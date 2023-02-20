Американский эксперт: Наступление ВСУ на юге вряд ли состоится, Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах

Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины

Украина больше не имеет преимущества над Россией в людских ресурсах, российская армия сделала ставку на истощение и она сыграла. К такому выводу пришел американский эксперт Майкл Кофман.По мнению Кофмана, на сегодняшний день Украина потеряла преимущество в численности, имевшееся в прошлом году, поэтому боевые действия могут развиваться совсем не так, как планировалось ранее. Например, наступление ВСУ на юге, о котором неоднократно заявлялось, может не состояться, как и контрнаступление на направлении Сватово-Кременная, так как русские успели выстроить эшелонированную оборону и подтянуть резервы.Эксперт считает, что ожидать начала российского наступления тоже не стоит, оно уже началось и сосредоточено на Донбасском направлении. Сейчас российские войска продавливают оборону ВСУ на нескольких участках и Кофман не исключает, что подразделения украинской армии сдадут Бахмут и отойдут на новую оборонительную линию к востоку от Славянска и Краматорска. Россия же выйдет на рубежи реки Донец.Самое главное, на что американец обращает внимание - это отсутствие информации о введении Россией в бой дополнительных сил. Командование ВС России до сих пор не задействовало большую часть резервов, приберегая их для нового прорыва. В то же время Кофман сомневается, что России удастся провести крупное наступление без привлечения дополнительных сил, а это обозначает вторую волну мобилизации.- подвел итог эксперт.