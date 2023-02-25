Троянская война в поэмах Гомера

Поэмы Гомера и их оценка современниками и потомками



Гомер и пастухи на картине Камиля Коро



Эпизод Троянской войны на коринфской вазе



Каллиопа, скульптура II в. н. э., Эрмитаж



Аполлон и Каллиопа, V в. до н. э., Бостон, Музей изящных искусств



Девять муз, мозаика III–IV вв. н. э., Rheinisches Landesmuseum Trier. Талия держит пастуший посох и комическую маску, Терпсихора – кифару, Клио – трубку для свитков, Каллиопа изображена со свитком. Далее мы видим Полигимнию, Эрато с лирой, Уранию с глобусом, Мельпомену и Эвтерпу

«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который

Многих людей города посетил и обычаи видел».



Каллиопа и Гомер, мозаика III в. до н. э.

«Сойди же с неба, о Каллиопа, дай,

Царица Муз, мне долгую песнь».

«Пришла она пленять мой слух...

Рассказом о щитах, героях и конях,

О шлемах кованых и сломанных мечах».



«Гомерова Илиада в переводе Ермила Кострова», 1767 г.

«В наших ушах имена прославленных героев «Илиады» звучат суровым медным звоном старины, но это лишь потому, что мы не знаем, что они означали для самих эллинов... Агамемнон Атреидис – значит Распребешон Невпопадович; Клитемнестра Тидареида – Славноприданиха Драчуновна; Гектор Приамид – Шестерик Откуповщикович. Вам нравятся такие пышные имена, как Орест, Электра, Ифигения? Но ведь Ифигения в греческом понимании это «Толстоподбородиха», Орест – «Грубиян», «Дикарь», а, скажем, Калипсо, богоравная нимфа, просто «Тайная кокетка».

«Ты сможешь найти места, по которым странствовал Одиссей, если найдёшь кожевника, который сшил мешок для ветров».

Ликург в роли литературного редактора



Ликург, статуя во Дворце правосудия, Брюссель

Время Гомера

Посрамление скептиков



Гиссырлык на карте Турции



Греческие корабли в фильме «Троя», 2004 г.



Г. Моро. Елена на стенах Трои

«Песня о ссоре героев»



Битва у кораблей



Хосе Даниель Кабрера Пена. «Бой у ахейских кораблей»



Смерть Гектора в фильме «Троя» (2004 г.)

«Им (Гере и Афине), как и прежде, была ненавистною Троя святая,

Старец Приам и народ, за вину Приамида Париса:

Он богинь оскорбил, приходивших в дом его сельский;

Честь он воздал одарившей его сладострастием вредным».