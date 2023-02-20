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Американские аналитики заявили о прекращении Россией развертывания войск в зоне спецоперации в составе батальонных тактических групп

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Американские аналитики заявили о прекращении Россией развертывания войск в зоне спецоперации в составе батальонных тактических групп

Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции на Украине, более не развертываются в виде батальонных тактических групп. Об этом сообщают американские аналитики из Института изучения войны США, мнение которых приводит украинская пресса.


Как утверждают эксперты, ВС РФ перешли на использование традиционной для российской армии структуры управления войсками – от военного округа и дивизии до батальона. Все подразделения в конкретном географическом районе теперь будут действовать в зоне ответственности одного военного округа, подчиняясь его командованию.

По мнению американских аналитиков, о переходе к новой структуре управления войсками свидетельствует опыт боевых действий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Здесь против украинских формирований действуют войска Западного военного округа, которые разворачивают на линии фронта полноценные дивизии.

Как утверждают в Институте изучения войны, командование ВС РФ проводит определенные действия по профессионализации вооруженных сил, которые могут свидетельствовать о подготовке к ведению затяжных боевых действий. Традиционная структура управления войсками подходит для этой цели гораздо лучше, чем прежняя схема, в которой были задействованы батальонные и даже ротные тактические группы.

Командующие военными округами в этом контексте становятся ответственными воинскими начальниками на отдельных направлениях ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Не исключено, что именно с этим и было связано недавнее представление командующих военных округов, а также назначение начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова командующим всеми силами, задействованными в специальной военной операции.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 10:09
    +2
    ВС РФ перешли на использование традиционной для российской армии структуры управления войсками – от военного округа и дивизии до батальона. Все подразделения в конкретном географическом районе теперь будут действовать в зоне ответственности одного военного округа, подчиняясь его командованию.

    Вполне логично при насыщении л\с. И командовать будет поменьше голов, а не стой-там-ходи-сюда.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:10
    +1
    Вполне логичный переход в ситуации позиционного противостояния.
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Вполне логичный переход в ситуации позиционного противостояния.

      Дело не позиционном противостоянии ,а в том, что БТГр показали свою полную непригодность для ведения БД против сильного и главное мотивированного противника. Для папуасов они самое то, где от одного известия, что фронт прорван все разбежались, на украине такое не проходит. Отсутствие насыщения в войсках ВТО (спасибо Шойгу), вынуждает вести войну мало отличающуюся от времен ВОВ, а там весь механизм отлажен был идеально.
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:18
    0
    Традиционная структура управления войсками подходит для этой цели гораздо лучше, чем прежняя схема, в которой были задействованы батальонные и даже ротные тактические группы.

    При такой протяженности ЛБС - безусловно. Странно, что только сейчас.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:19
    0
    Институт бездарей, в очередной раз говорит о том, о чем не знает. батальонно-тактическая группа никогда не была организационно штатной структурой ВС РФ. Это соединение сил и средств, родов и видов войск, для выполнения конкретной задачи. И, естесвенно, никакие дивизии не разворачиваются на ЛБС. Как были у них ПВД там и остаются. И вновь созданным будут назначены в глубине России. А Вот на базе дивизии будут формироваться подразделения для участия в СВО-Полки там или те же бригады, в зависимости от необходимости. А самые боеспособные подразделения Русской Армии такие как добровольцы, "Ахмат", и ЧВК вообще не имеют определенной структуры и численности, только первоначальную штату, которая меняется в ходе БД.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:27
    +2
    Потому что сама концепция БТГ - типично противопапуасная.. Для серьёзного боя с равным противником - у БТГ нет ни нужного количества личного состава, ни средств тяжёлого усиления. А приданные на время чужие - чужие и есть, со всеми из этого печальными вытекающими.

    Чем-то напоминает римскую практику векселляций.. Когда одна или несколько когорт - отряжалась для самостоятельных действий вне легиона. Результат известен - легионы как самодостаточные боевые соединения просто перестали существовать, будучи раздёрганными на векселляции. И если в эпоху скажем Августа легион в 6 тыщ рыл был способен справиться практически с любой задачей, ибо имел для этого свои собственные средства, то уже при Константине - нумеры по пятьсот-тыще бойцов самостоятельной роли уже фактически не играли.. Что печально отразилось на дальнейших событиях.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    0
    более не развертываются в виде батальонных тактических групп
    Для проведения широкомасштабной полицейской операции против хорошо вооруженного противника БТГ возможно и играли свою роль, а вот для войны, которая идет в действительности (пора забыть о СВО) действительно пора возвращаться к ранее принятой штатной структуре. К тому же наверное все же были учтены ошибки в управлении, взаимодействии сил и средств, снабжении.
  7. Ольгерд Гедиминович
    Ольгерд Гедиминович Сегодня, 10:41
    +1
    В наше время рука прикладывалась к голове для отдания чести с оружием только в положении "за спину".
    Что, устав поменялся?