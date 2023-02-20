Военное обозрение
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Источник: Министр обороны Украины Резников подписал приказ, значительно урезающий зарплаты и боевые выплаты в ВСУ

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Источник: Министр обороны Украины Резников подписал приказ, значительно урезающий зарплаты и боевые выплаты в ВСУ

У Киева нет средств на обещанные ранее выплаты военнослужащим ВСУ, деньги, выделяемые Западом на поддержку украинской армии, пролетают мимо нее, оседая в карманах различных чиновников. Как сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией, с первого марта в ВСУ пройдет "денежная реформа", в рамках которой военнослужащим украинской армии сильно урежут денежное довольствие и лишат боевых выплат.


С 1 марта 2023 года вступает в силу подписанный в январе министром обороны Украины Резниковым приказ, изменяющий порядок выплат денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Первым делом отменяется дополнительное вознаграждение в сумме 30 тысяч гривен, выплачиваемое всем категориям всушников, начиная с февраля прошлого года. Сокращаются оклады мобилизованных и солдат срочной службы.

(...) мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день

- приводит РИА Новости слова источника.

Дополнительное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен будет выплачиваться только тем, кто находится на передовой, да и то со своими заморочками. Три тысячи в день выплачиваются только в наступлении, при обороне или отступлении - одна. Если поймают в алкогольном или наркотическом опьянении - лишают всех выплат.

Больше всего приказ ударит по формированиям теробороны и добровольческим отрядам.

Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать

- добавил источник.
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10 комментариев
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  1. glebgornostaev2024
    glebgornostaev2024 Сегодня, 06:57
    +2
    БАХМУТ БУДЕТ ОСВОБОЖДЕН ОТ УКРАИНСКИХ ВОЙСК
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:27
      0
      Ну если аж CAPSом не по теме статьи решили продемонстрировать свой супер патриотизм и умение метать шапки с дивана, то извольте хотя бы город называть не на украинский манер декоммунизированным Бахмутом, а Артемовском.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:00
    +3
    "Хорошая"мотивация будет.Ничего не скажешь.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:35
      0
      Да, в условиях умирающей экономике, когда падают выплаты в армии это решение, если это не простая информационная операция по дезинформации, безусловно снизит мотивацию врага.
      Понятно, что расчет на то, что - а куда ты и без денешься - сразу станешь дезертиром. Но как ни крути, это будет отличным демотиватором для ЛС врага.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:01
    +1
    американцы, да и гейропейцы начали считать, куда же уходят их денежки. А всяким резниковым и пр. от кормушки ну никак не оторваться! И что делать в таком случае? Правильно! Убрать от кормушки мясо. Все равно им не долго жить! am
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 07:01
    +2
    Ну усё... "грошей немае - хлопцы до дому"!!!
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:05
    +1
    Я не совсем понял что у них там насчёт алкоголя и наркотиков?.. Их там скоро за пожирание сала, в наступлении- штрафовать будут. )))
  6. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 07:06
    +3
    Шо самим мало стало. Не до солдат, свою машну напоследок набить по туже надо.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +2
    Резников подписал приказ, значительно урезающий зарплаты и боевые выплаты в ВСУ
    А если учесть какое количество погибших записали, как без вести пропавших, а некоторых и в дезертиры, то сумма "экономии" выходит огромная. Данный приказ нам на руку, т.к. подрывает моральное состояние в/сл ВСУ. Что подтверждают украинские источники говоря о теробороне
    люди начали оттуда бежать
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:23
    +1
    Надеюсь, что снижение денежных выплат правильно скажется на боевом духе укронациков.
    Как вы нам платите
    Так мы и работаем
    (Народная мудрость времен СССР)