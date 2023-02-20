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Новый премьер Молдавии: Российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован

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Новый премьер Молдавии: Российские войска должны покинуть Приднестровье, а сам регион должен быть демилитаризован

Назначенный на прошлой неделе премьер-министром Молдавии Дорин Речан сделал ряд жёстких заявлений в отношении российского миротворческого контингента в Приднестровье. По словам Речана, российские войска «должны покинуть регион, а само Приднестровье должны быть демилитаризовано».


Речан:

Этот регион нуждается в демилитаризации, а населении - в социальной и экономической интеграции с Молдовой.

Далее новоиспечённый молдавский премьер решил использовать все антироссийские методички, которые натовские партнёры не первый год рассылают по странам-сателлитам. Речан заявил, что «Россия ведёт против Молдовы гибридную войну и пытается осуществить подавление и захват демократических процессов в республике».

Премьер Молдавии:

Нельзя закрывать глава на опасность. Нужна демилитаризация Приднестровья, демилитаризация местного населения.

Слово «демилитаризация» Речан в своей речи употребил не менее 6 раз, добавив, что нужно решить, «в какой момент это будет сделано».

Де-факто молдавский премьер открыто заявляет о подготовке Кишинёва (не без подталкивания натовцами) к новой войне на берегах Днестра. Конечно же, такое развитие событий поддерживает и Киев, который мечтает об открытии «второго фронта» против России. Не вышло с Грузией, теперь делают всё для того, чтобы молдавская армия начала боевые действия в Приднестровской Молдавской Республике.

Дорин Речан не первый день в молдавском правительстве. С 2012 по 2015 годы он занимал пост главы МВД, ранее в течение примерно 2,5 лет был заместителем министра связи Молдовы. С 7 февраля 2022 года – в должности секретаря молдавского Совбеза. В своё время обучался в магистратуре филиала университета Ньюпорта в Бельгии. На пост премьера был выдвинут 10 февраля президентом Молдавии Майей Санду.
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12 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:07
    +4
    Под Приднестровьем стягиваются опытные части ВСУ. Особенно активно с Нового года. Проводятся учения и слаживание. Украине нужны боеприпасы для советских артиллерийских систем. ВСУ 700 тыс личного состава под ружьём без учёта тыла.
    На Приднестровье достаточно 25-30 тыс.
    Там же совсем мало военных. Не более 10-15 тыс с учётом резервистов. Подготовка к вторжению в Приднестровье идет полным ходом и начала боевых действий на данном направлении можно ожидать. Целью является захват базы хранения боеприпасов в Колбасной, где все еще находится достаточно большое количество амуниции к артиллерийским системам советского производства.
    1. Елена Акинфиева
      Елена Акинфиева Сегодня, 07:16
      +2
      Это всё понятно. Чем ответит МО, вот вопрос.
      1. tTшка
        tTшка Сегодня, 07:27
        +2
        Глубочайшей озабоченностью... а то глядишь, и того жёстче, наш МИД, в ООН как начнёт слезу давить...
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 07:17
      +3
      Если целью является захват складов с боеприпасами то разумно предположить что противоположная сторона об этом знает и благоразумно их заминировала.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 07:25
        0
        Цитата: Gnefredov
        противоположная сторона об этом знает и благоразумно их заминировала.

        Тоже так думаю. И будет одна большая воронка. Только вот людей куда девать? На молдаван мне начхать - что хотели, то и получат. А вот наших куда? Оттуда даже эвакуироваться не куда и не чем.
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:33
        0
        Цитата: Gnefredov
        Если целью является захват складов с боеприпасами то разумно предположить что противоположная сторона об этом знает и благоразумно их заминировала.

        Боеприпасов там на год войны. Явно что-то грядет. Все, что надо - стянули, и даже спецприз из под Бахмута и Донецка перекинули недавно. В общем у местных русских вариантов устоять нет. Поэтому выбор лишь - подрывать склады или отдать без боя. А наш удар чем-то очень точным по складам с гарантией сметет с лица земли всю Колбасну с округой.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:14
    +3
    Из министра связи в министра внутренних дел?.. Универсальный молдован!)
  3. C-Real
    C-Real Сегодня, 07:14
    0
    Регион и так демилитаризируется ударными темпами. Если Молдавия не будет сливать свое оружие на Украину, то скоро станет главной военной сверхдержавой Восточной Европы.
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:15
    +2
    Н. Гаврилица оказалась более умной и наверное поняв к чему все идет добровольно оставила свой пост. Новый премьер взял с места в карьер
    российские войска «должны покинуть регион, а само Приднестровье должны быть демилитаризовано».
    А Молдавию не нужно демилитаризировать? Слишком нахраписто стали себя вести молдавские политики под патронажем Румынии. Наверное, как и украинцы посчитали себя одной ногой в НАТО и конечно ЕС.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      А Молдавию не нужно демилитаризировать?

      Окститесь, батюшка!..
      Тут с Укрианой застряли, а вы уже на Молдавию глаз положили.
      Тем более что
      Цитата: rotmistr60
      под патронажем Румынии

      Молдавия обязательно запросит военную помощь у Румынии. Ваши действия?
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 07:37
        0
        В таком случае нужно будет признать Румынию оккупантом, а правительство Санду марионеточно- коллаборационистским. Сформировать правительство в изгнании, организовать партизанское движение, пробивать коридор в Приднестровье. Но для этого нужна политическая воля и желание начать воевать по настоящему.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:25
    0

    В 1996 году окончил факультет менеджмента международных экономических отношений Молдавской экономической академии, в 2000 году - магистратуру в бельгийском филиале Университета Ньюпорта (Newport International University, США; магистр управления бизнесом)

    Никак птенец Сороса с промытыми мозгами...пропала Молдавия с новым премьером.