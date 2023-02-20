Bloomberg: Новый пакет антироссийских санкций США будет нацелен на ключевые отрасли промышленности

Американское правительство планирует усилить контроль над экспортом, а также ввести новый пакет антироссийских санкций, которые будут направлены на ключевые отрасли промышленности.Как сообщает американское издание Bloomberg, новый пакет санкций будет нацелен на оборонный и энергетический секторы российской промышленности, а также финансовые учреждения и ряд частных лиц.Кроме того, США и их сателлиты могут рассмотреть вероятность предотвращения попыток обойти санкции, а также будут стремиться подорвать поддержку, оказываемую России от третьих стран.Страны Евросоюза предлагают ввести новые санкции, направленные против иранских организаций, предположительно поставляющих России беспилотники и компоненты для создания военных технологий, а также электронику и редкоземельные металлы.Не так давно правительство США ввело санкции против восьми человек, подозреваемых в причастности к совершению кибератак, семеро из которых являются гражданами России, и один украинским гражданином, на что Россия ответила санкциями против 77 американских граждан.Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС, таким образом введя в действие соответствующее решение СНБО страны. Санкции предусматривают блокирование активов, а также введение ограничений на проведение торговых операций, в частности связанных с приватизацией и арендой объектов, находящихся в украинской государственной собственности.