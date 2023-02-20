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Индия собралась построить еще один авианосец по типу INS Vikrant, но с улучшенными возможностями

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Индия собралась построить еще один авианосец по типу INS Vikrant, но с улучшенными возможностями

Пока авианосец Военно-морских сил Индии INS Vikramaditya готовится покинуть верфь после длительного ремонта, командование индийского флота рассматривает возможность заказа еще одного авианосца, который бы повторял недавно построенный авианосец INS Vikrant.


Поскольку сроки службы Vikramaditya в обозримой перспективе завершатся, новый авианосец призван стать его заменой. Сейчас командование ВМС Индии анализирует потребности флота в более крупном и боеспособном авианосце.

Если нам придется спроектировать новый авианосец, это займет время, и нам нужно будет внедрить новые технологии

- заявляет командующий ВМС Индии адмирал Р. Хари Кумар.

По утверждению главкома индийского флота, новый авианосец будет совершенно иным, а работа по его созданию может начаться уже в самом ближайшем будущем. Как отметил адмирал, появляются новые технологии, под которые также стоит адаптировать авианосцы. Например, авианосец должен иметь возможность запуска большого количества беспилотных летательных аппаратов.

Запланированный авианосец может превосходить по размерам INS Vikrant. Сейчас ВМС Индии требуется три авианосца, учитывая специфику их технического обслуживания. Адмирал Кумар отметил, что компания Cochin Shipyard Limited (CSL) приобрела значительный опыт в строительстве авианосца после создания INS Vikrant, и этот опыт обязательно надо применить при строительстве нового авианосца.

Повторный заказ, по словам Кумара, будет характеризоваться внедрением самых современных технологий и улучшением возможностей авианосца. Напомним, что в сентябре 2022 года был сдан в эксплуатацию авианосец INS Vikrant. Сейчас он проходит испытания, а полностью готов к боевому применению будет к концу 2023 года.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Индии
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10 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:35
    +1
    Вероятно, у Индии вскоре,станем заказывать строительство авианосцев или нечто подобного
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:06
      +2
      Цитата: kor1vet1974
      Вероятно, у Индии вскоре,станем заказывать строительство авианосцев

      Не дай Боже. Что не сделают получатся сигареты Мадрас и кислый кофе.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:28
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Вероятно, у Индии вскоре,станем заказывать строительство авианосцев...

      Не станем.
      Была бы политическая воля, построили бы свой, ничуть не хуже Викранта...
    3. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:38
      0
      "Викрант" и ак строился при технической поддержке России и Франции. Так что, заказывать там нечего, тем более, что кораблик получился - так себе. Еще не известно сколько займет "доведение его, до ума".
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:44
    0
    Интересно КТО им его будет разрабатывать, и где строить?
    Ведь у индусов на этот счет нет ни компетенций, ни опыта, ни возможностей, это-же не моторная лодка.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 09:57
      +1
      Учитывая опыт строительства национального индийского танка и самолета ,я в это не верю.Индусам нужен партнер ,но жадность часто играет злую шутку с ними
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:34
        +1
        Цитата: APASUS
        Индусам нужен партнер...

        И он будет у них, и не один.
        На ниве противостояния с Китаем, Индии будут помогать те же итальянцы, американцы и англичане...
    2. конёк-горбунок
      конёк-горбунок Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Fizik13
      Интересно КТО им его будет разрабатывать, и где строить?
      Ведь у индусов на этот счет нет ни компетенций, ни опыта, ни возможностей, это-же не моторная лодка.

      А текст прочитать не судьба,
      командование индийского флота рассматривает возможность заказа еще одного авианосца, который бы повторял недавно построенный авианосец INS Vikrant.
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:29
      0
      Угадаййте, кто:)))) Мы им помогали проектировать Викрант, и в строительстве помогли тоже. Руку они на нем хоть немножко, да набили. А мы сейчас будем хвататься за любой внешний контракт - деньги-то закончились, с нефтянки уже повыметали все, сейчас бизнесу вежливо предлагают "поделиться прибылью 2022г" миллиардов на 300 рублей... Как Вы понимаете, в конечном итоге поделится олигархат, но за наш счет. А те, благодаря которым мы просохатили 70 раз по триста миллиардов рублей (арестованные валютные резервы), разумеется остались безнаказанными - у нас же не 37 год...
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:56
    +2
    Как было сказано:"Дорогу осилит идущий"!
    И, еще: в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", была хорошая фраза- "Я, хотя бы попытался!"