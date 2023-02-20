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Новые афганские власти планируют преобразовать брошенные иностранные военные базы

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Новые афганские власти планируют преобразовать брошенные иностранные военные базы

В 2021 году американцы и их союзники покинули территорию Афганистана, оставив после себя ряд объектов военного назначения. Новые власти страны в лице руководства движения Талибан (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) решили использовать эти объекты в новом качестве.


Согласно новому плану афганского руководства, брошенные иностранные военные базы превратят в источник экономического роста – там организуют деловые и торговые центры.

По данным ряда западных СМИ, замглавы правительства Афганистана по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар отдал распоряжение, чтобы все бывшие военные базы США и их союзников были преобразованы в особые экономические зоны.

Отмечается, что на первом этапе эти преобразования затронут базы, находящиеся в столице страны и её окраинах, а также в провинции Балх, что на севере Афганистана. В экономический центр хотят превратить и знаменитую базу Баграм, находящуюся примерно в 50 км к северу от Кабула.

Напомним, что база Баграм была главной военной базой и в годы советского присутствия в стране в 1979-1989 гг. и в эпоху американцев в 2001-2021 гг.

Талибы захватили, а точнее вернули, власть в Афганистане в августе-сентябре 2021 года, после того как Вашингтон объявил о выводе американских сил из страны.
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Использованы фотографии:
Википедия/Staff Sgt. Craig Seals
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:32
    0
    Им бы самим у власти удержаться под напором поддерживаемой англичанами опиатной наркомафии. Все таки Афганистан, это страна вечной войны...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:38
      +1
      После ухода амеров, производство опиатов возрасло на 30%. Получается,или талибы плохо воюют с производителями,или возглавили практически единственный способ получения финансов.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:03
        0
        Цитата: ASAD
        После ухода амеров, производство опиатов возрасло на 30%.

        А при них выросло в 18 раз.
        При нас, кстати, в 10 раз снизилось. Сам видел, как стройбаты маковые поля жгли.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: голос_разуma
      Все таки Афганистан, это страна вечной войны...

      Кого как, а меня до сих пор корёжит, что американцы когти рвали с той самой "бетонки", с какой я в Союз улетал. Может, и на моей шконке в Гардезе или Кандагаре американец спал?

      У меня ощущение, что мира в Афгане не будет до тех пор, пока существует Великая, блин, Британия. Дали бы им самим порядок там навести - нечего страну, в которой до сих пор Средневековье, за уши в XXI век тащить. Нравится им родоплеменной строй - пусть живут так, как хотят.
      Вырежут, кого надо, баев своих рассадят в мягкие кресла - и пусть живут. Ни одна Англия там порядок навести не сумела и не сумеет никогда.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:44
    +2
    чтобы все бывшие военные базы США и их союзников были преобразованы в особые экономические зоны.
     Они что там опиумом,станут торговать? smile
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: kor1vet1974
      чтобы все бывшие военные базы США и их союзников были преобразованы в особые экономические зоны.
       Они что там опиумом,станут торговать? smile

      А там торговать, по большому счёту, больше и нечем. Да, в горах там чего только нет. Вся таблица Менделеева. Но взять это - нужны дороги, вода и электричество. Наши пытались чего-то там делать. Американцам оно на фиг не надо, пока на Ближнем Востоке есть нефть

      До сих пор храню маленький изумруд на память. На базаре купил в дукане. Стоил чуть дороже пачки "Мальборо". Чуть побольше аметист - мама четвёртый десяток лет в кольце носит.

      Афган - страна-парадокс. Такое богатство иметь и так по-нищебродски жить...
      Живут одним маком, блин...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    0
    все бывшие военные базы США и их союзников были преобразованы в особые экономические зоны.
    А на чем держалась экономика Афганистана? На войне (финансовые вливания и оружие) и наркотиках. Значит ли это, что "особые экономические зоны" - фабрики по переработки опия?
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:21
    0
    Новые афганские власти планируют преобразовать брошенные иностранные военные базы

    За какие шиши, за барыши из гашиша и опиума?
    В инвесторы к ним ни кто не спешит, у них там такой раздрай - сегодня белые, завтра красные, послезавтра зеленые, то и гляди, что скоро с запада голубые высадятся.