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«Росэлектроника» вышла на этап финальных испытаний усовершенствованного антидронового комплекса «Защита»

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«Росэлектроника» вышла на этап финальных испытаний усовершенствованного антидронового комплекса «Защита»

Российский холдинг "Росэлектроника" усовершенствовал разработанный для нейтрализации беспилотников комплекс "Защита", расширив диапазон обнаружения сигналов управления БПЛА. Обновленную систему планируется продемонстрировать широкой публике на международном форуме "Армия-2023", который пройдет летом.


Новый мобильный комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Защита" был представлен в 2021 году. Весь комплекс умещается в трех кейсах, на его развертывание требуется 30 минут. "Защита" способна определять тип беспилотника, подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий. Комплекс работал в диапазоне частот до 6 ГГц, но в связи с появлением беспилотников, работающих на частотах гораздо выше, было принято решение повысить диапазон до 8 ГГц. В настоящее время разработчик вышел на этап финальных испытаний.

Разработчик комплекса НИИ "Вектор" завершает работу над опытным образцом обновленного комплекса противодействия беспилотникам "Защита" для проведения финальных испытаний. Планируем представить его в рамках военно-технического форума "Армия-2023

приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

Комплекс "Защита" незаметен для перехватывающих устройств противника, он имеет пассивную РЛС, использующую сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками. Отсутствие активного локатора позволяет оставаться незамеченным в условиях противодействия противника. Он способен опознавать летательные аппараты на дальности 12 км, определяя их тип, а на расстоянии до 2 км - разрывать канал связи с беспилотником.

Разработчик позиционирует "Защиту" как комплекс, который можно применять как в военной, так и в гражданской сфере. Тем более, что пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов.
Использованы фотографии:
https://ruselectronics.ru/
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30 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:00
    +3
    Интересно он может отделять сигналы от свой чужой? И хорошо бы в комплекте с ним , что то вроде противолокационых ракет, чтоб били прямо по оператору. Оператор то не пассивный излучатель. Маячок так сказать. Задать частоту и канал и пускай ракета при взлете ищет его.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 08:04
      +3
      Вот тоже интересно! ключевой ведь момент. если просто глушит все сигналы, то как наши БПЛА будут работать? Или его разработали с тем посылом нам мешают БПЛА противника давайте забьём каналы связи с ним. А учитывая, что у нас те же модели тех же третьих "мавиков" наши то как управляться будут.? Или нам не надо мы по уставу будем- с артиллерийской буссолью на треноге?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:19
        0
        Цитата: голос_разуma
        Вот тоже интересно!

        Ответ здесь: "Комплекс работал в диапазоне частот до 6 ГГц, но в связи с появлением беспилотников, работающих на частотах гораздо выше, было принято решение повысить диапазон до 8 ГГц". Изменяя рабочую частоту наших БПЛА, мы решаем проблему - "свой-чужой". Частота может быть выше, ниже или выделен узкий спектр.

        Цитата: татарин 174
        Как всегда всё новое запаздывает..

        "Знал бы где упадёшь, соломки бы подложил".
        Главное, что власть адекватно реагирует на вызовы времени.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 08:26
          +3
          Цитата: Boris55
          Главное, что власть адекватно реагирует на давление среды.

          Через год только испытания - это адекватно?
          Люди за свой счёт покупают такие девайсы на АлиЭкспресс. Которые там давно в продаже, как и антидроновые ружья.
          А у нас все отчеты о финальных испытаниях. Вот только когда поставки в войска начнутся, одному Богу известно.
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          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:40
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Через год только испытания - это адекватно?

            Совершенству нет предела.

            До этого были другие системы. А вот от девайсы с АлиЭкспресс придётся отказаться или сильно их модернизировать.


            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 09:07
              +1
              Борис, вы же знаете, что фотками экспериментальных образцов меня не убедить? wink
              В Ютубе на днях ролик смотрел, где Мавики и Аутели пытались заглушить несколькими типами антидроновых ружей. Были два наших, и одно китайское. Угадайте, какое победило?
              Это я к тому, что отказываться нельзя, нужно делать своё, а до этого закупать чужое. Цена вопроса - жизни.
              1. Boris55
                Boris55 Сегодня, 09:20
                -1
                Цитата: Ингвар 72
                пытались заглушить несколькими типами антидроновых ружей. Были два наших, и одно китайское. Угадайте, какое победило?

                Тот, у которого частота работы была отличной от той, на которой работала "глушилка".
                Именно про это я и говорю, система "свой-чужой" на дронах не нужна.
                Спасибо за иллюстрацию моих слов.
          2. vargo
            vargo Сегодня, 09:20
            0
            Не знаю что там через год. Но эти подавители уже в СВО во всю применяются. О них уже даже ВСУ писали, что мол теряют дроны на них. Про год это я думаю речь скорее о серийности. Для подготовки серийности действительно нужно больше времени
        2. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:34
          -2
          Главное, что власть адекватно реагирует на вызовы времени.

          Хорошо вам в вашем уютном и правильном мире - единороги пасутся, дракончики летают, власти адекватно реагируют на вызовы времени... Не хотите в наш мир заглянуть с познавательными целями? Будет интересно!
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:49
            0
            Цитата: Вождь_Бармалеев
            Хорошо вам в вашем уютном и правильном мире

            Не жалуюсь - Русский Мир, правильный Мир! А вам как в эвропах поживается?
            На корзину печенья и бочку варенья уже заслужили?
            1. Вождь_Бармалеев
              Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:59
              0
              Ооо... Такт и интеллигентность так и прёт. Я живу в Новосибирске. А у вас два аккаунта - интересно, почему модераторы это игнорируют?
            2. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Сегодня, 10:02
              0
              Цитата: Boris55
              На корзину печенья и бочку варенья уже заслужили?

              Ящик коньяка и бочка сала будут вкуснее ! yes
      2. Fluk54
        Fluk54 Сегодня, 08:35
        +1
        Здесь же, на ВО, уже поднимался этот вопрос взаимодействия средств РЕБ и тех, кто запускает дроны. Зачастую происходило так, что дроны после взлета сразу попадали под их действие и - привет. Причина проста- не согласовали.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 08:07
      +1
      Если на дроне будет установлен ответчик, то кто чужой, а кто свой, система распознает, а вот придавать ракеты оператору средств РЭБ это лишнее, пусть лучше он координаты передаст специально обученным людям с ракетами, которые знают что с ними делать :)
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:12
        +1
        А как он сможет точные координаты передавать если пеленг идёт в одной плоскости? Не лучше атака сверху по радиосигналу.... Хотяяя ... Антенну то можно отвести по дальше ... Получается тут нужен дрон с определением радиосигнала и далее осмотром местности рядом.
      2. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:31
        +1
        Цитата: Gnefredov
        Если на дроне будет установлен ответчик,

        Не нужен ответчик, ни система распознавания. Наш дрон работает на частоте, которая ни как не влияет на его работу этим комплексом.
        1. Вождь_Бармалеев
          Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:53
          -2
          Автоответчик не нужен, так как будет скопирован в первый же день. А вот этот спич
          Наш дрон работает на частоте, которая ни как не влияет на его работу этим комплексом.
          откровенно удивляет - вы искренне полагаете, что на той стороне сидят лоботомированные анацефалы, которые не догадаются пошаманить с частотами?
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 10:06
        0
        Цитата: Gnefredov
        Если на дроне будет установлен ответчик, то кто чужой, а кто свой, система распознает,

        А кудыть запросчик поставят ? Вот тебе и "пассивный(!) локатор" ! recourse
  2. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:01
    +6
    Система нужна в районе боевых действий, а не по выставкам ездить.
  3. татарин 174
    татарин 174 Сегодня, 08:01
    +2
    Как всегда всё новое запаздывает... Его бы уже применять в деле.
    1. Романенко
      Романенко Сегодня, 08:08
      +1
      Безусловно, хочется чтобы все новое и усовершенствованное сразу же, а то и заранее попадало в зону боевых действий и помогало нашим ребятам выжить и стать сильнее.
      Но тут уж никак не перепрыгнешь через простую последовательность, не было бы войны, не появился бы новый комплекс.
      А то, что его где-то покажут на выставке, да еще и летом...
      Да пусть лучше скорее в войска, а выставка подождет.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 08:33
        +1
        Цитата: Романенко
        не было бы войны, не появился бы новый комплекс

        А в Генштабе РФ не знали, что проблема с дронами в ЛДНР была актуальна ещё пять лет назад?
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:06
    -2
    С учетом происходящих событий и множества подобных заявлений сделанных раннее, критерий может быть только один - количество комплектов поставленных в войска! Все остальное - не существенно.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:08
    0
    Зашевелились ,а кто мешало до этого ? Хотя наверно наше закостенелое МО поверить не могло до последнего ,что такими модельками можно воевать
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:39
      0
      Народ выбирает того, кто это МО назначает. И всегда согласен, всегда "поддерживает и одобряет" .

      Есть два русских народных вопроса: "А за кого ещё?"... И тут же следующий :"А почему начальники такие закостенелые и работать не хотят ?"....

      Тогда можно задать и третий :"а почему в США или в Израиле или в Китае начальники работают?"
    2. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:44
      0
      Цитата: APASUS
      Зашевелились ,а кто мешало до этого ?

      А у вас вилы в чулане стоят? Нет, а что так? А вдруг варнак придёт, а у вас вил нет... Запаздываете.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:29
    0
    ...завершает работу над опытным образцом...

    До серийного производства и поставки в МО ещё не близко, к сожалению.
  7. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 08:41
    +1
    Думаю все "партнёры" тоже озабочены данной темой

    Все острее встаёт вопрос узкого канала (направленными антеннами) связи с БПЛА.
    В теории, на небольшие расстояния в условиях прямой видимости, можно применять и оптический канал связи.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: VicktorVR
      теории, на небольшие расстояния в условиях прямой видимости, можно применять и оптический канал связи.

      Прорабатывались вопросы применения ВОЛС для управления ракетами и БПЛА ! Оказалось, что можно достичь 60 км и более...
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:04
    0
    Такими РЛС покрыта вся Скандинавия...и на них завязана и ПВО тоже.