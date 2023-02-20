Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко

В Польше произошел очередной скандал, связанный с украинскими националистами. На этот раз местные активисты сорвали встречу с писательницей Оксаной Забужко, которая прославляет бандеровцев и отрицает «Волынскую резню». Об этом сообщает польское издание Kresy.
Выступление украинской писательницы должно было проходить в здании редакции газеты Gazeta Wyborcza. Известно, что Оксана Забужко считает националиста Романа Шухевича одним из главных исторических героев Украины, ставит под вопрос реальность «Волынской резни», во время которой украинские националисты уничтожали этнических поляков. Естественно, что польским националистам такие заявления Забужко не могут прийтись по нраву.
Когда писательница начала выступление, активисты подняли транспарант «Моральные нули, для вас пример – Бандера» и начали скандировать лозунг «Бандеровцы – домой». Ранее выступления Забужко сорвали в Кракове и Вроцлаве.
Заигрывания польских властей с украинским национализмом все больше раздражают местное население. Например, когда министр обороны Польши и вице-премьер Мариуш Блащак участвовал в возложении цветов к мемориалу с флагом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как террористическая организация), в социальных сетях поднялась такая волна возмущения поляков, что министерству национальной обороны пришлось оперативно удалять все ранее опубликованные фотографии с этого мероприятия.
У поляков – свои счеты с бандеровцами. Только в одной «Волынской резне» погибли до 100 тысяч этнических поляков, а ведь были и другие многочисленные примеры террористических действий бандеровцев против польского населения. Другое дело, что в попытках услужить США действующие польские власти пренебрегают исторической памятью собственного народа.