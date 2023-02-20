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Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко

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Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко

В Польше произошел очередной скандал, связанный с украинскими националистами. На этот раз местные активисты сорвали встречу с писательницей Оксаной Забужко, которая прославляет бандеровцев и отрицает «Волынскую резню». Об этом сообщает польское издание Kresy.


Выступление украинской писательницы должно было проходить в здании редакции газеты Gazeta Wyborcza. Известно, что Оксана Забужко считает националиста Романа Шухевича одним из главных исторических героев Украины, ставит под вопрос реальность «Волынской резни», во время которой украинские националисты уничтожали этнических поляков. Естественно, что польским националистам такие заявления Забужко не могут прийтись по нраву.

Когда писательница начала выступление, активисты подняли транспарант «Моральные нули, для вас пример – Бандера» и начали скандировать лозунг «Бандеровцы – домой». Ранее выступления Забужко сорвали в Кракове и Вроцлаве.

Заигрывания польских властей с украинским национализмом все больше раздражают местное население. Например, когда министр обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак участвовал в возложении цветов к мемориалу с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как террористическая организация), в социальных сетях поднялась такая волна возмущения поляков, что министерству национальной обороны пришлось оперативно удалять все ранее опубликованные фотографии с этого мероприятия.

У поляков – свои счеты с бандеровцами. Только в одной «Волынской резне» погибли до 100 тысяч этнических поляков, а ведь были и другие многочисленные примеры террористических действий бандеровцев против польского населения. Другое дело, что в попытках услужить США действующие польские власти пренебрегают исторической памятью собственного народа.
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10 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:56
    +1
    Так и есть! Поляки хотят теперь репарации от украинцев )))
  2. divan
    divan Сегодня, 08:02
    +1
    а поляки не хотят вспомнить как уничтожили 20 тыс русских военнопленных в 20-х годах прошлого столетия?
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:03
    +6
    а что, не спалили ведьму?......................
    1. usr01
      usr01 Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: Mouse
      а что, не спалили ведьму?

      да кому она нужна???? "украинская писательница Забужко".... и кто о ней слышал???
      Если уже Иван Франко в своем дневнике писал "Сьогодни мэнэ дуже образылы (обидели) - мэнэ назвалы "украйинцем"... crying "
      А Шевченко вообще писал на русском (молороссийское наречие), а потом на украинский переводили....
      - Это факт?
      - Это больше, чем факт! Именно так и было на самом деле!
      ! (с) "Тот самый Мюнхаузен"
  4. fiv
    fiv Сегодня, 08:04
    +2
    Как говорила печка из мультика: "Сам испек - сам и кушай!"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    +4
    То, что еще помнящие свою историю поляки срывают выступления откровенной бандеровки хорошо, но у них не возникает вопрос к власти, которая дает добро и организует эти выступления? А зря.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:11
    +4
    Такой симбиоз власти и бандеровцев ? Власти снабжают оружием бандеровцев ,а народу Польши не нравится .
    НО ВОПРОСЫ НИКТО НЕ ЗАДАЕТ !
    Вот по этому бандерлоги еще раз нагнут поляков !!!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: APASUS
      ВОПРОСЫ НИКТО НЕ ЗАДАЕТ !

      Дуда обнимается с Зе ! Как удав с кроликом !
  7. Snay
    Snay Сегодня, 08:17
    +2
    Давно пора морды бить нацистам, а не плакатики поднимать..
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:23
    +1
    Посади свинью за стол она и ноги на стол, привыкайте.