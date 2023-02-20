FT: По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России

По итогам Мюнхенской конференции Западу так и не удалось настроить весь остальной мир против России. Речь, в частности, о странвх Африки и Латинской Америки. Об этом сообщила английская газета Financial Times.
Как пишет автор публикации, все попытки западных стран донести свой посыл остальным главам государств касательно того, что действия России на Украине создают угрозу безопасности не только для европейского континента, но и для всего мира, потерпели фиаско.
Представители африканских и латиноамериканских стран были озабочены куда более серьёзными проблемами, негативно сказывающимися на их развитии и благосостоянии, как, например, высоким уровнем инфляции, ценами на энергоресурсы, а также вопросами обеспечения собственной продовольственной безопасности. Во многом, продолжает источник издания, это связано с недовольством развивающихся стран по отношению к Западу, в результате чего последний противится брать на себя ответственность за нанесённый ущерб климату и выплатить положеннные компенсации, равно как и его нежелание выделять им вакцины, когда началась пандемия Covid-19.
Министр иностранных дел Бразилии и вовсе заявил о том, что миру следует искать пути разрешения конфликта на Украине мирным путём.
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:
Мы не можем продолжать дискуссии только о войне. Нужен конструктивный разговор о мире и конкретные меры
А вице-президент Колумбии Франсия Маркес также призвал лидеров Западного мира в приоритетном порядке решать проблемы, связанные с изменением климата.
Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила также раскритиковала действия ЕС, руководство которого, по её мнению, тратит запредельные суммы на производство оружия, вместо того, чтобы направить эти средства на развитие той же Украины, Африки и Азии.
В ходе своего выступления посол России в Чаде Владимир Соколенко обвинил Запад в давлении на Африку ввиду налаживания Москвой тесных связей со странами континента. Как уточнил дипломат, Вашингтон усердно старается навязать им своё видение мирового порядка, при этом, грубо и цинично вмешиваясь в их внутренние дела, заверив, что в случае с Москвой и Нджаменой все попытки такого рода явно не увенчаются успехом.
В этой связи, было бы примечательно упомянуть и о словах президента Владимира Путина о выстраивании тёплых, дружеских отношениях со странами африканского континента.
Хотел бы напомнить, что наша страна всегда выступала на стороне Африки, постоянно поддерживая её в борьбе с колониализмом
Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что не может запретить африканским государствам торговать с Россией. Конечно, хочется верить, что и в самой Европе ещё осталось немало здравомыслящих политиков, прекрасно осознающих, к чему ведёт вся эта необдуманная антироссийская риторика официального Брюсселя и то, что дружить с Россией выгодно, но, к большому сожалению, они никак не в силах повлиять на ситуацию.