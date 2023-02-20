Источник: Министр обороны Украины Резников подписал приказ, значительно урезающий зарплаты и боевые выплаты в ВСУ

(...) мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день

Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать