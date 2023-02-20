В Сеуле не исключили приобретения ядерного оружия на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР

Чем больше продолжаются безрассудные вооруженные провокации Северной Кореи, тем сильнее будут разговоры о приобретении ядерного оружия. Нам нужно укреплять систему Kill Chain, чтобы Северная Корея никогда не смогла оправиться, если попытается применить ядерное оружие на полуострове

Южная Корея все ближе к приобретению ядерного оружия , в Сеуле не исключают такую возможность при продолжении ракетных пусков северного соседа - КНДР. Об этом заявил лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сок.Сеул допускает появление на вооружении южнокорейской армии ядерного оружия, не уточняя, откуда оно возьмется. По словам Чон Чжин Сока, в настоящее время Южная Корея участвует в программе "расширенного сдерживания" КНДР вместе с Японией и США, но рассматривает в качестве основной концепцию Kill Chain, предусматривающую превентивный удар по ракетным и ядерным объектам КНДР. Ядерное оружие прекрасно вписывается в эту концепцию, Пхеньяну должно быть нанесено поражение, после которого Северная Корея уже не сможет никому угрожать.- заявил глава партии.Нынешние власти Южной Кореи не стремятся к диалогу с КНДР, а политику предыдущего президента Мун Чжэ Ина считают "пацифистским шоу". Вообще Сеул выбрал путь перевооружения с учетом того, что США не будут класть своих солдат за Южную Корею в случае конфликта с Северной.В последние дни КНДР произвела несколько ракетных пусков, проведя испытания различных ракет, включая МБР "Хвасон-15", способной достичь любой точки на территории США.