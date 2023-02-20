Вице-премьер Мантуров: Истребитель Су-57 активно используется в рамках СВО, но о его эффективности лучше расскажут военные

Все же корректнее будет, если эффективность боевого применения наших самолетов оценит основной заказчик техники - Минобороны России. Могу только сказать, что Су-57 в ходе спецоперации решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей

Российский истребитель пятого поколения Су-57 активно применяется в рамках специальной военной операции, участвуя как в воздушных боях, так и нанося удары по земле. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Вице-премьер российского правительства подтвердил применение Су-57 в рамках СВО, отметив, что самолет применяется для поражения воздушных и наземных целей, но посоветовал обратиться по поводу эффективности к военным. По его словам, в ходе спецоперации были "обкатаны" в боевых условиях и другие самолеты, в частности Су-35 и Су-34. Вся российская боевая авиация показывает высокую результативность, что только подогревает к ним интерес со стороны потенциальных покупателей.- приводит "Интерфакс" слова Мантурова.Основными истребителями российских ВКС, участвующими в спецоперации, являются Су-35С и Су-30СМ, но и Су-57 участвует в СВО почти с самого начала, об этом уже сообщалось неоднократно. В июне прошлого года тогда еще вице-премьер Юрий Борисов заявил, что истребитель пятого поколения активно используется на Украине, речь идет не об единичном случае. Наши не упустили возможность проверить самолет в боевых условиях, применяя его как в одиночку, так и групповых вылетах.Первый серийный истребитель Су-57 был получен в декабре 2020 года, до конца 2024 года ВКС РФ получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения. Всего до 2027 года состав ВКС пополнится на 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году. На Су-57 должны быть перевооружены три авиационных полка.