России нет возможности. Поэтому только война до победного конца, с полной капитуляцией Москвы.Ранее клоун предложил так называемую "формулу мира", в рамках которой готов пойти на переговоры с Россией. Для этого необходимо, чтобы Москва официально подписала акт о капитуляции, вернула Киеву Крым и Донбасс, а также выплатила Украине репарации в сумме одного триллиона долларов.