За год с начала вооруженного конфликта на Украине экономика Германии ощутила на себе значительные потери с экономической точки зрения и к концу 2023 года может потерять четыре процента роста.Как сообщает немецкое издание Rheinische Post, сокращение экономики страны связано с резким повышением цен на энергоносители, а также перебои с их поставками.Сообщается, что экономические потери Германии в 2023 году будут выше, чем в предыдущем - по итогам 2022-го года они составили около 2,5% производительности экономики, или почти 100 миллиардов евро.Потери для немецкой экономики, помимо прочего, обусловлены тем, что страны Евросоюза в настоящее время вынуждены платить за сжиженный газ в четыре раза больше, чем американские предприятия. В Европе растет недовольство США, которым очень выгоден вооруженный конфликт на Украине.Кроме того, американские власти при помощи "зеленых" субсидий вынуждают инвесторов, особенно в таких направлениях как производство электрокаров, покидать Европу для продолжения деятельности в США.США очень выгодно продолжение вооруженного конфликта на Украине и участие в нем стран Евросоюза. Из-за усложнения экономического положения европейская промышленность вынуждена переносить свои предприятия в США, что крайне позитивно сказывается на состоянии американской экономики. Правительство США всячески поощряет переход европейских компаний под американскую юрисдикцию.