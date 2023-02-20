Фюзеляжи американских F-35 будут собирать и в Германии

Вашингтон наращивает военное сотрудничество с Берлином на фоне украинского конфликта. Как пишет издание Asia Pacific Defence Reporter, страны планируют наладить производство передовых американских истребителей в Германии.
Речь идёт о центральной части фюзеляжа истребителей пятого поколения F-35. Согласно данным издания, компании Lockheed Martin и Northrop Grumman из США подписали соглашение с немецкой компанией Rheinmetall AG, в котором говорится об открытии второй сборочной линии F-35 в Германии.
По словам вице-президента клиентских программ F-35 в Lockheed Martin Майка Шумейкера, открытие новой сборочной линии фюзеляжей F-35 имеет огромное значение на фоне растущего спроса на эти истребители.
Lockheed Martin и Northrop Grumman являются основными компаниями занимающимися изготовлением корпусов истребителей F-35. Кроме этого, они отвечают и за производство и техобслуживание сенсорных систем, авионики, программного обеспечения.
Asia Pacific Defence Reporter отмечает, что F-35 является самым массовым истребителем пятого поколения. По всему миру сегодня эксплуатируется более 890 истребителей F-35.
Новость о сборке этих истребителей в Германии появились на фоне всё более усиливающихся просьб Киева поставить ему боевые самолёты.