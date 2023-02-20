Источник: Министр обороны Украины Резников подписал приказ, значительно урезающий зарплаты и боевые выплаты в ВСУ

У Киева нет средств на обещанные ранее выплаты военнослужащим ВСУ, деньги, выделяемые Западом на поддержку украинской армии, пролетают мимо нее, оседая в карманах различных чиновников. Как сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией, с первого марта в ВСУ пройдет "денежная реформа", в рамках которой военнослужащим украинской армии сильно урежут денежное довольствие и лишат боевых выплат.
С 1 марта 2023 года вступает в силу подписанный в январе министром обороны Украины Резниковым приказ, изменяющий порядок выплат денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Первым делом отменяется дополнительное вознаграждение в сумме 30 тысяч гривен, выплачиваемое всем категориям всушников, начиная с февраля прошлого года. Сокращаются оклады мобилизованных и солдат срочной службы.
(...) мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тысяч гривен они получат в марте за февраль 20,1 тысячи гривен, согласно новому указу, а для солдат, проходящих срочную службу, довольствие уменьшится в четыре раза: вместо тех же 40 тысяч гривен они останутся с чистым окладом чуть больше 10 тысяч гривен, или 300 гривен в день
- приводит РИА Новости слова источника.
Дополнительное вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен будет выплачиваться только тем, кто находится на передовой, да и то со своими заморочками. Три тысячи в день выплачиваются только в наступлении, при обороне или отступлении - одна. Если поймают в алкогольном или наркотическом опьянении - лишают всех выплат.
Больше всего приказ ударит по формированиям теробороны и добровольческим отрядам.
Членам добровольческих формирований территориальных громад, теробороне, урезали капитально, так что люди начали оттуда бежать
- добавил источник.