Украинские власти в настоящее время не обнаруживают фактов, которые бы подтверждали возможные поставки вооружений Китаем России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, давший интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Корреспондент издания поинтересовался у Зеленского, не опасается ли он начала поставок оружия в Россию из Китая. Ведь ранее такие опасения озвучивали в США. Зеленский ответил, что свидетельств таких поставок пока нет, а он сам ранее обращался к Пекину с призывом не поддерживать Россию в этом противостоянии.
Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной
- заявил Зеленский, который не считает риском глобальной войны поставки оружия Западом Украине.
Тем самым, он допустил эскалацию и распространение конфликта за пределы Украины, если в ситуацию вмешается еще и Китай. Также Зеленский стал рассказывать изданию о долгих и хороших отношениях между Украиной и Китаем. Ситуацию с заводом «Мотор Сич», где Украина фактически кинула китайских инвесторов, он, разумеется, вспоминать не стал. Но напомнил, что Китай всегда выполнял свои обязательства в международном плане.
Глобальной задачей Зеленский назвал предотвращение ядерного конфликта. Однако о том, что Китай призывает не только Россию, но и Украину к мирному урегулированию конфликта, глава киевского режима тоже не вспомнил. Ведь сейчас украинское руководство демонстрирует желание «воевать до последнего украинца», как того требует от него Запад, в тотальной зависимости от которого находятся киевские власти.