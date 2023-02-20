ВС РФ применили ТОС-1А «Солнцепёк» и ствольную артиллерию для ударов по противнику у переправы через реку Оскол в Харьковской области

Установив контроль над автомобильной дорогой Таволжанка –Двуречное-Гряниковка в Харьковской области, российские войска приступили к нанесению ударов по линии обороны противника в районе переправы через реку Оскол. Эти населённые пункты находятся в нескольких километрах к северу от Купянска – крупного транспортного узла, через который после возврата ВСУ контроля над ним осуществлялась активная переброска сил и средств к линии Сватово-Кременная (ЛНР).По последним данным, российские войска использовали ТОС-1А «Солнцепёк» для ликвидации скопления сил противника к востоку от линии Западное-Двуречная (не путать со станцией Двуречное, контроль над которой ранее установлен ВС РФ). Эти населённые пункты находятся на правом берегу Оскола, и там противник пытается выстраивать эшелонированную оборону.С целью не допустить форсирования российскими войсками реки Оскол украинское командование перебрасывает имеющиеся резервы в район Западное-Двуречная. Это в основном подразделения территориальной обороны, которые окапываются на правом берегу Оскола. Однако в результате воздействия ствольной артиллерии и тяжёлых огнемётных систем с процессом окапывания у противника возникли явные проблемы. Сообщается о ликвидации десятков украинских военнослужащих, которых перебросили в данный район буквально несколько суток назад.Одновременно с этим российские войска, продвинувшись на несколько километров к западу от Кременной, выстраивают свою линию обороны от Макеевки (не путать с донецкой Макеевкой) до населённого пункта Торское, что в нескольких км восточнее Красного Лимана.