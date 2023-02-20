Из документов украинских мобилизованных становится ясно, что в Бахмут многих из них направляют уже через две недели после мобилизации

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в Артёмовске (Бахмуте). Под контроль самого боеспособного в мире «оркестра» перешёл ещё один квартал в районе Забахмутка. Украинская сторона признала серьёзные проблемы у ВСУ и на юго-западе города, в районе, носящем название «Самолёт». Этот район позволяет контролировать сразу два выезда из города – на Константиновку через Красное (Ивановское) и Часов Яр через Хромово.После продвижения в Бахмуте российские бойцы получают интересные свидетельства о времени подготовки украинских мобилизованных.Например, в личных вещах ликвидированных украинских военнослужащих обнаруживаются документы, которые говорят о том, что многие из них были мобилизованы в середине или даже конце января 2023 года. Времени для их подготовки командованием было выделено максимум две недели. И спустя это время мобилизованных, среди которых немало и тех, кому далеко за 40, отправили в самую горячую точку Донбасса – Бахмут.В ЧВК «Вагнер» приводится информация об украинском мобилизованном Богдане Покитко, которые получил повестку из военкомата в январе, а уже 12 февраля его в составе подразделения резерва направили в Артёмовск (Бахмут). 16 февраля Покитко, призванный из Тернополя, погиб.Как выяснилось, повестку ему вручили во время ожидания им автобуса на остановке общественного транспорта. Теперь, по запросу родственников украинского мобилизованного, в Тернополе «проводится проверка». Сколько таких проверок уже проводилось на подконтрольных Киеву территориях… Результат – нулевой.На этом фоне особенно цинично звучали слова из интервью Зеленского итальянским репортёрам, где президент Украины заявил о том, что «Бахмут не имеет особого значения» и что «оборонять его ВСУ будут, но не так, чтобы там все погибли».