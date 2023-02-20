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Фюзеляжи американских F-35 будут собирать и в Германии

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Фюзеляжи американских F-35 будут собирать и в Германии

Вашингтон наращивает военное сотрудничество с Берлином на фоне украинского конфликта. Как пишет издание Asia Pacific Defence Reporter, страны планируют наладить производство передовых американских истребителей в Германии.


Речь идёт о центральной части фюзеляжа истребителей пятого поколения F-35. Согласно данным издания, компании Lockheed Martin и Northrop Grumman из США подписали соглашение с немецкой компанией Rheinmetall AG, в котором говорится об открытии второй сборочной линии F-35 в Германии.

По словам вице-президента клиентских программ F-35 в Lockheed Martin Майка Шумейкера, открытие новой сборочной линии фюзеляжей F-35 имеет огромное значение на фоне растущего спроса на эти истребители.

Lockheed Martin и Northrop Grumman являются основными компаниями занимающимися изготовлением корпусов истребителей F-35. Кроме этого, они отвечают и за производство и техобслуживание сенсорных систем, авионики, программного обеспечения.

Asia Pacific Defence Reporter отмечает, что F-35 является самым массовым истребителем пятого поколения. По всему миру сегодня эксплуатируется более 890 истребителей F-35.

Новость о сборке этих истребителей в Германии появились на фоне всё более усиливающихся просьб Киева поставить ему боевые самолёты.
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Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Katerina Slivinske
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13 комментариев
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 09:23
    +2
    из текста:
    компании Lockheed Martin и Northrop Grumman из США подписали соглашение с немецкой компанией Rheinmetall AG, в котором говорится об открытии второй сборочной линии F-35 в Германии.


    вот и конец конкурентам из Eurofighter Typhoon...он пришел не заметно, даже можно сказать в качестве помощи...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: Курильщик
      вот и конец конкурентам из Eurofighter Typhoon...он пришел не заметно

      Не думаю что всё так просто. Сделать детали в штатах, привезти в неметчину (и то не всё, а центроплан), собрать, потащить обратно для оснащения и т.д. Пурга!!! Отвлечение немецкой промышленности и пустые затраты. Под этот шумок можно уровень госдолга поднять и баксов напечатать. А немцы пусть своё забросят, а амерское делают. Хотя при таких властях как сейчас в Германии - прокатит со свистом.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:33
        0
        Цитата: НДР-791
        Не думаю что всё так просто. Сделать детали в штатах, привезти в неметчину (и то не всё, а центроплан), собрать, потащить обратно для оснащения и т.д. Пурга!!!

        ИМХО - это такой маленький пряник от Америки тевтонам: "Не верьте русским, они врут, что мы вашу промышленность переманиваем к себе дешёвыми ресурсами". Ничего там толком не будет. Сляпают "на отвёртку" пару-тройку Фы-35 - тем дело и заглохнет.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:23
    +1
    Так тереть грязные матрасные ноги об Германию это нечто. Ещё интереснее наблюдать как элитка как бы немецкая при этом хрюкает от удовольствия.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:31
    0
    Фюзеляжи американских F-35 будут собирать и в Германии

    И будут их собирать квалифицированные негры из америки, а немцы останутся без работы, нужно же Бидону и будущим Бидонам сокращать безработицу в собственной стране.

    НУ а если серьезно, то F-35 выпускают пока в Израиле (из ремкомплектов или полуфабрикатов это вопрос, но начинка израильская) и Италии.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:38
      +3
      а не далеко ли их этих негров тащить на немецкие заводы из-за окияна ? не проще "негров" среди немчуры набрать?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:40
        0
        hi!
        Цитата: Nexcom
        а не далеко ли их этих негров тащить на немецкие заводы из-за окияна ?

        Элвиса не поленились за окиян отправить. А тут - делов-то пару-тройку тысяч негров в "грузовик" набить...
        Зато Германия снова поверит, что она "любимая жена". А то поляки последнее время что-то обнаглели.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:37
    0
    скорее всего эта линия будет обслуживать европейских союзников пен_дос_ни.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:40
    -1
    Как пишет издание Asia Pacific Defence Reporter

    Это австралийское СМИ. Откуда они знают планы производства Ф-35? Кто с ними поделился - немцы или американцы? Очередная болтовня.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:43
      -1
      предполагаю что могли устроить санкционированную утечку информации. ну а что? вполне.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:58
    0
    Американцы взяли строгую линию на демонтаж авиационной промышленности ЕС . Могу поздравить немцев
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:00
    0
    Да, как горячие пирожки будут выпекать. А, что там с нашим ответом? Сколько эскадрилий приведено в боевую готовность? И не злорадство это, а боль.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:09
    0
    Вашингтон наращивает военное сотрудничество с Берлином на фоне украинского конфликта
    Этакий "презент" за соглашательскую политику Берлина по украинскому конфликту с намеком на возможные подачки в дальнейшем при четкой поддержки "линии партии". Данное решение конечно клин в мечту о совместном европейском самолете.