Этот регион нуждается в демилитаризации, а населении - в социальной и экономической интеграции с Молдовой.

Нельзя закрывать глава на опасность. Нужна демилитаризация Приднестровья, демилитаризация местного населения.

Назначенный на прошлой неделе премьер-министром Молдавии Дорин Речан сделал ряд жёстких заявлений в отношении российского миротворческого контингента в Приднестровье. По словам Речана, российские войска «должны покинуть регион, а само Приднестровье должны быть демилитаризовано».Речан:Далее новоиспечённый молдавский премьер решил использовать все антироссийские методички, которые натовские партнёры не первый год рассылают по странам-сателлитам. Речан заявил, что «Россия ведёт против Молдовы гибридную войну и пытается осуществить подавление и захват демократических процессов в республике».Премьер Молдавии:Слово «демилитаризация» Речан в своей речи употребил не менее 6 раз, добавив, что нужно решить, «в какой момент это будет сделано».Де-факто молдавский премьер открыто заявляет о подготовке Кишинёва (не без подталкивания натовцами) к новой войне на берегах Днестра. Конечно же, такое развитие событий поддерживает и Киев, который мечтает об открытии «второго фронта» против России. Не вышло с Грузией, теперь делают всё для того, чтобы молдавская армия начала боевые действия в Приднестровской Молдавской Республике.Дорин Речан не первый день в молдавском правительстве. С 2012 по 2015 годы он занимал пост главы МВД, ранее в течение примерно 2,5 лет был заместителем министра связи Молдовы. С 7 февраля 2022 года – в должности секретаря молдавского Совбеза. В своё время обучался в магистратуре филиала университета Ньюпорта в Бельгии. На пост премьера был выдвинут 10 февраля президентом Молдавии Майей Санду.