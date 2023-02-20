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Советник главы ДНР: ВСУ продолжают цепляться за Бахмут, так как другие города не готовы к обороне

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Советник главы ДНР: ВСУ продолжают цепляться за Бахмут, так как другие города не готовы к обороне

ВСУ продолжают цепляться за Бахмут (Артемовск), поскольку этот город превращен в настоящий укрепрайон и его весьма трудно взять. Другие населенные пункты, расположенные на пока подконтрольной Киеву территории, укреплены гораздо хуже. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.


По мнению Гагина, ВСУ вынуждены держаться за Бахмут, чтобы выиграть хоть немного времени для укрепления городов, расположенных за ним. Командование ВСУ не планировало отступать, созданная линия обороны и поставки западного оружия должны были сдержать российские войска и не дать им продвинуться дальше. Но оборона трещит по всем швам, а сзади нормальной линии обороны нет.

Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр - они уже вывели туда командование, - то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению

- приводит ТАСС слова советника главы ДНР.

По данным донецкой разведки, в настоящее время в Бахмуте (Артемовске) находится только рядовой состав и командиры нижнего звена, все остальное командование и власти города уже давно эвакуировались. Бои идут как в самом городе, так и вокруг него, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" пытаются взять его в кольцо. В то же время, как заявлял куратор "Оркестра" Евгений Пригожин, непосредственной задачи взять Артемовск в ближайшее время не стоит. По его словам, чем больше Киев введет резервов, тем больше будут потери у ВСУ.

Между тем в Киеве уже задумываются о сдаче Артемовска, теперь б этом заговорил даже Зеленский. В интервью итальянской прессе он заявил, что ВСУ не будут оборонять город "до последнего солдата". Правда, все это подается как хитрый план, согласно которому, пока русские бьются об оборону Бахмута, ВСУ за их спиной спокойно готовят контрнаступление.
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19 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:15
    +6
    Я даже боюсь себе представить как будут брать славянск/крамоторск fool .... Там ппц уры понастроили, бахмут это цветочки, полностью возьмут его только к лету. Пол года на бухмут. Славянск / крамоторск наверное весь год уйдет
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:21
      +3
      А ведь это только районные центры - впереди действительно крупные города, которые предстоит освобождать.
      Реально, перед Николаевым, Одессой, Киевом, Харьковом и тд многое необходимо будет учесть и изменить. Потому, что исходя из нынешних реалий освобождение крупных городов будет действительно тяжёлой, но безусловно, выполнимой задачей.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 10:02
        -1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        А ведь это только районные центры - впереди действительно крупные города, которые предстоит освобождать.
        Реально, перед Николаевым, Одессой, Киевом, Харьковом и тд многое необходимо будет учесть и изменить.

        По сути их надо осаждать как Мариуполь .Окружать и фильтровать весь взъезд и выезд. Воевать в окружении, надо быть прежде всего готовым психологически .А это не мирняк расстреливать из-за угла
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 09:25
      +1
      Славянско -Краматорская агломерация это 35-40 км сплошной городской застройки с высотками ч частным сектором плюс огромное количество пром производств. Там украинцы могут годами держатся Только полное окружение этого района даёт шанс взять всё быстро. месяца за 3-4.
  2. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:25
    +1
    ВСУ продолжают цепляться за Бахмут (Артемовск), поскольку этот город превращен в настоящий укрепрайон и его весьма трудно взять. Другие населенные пункты, расположенные на пока подконтрольной Киеву территории, укреплены гораздо хуже. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
    Ну тогда, разумнее брать те, другие, а не долбится в этот. Странная какая-то логика у советника.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:37
      0
      Если там как заявляется несколько десятков тысяч всушников, то его никак нельзя обходить. Какая нужна группировка чтобы их в осаде держать. А со стороны Славянска и Краматорска, а также Константиновки ещё и фланговые удары возможны. Так как сейчас действуют единственный верный путь на этом участке фронта
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:50
      -1
      разумнее брать те, другие, а не долбится в этот.
      По Артемовску уже вовсю можно молотить любой артой, там не осталось ни одного целого строения и практически нет гражданского населения. И если у нас существует перевес в артиллерии и снабжении войск, то мне понятен прогноз Пригожина. Здешняя мясорубка в нашу пользу.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:26
    +7
    Ещё один год уйдёт у группировки СВО на то, чтобы в лоб штурмовать и взять укрепрайон Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка.
    Причём Краматорск намного крупнее, чем Артёмовск.

    И нет у РФ никаких резервов, чтобы охватить этот укрепрайон в окружение сходящимися ударами по направлению Изюм - Лозовая - Павлоград - Пологи, как это делала Красная Армия с немцами под Сталинградом в 1943 году (операция "Уран") и в Белоруссии в 1944 году.

    Путину и его генералам не хватает стратегического мышления и смелости увидеть, что на таком ТВД в тысячи километров фронтов 300-тысячный экспедиционный корпус РФ - ничто, что для успешного наступления сразу на нескольких направлениях необходимо иметь как минимум один - два миллиона человек личного состава.
    А чтобы их иметь, вся экономика РФ должна ещё в прошлом году работать на оборону, на обеспечение армии всем необходимым, нужно государственное, прямое директивное планирование, контроль и жесточайшая ответственность за невыполнение плана, включая посадки виновных в срыве плана, разумеется.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:56
      -1
      экономика РФ должна ещё в прошлом году работать на оборону,
      Еще полгода назад, мог бы возразить, но теперь приходится соглашаться. Кургинян в последнем "Право знать" хорошо сказал об этом.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Причём Краматорск намного крупнее, чем Артёмовск.

      А много ли войск ВСУ находится в Краматорске, Лимане, Славянске и сколько противник может выставить там дополнительного резерва. Это тоже нужно учитывать.
    3. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 10:14
      0
      Для государственного планирования нужно отказаться от олигархического капитализма и вернуться к социалистической модели. Нужно зачистить пятую колонну, восстановить ВЧК и институт комиссаров. Армия должна стать народной, а не частной. Я не вижу, как это сейчас все возможно.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:28
    0
    А обойти его не?
    Пусть сидят в окружении
    Но для этого нужны ресурсы и численный состав
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:36
      +1
      Изначально, нужна голова на плечах, чтобы обдумать возможность военной операции на территории такого огромного государства при имеющихся силах и средствах.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 09:37
      +1
      Артёмовск не обойти - ВСУ с укрепрайона Красный Лиман - Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка так наваляют, что мало не покажется.
      Единственный выход обойти - это сделать широкий охват Донецкой области по направлению Изюм - Лозовая - Павлоград - Пологи, но для этого у недомобилизованной даже через год войны РФ нет ни сил, ни средств, а главное - у руководства РФ нет политической воли победить врага в этой войне, есть лишь жгучее желание поскорее отползти, заключить новый временный договорняк вроде Минска-3, дать врагу, Украине новую передышку для перевооружения, восполнения потерь, а через два - три года - новая, куда более кровавая и трудная для России война с Украиной.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:10
        0
        Цитата: DefenderofTruth
        а через два - три года - новая, куда более кровавая и трудная для России война с Украиной.

        Ну не два-три, а вот через пять лет, это будет "дикая мясорубка".
  5. DenD
    DenD Сегодня, 09:40
    +1
    Интересно читать некоторых. Объясните, как группировка в 50т будет окружать, удерживать группировку равную по составу? Это не считая вероятности деблокирования извне. А когда пойдёт "зеленка", там и 100 тыс солдат будет мало.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: DenD
      Объясните, как группировка в 50т будет окружать, удерживать группировку равную по составу? Это не считая вероятности деблокирования извне. А когда пойдёт "зеленка", там и 100 тыс солдат будет мало.
      по частям, как и делали во все времена
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:06
    0
    Давно все готово уже, какая разница где воевать в Краматорске или в бахмуте, это ж не Киев, от той же марьинки уже ничего не осталось но воюют же. Главный наш косяк не хватает средств поражения, те что есть медленные (орки успевают сменить позиции или спрятаться) и не точные. И пока ничего не изменится (а ничего не изменится надо все деньги тратить на войну, а у нас не запад где на протестующих положили большой болт, у нас местные князьки сразу нагадят и побегут сдаваться западу что б не отнимали награбленное) мы так и будем каждое село брать по месяцу, не на убой же наших детей, отцов, родственников посылать. Даже пропитые генералы наши это понимают.
  7. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:12
    +1
    Артемовск – это городок с населением 70 тыс человек. Краматорская агломерация (вместе с Славянском и другими городами) растянулась на десятки километров с населением более 400 тыс. человек.
    С нынешним подходом и нынешним темпом брать Краматорскую агломерацию будет очень и очень трудно и долго.

    По-хорошему, было бы отрезать все Левобережье по Днепру, беря дороги от Киева, Днепропетровска, Запорожья под огневой контроль. Тогда группировки ВСУ на Донбассе и под Харьковом сдуются за 2-3 месяца, ведь без снабжения:
    – начнут заканчиваться снаряды
    – начнут заканчиваться ГСМ
    – можно будет методично, неспеша выбить ПВО, либо же использовать ложные цели, дешёвые дроны и т.д., чтобы истощить ПВО, так как поставки с Запада будут отрезаны. После этого массированные бомбардировки позиций ВСУшников неделями, пока не сдадутся или не отправятся к бандере.

    Для отрезания по Днепру нужны огромные ресурсы, как человеческие, так и техники.