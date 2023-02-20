Советник главы ДНР: ВСУ продолжают цепляться за Бахмут, так как другие города не готовы к обороне

Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр - они уже вывели туда командование, - то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению

ВСУ продолжают цепляться за Бахмут (Артемовск), поскольку этот город превращен в настоящий укрепрайон и его весьма трудно взять. Другие населенные пункты, расположенные на пока подконтрольной Киеву территории, укреплены гораздо хуже. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.По мнению Гагина, ВСУ вынуждены держаться за Бахмут, чтобы выиграть хоть немного времени для укрепления городов, расположенных за ним. Командование ВСУ не планировало отступать, созданная линия обороны и поставки западного оружия должны были сдержать российские войска и не дать им продвинуться дальше. Но оборона трещит по всем швам, а сзади нормальной линии обороны нет.- приводит ТАСС слова советника главы ДНР.По данным донецкой разведки, в настоящее время в Бахмуте (Артемовске) находится только рядовой состав и командиры нижнего звена, все остальное командование и власти города уже давно эвакуировались. Бои идут как в самом городе, так и вокруг него, штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" пытаются взять его в кольцо. В то же время, как заявлял куратор "Оркестра" Евгений Пригожин, непосредственной задачи взять Артемовск в ближайшее время не стоит. По его словам, чем больше Киев введет резервов, тем больше будут потери у ВСУ.Между тем в Киеве уже задумываются о сдаче Артемовска, теперь б этом заговорил даже Зеленский. В интервью итальянской прессе он заявил, что ВСУ не будут оборонять город "до последнего солдата". Правда, все это подается как хитрый план, согласно которому, пока русские бьются об оборону Бахмута, ВСУ за их спиной спокойно готовят контрнаступление.