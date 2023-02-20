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Президент Украины Зеленский предупредил о «риске Третьей мировой войны», если Китай будет поставлять оружие России

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Президент Украины Зеленский предупредил о «риске Третьей мировой войны», если Китай будет поставлять оружие России

Украинские власти в настоящее время не обнаруживают фактов, которые бы подтверждали возможные поставки вооружений Китаем России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, давший интервью итальянской газете Corriere della Sera.


Корреспондент издания поинтересовался у Зеленского, не опасается ли он начала поставок оружия в Россию из Китая. Ведь ранее такие опасения озвучивали в США. Зеленский ответил, что свидетельств таких поставок пока нет, а он сам ранее обращался к Пекину с призывом не поддерживать Россию в этом противостоянии.

Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной

- заявил Зеленский, который не считает риском глобальной войны поставки оружия Западом Украине.

Тем самым, он допустил эскалацию и распространение конфликта за пределы Украины, если в ситуацию вмешается еще и Китай. Также Зеленский стал рассказывать изданию о долгих и хороших отношениях между Украиной и Китаем. Ситуацию с заводом «Мотор Сич», где Украина фактически кинула китайских инвесторов, он, разумеется, вспоминать не стал. Но напомнил, что Китай всегда выполнял свои обязательства в международном плане.

Глобальной задачей Зеленский назвал предотвращение ядерного конфликта. Однако о том, что Китай призывает не только Россию, но и Украину к мирному урегулированию конфликта, глава киевского режима тоже не вспомнил. Ведь сейчас украинское руководство демонстрирует желание «воевать до последнего украинца», как того требует от него Запад, в тотальной зависимости от которого находятся киевские власти.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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31 комментарий
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:05
    +6
    Ссыкотно бобику и хояину что если впрягутся китай или с.корейцы то будет больно и бить будут не только ногами.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 08:09
      +3
      ...... иначе мы рискуем Третьей мировой войной
      - заявил Зеленский.

      Кто, Зелик что ли Китаю третью мировую войну объявит.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:14
        0
        Цитата: frruc
        ...... иначе мы рискуем Третьей мировой войной
        - заявил Зеленский.

        Кто, Зелик что ли Китаю третью мировую войну объявит.

        Я что-то сейчас подумал - а что с Зеленским станет, если хотя бы один из сотни китайцев в него плюнет?
        1. Наган
          Наган Сегодня, 08:21
          +3
          Цитата: Zoldat_A
          а что с Зеленским станет, если хотя бы один из сотни китайцев в него плюнет?

          Весь Амур будет заплеван, а до Зеленского не долетит. А через Амур их никто не пустит.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:54
        0
        Цитата: frruc
        Зелик что ли Китаю третью мировую войну объявит.

        Про Иран же они прогавкали, когда беспилотники упали на крышу завода производства беспилотников, мол - мы же вас предупреждали, что накажем. Прокатило. Теперь вот зарвались и "галантерейщик" Китаю решил маякнуть. yes
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:19
      +2
      Хотели бы - давно "впряглись". Рассчитывать мы должны только на самих себя. Нет у нас никаких союзников кроме армии, флота и ВКС.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:05
    +5
    Главклоуну пора понять, своим обнюханным кокаином мозгом, что для России третья мировая началась, когда Запад стал поставлять ему оружие! Мы уже воюем с НАТО и только решение Верховного главнокомандующего России отделят Запад от удара "кинжалами" по складам поставок и накопления техники и боеприпасов и "посейдонами" по береговой линии стран-врагов России-США, Мелкобритании, Испании, Португалии, Германии, Швеции, Норвегии, Франции, Канады, Голландии, Японии
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:05
    +4
    Риск третьей мировой уже есть и начался с Украины, а ещё точней с этого клоуна, который заявил о желании иметь ядрену бомбу
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 08:08
    +2
    Эта шавка уже миром правит. Неплохо для клоуна. Пора бы его амбиции на минус 2 метра определить, если конечно что-то собрать получится.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:15
      +1
      Эта шавка уже миром правит. Неплохо для клоуна

      под бдительным оком кукловода....
      Ведь ранее такие опасения озвучивали в США

      задача поставлена....
    2. Snay
      Snay Сегодня, 08:24
      +3
      "Пора бы его амбиции на минус 2 метра определить"

      Низя. Вова зачем-то пообещал евреям не трогать эту бешенную тявкалку..
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    0
    Это он типа дипломатически угрожает Китаю?
  6. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 08:11
    +1
    Риск III МВ есть и без Пекина. Так что китайские товарищи смело могут поставлять.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:12
    -1
    он допустил эскалацию и распространение конфликта за пределы Украины

    неужто на Китай попрут? belay bully bully
  8. mag nit
    mag nit Сегодня, 08:13
    +1
    А если Китай будет поставлять оружие Украине? Никакого риска?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:14
    0
    Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной
    Точно "пуп Земли" и истина в последней инстанции, Что-то пока 3 МВ не началась из-за западной помощи Украине, а вот если Китай посмеет оказать помощь России тогда точно. Если и начнется 3 МВ, то исключительно из-за Украины, когда коллективный Запад поддерживающий ее спровоцирует и развяжет эту войну.
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:22
    +2
    Враг моего врага не обязательно мой друг, но полезный попутчик.
    Китай давно бы кинул Россию через плечо, если бы США одновременно не давили на него и не задирали, не дразнили его Тайванем.
    А так у РФ и КНР есть один общий интерес - максимальное ослабление агрессии США и НАТО.
  11. Snay
    Snay Сегодня, 08:23
    0
    Неужели клоун думает, что Китай будет прислушиваться к мнению бешенной моськи?
  12. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:23
    0
    Хозяин косо посмотрел на Китай, шавка загавкала. В принципе не только государства но и люди такие есть нравиться шестерить. Что нам может дать Китай, сам у Ирана беспилотники покупает, свои не особо надёжные. Боеприпасы? Может быть, кто ж их определит, на вагоне не будут писать "снаряды из Китая". Да чисто что б америкосскую агентуру с техническими средствами почистить поставлять будут. Откуда к примеру запад называл разные даты начала нашей сво, мы просто проверяли каналы утечки секретной информации.
  13. usr01
    usr01 Сегодня, 08:29
    +1
    Цитата: голос_разуma
    ...когда Запад стал поставлять ему оружие!...

    даже не так.. а по Бисмарку - на территории т.н. украины русские воюют с русскими НАТОвским оружием!!!
    Клоун кривляется - запад хохочет.... angry
  14. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:31
    0
    Ой закрой рот скоморох! Ты что что ли её начнёшь? Только и можешь как моська лаять из-за спины хозяина.
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 08:32
    0
    Сейчас 3-ю Мировую войну предрекают все кому не лень. Вот и клоун Зеля решил не отставать.
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:43
    +1
    Опаньки! А, поставки Запада на украину- это другое? И опасности ядерного Армагеддона это не несет? Вот молодец! 12 баллов!
  17. stels_07
    stels_07 Сегодня, 08:47
    0
    А шо не межгалактической войной? текст
  18. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:48
    +2
    О чём это зелечmo может предупреждать . Наёмный актёришко , паяц на пальце мирового правительство . ! Чmo , жидобандеровское .
  19. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:12
    0
    этот призывает другие призывают в укрр а РФ не как решится не может стоит их в утиль или нет надеюсь у РФ есть план !
  20. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:21
    0
    бункерный клоун, что то там невнятное мычит! wassat
  21. SwR9
    SwR9 Сегодня, 09:44
    0
    Кстати, а почему из каждого "утюга" ежедневно не говорится о наших возмущениях в поставках вооружения Западом на Украину. Надо медийно раскручивать эту тему постоянно, а не смирившись молчать "в тряпочку". Надо находить действенные пути давления (пусть даже и медийного) на те-же страны восточной европы которые производят и поставляют боеприпасы и оружие, что-бы им не было комфортно и уютно.
  22. Е В
    Е В Сегодня, 09:49
    0
    Клоун берега попутал,используют как... тутку его ,а он Китай запугивает,если каждый китаец плюнет в окраину ,она в слюне утонет.
  23. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 09:50
    0
    А чем он собирается третью мировую делать? Сперва пусть научится уран обогащать...
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:07
    0
    Зелибоба взял под козырек и принялся озвучивать линию партии из Вашингтона .Пора лепить зло из Китая .