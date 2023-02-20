Новые афганские власти планируют преобразовать брошенные иностранные военные базы

В 2021 году американцы и их союзники покинули территорию Афганистана, оставив после себя ряд объектов военного назначения. Новые власти страны в лице руководства движения Талибан (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) решили использовать эти объекты в новом качестве.Согласно новому плану афганского руководства, брошенные иностранные военные базы превратят в источник экономического роста – там организуют деловые и торговые центры.По данным ряда западных СМИ, замглавы правительства Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар отдал распоряжение, чтобы все бывшие военные базы США и их союзников были преобразованы в особые экономические зоны.Отмечается, что на первом этапе эти преобразования затронут базы, находящиеся в столице страны и её окраинах, а также в провинции Балх, что на севере Афганистана. В экономический центр хотят превратить и знаменитую базу Баграм, находящуюся примерно в 50 км к северу от Кабула.Напомним, что база Баграм была главной военной базой и в годы советского присутствия в стране в 1979-1989 гг. и в эпоху американцев в 2001-2021 гг.Талибы захватили, а точнее вернули, власть в Афганистане в августе-сентябре 2021 года, после того как Вашингтон объявил о выводе американских сил из страны.