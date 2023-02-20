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FT: По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России

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FT: По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России

По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России. Речь, в частности, о странвх Африки и Латинской Америки. Об этом сообщила английская газета Financial Times.


Как пишет автор публикации, все попытки западных стран донести свой посыл остальным главам государств касательно того, что действия России на Украине создают угрозу безопасности не только для европейского континента, но и для всего мира, потерпели фиаско.

Представители африканских и латиноамериканских стран были озабочены куда более серьёзными проблемами, негативно сказывающимися на их развитии и благосостоянии, как, например, высоким уровнем инфляции, ценами на энергоресурсы, а также вопросами обеспечения собственной продовольственной безопасности. Во многом, продолжает источник издания, это связано с недовольством развивающихся стран по отношению к Западу, в результате чего последний противится брать на себя ответственность за нанесённый ущерб климату и выплатить положеннные компенсации, равно как и его нежелание выделять им вакцины, когда началась пандемия Covid-19.

Министр иностранных дел Бразилии и вовсе заявил о том, что миру следует искать пути разрешения конфликта на Украине мирным путём.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Мы не можем продолжать дискуссии только о войне. Нужен конструктивный разговор о мире и конкретные меры

А вице-президент Колумбии Франсия Маркес также призвал лидеров Западного мира в приоритетном порядке решать проблемы, связанные с изменением климата.

Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила также раскритиковала действия ЕС, руководство которого, по её мнению, тратит запредельные суммы на производство оружия, вместо того, чтобы направить эти средства на развитие той же Украины, Африки и Азии.

В ходе своего выступления посол России в Чаде Владимир Соколенко обвинил Запад в давлении на Африку ввиду налаживания Москвой тесных связей со странами континента. Как уточнил дипломат, Вашингтон усердно старается навязать им своё видение мирового порядка, при этом, грубо и цинично вмешиваясь в их внутренние дела, заверив, что в случае с Москвой и Нджаменой все попытки такого рода явно не увенчаются успехом.

В этой связи, было бы примечательно упомянуть и о словах президента Владимира Путина о выстраивании тёплых, дружеских отношениях со странами африканского континента.

Хотел бы напомнить, что наша страна всегда выступала на стороне Африки, постоянно поддерживая её в борьбе с колониализмом

Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что не может запретить африканским государствам торговать с Россией. Конечно, хочется верить, что и в самой Европе ещё осталось немало здравомыслящих политиков, прекрасно осознающих, к чему ведёт вся эта необдуманная антироссийская риторика официального Брюсселя и то, что дружить с Россией выгодно, но, к большому сожалению, они никак не в силах повлиять на ситуацию.
Автор:
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32 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:53
    +4
    А как же весь мир с нами? А вот и не весь. И не с вами, а с нами. good drinks
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:05
      +1
      Цитата: Бородач
      А как же весь мир с нами?

      Гитлер тоже так думал.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Бородач
        А как же весь мир с нами?

        Гитлер тоже так думал.

        Он думал о "расширении жизненного пространства для немцев".
        Они там, в своих еврокоммуналках, совсем с ума посходили? У нас в Сибири территории немеряно. Один Красноярский край три Франции и ещё на пару-тройку Голландий останется. Они в самом деле не понимают, что нам их "квадратные метры" на фиг не нужны? Что война идёт не за "жизненное пространство", а против того, что из века в век хотело нас завоевать и себя расширить.
        Сергей Викторович - Ваше слово...
        1. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 11:23
          +1
          Они в самом деле не понимают, что нам их "квадратные метры" на фиг не нужны?
          Все они понимают.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:17
      +1
      Цитата: Бородач
      А как же весь мир с нами? А вот и не весь. И не с вами, а с нами. good drinks

      Хотелось бы верить что с нами, да вот пока что складывается впечатление что весь не англосаксонский мир в ожидании того момента когда кто-то из сторон конфликта возьмет верх на поле боя, чтобы потом заявить о том, что он на стороне победителя.
      Ситуация чем-то отдалённо напоминает ВМВ и долгое ожидание открытия второго фронта.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:27
      +3
      Вот «весь мир» приехал поддержать кокаинового фюрера в Киев) весь центр перекрыт и пишут, приехала делегация Израиля и Италии) но слишком сильно все охраняется и не по сеньке шапка, как все перекрыто) есть гипотезы что деда Альцгеймера привезли на зелебобика посмотреть, себя миру показать))
  2. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 10:56
    -2
    Через несколько месяцев США объявят о создании новой валюты Западного блока стран.
    Это будет современая валюта привязанная к энергии, но не к нефти.
    1. 933454818
      933454818 Сегодня, 12:20
      0
      Запросто-таким образом США обнулит свои триллионные долги и превратит свои доллары в пустые зеленые фантики. Это будет капец мировой валютной системе,но США это не волнует.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:12
      0
      Ну как там будет ванговать можно долго-но пока глава МВФ заявила что других выходов кроме как повысить потолок госдолга штатов нет и слезно умоляет конгресс скорейше это сделать. А обнуление бакса это крах западному капитализму-они же самая типо выгодная и надежная валюта, а тут такой обкакамс, и как покупать влияние после этого?
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:57
    +1
    Весь мир на 360 градусов повернуть.
    Больше ничего интересного.
    Еще Архимед говаривал, что главное лом( то бишь рычаг), и точка опоры (видимо ФПС и доллар).
    Ну-ну.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:17
      +2
      Цитата: faterdom
      Еще Архимед говаривал, что главное лом( то бишь рычаг), и точка опоры (видимо ФПС и доллар).
      Ну-ну.

      Видимо, дяденька Архимед знал что-то такое, чего до сих пор на Западе не знают. Только он в своей знаменитой фразе не сказал, что точка опоры, чтобы перевернуть весь западный мир - это Россия.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Zoldat_A
        точка опоры, чтобы перевернуть весь западный мир - это Россия.

        А рычаг в нашем случае это Калибры, Т-90, Грады и ребята из России ! soldier
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:02
    0
    Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России. Речь, в частности, о странвх Африки и Латинской Америки.
    recourse А Азию удалось? fool
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:02
    +2
    По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России

    Опять "Мюнхенский сговор", как и в 1938 году.
    «Я привез вам мир» — заявил британцам премьер-министр Невилл Чемберлен 1 октября 1938 года, вернувшись из Мюнхена после подписания соглашения с Гитлером, решившего судьбу Чехословакии. Менее чем через год оказалось, что в результате Мюнхенского сговора в конце сентября 1938 года мир сделал один из важнейших шагов к войне.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:23
      +3
      Цитата: tihonmarine
      Опять "Мюнхенский сговор", как и в 1938 году.

      Они на Западе сейчас считают, что причиной Второй мировой был не Мюнхенский сговор, а Пакт Молотова-Риббентропа.
      Придёт время - и мы им напомним, что это был ПОСЛЕДНИЙ из череды подобных пактов, заключённых с Гитлером. А полякам не грех бы вспомнить, когда они пакт о ненападении с Германией заключили. А потом вонь разводить о "разделе Польши двумя диктаторами".
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:33
        0
        Они забыли на чьей стороне они воевали и кто водрузил Знамя победы над Рейхстагом !
      2. Arifon
        Arifon Сегодня, 11:46
        0
        "А полякам не грех бы вспомнить, когда они пакт о ненападении с Германией заключили..."
        И сразу же кусок Чехословакии оккупировали
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +2
    Давненько я в Намибии не был,надеюсь она не скатилась в расизм наоборот ,как ЮАР.Колокол уже ударил в набат не в Мюнхене ,а Адис Аббе в Эфиопии.Прихвостням колонизаторов не поздоровилось,правда как оказалось в одном лице,вот и вся делегация.Да и лазил в просторах интернета" Шабалин" РТМСк(пылесос)стоит в Вальпароисо Чили.Мы вернулись в Тихий океан ,я про Мурманчан!!! Дальний Восток всегда там был. goodВот вам и санкции и изоляция России.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вот вам и санкции и изоляция России.

      Я, Андрей, может быть, чего-то не понимаю...
      Объясните мне, убогому, как физически можно одну восьмую часть суши изолировать? Синей изолентой? Так мы, вроде бы, не Голландия...
      Завтра отправлю пару вагонов синей изоленты изолировать Голландию.

      При том при всём они ещё не знают, от чего мы крепчаем...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:45
        0
        Какая к хреном изоляция ,,"Шаболда " пришёл в Чили,люди возвращаются в СССР и рискуют своими деньгами.Прошу прощения у всех ," Шаболда" ни как не связана с именем ,который носит пароход.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 11:36
      0
      Прям странно, что он там делает - вроде сейчас там наши рыбу не ловят... на ремонт заходил? Надо узнать :)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:02
    +3
    FT: По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России

    Весь остальной мир занят своими насущными проблемами и не лезет в разборки именно по этому...
    Надо очень постараться , что б тенденции стали для нас благоприятный, а для мутил международного масштаба, как раз наоборот.
    В общем, работы предстоит много и её надо было начинать делать ещё вчера!
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:02
      0
      Очень хорошо сказал по поводу "исключительных" корреспондент "Свободной прессы" :".... Знаете, почему инопланетяне во всех фильмах все время атакуют США? А не трудно догадаться – пришельцы хотят спасти мир...."
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:14
    +1
    Пора уже переименовать это сборище в форум колонизаторов.
    Место выбрали знаковое - именно там те-же самые страны продали в 1938 году Чехословакию Гитлеру.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    -2
    Может я и не прав,на вопрос Кто ты ?Я американец! Надо применять санкции,справа ,слева и хук в подбородок.А потом проставлять куда-то дуло,и спрашивать :Ду ю спик инглиш?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:32
    0
    Ну план запада по санкциям может сработать лишь если отсекать нам поставки вообще всего-но тогда много придется обещать и давать сразу бедным поставщикам-а делится с папуасами запад нелюбил и не любит.А угрозы еще больше отвергнут от них страны, а делится нелюбим, а без блокады нас не взять.И как жить то тогда, поделись так самостоятельные станут неделись так хотелок не добьешся. В их сторону это тоже работать будет, причем даже лучше. Г7 сами по себе на своих ресурсах не выживут(особенно штаты-не привычный там народ на корочке хлеба неделю жить и на работу пешком ходить)
  11. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 11:35
    0
    Просто что Африке, что Лат.Америке глобально наплевать что там происходит за тысячи километров от них. Убивают друг друга русские и украинцы? Да ради Бога, сколько угодно. Для негров это вообще местная забава такая, мочить дружка дружку лет с 5 начинают. Им свои бы проблемы решить как то.
    И кстати, все эти африканцы и прочие латиносы что то требуют именно от ЕС и США. Вон, компенсации, вакцины и т.п. Дай, дай, дай.. Направь нам денег "на развитие". А местные царьки их успешно освоят.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    А столько возлагали надежд, какие речи произносили и все о войне, "победе над Россией" и даже Столтенберг признался, что "победа России представляет несоразмерно большую опасность, чем риски эскалации конфликта на Украине". А собрать действительно весь мир под свои знамена не удалось. Печалька.
  13. Arifon
    Arifon Сегодня, 11:41
    0
    "Вашингтон усердно старается навязать им своё видение мирового порядка, при этом, грубо и цинично вмешиваясь в их внутренние дела..."
    Это большой, толстый и очень богатый бандит. Он всегда будет давить и гнобить слабых и бедных, он будет отбирать всё ценное, что видит, будет стравливать друзей и предавать союзников. Он будет бить, пока не упадёшь и потом бить ногами, пока не сдохнешь. Он не будет соблюдать никаких правил игры и будет менять существующие правила под себя. Всё так и будет и глуп тот, кто верит в западный гуманизм, порядочность и демократичность.
    Вопрос для нас важен только один - какую стратегию и тактику мы выберем в своей борьбе с этим выродком. От этого для нас зависит всё!
  14. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 11:48
    0
    При этом западные страны на конференции хором заявили, что России должно быть нанесено военное поражение. Представители Эстонии разглагольствуют о необходимости расчленения России и перевоспитания русских. И никакой реакции от России на это.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:53
    0
    Единственные кто был в плюсе на встрече в Мюнхене так это местные пивовары и производители мясных деликатесов...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:06
      0
      Еще наркодиллеры и сутенеры со своим контингентом!