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Немецкая пресса: Экономика ФРГ за год может потерять четыре процента роста

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Немецкая пресса: Экономика ФРГ за год может потерять четыре процента роста

За год с начала вооруженного конфликта на Украине экономика Германии ощутила на себе значительные потери с экономической точки зрения и к концу 2023 года может потерять четыре процента роста.


Как сообщает немецкое издание Rheinische Post, сокращение экономики страны связано с резким повышением цен на энергоносители, а также перебои с их поставками.

Сообщается, что экономические потери Германии в 2023 году будут выше, чем в предыдущем - по итогам 2022-го года они составили около 2,5% производительности экономики, или почти 100 миллиардов евро.

Потери для немецкой экономики, помимо прочего, обусловлены тем, что страны Евросоюза в настоящее время вынуждены платить за сжиженный газ в четыре раза больше, чем американские предприятия. В Европе растет недовольство США, которым очень выгоден вооруженный конфликт на Украине.

Кроме того, американские власти при помощи "зеленых" субсидий вынуждают инвесторов, особенно в таких направлениях как производство электрокаров, покидать Европу для продолжения деятельности в США.

США очень выгодно продолжение вооруженного конфликта на Украине и участие в нем стран Евросоюза. Из-за усложнения экономического положения европейская промышленность вынуждена переносить свои предприятия в США, что крайне позитивно сказывается на состоянии американской экономики. Правительство США всячески поощряет переход европейских компаний под американскую юрисдикцию.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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20 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +2
    Экономика ФРГ к концу 2023 года может потерять четыре процента роста
    Да и по барабану сколько потеряет экономика враждебной страны. Чем больше, тем лучше. Они хотели лечь под американцев, вписаться в их международную политику и при этом ни чего не потерять? Наивные. Хотя наверное правильнее сказать целеустремленные во главе проамериканских министров, работающих на Сша, но не на Германию.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:06
      +5
      Может потерять 4 % роста? Ну и? О чём речь? no
      Может быть те 4% роста пресса считает от нуля, а может быть от 44% роста. Обычное пустое разглагольствование и не более.
      По факту даже сейчас немецкая экономика остаётся главным флагманом и донором ЕС и никаких поползновений к её краху пока что даже не намечается. yes
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:00
        0
        Если я правильно понял то рост ввп Германии 2020 - 0,4%, 2021 - 9,52%, 2022 - 1,9%.
        Неужто у них -2% будет в 2023 request
        Хотя ещё не понятно к какому периоду. А то может к среднему росту за сто лет. Счетоводы они такие. А писаки и того хуже.
        . экономические потери Германии в 2023 году будут выше, чем в предыдущем - по итогам 2022-го года они составили около 2,5% производительности экономики, или почти 100 миллиардов евро.

        А откуда эти цифры я вообще не нашёл
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:19
          0
          Цитата: igorbrsv
          А откуда эти цифры я вообще не нашёл

          Да там сложно что то найти.
          У них выплавка чугуна -20% выплавка стали -7% выплавка цветных металлов -8%, падение потребления электроэнергии на 15% газа на 25% рост цен товаропроизводителей на 44%. Одним словом все очень сильно подорожало, а выпустили всего намного меньше. Баланс экономики от + 200 ярдов в месяц свалился в около 0. Но они при это рисуют + 1,9% ВВП.
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 10:56
    +5
    Потерять четыре процента РОСТА это не снижение ВВП.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:07
      +4
      Цитата: mark1
      Потерять четыре процента РОСТА это не снижение ВВП.

      Про это можно даже и не писать, для ФРГ это копейки.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:58
    +4
    У меня два года назад закончились НИЧЕМ переговоры с тевтонами о строительстве завода по производству растительного масла.
    Зато с индусами очень хорошо договорились и работаем.
    Тевтоны до сих пор не поняли, что мы без них проживём. А вот они без нас как?...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      . А вот они без нас как?...

      Так у них же сейчас братья в США на Украине, они помогут.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:46
      +2
      А вот они без нас как?
      Точно так же. Никакого обнищания, дефицита и прочих вселенских ужасов мною лично замечено не было. Французы вот больше горчицы посеяли- компенсировать накрывшийся импорт из РФ и Беларуси.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:57
        0
        Вы озвучьте свой семейный доход в неделю,есть люди которые вам обеспечивают благополучие на съёмной квартире!?И прикольно ,съёмщик жилья ,что у нас ,что у вас замучиешься выгонять,можно попасть на бабло и не хило.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:03
          0
          свой семейный доход в неделю
          Немного выше среднего.
          люди которые вам обеспечивают благополучие на съёмной квартире!?
          А это как вообще belay ?
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:05
    +2
    Немецкая пресса: Экономика ФРГ за год может потерять четыре процента роста
    А нам то шо??? Это их выбор.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: rocket757
      А нам то шо??? Это их выбор.

      Нам то ни шо никаким боком, а им то выбор делает хозяин, что пить, что жрать, чем печку топить, куда "до витру ходить".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:17
        0
        Им слишком долго было под крылышком такого хозяина, но все когда ни будь кончается... их лафа закончилась.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    +1
    У меня в атестате и дипломе по всяким математикам твёрдый трояк.Обьясните мне троечнику,о они потеряют 4 % от виртуального роста экономики?Хватит врать ,что стоимость конечного продукта не повысилась и он конкурентноспособен в цене.Резко увеличилось в Сочи китайцы,мерсы и БМВ сходят на нет. .
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:11
    +1
    Экономика фашистской Германии должна иметь всегда только отрицательный рост, пока не отучится катать немецкие танки с крестами по русской земле Украины!
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:23
    -1
    "Потеряв голову, по волосам не плачут." (ст. нар. поговорка)
  8. kaufman
    kaufman Сегодня, 11:26
    0
    Лет 7-8 назад нефть стоила свыше 100 долларов за баррель. Экономика как ЕС так и США будет только расти , не обольщайтесь .
    Это не серьёзно.
    Работать и развиваться и расти они однозначно будут. Зиму пережили , промышленность не сдулась , большие оборон заказы, новые рынки.
    А с нашей нефтегазовой иглы они слезают.
    Здесь нам намного хуже - 106 млрд куб газа рынок потеряли мы, взамен приобрели рынок в Азии , всего на 5 млр куб.
    Так что здесь в первую очередь наши упущенные выгоды. Ну и нефть , при том что объемы не сильно сократились , поступления в бюджет существенно снизились , рынок угля полностью потеряли, рынок вооружения, титан и т.д.
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: kaufman
      Экономика как ЕС так и США будет только расти , не обольщайтесь .

      это смотря в чем мерить эту экономику laughing можно конечно в долларах а можно булками хлеба... доллар величина не абсолютная.
      во вторых, потеря российского рынка - это потеря рынка. Опять же, китайские авто 8 лет назад были только бюджетными а сейчас? и это тоже потери.
      Европа накопила жирка, поэтому сейчас они еще не видят куда идут, кроме того мечтают захватить Россию, если устоим все будет хорошо
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: aybolyt678
        Опять же, китайские авто 8 лет назад были только бюджетными а сейчас?

        помимо легковых авто потеряли еще и рынок грузовиков, автобусов и другой техники. И уже начали гавкать о том что параллельный импорт в РФ это не совсем плохо. Без него у РФ будут проблемы. и поэтому этот рынок надо им поддержать. ага ага, заботило их как то наше благосостояние. Поняли что просрали и теперь мечтают вернуться, хотя бы через серые каналы.