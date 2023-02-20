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ВС РФ применили ТОС-1А «Солнцепёк» и ствольную артиллерию для ударов по противнику у переправы через реку Оскол в Харьковской области

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ВС РФ применили ТОС-1А «Солнцепёк» и ствольную артиллерию для ударов по противнику у переправы через реку Оскол в Харьковской области

Установив контроль над автомобильной дорогой Таволжанка –Двуречное-Гряниковка в Харьковской области, российские войска приступили к нанесению ударов по линии обороны противника в районе переправы через реку Оскол. Эти населённые пункты находятся в нескольких километрах к северу от Купянска – крупного транспортного узла, через который после возврата ВСУ контроля над ним осуществлялась активная переброска сил и средств к линии Сватово-Кременная (ЛНР).


По последним данным, российские войска использовали ТОС-1А «Солнцепёк» для ликвидации скопления сил противника к востоку от линии Западное-Двуречная (не путать со станцией Двуречное, контроль над которой ранее установлен ВС РФ). Эти населённые пункты находятся на правом берегу Оскола, и там противник пытается выстраивать эшелонированную оборону.



С целью не допустить форсирования российскими войсками реки Оскол украинское командование перебрасывает имеющиеся резервы в район Западное-Двуречная. Это в основном подразделения территориальной обороны, которые окапываются на правом берегу Оскола. Однако в результате воздействия ствольной артиллерии и тяжёлых огнемётных систем с процессом окапывания у противника возникли явные проблемы. Сообщается о ликвидации десятков украинских военнослужащих, которых перебросили в данный район буквально несколько суток назад.

Одновременно с этим российские войска, продвинувшись на несколько километров к западу от Кременной, выстраивают свою линию обороны от Макеевки (не путать с донецкой Макеевкой) до населённого пункта Торское, что в нескольких км восточнее Красного Лимана.
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5 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 06:46
    +3
    Солнцепёк наверное в СВО самое страшное оружие в плане деморализации
    1. PN
      PN Сегодня, 07:03
      0
      А по мне дак, самое страшное это коптер с ВОГом.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:51
    +1
    С целью не допустить форсирования российскими войсками реки Оскол украинское командование перебрасывает имеющиеся резервы в район Западное-Двуречная

    российские войска использовали ТОС-1А «Солнцепёк» для ликвидации скопления сил противника к востоку

    Вот и ответ! Жечь их, как черти в аду жарят грешников! А укрохо. украинцы похуже грешников, и для них не надо жалеть ничего! Ни Буратин, ни Солнцепеков!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    0
    российские войска использовали ТОС-1А «Солнцепёк» для ликвидации скопления сил противника
    Тем кто оказался под нашим ударом "Солнцепеком" госпиталя уже не потребуются. Их ада огневого налета прямиком в Ад потусторонний.
  4. glebgornostaev2024
    glebgornostaev2024 Сегодня, 06:57
    +1
    БАХМУТ БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ УКРАИНСКИХ ВОЙСК