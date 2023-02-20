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Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к поселку Ягодное южнее дороги Артемовск-Славянск

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к поселку Ягодное южнее дороги Артемовск-Славянск

Подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к населенному пункту Ягодное. Этот поселок находится южнее дороги Артемовск-Славянск и имеет довольно важное значение для дальнейшего наступления.


Ягодное - маленький населенный пункт. По данным последней украинской переписи населения, здесь проживало всего 318 человек. Вероятно, что за многие годы численность населения поселка значительно сократилась.

Кроме того, под контроль российских войск перешел и железнодорожный узел между Парасковиевкой и Артемовском. Также силы ЧВК «Вагнер» ведут бои в районе Берховки. Здесь находится Берховское водохранилище, играющее важную роль в плане водоснабжения региона.

Таким образом, российские войска демонстрируют новые успехи на Артемовском направлении. Но украинское командование упорно не желает отступать из осажденного Артемовска (Бахмута), следуя безумному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.


Впрочем, риторика Зеленского в отношении Артемовска немного изменилась. Если раньше он вообще не допускал сдачу города, то сейчас заявляет, что ВСУ будут оборонять Артемовск до тех пор, пока будет такая возможность, но дожидаться полного уничтожения группировки украинских войск в этом городе не следует.

То есть, если Киев почувствует, что группировка близка к полному разгрому, то украинские формирования, вероятно, попытаются вывести из Артемовска. По мнению некоторых экспертов, такие изменения в позиции Зеленского связаны с давлением на киевский режим американского руководства: в США считают, что киевскому режиму не стоит размениваться на Артемовск, а сосредоточить свои усилия на других направлениях.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:54
    +8
    А вот это уже серьёзно - до последней дороги из Артёмовска на Хромово для ВСУ рукой подать. Перспектива остаться в городе навсегда для бандеровцев растёт с каждым часом.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: Pharmacist
      А вот это уже серьёзно - до последней дороги из Артёмовска на Хромово для ВСУ рукой подать. Перспектива остаться в городе навсегда для бандеровцев растёт с каждым часом.

      После потери Ягодного ВСУ должны драпануть через Хромово, чтобы не попасть в котел. Об этом пишут на укро-чатах незалежной. Но не исключено, что Зеленский не отдаст приказ о выводе своих войск, как это было в Мариуполе.,
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 08:56
    +4
    Если раньше он вообще не допускал сдачу города, то сейчас заявляет, что ВСУ будут оборонять Артемовск до тех пор, пока будет такая возможность, но дожидаться полного уничтожения группировки украинских войск в этом городе не следует.

    Вероятнее всего, ВСУ предпримет усилия для вывода натовских инструкторов, информированных наемников и своих старших офицеров из котла!
    Получится ли? Опять будут прорываться вертушками? опять будут их сбивать нещадно....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:13
      +3
      Цитата: Invoce
      Если раньше он вообще не допускал сдачу города, то сейчас заявляет, что ВСУ будут оборонять Артемовск до тех пор, пока будет такая возможность, но дожидаться полного уничтожения группировки украинских войск в этом городе не следует.

      Вероятнее всего, ВСУ предпримет усилия для вывода натовских инструкторов, информированных наемников и своих старших офицеров из котла!
      Получится ли? Опять будут прорываться вертушками? опять будут их сбивать нещадно....

      Кто-то, конечно и выскочит, но для многих ВСУчек и наймитов откроется портал к вонючему бандере.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 09:34
      +1
      Цитата: Invoce

      Вероятнее всего, ВСУ предпримет усилия для вывода натовских инструкторов, информированных наемников и своих старших офицеров из котла!
      Получится ли? Опять будут прорываться вертушками? опять будут их сбивать нещадно....

      Что-то мне подсказывает, что всех вами перечисленных, в Бахмуте, уже нет. Их вывели заранее.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Invoce
      Опять будут прорываться вертушками? опять будут их сбивать нещадно....

      Это хорошо, но лишь бы их опять в Стамбул не отправили.
    4. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 10:08
      -1
      Сегодня наконец-то утро стало прекрасным от новостей. Остается непонятным положение на шоссе из Артемовска на Константиновку. Несколько дней назад появились сообщения о том, что музыканты перерезали это шоссе около поселка Ивановское (он же до переименования - Красное). Видимо, на Зеленского красный цвет плохо влияет. Но это так - к слову. Потом якобы ВСУ подтянули резервы и отогнали вагнеровцев от шоссе. Хотелось бы знать актуальную ситуацию.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:58
    +4
    Все ближе и ближе подходит конец для Артемовского гарнизона ВСУ.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:11
    +2
    если Киев почувствует, что группировка близка к полному разгрому, то украинские формирования, вероятно, попытаются вывести из Артемовска.
    А будет ли к этому времени такая возможность Зеленский очевидно не подумал? Да и зачем думать о тех кого изначально и умышленно послал на убой под красивые фразы " мы заботимся о жизни каждого бойца...".
  5. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:48
    -1
    А фронт у ВСУ начал сыпаться...
    С Уважением
  6. мерцание
    мерцание Сегодня, 10:17
    0
    Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к поселку Ягодное южнее дороги Артемовск-Славянск
    Красавы вагнеровцы, настоящие профи.
    Похоже проблем со снарядами больше нет.

    Как знать, может известная формулировка заиграла новыми красками:
    "Не будет снарядов, не будет и господина Пригожина"
    - так сразу проблема куда то исчезла (а может ее и не было).
  7. egor1712
    egor1712 Сегодня, 10:19
    0
    Хорошая новость. Значит поменяли тактику. Не бьют в лоб, а обходят и окружают крупные гарнизоны. Успехов ребята!