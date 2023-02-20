Подразделения ЧВК «Вагнер» вышли к населенному пункту Ягодное. Этот поселок находится южнее дороги Артемовск-Славянск и имеет довольно важное значение для дальнейшего наступления.Ягодное - маленький населенный пункт. По данным последней украинской переписи населения, здесь проживало всего 318 человек. Вероятно, что за многие годы численность населения поселка значительно сократилась.Кроме того, под контроль российских войск перешел и железнодорожный узел между Парасковиевкой и Артемовском. Также силы ЧВК «Вагнер» ведут бои в районе Берховки. Здесь находится Берховское водохранилище, играющее важную роль в плане водоснабжения региона.Таким образом, российские войска демонстрируют новые успехи на Артемовском направлении. Но украинское командование упорно не желает отступать из осажденного Артемовска (Бахмута), следуя безумному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.Впрочем, риторика Зеленского в отношении Артемовска немного изменилась. Если раньше он вообще не допускал сдачу города, то сейчас заявляет, что ВСУ будут оборонять Артемовск до тех пор, пока будет такая возможность, но дожидаться полного уничтожения группировки украинских войск в этом городе не следует.То есть, если Киев почувствует, что группировка близка к полному разгрому, то украинские формирования, вероятно, попытаются вывести из Артемовска. По мнению некоторых экспертов, такие изменения в позиции Зеленского связаны с давлением на киевский режим американского руководства: в США считают, что киевскому режиму не стоит размениваться на Артемовск, а сосредоточить свои усилия на других направлениях.