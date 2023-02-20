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Из документов украинских мобилизованных становится ясно, что в Бахмут многих из них направляют уже через две недели после мобилизации

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Из документов украинских мобилизованных становится ясно, что в Бахмут многих из них направляют уже через две недели после мобилизации

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в Артёмовске (Бахмуте). Под контроль самого боеспособного в мире «оркестра» перешёл ещё один квартал в районе Забахмутка. Украинская сторона признала серьёзные проблемы у ВСУ и на юго-западе города, в районе, носящем название «Самолёт». Этот район позволяет контролировать сразу два выезда из города – на Константиновку через Красное (Ивановское) и Часов Яр через Хромово.


После продвижения в Бахмуте российские бойцы получают интересные свидетельства о времени подготовки украинских мобилизованных.

Например, в личных вещах ликвидированных украинских военнослужащих обнаруживаются документы, которые говорят о том, что многие из них были мобилизованы в середине или даже конце января 2023 года. Времени для их подготовки командованием было выделено максимум две недели. И спустя это время мобилизованных, среди которых немало и тех, кому далеко за 40, отправили в самую горячую точку Донбасса – Бахмут.

В ЧВК «Вагнер» приводится информация об украинском мобилизованном Богдане Покитко, которые получил повестку из военкомата в январе, а уже 12 февраля его в составе подразделения резерва направили в Артёмовск (Бахмут). 16 февраля Покитко, призванный из Тернополя, погиб.

Как выяснилось, повестку ему вручили во время ожидания им автобуса на остановке общественного транспорта. Теперь, по запросу родственников украинского мобилизованного, в Тернополе «проводится проверка». Сколько таких проверок уже проводилось на подконтрольных Киеву территориях… Результат – нулевой.

На этом фоне особенно цинично звучали слова из интервью Зеленского итальянским репортёрам, где президент Украины заявил о том, что «Бахмут не имеет особого значения» и что «оборонять его ВСУ будут, но не так, чтобы там все погибли».
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20 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:14
    -6
    Ахренеть! Если так воюют мобилизованные с двухнедельной подготовкой то, как будут воевать отлично обученные ? Или все же имеет место опять быть секретные пииндонские спецпрепараты?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:19
      +18
      Цитата: Аргон
      Ахренеть! Если так воюют мобилизованные с двухнедельной подготовкой то, как будут воевать

      а как "так" они воюют? 3-4 дня - и груз 200, который заменяется другим "мясом" и далее по кругу. Если эта тактика вас впечатляет, то действительно "ахренеть". ну и всё-таки не надо забывать, в Бахмуте далеко не только "двухнедельно мобилизованные", на секундочку
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:26
        -5
        Какие резервы? Как вы себн представляете такие переброски? Думаете там скорый поезд курсирует?
      2. Shkworen
        Shkworen Сегодня, 08:43
        +2
        у колонелькассада в телеграмме был пост про то, что наших таких называют "грибами", т.е. обнаруживают группу человек 20 в форме, по ним отрабатывает артиллерия, а на следующий день на том же месте снова группа из 20 человек в форме, только люди другие, т.е. как грибы после дождя.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 10:19
        +1
        .....получил повестку в январе, а уже 12 февраля его направили в Артёмовск (Бахмут). 16 февраля погиб.

        Все закономерно, этим и должно было все закончится. Это им не мирное население из РСЗО расстреливать, всех в утиль.
    2. DenD
      DenD Сегодня, 08:38
      +3
      Нет. Скорее там целое стечение обстоятельств, таких как:идеология, особенности застройки, высокая концентрация войск, вероятность попасть под карательны меч от соплеменников. Да и озвученные вами, препараты, вероятно имеют место, быть.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:19
    +5
    Да нету у них никаких резервов. хатаскарйников, которые хотели судьбу надурить и увильнуть гот фронта , записавшись в теробороону, кидают на фронт, потому что нормальных номерных частей не осталось. Знаем мы эти две ципсошные мантры про "десятки тысяч проходят обучение на западе " и вторую " залужный в тылу сформировал корпус который будет участвовать в весеннем наступе на Мелитополь и Крым"
    Да только по номерам не бьется. Даже те бригады которые с херсонского направления перебрасывали уже задействовали. Уже вон и с севера с белорусской границы снимают-говорят там и сетка-рабица нормально границу удержит. Надежно. Так что к весне посмотрим чье наступление будет-сейчас все равно распутица начнется и активные действия сможет вести только гусеничная техника. А это опять же не про шумеров.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Да нету у них никаких резервов.....


      Что же тогда фронт стоит ? Авдеевка - Марьинка до сих пор не зачищены ? Объективно если бы у ВСУ не было сил, то фронт давно бы посыпался, а он стоит и изменения минимальны.... причем успехи даются очень тяжело... если продвижение на пару километров можно назвать успехами.

      Как бы не повторилась история с второй половиной 2022 года, когда наши выдохлись а ВСУ бросили в бой новые резервы и помогли провести "перегруппировки" в Харьковской/Херсонской областях... сейчас нечто подобное готовится, причем в открытую (поставки техники в пути, новые партии боеприпасов будут готовы к весне-лету... на заводах в США/Германии, а мясо уже обучено...). И если наши затянут с масштабным контрнаступлением и стратегически не переломят ситуацию на Донбассе то продолжится "активная оборона", "окопная война".

      А если удастся кардинально изменить ситуацию и разгромить ВСУ, то Зеленский сразу пойдет на переговоры и тогда дальнейшая судьба Юго-Востока будет решаться на переговорах.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:25
    +9
    А западенцы думали отсидеться?.......................
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 08:26
    -2
    Нужно понимать, что Бахмут - это огромный волнорез. ВС РФ уперлись в него и топчутся. Им туда регулярно подбрасывают противника. В это время ВСУ более спокойно на удалении готовят новую линию и резервы. Бахмут нужно обходить а не топтаться возле него. А потом Варить в котле.
    1. leks
      leks Сегодня, 08:37
      +5
      Цитата: zloybond
      Нужно понимать, что Бахмут - это огромный волнорез. ВС РФ уперлись в него и топчутся. Им туда регулярно подбрасывают противника. В это время ВСУ более спокойно на удалении готовят новую линию и резервы. Бахмут нужно обходить а не топтаться возле него. А потом Варить в котле.

      Вагнер этим обходом и занят, вы карту боевых действий посмотрите, какие территории заняты вагнером, там почти охват Бахмута кроме пару дорог с запада и то уже не безопасно по ним передвигаться.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:39
      +2
      Обойти тоже не просто. Линию обороны там готовили 8 лет. Там реально готовились к войне, руководство РФ к исполнению Минских соглашений. Одно не понятно, где была разведка?
    3. мазута
      мазута Сегодня, 08:48
      -1
      Не рассказывайте только свои мысли нашим стратегам из ГШ.Угледар,судя по видео из телеграмм штурмуют колонны курсантов из танковых учебок,выстраивается красиво колонна и вперед... am Сотня побитой техники вокруг стоит немым укором.Где? (тут мат,мат и мат)в каких академиях учились эти "командиры"?По полям ходить "строевым шагом".Нам не хватит не 300 тыс мобилизованных,ни 500,ни миллиона...Армия где я никак не пойму,она есть?Она существует?Вагнер с "отставниками и бывшими зк"сражается,гибнет.Черные береты с ТОФа иногда упоминаются в батальонном масштабе,76 дивизия в ротном мелькает,чеченцы проходят по строчкам новостей...Армия где?Как минимум 500 -ая???
      1. Жопир Туманов
        Жопир Туманов Сегодня, 09:02
        0
        Сотня побитой техники вокруг стоит немым укором.


        А что сразу не тысяча?
        1. мазута
          мазута Сегодня, 09:18
          0
          Смешно?Посмотрите разные телеграмм каналы,там много чего выкладывают.Обхохочетесь.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:33
    -6
    Это приманка.

    Настоящие резервы НАТО сейчас готовит для ВСУ к весне в Европе.
    Расходного материала на Украине в отличие от России много и они могут позволить себе временно затыкать им дыры на фронте.

    Им сейчас главное - продержаться до получения танков, самолётов, дальнобойных на 1000 километров ракет и ударных БПЛА.
    Когда они это все к лету 2023 года получат - начнутся реальные боевые операции ВСУ.

    А кремлёвские будут по прежнему спать, мобилизация заглохла (отчасти по объективным причинам), экономика по прежнему мало что делает для фронта, для победы в СВО, новые фронты, кроме Донбасса так и не появились.
    Москва танцует и веселится, гуляет вовсю.

    Смотри, Путин напишет скоро тебе рука на кремлёвской стене:
    Мене́, мене́, теке́л, упарси́н (ивр. ‏מְנֵא מְנֵא תְּקֵל וּפַרְסִין‏‎).
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    +3
    О том, что на горячие участки командование ВСУ бросает мобилизованных с минимальной подготовкой писали и сообщали не раз. Поэтому и гибнут пачками не успев повоевать и неделю. Да и те кто проходил обучение в Британии и попал в плен жаловались, что подготовка тоже была слабенькая хоть и НАТОвская. Украинская тактика бросать в бой неподготовленных, а обстрелянных и повоевавших держать во втором эшелоне или резерве конечно изуверская, но видимо, по мнению командования ВСУ, дает свои результаты.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:49
      +1
      В принципе, римляне тоже использовали такую тактику. Первыми в бой бросали новичков, а ветеранов приберегали для решающих моментов. Жестоко, но эффективно.
      1. бухач
        бухач Сегодня, 10:08
        +1
        Может быть всё-таки эффективнее этих самых новичков как следует подготовить для ведения боевых действий с помощью тех же самых ветеранов,сомнительная польза от такой тактики с учётом современного вооружения.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:10
    0
    Цитата: Аргон
    Какие резервы? Как вы себн представляете такие переброски? Думаете там скорый поезд курсирует?

    Вы всерьез думаете, что две-три недели назад завезли один состав и вооружение и они там по сей день обороняются без ротации и поддержки извне?