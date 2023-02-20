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Вице-премьер Мантуров: Истребитель Су-57 активно используется в рамках СВО, но о его эффективности лучше расскажут военные

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Вице-премьер Мантуров: Истребитель Су-57 активно используется в рамках СВО, но о его эффективности лучше расскажут военные

Российский истребитель пятого поколения Су-57 активно применяется в рамках специальной военной операции, участвуя как в воздушных боях, так и нанося удары по земле. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.


Вице-премьер российского правительства подтвердил применение Су-57 в рамках СВО, отметив, что самолет применяется для поражения воздушных и наземных целей, но посоветовал обратиться по поводу эффективности к военным. По его словам, в ходе спецоперации были "обкатаны" в боевых условиях и другие самолеты, в частности Су-35 и Су-34. Вся российская боевая авиация показывает высокую результативность, что только подогревает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей.

Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей

- приводит "Интерфакс" слова Мантурова.

Основными истребителями российских ВКС, участвующими в спецоперации, являются Су-35С и Су-30СМ, но и Су-57 участвует в СВО почти с самого начала, об этом уже сообщалось неоднократно. В июне прошлого года тогда еще вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель пятого поколения активно используется на Украине, речь идет не об единичном случае. Наши не упустили возможность проверить самолет в боевых условиях, применяя его как в одиночку, так и групповых вылетах.

Первый серийный истребитель Су-57 был получен в декабре 2020 года, до конца 2024 года ВКС РФ получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения. Всего до 2027 года состав ВКС пополнится на 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году. На Су-57 должны быть перевооружены три авиационных полка.
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11 комментариев
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  1. stels_07
    stels_07 Сегодня, 10:21
    0
    Надеюсь он не про стрельбу нурсами..
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:24
      +1
      Нурсы наше все! Особенно с горки) чтобы дальше летели)((
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:23
    +4
    Вся российская боевая авиация показывает высокую результативность, что только подогревает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей.
    Я что-то не пойму...
    Для нас Украина - витрина супермаркета? Выставка достижений нашего военпрома?
    А я-то, наивный, думал, что нам самолёты нужны для укрепления нашей обороноспособности. Оказывается, главная задача наших авиазаводов не Победа, а реклама продукции...

    А я и не знал. Выйдет сын на связь - надо будет ему рассказать, за что они там воюют... А то он с пацанами и не знает, наверное...
    1. Diger
      Diger Сегодня, 10:32
      0
      Для нас Украина - витрина супермаркета? Выставка достижений нашего военпрома?

      Украина -это страна по территории которой перегоняться на запад нефть ( и прочие гсм) и газ, ну и всякого остального.
      Москва, 17 ноября 2022 - ИА Neftegaz.RU. Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины продолжается только через газоизмерительную станцию (ГИС) Суджа, магистральный газопровод (МГП) Северный поток-1 в обозримой перспективе работать не будет, польский участок МГП Ямал - Европа Газпрому недоступен.

      По данным Оператора ГТС Украины (ОГТСУ), заявки на прокачку газа через ГИС Суджа (точка входа на Украину из России МГП Уренгой - Помары - Ужгород) на 17 ноября 2022 г. составили 42,399 млн м3.
      Газпром, со своей стороны, сообщил, что осуществляет подачу российского газа для транзита через ГТС Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС Суджа - 42,9 млн м3 на 17 ноября.
      0,301 млн м3 -я так понимаю на утруску, усушку.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:35
      0
      Вы когда с парашютом прыгали ,разве не продвигали продажи авиодесантной техники,да даже девчушки с запада ,с русскими корнями ,заказывали тельняшки с синими или чёрными полосами.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:24
    +1
    Главный вывод СВО в области авиации-штурмовая авиация не может работать в условиях насыщения ЛБС даже ПЗРК. Не говоря уж о наличии иных ПВО. Вывод, авиация должна шире использовать бомбометание планирующими бомбами с предельной для ПВО высоты или из-за пределов досягаемости. Иначе все это действительно-забивать микроспазм гвозди. Да он тяжеленький и в рук лежит хорошо , но предназначен не для этого. Либо как альтернатива авиации нужен дешевый разгонный блок для авиабомб, возможно кассетного типа. Поднял их на определенную высоту и траекторию, а они оттуда сыпят на ...ну мосты например)))
    1. Chief_Keef
      Chief_Keef Сегодня, 10:30
      +2
      Главный вывод - нужно высокоточное вооружение, а не свободнопадающие бомбы.
  4. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 10:29
    +1
    Обсуждение эффективности применения ОТА без освещения эффективности применяемых АСП как минимум не логично. Ничего нового.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    -1
    СУ 57 ,наверно работает только сверхдальними ракетами ,класса воздух - воздух.И к зоне действия ПВО ЗРК ВСУ не подходит с запасом в 10 ки километров.Имидживые потери будут ужасны ,если что.А так их 9- 10 в строю.Сейчас наверно и Хабаровский завод ни какой информации не даст,только специалистам по анализу фотографий.Но там тоже цензура.Как на Севмаше,но прикольно.
    1. zyablik.olga
      zyablik.olga Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сейчас наверно и Хабаровский завод ни какой информации не даст,только специалистам по анализу фотографий.

      В Хабаровске есть авиационный завод? Прикольно, не знала...
  6. zyablik.olga
    zyablik.olga Сегодня, 10:35
    -1
    Истребитель Су-57 активно используется в рамках СВО, но о его эффективности лучше расскажут военные

    Конашенков расскажет? wassat