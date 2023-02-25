Троянская война в поэмах Гомера

Поэмы Гомера и их оценка современниками и потомками
Трудно переоценить влияние, которое оказала древнегреческая культура вообще и литература в частности на формирование и развитие европейской, да и мировой цивилизации. Людям всех стран и континентов понятны сейчас выражения «сизифов труд», «панический страх», «гомерический смех», «олимпийское спокойствие», «гигантские размеры», «титанические усилия». И, разумеется, особое значение имели поэмы Гомера – хотя о событиях Троянской войны писали и другие очень известные и талантливые люди, например, Еврипид, Геродот, Стесихор, Софокл, Квинт Смирнский, Флавий Арриан, неизвестный автор «Киприй». Но Гомер был вне конкуренции, и потому мы начнем рассказ именно с него и с его произведений.
Гомер и пастухи на картине Камиля Коро
За право считаться родиной этого поэта спор вели Афины, Аргос, Смирна, Родос, Саламин, Хиос и Колофон, а местом его смерти, согласно указаниям Геродота и Павсания, считается остров Иос.
Кстати, полагают, что «Песни» поэм Гомера могли быть первыми произведениями, записанными на греческом языке (эпоха Гомера считается «бесписьменной»).
Цитаты Гомера встречаются в стихах греческих поэтов уже в VII–VI вв. до н. э., а начиная с VIII века сцены из «Илиады» появляются на античной керамике.
Эпизод Троянской войны на коринфской вазе
Известно, что афинский политик и полководец Алкивиад в молодости ударил одного из учителей за то, что у него не оказалось поэм Гомера.
Платон одновременно восхищался «Илиадой» – и критиковал её за чересчур «реалистичное» изображение богов и героев, которые ссорились, как обычные люди, и совершали неблаговидные поступки.
Александр Македонский всюду брал с собой список «Илиады», исправленный Аристотелем, и называл эту поэму «отличным источником для воспитания военной доблести». Онесикрит сообщает, что на ночь этот царь всегда клал под подушку два предмета – «Илиаду» и кинжал. Перед походом на Восток (344 г. до н. э.) Александр посетил ничем не примечательный городок, который, как считалось тогда, был построен на месте древней Трои. Здесь он поменял свой щит на предполагаемый щит Ахиллеса.
Многие считают, что именно перевод греком Ливием Андроником на латинский язык «Одиссеи» заложил основы римской литературы. Однако образованные римляне предпочитали читать поэмы Гомера в оригинале.
В 354 году новой эры Илион посетил и будущий император, а тогда – цезарь (это титул младшего соправителя) Юлиан, который попытался повернуть историю вспять, вернув значение прежним богам, и известен теперь под прозвищем Отступник.
Уже гораздо позже, если какой-то византийский писатель или учёный употреблял в своем труде слово «поэт», читатели сразу понимали, что речь идет именно о Гомере – а не о Горации, Овидии или Вергилии. Огромный интерес поэмы Гомера вызывали у образованных людей эпохи Ренессанса. А фразу «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» некоторые даже называли первой строкой европейской поэзии. Богиня, к которой обращался Гомер – это муза эпической поэзии Каллиопа, дочь Зевса и Мнемосины, мать Орфея (от Аполлона).
Каллиопа, скульптура II в. н. э., Эрмитаж
И вот этой Каллиопе Гомер предлагает воспеть гнев Ахиллеса, возмущенного тем, что вождь похода Агамемнон забрал у него красивую рабыню (не жену и даже не постоянную сожительницу-конкубину). Согласитесь, так себе повод для старшей из муз, перебивать речи которой не смел даже Аполлон.
Аполлон и Каллиопа, V в. до н. э., Бостон, Музей изящных искусств
Девять муз, мозаика III–IV вв. н. э., Rheinisches Landesmuseum Trier. Талия держит пастуший посох и комическую маску, Терпсихора – кифару, Клио – трубку для свитков, Каллиопа изображена со свитком. Далее мы видим Полигимнию, Эрато с лирой, Уранию с глобусом, Мельпомену и Эвтерпу
Более обоснованное обращение к Каллиопе мы видим в начале другой поэмы Гомера – «Одиссеи»:
«Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который
Многих людей города посетил и обычаи видел».
Многих людей города посетил и обычаи видел».
Каллиопа и Гомер, мозаика III в. до н. э.
К ней в своих стихах обращался и Гораций:
«Сойди же с неба, о Каллиопа, дай,
Царица Муз, мне долгую песнь».
Царица Муз, мне долгую песнь».
О Каллиопе писал и А. Фет:
«Пришла она пленять мой слух...
Рассказом о щитах, героях и конях,
О шлемах кованых и сломанных мечах».
Рассказом о щитах, героях и конях,
О шлемах кованых и сломанных мечах».
Первый перевод поэм Гомера с латинского языка на русский осуществил в конце 1750-х гг. Кириак Кондратович (его труд не был издан и сохранился в рукописи). Перевод получился забавным: герои были одеты в полукафтаны и епанчи, обуты в башмаки и штиблеты, а троянцы атаковали греков с криком «ура!». Затем были попытки перевода Петра Ермилова, Ермила Кострова и наконец Николая Гнедича.
«Гомерова Илиада в переводе Ермила Кострова», 1767 г.
А это титульный лист «Илиады с продолжением», изданной в Париже в 1614 году:
«Одиссея» в переводе Александра Поупа (могилу которого искали в Лондоне герои романа Д. Брауна «Код да Винчи»), 1752 года:
Любопытно, что не все в России считали Гомера «певцом шлемоблещущих воинов». Языковед и журналист XIX столетия О. Сенковский, более известный под псевдонимом «барон Брамбеус», считал этого поэта ироничным рассказчиком, который весело, в стиле Вольтера, переосмыслил историю давней войны. Он писал:
«В наших ушах имена прославленных героев «Илиады» звучат суровым медным звоном старины, но это лишь потому, что мы не знаем, что они означали для самих эллинов... Агамемнон Атреидис – значит Распребешон Невпопадович; Клитемнестра Тидареида – Славноприданиха Драчуновна; Гектор Приамид – Шестерик Откуповщикович. Вам нравятся такие пышные имена, как Орест, Электра, Ифигения? Но ведь Ифигения в греческом понимании это «Толстоподбородиха», Орест – «Грубиян», «Дикарь», а, скажем, Калипсо, богоравная нимфа, просто «Тайная кокетка».
Однако «неподходящие» для эпических героев «говорящие» имена характерны для любого архаического общества. И в Риме в начале новой эры мы нередко видим имена, которые в буквальном переводе звучат как насмешка над их обладателями: Катул («Щенок»), Катон («Кот»), Скавр («Толстая Лодыжка»), Цицерон («Горошина»). К тому же прозвище часто заменяло собой настоящее имя героя. Мало кто знает философа Аристокла. А вот Платон («Широкоплечий») – это другое дело. Имя «Пифагор» многие также считают прозвищем, оно означает «Вещающий от пифии» и, возможно, отражает высокий авторитет этого ученого и философа.
В общем, мнение Сенковского интересно в качестве курьёза, но и в самой Элладе, и в древнем Риме произведения Гомера считались классическими и никем не превзойденным образцом высокой эпической поэзии. Более того, в Древней Греции никогда не сомневались в достоверности событий Троянской войны, и Гомеру настолько верили, что любой факт, попавший на страницы «Илиады» или «Одиссеи», считался историческим.
Одним из немногих скептиков оказался географ Эратосфен, который писал:
«Ты сможешь найти места, по которым странствовал Одиссей, если найдёшь кожевника, который сшил мешок для ветров».
Ликург в роли литературного редактора
Ликург, статуя во Дворце правосудия, Брюссель
Однако долгое время «песни» «Илиады» и «Одиссеи» существовали разрозненно.
Плутарх утверждает, что эти поэмы в их классическом и знакомом всем виде фактически создал… спартанский законодатель Ликург, который, ознакомившись с этими «Песнями» во время путешествия по Ионии, предположил, что они являются частями двух поэм. Именно он якобы и расположил их в «нужном», ставшем каноническим, порядке.
Любопытно, что в художественном вкусе Ликурга и его способности выступить в роли литературного редактора величайшего поэта Эллады никто ни в Афинах, ни в Фивах, ни в Коринфе (как и в других греческих городах), а потом и в Риме не усомнился.
Время Гомера
Геродот утверждал, что Гомер жил и творил за 400 лет до его рождения (то есть примерно в IX веке до н. э.), а Троянская война происходила за 400 лет до Гомера. Таким образом, датировка Троянской войны по Геродоту совпадает со временем существования так называемой Трои VII A.
Другой знаменитый греческий историк – современник Геродота Фукидид, Троянской войне посвятил три из двадцати глав вступления к своему фундаментальному труду «История Пелопонесской войны» (оно называется «Археология» – «Повествование о древности»). Фукидид вполне серьезно доказывает читателям, что по своим масштабам Троянская война не идёт ни в какое сравнение с той, действительно великой и ужасной войной, о которой он собирается им рассказать. При этом он снисходительно замечает, что Гомер, как поэт, имел право преувеличивать и приукрашивать описываемые им события, а вот лично он будет максимально правдивым и точным.
Посрамление скептиков
Но скептики Нового времени уже рассматривали поэмы Гомера как часть древнегреческих мифов. Да и существование самого Гомера они подвергли сомнению.
Типичной можно считать вышедшую в 1797 году в Англии книгу Дж. Брайена с характерным и красноречивым названием: «Сочинение о Троянской войне и о походе греков, описанном у Гомера, доказывающее, что никогда такого похода не было и что никогда такого города во Фригии не существовало».
Этот скепсис, как известно, поколебали сенсационные находки Генриха Шлимана, который, основываясь на данных, приведённых в поэмах Гомера, нашел на северо-западе Малой Азии у южного входа в Дарданеллы в недрах холма Гиссырлык остатки древнего Илиона.
Гиссырлык на карте Турции
Профессиональные археологи сейчас приходят в отчаяние от методов работы Шлимана. Дело в том, что на этом месте в разное время существовало 9 городов, и Шлиман перемешал слои. Сам он за гомеровский Илион принял гораздо более древний город, погибший за тысячу лет до Троянской войны (он получил название Троя II), а на Трою VII А, которая могла иметь отношение к знаменитому походу греков внимания не обратил.
Открытие Шлимана заставило историков предположить наличие исторической основы событий, описанных в «Илиаде» и в трудах других авторов. Вероятно, действительно был какой-то грандиозный (по тем временам, разумеется) поход против Трои, который в силу своей небывалой масштабности произвел огромное впечатление на современников тех событий. Рассказы о нем обросли массой «подробностей», став основой многих стихов и песен.
Но вот существование самого Гомера до сих пор подвергается сомнению. Многие исследователи полагают, что «Песни» «Илиады» были написаны разными авторами и в разное время, а самым древним считается отрывок, содержащий знаменитый список кораблей (вторая «Песнь», часто называемая «Каталогом кораблей»).
Греческие корабли в фильме «Троя», 2004 г.
Кроме того, около трети текста «Илиады» – это повторение уже изложенных ранее сведений, что было бы странным, если бы эти отрывки писал один автор, но вполне понятно, если предположить, что они написаны разными людьми.
А вторая поэма – «Одиссея», скорее всего, написана гораздо позже «Илиады» – как минимум на несколько десятков лет. В обоих произведениях используется большое количество традиционных рифм, эпитетов, метафор, выражений и фраз, что характерно именно для фольклора.
Но, с другой стороны, Гомер в своей работе мог использовать известные ему стихи других авторов – в то время это вполне допускалось, и плагиатом не считалось. Более того, известно, что древнегреческие певцы-аэды считали своим долгом использовать ранее сложившиеся рифмы и метафоры, а для характеристики героев использовать постоянные, повторяющиеся из столетия в столетие эпитеты. В результате смысл некоторых слов и даже небольших отрывков со временем становился непонятным не только слушателям, но и самим аэдам, что, опять-таки, не считалось недостатком их произведений.
Кстати, наибольшее количество характерных именно для фольклора эпитетов используется при рассказе о Парисе-Александре и Елене, которые считаются одними из самых древних образов в греческой мифологии. Все авторы называют Елену спартанской царевной. Однако полис Спарта был основан не ранее IX–VIII вв. до нашей эры, в то время как события, которые могли стать основой «Илиады», «Малой Илиады», «Киприй», поэм Стесихора и некоторых других произведений, большинством современных историков датируются XIII–XII вв. до н. э. И потому сюжет о похищении Елены Прекрасной, видимо, является отголоском доспартанских преданий народов крито-микенской культуры.
Г. Моро. Елена на стенах Трои
Кроме того, анализ текста «Илиады» показал, что у названий «Илион» и «Троя» разные наборы постоянных эпитетов, а сами эти названия сосредоточены в разных песнях поэмы. И потому выдвинуто предположение, что на самом деле в «Илиаде» оказались «песни», посвященные осадам двух разных городов, и Шлиманом найден именно Илион. А вот Троя, возможно, еще ждёт своего первооткрывателя.
Некоторые исследователи обращают внимание на хорошее знание предполагаемым Гомером реальной географии Троады: упоминаются даже мелкие реки, описываются пейзажи, виды на горы и острова. Это, по их мнению, может служить доказательством, что Гомер все же существовал и был уроженцем тех мест, либо долгое время жил где-то поблизости (вряд ли можно ожидать столь подробных сведений о географии достаточно отдаленной территории Малой Азии от людей, живших непосредственно в Элладе). Впрочем, и автор этих географических описаний не обязательно был именно Гомером.
«Песня о ссоре героев»
Именно с «Илиадой» Гомера подавляющее большинство людей и связывают все известные им сведения о Троянской войне. Однако «Илиада» – это в основном рассказ о 50 днях последнего, десятого года этой войны ахейцев с Троей и её союзниками, а подробно описываются события лишь нескольких дней.
Данная поэма начинается с сообщения о прибытии жреца Аполлона Хриса в лагерь ахейцев, который хотел выкупить свою дочь, доставшуюся при дележе добычи Агамемнону. Далее следует рассказ об отказе Ахиллеса сражаться и победе троянцев, которые едва не сожгли греческие корабли, о гибели Патрокла и мести Ахиллеса.
Битва у кораблей
Хосе Даниель Кабрера Пена. «Бой у ахейских кораблей»
Смерть Гектора в фильме «Троя» (2004 г.)
А заканчивается «Илиада» описанием погребения Гектора. Отсылки к предшествующим событиям и предсказания будущего, имеющиеся в «Илиаде», понятны только человеку, хорошо знакомому с историей Троянской войны. Например, о суде Париса в «Илиаде» есть всего четыре строки, вот они:
«Им (Гере и Афине), как и прежде, была ненавистною Троя святая,
Старец Приам и народ, за вину Приамида Париса:
Он богинь оскорбил, приходивших в дом его сельский;
Честь он воздал одарившей его сладострастием вредным».
Старец Приам и народ, за вину Приамида Париса:
Он богинь оскорбил, приходивших в дом его сельский;
Честь он воздал одарившей его сладострастием вредным».
Много ли из них может понять человек, не читавший других источников?
Жанр «Илиады» – «песня о ссоре героев»: в сущности, это рассказ о конфликте между Ахиллесом и Агамемноном и его трагических последствиях. Кроме «Илиады», известны ещё два произведения этого жанра, действующими лицами которых являются другие герои Троянской войны. Первое из них – песня певца Демодока о ссоре Ахилла с Одиссеем, которая включена в состав «Одиссеи». Второе – так называемая «Малая Илиада», повествующая о ссоре Одиссея и Аякса, её автор не известен.
Итак, «Илиада» – это, в общем-то, поэма лишь об одном из второстепенных эпизодов Троянской войны, и ее главный герой главным героем войны как раз и не является. Ахиллес, будучи великим воином, большой роли в победе над троянцами не сыграл, и его победа над Гектором нисколько не приблизила ахейцев к цели их похода. Троя нерушимо стояла и без главного ее защитника. И, если бы не хитрость Одиссея, грекам пришлось бы с позором возвращаться домой.
А в «Одиссее» между делом рассказывается лишь о последнем эпизоде войны. Сын Одиссея Телемах через 10 лет после падения Трои посещает Менелая и Елену, и узнает от них некоторые сведения об отце. Елена сообщает ему о тайном посещении Трои Одиссеем, во время которого лишь она узнала его (и помогла украсть защищавший город Палалдий – упавший с неба щит богини Афины). А Менелай рассказывает об эпизоде с троянским конём. О троянском коне говорится и в песне уже упоминавшегося певца Демодока – он поет её царю Алкиною.
Откуда же мы знаем всю остальную историю Троянской войны – о «яблоке раздора» и «суде Париса», о том, как собирались на войну герои Эллады, о неудачной попытке Одиссея притвориться безумным и попытке нимфы Фетиды спрятать сына Ахиллеса от Одиссея, о ходе войны и ее завершении?
Из произведений других авторов – людей очень уважаемых и достойных, но широкой публике известных гораздо меньше Гомера.
В Троянский цикл входят и другие произведения. Это «Киприи» и «Малая Илиада», которые Аристотель противопоставлял «Илиаде», говоря об их разительном отличии с точки зрения концепции и композиции. Поэма «Эфиопиада», действие которой начинается с конца «Илиады» – упоминания о только что прошедших похоронах Гектора.
«Возвращения» рассказывают о судьбе всех главных героев «Илиады» за исключением Одиссея, которому посвящена отдельная поэма. А еще есть «Гибель Илиона» и «Телегония». Ни одна из этих поэм не дошла до нас целиком, сохранились лишь отрывки и краткие изложения.
Кроме того, Геродот приводит рассказ, услышанный им от египетских жрецов. Стесихор написал поэмы «Елена» и «Палинодия». Перу Еврипида принадлежат драмы «Александр» и «Елена».
Но об этих источниках мы, пожалуй, поговорим в отдельной статье.