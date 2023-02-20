Военное обозрение
Войти Регистрация

В Сеуле не исключили приобретения ядерного оружия на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР

21
В Сеуле не исключили приобретения ядерного оружия на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР

Южная Корея все ближе к приобретению ядерного оружия, в Сеуле не исключают такую возможность при продолжении ракетных пусков северного соседа - КНДР. Об этом заявил лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сок.


Сеул допускает появление на вооружении южнокорейской армии ядерного оружия, не уточняя, откуда оно возьмется. По словам Чон Чжин Сока, в настоящее время Южная Корея участвует в программе "расширенного сдерживания" КНДР вместе с Японией и США, но рассматривает в качестве основной концепцию Kill Chain, предусматривающую превентивный удар по ракетным и ядерным объектам КНДР. Ядерное оружие прекрасно вписывается в эту концепцию, Пхеньяну должно быть нанесено поражение, после которого Северная Корея уже не сможет никому угрожать.

Чем больше продолжаются безрассудные вооруженные провокации Северной Кореи, тем сильнее будут разговоры о приобретении ядерного оружия. Нам нужно укреплять систему Kill Chain, чтобы Северная Корея никогда не смогла оправиться, если попытается применить ядерное оружие на полуострове

- заявил глава партии.

Нынешние власти Южной Кореи не стремятся к диалогу с КНДР, а политику предыдущего президента Мун Чжэ Ина считают "пацифистским шоу". Вообще Сеул выбрал путь перевооружения с учетом того, что США не будут класть своих солдат за Южную Корею в случае конфликта с Северной.

В последние дни КНДР произвела несколько ракетных пусков, проведя испытания различных ракет, включая МБР "Хвасон-15", способной достичь любой точки на территории США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:54
    +10
    Южная Корея все ближе к приобретению ядерного оружия, в Сеуле не исключают такую возможность

    Ирану значит нельзя. А Ю.Корее можно?
    А когда евросоюз и прочие шавки начнут санкции вводить? Или "Это другое"?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:01
      -2
      Хотят то они может и хотят, только кто им даст? Даже США смотрят крайне осторожно на расширение членов ядерного клуба.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 10:11
        0
        Цитата: Аркадич
        только кто им даст?

        Амерскую фразу - «Да, он сукин сын, но он наш сукин сын» слышали?
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 10:35
          0
          Слышал, но она не к этому селу. Максимум , что США сделает этому "сукину сыну" это разместит СВОЕ ядерное оружие. США не дураки и понимают, что чем больше стран будут иметь своё ядерное оружие тем больше шансов, что их пошлют далеко и надолго. Примеров масса С.Корея и противоположность Сербия, Ирак.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:12
      -1
      Цитата: Дилетант
      Ирану значит нельзя. А Ю.Корее можно?
      А когда евросоюз и прочие шавки начнут санкции вводить? Или "Это другое"?

      Вот бы сейчас американского лопоухого негра послушать о "недопустимости расползания ядерного оружия по планете".
      Или посмотреть, как, надувая щёки, американский флот выполнил строевую команду "Нале-во" и поплюхал в Новую Зеландию - типа, мы в Северную Корею даже не собирались. Трамп наверняка помнит...

      Нравятся мне в этом плане евреи
      У Израиля нет ядерного оружия. Но, в случае необходимости, он его применит.
      1. aleksejkabanets
        aleksejkabanets Сегодня, 09:27
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Вот бы сейчас американского лопоухого негра послушать о "недопустимости расползания ядерного оружия по планете".

        Вряд ли США сегодня могут себе позволить продать (передать) кому то ядерное оружие. Перетащить свое ЯО на какую нибудь свою базу в Южной Корее да, могут, но передать нет.
  2. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 09:02
    +3
    В смысле "приобретёт"?!
    Это же не мешок соли, его на базаре не купишь. А как насчёт договоров о нераспространении и прочей шелухи?
    Впрочем, и так понятно, что все усиленно кладут болт на любые старые договоры, особенно западный мир.
    Мы всей планеткой несемся на всех парах в очередную мировую заворушку
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:03
    -1
    Ядерное оружие не приобретают. Его разрабатывают. Не будет его у Южной Кореи. Только сша могут там разместить, но не против КНДР, а против России
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: igorbrsv
      Только сша могут там разместить, но не против КНДР, а против России

      Американцы нам уже говорили, что ПРО в Польше и Чехии - это не против России, а против Ирана.
      Не удивлюсь, если американские ракеты будут в Южной Корее. Это ж не против нас или Китая. Это против агрессивных пингвинов...

      Кстати, ещё большой вопрос - как отреагирует Китай на "ядрён батон" у себя под боком. Они, южнокорейцы, уже вперёд Украины подлизнуть Америке лезут?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    -1
    Южная Корея все ближе к приобретению ядерного оружия
    Американцы поспешат наложить санкции на РК за такие делишки или сами подкинут им на первый случай тактическое ЯО по программе "расширенного сдерживания"?
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 09:04
    +1
    "Приобретение" это как? - США,Англия,Франция формально исключаются в виду договора о нераспрастранении... может ч.з. Израиль/Пакистан?
    Товарищу Ыну необходимо оказать всевозможную поддержку, надо Южную Корею давить, она скоро опаснее Японии станет с их то амбициями далеко выходящими за пределы полуострова (авианосцы, МБР, ЯО и т.д.) и их технологическим развитием.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: mark1
      "Приобретение" это как? - США,Англия,Франция формально исключаются в виду договора о нераспрастранении... может ч.з. Израиль/Пакистан?

      "Северный поток" показал всему миру, что теперь можно ВСЁ. Что нет больше понятия "государственный терроризм". Есть США.

      Будут американские ракеты в Южной Корее - значит, можно СОВСЕМ ВСЁ.
      Карибский кризис детским утренником покажется.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:05
    -1
    Цитата: Дилетант
    Ирану значит нельзя. А Ю.Корее можно?

    Это другое...а там глядишь и Вьетнам задумается о своей ядренной бомбе памятуя визиты американских и китайских товарищей.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:06
    +1
    Пинdосы поставили перед южанами задачу подготовить площадки под их ядерное оружие, к гадалке не ходи.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:11
    -1
    типа сша даст они так намекают кому то ))))))))
  9. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 09:24
    0
    В каком смысле приобретения? Где-то есть магазин который торгует ЯО? А можно каталог посмотреть?
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:26
    -1
    В Сеуле не исключили приобретения ядерного оружия на фоне продолжающихся ракетных пусков КНДР

    Американцам дай только волю - они и басмачам ЯО впихнули-бы.
    НО есть Российская ЯО ДУБИНА!
    Поэтому американцы возможно разместят в ЮК ЯО, на там радом Китай!
    Поэтому это на 99 целых и 99 сотых очередной ТРЁП, пардон пиар по западному.
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:46
    0
    Ну вот мы видим, что штаты совершенно не стесняют себя договором о нераспространении ядерного оружия, которое и ранее не соблюдали размещая его повсеместно по Европе. Нужно незамедлительно и нашей стране выходить из этого договора и размещать свои ракеты в латинской Америке, желательно поближе к США. Пусть у них опять будет кризис наподобие Карибского. А то расшалились что-то ребята. Поря и на них управу найти.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 09:56
    0
    Южная Корея все ближе к приобретению ядерного оружия, в Сеуле не исключают такую возможность при продолжении ракетных пусков северного соседа - КНДР. Об этом заявил лидер правящей южнокорейской партии "Гражданская сила" Чон Чжин Сок.

    На старт ядрёной ракеты нужно время принятия решения. Потом пройдёт время подлёта, при этом совсем не факт, что долетит "по адресу". А вот думал ли узкий южнокорейский лобик о том, что он будет делать с залпом 14 000 орудий с линии разграничения по Сеулу, способным нанести критические разрушения столичной агломерации и унести жизни миллионов людей за считанные минуты?!
  13. Arifon
    Arifon Сегодня, 09:56
    0
    "В Сеуле не исключили приобретения ядерного оружия..."
    Ага, давайте, приобретайте, да побольше...
    Вот, где ядерное противостояние между двумя половинками одного территориально небольшого государства, может закончиться гибелью всей нации. Так что пацифистские устремления предыдущего президента Ю. Кореи считаю правильными. Военного пути решения этого вопроса здесь нет. Иначе будет катастрофа. Кто-то должен быть умнее и трезвее.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:05
    0
    Много ли надо ядерных зарядов для Ю Кореи ? Учитывая что столица на расстоянии орудийного выстрела