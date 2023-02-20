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Bloomberg: Новый пакет антироссийских санкций США будет нацелен на ключевые отрасли промышленности

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Bloomberg: Новый пакет антироссийских санкций США будет нацелен на ключевые отрасли промышленности

Американское правительство планирует усилить контроль над экспортом, а также ввести новый пакет антироссийских санкций, которые будут направлены на ключевые отрасли промышленности.


Как сообщает американское издание Bloomberg, новый пакет санкций будет нацелен на оборонный и энергетический секторы российской промышленности, а также финансовые учреждения и ряд частных лиц.

Кроме того, США и их сателлиты могут рассмотреть вероятность предотвращения попыток обойти санкции, а также будут стремиться подорвать поддержку, оказываемую России от третьих стран.

Страны Евросоюза предлагают ввести новые санкции, направленные против иранских организаций, предположительно поставляющих России беспилотники и компоненты для создания военных технологий, а также электронику и редкоземельные металлы.

Не так давно правительство США ввело санкции против восьми человек, подозреваемых в причастности к совершению кибератак, семеро из которых являются гражданами России, и один украинским гражданином, на что Россия ответила санкциями против 77 американских граждан.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС, таким образом введя в действие соответствующее решение СНБО страны. Санкции предусматривают блокирование активов, а также введение ограничений на проведение торговых операций, в частности связанных с приватизацией и арендой объектов, находящихся в украинской государственной собственности.
Автор:
Использованы фотографии:
www.mechel.ru
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18 комментариев
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  1. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:10
    +5
    По поводу прогнозов, и как жить дальше:
    А. Принципиальный вопрос, что делать с элитой, ориентированной на распил, и вывоз национальных богатств.
    1. Эти элиты не с Марса нам упали. Было массовое стремление к обогащению любой ценой - появились элиты, ориентированные на обогащение любой ценой. Будут поставлены задачи технологического развития - сформируется элита, ориентированная на развитие.
    2. Перевороты, заговоры и революции - путь к деградации ситуации, но не способ смены курса.
    3. Поэтому надо ставить задачи технологического развития, а не требовать невыполнимых побед в кратчайшие сроки.
    Б. Касательно критики, что в военное время невозможно ликвидировать технологическое отставание:
    1. Нам не нужно воспроизводить весь путь развития западных технологий. Нам нужно добиться функционального паритета.
    Пусть отечественная электронная плата будет весить не 20 грамм, а 120 грамм. Пусть наш прибор ночного видения будет весить на 200 грамм больше. Но у нас будет этот прибор.
    Пусть наш блок управления 120 килограммовой ракетой будет весить на килограмм больше. Но у нас будет эта ракета.
    2. У нас есть кадры, есть научные структуры, есть желание совершить технологический рывок. Эта задача выполнима.
    В. Касательно того, что экономика под санкциями не выдержит перехода на новые технологии:
    1. Мы самодостаточны во всём, кроме этих самых технологий.
    2. Нам хватает продовольствия.
    3. Русский рабочий будет делать отечественную военную и гражданскую продукцию, на зарплату покупать отечественное продовольствие и отечественную бытовую технику - где здесь предпосылки для экономического кризиса?
    4. Исчезнет возможность сверхприбылей от продаж элитных европейских брендов и дешёвого китайского ширпотреба.
    Но нужно выбирать, что дороже - выживание страны, или радости паразитической прослойки.
    5. Недовольных представителей паразитического класса не нужно кошмарить, просто дать им выехать из страны, и закрыть допуск к управлению.
    Г. Затяжной конфликт лучше, чем быстрый ядерный апокалипсис:
    1. Нужно ставить реалистичные цели. Пока нет предпосылок к захвату больших городов, нужно сосредоточиться на коммуникациях.
    2. Снижать интенсивность конфликта, беречь людей.
    Д. Дипломатические усилия:
    1. С Польшей договариваться о разделе Украины, с Германией о послевоенном сотрудничестве.
    2. Уходить от расчетов в долларах.

    В заключение:
    У нас есть всё необходимое для выхода из этого конфликта с перспективой долговременного развития на многие десятилетия. Мы обладаем ресурсами и возможностями для восстановления паритета с западным блоком.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:15
      +5
      Коллега, вы все верно и прекрасно пишите. Но у меня к вам один вопрос (исключительно теоретический):
      - что вас, спустя почти год СВО, заставляет думать, что все те же люди, все в той же ситуации внезапно начнут делать что-то отличное от того, что они делали много лет подряд?
      Только не говорите о том, что вот теперь то чиновники, олигархи, коррупционеры и тп внезапно проникнуться патриотизмом и ответственностью и за внезапно прозреют!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:15
      -4
      Цитата: Kuziming
      Мы обладаем ресурсами и возможностями для восстановления паритета с западным блоком.

      Оно, конечно, информативно и по делу, но Александр Васильевич, в своё время, то же самое сказал очень кратко
      Мы - русские. С нами бог.
      К его словам добавить нечего.
      Выстоим и выдержим.
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:23
      +1
      Мне нравится.
      Убеждать людей поступать правильно умели и в Империи... и в Союзе.
      Нужно просто начать.
      Хочу внести предложение в раздел "Д":
      Дополнить п.1:
      "с Германией о разделе Польши и послевоенном сотрудничестве".
    4. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 10:30
      -1
      Вот только сейчас мы можем понять Сталина и Берию, и в дальней истории Петра Первого.
      Они всё делали чтобы сохранить Россию. А мы всё профукали. soldier
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:16
    0
    Зачем вводятся санкции ,которые можно обходить по договорённости, взаимно.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:25
      0
      Для имитации бурной деятельности видимо. Больше настораживает визит китайского чиновника,с мирными инициативами. Кто то , а Поднебесная может повлиять на решения нашего правительства.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 10:44
        0
        Меня настораживает новость, Зеленский заявил, что у него готов договор о мире который согласован со всеми лидерами в том числе с Китаем. Позиции Китая известны - о неделимой Украине и "это бизнес ничего личного ".
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      Зачем вводятся санкции ,которые можно обходить по договорённости, взаимно.

      Чтобы было о чём торговаться.
      Иллюстрация - "жесты доброй воли". hi
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:45
      0
      Для перехода в торговле/взаимодействия с РФ от запретительной системы к разрешительной - когда будет запрещено любое взаимодействие, кроме того, которое точечно разрешено.
  3. бухач
    бухач Сегодня, 10:21
    0
    Эти санкции уже рутиной стали,бег по кругу с увеличивающимся радиусом и только.Интересно,американцы спецом по частям их вводят а не скопом сразу,типа как жалостливый хозяин псу хвост отрубал,чтобы нам боль по времени растянуть и как можно чувствительнее сделать?Запретили бы Солнцу нам светить что ли...,с ихней мания величия вполне себе могут задаться такой идеей.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:27
      +1
      Все намного тривиальнее. Именно у американцев - прецедентное право и им зачастую просто юридически в их же судах потом будет трудно отбиваться.
      Аналогично и Европа - делает все медленно с одной целью - что бы потом не пролетать в своих же судах. Посмотрите на пример с нашими резервами - сколько уже вокруг них крутятся, а просто национализировать до сих пор не могут.
      Но и обольщаться не стоит - запад создал эту систему и в итоге найдет способ максимально эффективно применить ее
      Другой вопрос - мы обладаем потенциалом к полному технологическому суверенитету. Вопрос лишь в том, что мы должны этот потенциал реализовать. Опять таки - как тот же СССР, который почти все время своего существования именно РАЗВИВАЛСЯ под санкциями
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:23
    0
    Прошлый год прокатили на дорогих энергоресурсах, в этом году к зиме будет ясно куда скатимся, пока на верху мало что меняется кроме слов и переклеивание шильдиков. Но от пилильщиков бюджета трудно что ожидать, а дети этих пилильщиков как правило мусор живущий на ренте. Есть здоровая молодежь, но для этого пилильщики должны измениться, в нашей истории были такие моменты, может и в этот раз включим менхаузена вытащего себя за волосы из болота, иррационально, но это черта нашего характера.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    0
    Санкции, санкции, санкции... видно по другому американцы с сателлитами не могут, да и не хотят. То сами признают, что санкции не дают должного эффекта, то тут же вводят новый пакет рассчитывая на то, что ну вот сейчас точно сработает по задуманному плану. По различным подсчетам на сегодняшний день на Россию наложено более 10 тысяч санкций. Они наверное уже сами запутались в веденных санкциях и возможно начинают повторяться усиливая ранее введенные.
  6. Diger
    Diger Сегодня, 10:34
    0
    Bloomberg: Новый пакет антироссийских санкций США будет нацелен на ключевые отрасли промышленности

    Я вчера слышал, что запретят экспорт в Россию унитазов, биде и прочих фаянсовых чаш…
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: Diger
      Я вчера слышал, что запретят экспорт в Россию унитазов, биде и прочих фаянсовых чаш…

      Гусь-Хрустальный не подведёт, - ещё завидовать будут! laughing
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:36
    -1
    Ну судя по тому, что в последнем пакете санкций уже начали ограничивать поставки БИДЕ, ключавей бидОВ найти уже нечего wink
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:42
    -1
    Чем больше санкций - тем лучше.
    Экономика РФ должна стать полностью самодостаточной как экономика СССР.