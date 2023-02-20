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Американский эксперт: Наступление ВСУ на юге вряд ли состоится, Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах

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Американский эксперт: Наступление ВСУ на юге вряд ли состоится, Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах

Украина больше не имеет преимущества над Россией в людских ресурсах, российская армия сделала ставку на истощение и она сыграла. К такому выводу пришел американский эксперт Майкл Кофман.


По мнению Кофмана, на сегодняшний день Украина потеряла преимущество в численности, имевшееся в прошлом году, поэтому боевые действия могут развиваться совсем не так, как планировалось ранее. Например, наступление ВСУ на юге, о котором неоднократно заявлялось, может не состояться, как и контрнаступление на направлении Сватово-Кременная, так как русские успели выстроить эшелонированную оборону и подтянуть резервы.

Эксперт считает, что ожидать начала российского наступления тоже не стоит, оно уже началось и сосредоточено на Донбасском направлении. Сейчас российские войска продавливают оборону ВСУ на нескольких участках и Кофман не исключает, что подразделения украинской армии сдадут Бахмут и отойдут на новую оборонительную линию к востоку от Славянска и Краматорска. Россия же выйдет на рубежи реки Донец.

Самое главное, на что американец обращает внимание - это отсутствие информации о введении Россией в бой дополнительных сил. Командование ВС России до сих пор не задействовало большую часть резервов, приберегая их для нового прорыва. В то же время Кофман сомневается, что России удастся провести крупное наступление без привлечения дополнительных сил, а это обозначает вторую волну мобилизации.

Учитывая, что Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах, стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины

- подвел итог эксперт.
Автор:
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25 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:48
    +1
    Почему Украина "не имеет преимущества"? Кретины всегда имеют преимущество перед нормальными, они могут не работать вообще и не лечиться.

    Их дело идти в бой "за Свободу"..... . А все что нужно для Свободы -им дадут. Как говорилось в одном советском кинофильме :" те кому вона потрiбна"....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:49
      +6
      Вывод очередного американского эксперта направлен лишь на одно - усыпить бдительность России.
      А пока тихой сапой и под убаюкивающее разглагольствование западных "экспертов" страны НАТО вооружают ВСУ и проводят обучение солдат ВСУ на своих полигонах, наращивают производство оружия для отправки на Украину и настойчиво сколачивают коалицию для всемерной помощи ВСУ в их длительном сопротивлении ВС РФ с целью измотать Россию и принудить её к капитуляции.
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 11:04
        +2
        Вывод очередного американского эксперта направлен лишь на одно - усыпить бдительность России.
        У них есть подавляющее преимущество на приднестровском направлении. Вот туда они и ударят. Не зря натовские прихвостни в Молдавии начали разевать рот на Приднестровье. Южное направление больше похоже на отвлечение внимания.
        Удар по Приднестровью позволит Америке втянуть НАТО через Молдавию и Румын в войну по полной. Чтобы уже не стесняясь ничем погнать европейцев на убой. ВСУ при этом выступают заградительным кордоном. Чтобы наши не могли вовремя поддержать наш контингент в окружении. Там большие склады боеприпасов до сих пор. Там по любому будет много пленных, которыми начнут неприкрыто торговать. А все потому что было много красных линий и не одного жесткого ответа при их пересечении. Вот и обнаглели вконец.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:19
          0
          Цитата: abrakadabre
          Удар по Приднестровью позволит Америке втянуть НАТО через Молдавию и Румын в войну по полной.

          Вполне вероятный вариант. НАТО должно ослабить давление российской армии на укровермахт, особенно в районе Донбасса.
        2. кредо
          кредо Сегодня, 11:41
          +1
          ...Удар по Приднестровью позволит Америке втянуть НАТО через Молдавию и Румын в войну по полной. Чтобы уже не стесняясь ничем погнать европейцев на убой...

          Англосаксы на самом деле сейчас работают по всем направлениям и со всех сторон.
          Н е получилось с Грузией открыть второй фронт (пока), начали запугивать Молдавию через некий план оккупации Молдавии Россией, полученный от киевского наркомана.
          Снова начинают стравливать Азербайджан с Арменией, неспокойная ситуация остаётся в Средней Азии, где англосаксы плотно закрепились.
          То же самое на Дальнем Востоке где Японию с Южной Кореей стравливают с Китаем, Северной Кореей и Россией по многочисленным поводам.
          В целом надо отдать должное англосаксам они не зацикливаются на одной провокации и подходят к достижению своих целей творчески и с умом, где надо применяя шантаж, лесть, диверсии или грубую силу для нанесения непокорным им странам максимального ущерба.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:41
        +2
        Резервы у ВСУ есть.
        Они не очень большие по численности, но это, в основном, не пехота, а танковые, артиллерийские, механизированные (БМП, пикапы, дроны) части.
        Резервы России - в основном пехота.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:53
          +1
          Резервы у ВСУ есть.
          Представители резерва ВСУ, обороняющие Лондонець-на-Темзе smile , во многом согласны с Майклом Кофманом, судя по разговорам.
      3. зурбаган63
        зурбаган63 Сегодня, 12:37
        0
        Не думаю, что наши генералы читают "это", некогда им.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:51
      -3
      Сокращаем народонаселение Бандеростана, отправляя еврофашистов на встречу с Бандерой. am
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:35
      +3
      Реальность такова, что большинство «упоротых кретинов» уже убиты, покалечены или в плену)) сейчас уже воевать особо никто не хочет и на 2000 выданных повесток в военкомат являются в среднем 17 человек) это официальная статистика))
      поэтому и столько видосов, как хватают на улицах и тащат «злостных уклонистов»)
      Ну и пропаганда включилась активная, чтобы вступали «в армию наступления»)) которое вот-вот начнётся) но это все похоже на конвульсии третьего рейха, который из всех утюгов вещал своим подопытным в уши перед полным разгромом, что вот-вот Паульс с Канарисом и Деницем лично приедут и всех «злых русских» погонят аж за Урал ))
  2. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:00
    -1
    Наступление ВСУ на юге вряд ли состоится

    ...да и не только на юге. Вот завтра Темнейший выступит с речью и всё нам скажет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:09
      -2
      завтра выступит с речью и всё нам скажет

      Неужели кто то еще слушает эти речи и призывы??? Все уже давно поняли что речи эти существуют сами по себе, своего рода риторика, говорится одно а происходит совершенно другое!!!
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 11:10
      0
      Да- да, наш капитан Очевидность всегда все рассказывает. Правда с опозданием на годы.. lol
    3. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:12
      +2
      Ничего нового для "партнёров" он не скажет.
      Всё, что хотел он им сказать, сказано в Мюнхене в 2007-м.
      Обращение, как всегда, будет касаться внутренних вопросов.
      И это - правильно.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:20
      +2
      Цитата: Egeny
      Вот завтра Темнейший выступит с речью и всё нам скажет.

      Не тот человек, чтобы раскрывать свои мысли с "большой трибуны".
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:36
        +6
        Цитата: tihonmarine
        Не тот человек, чтобы раскрывать свои мысли с "большой трибуны".


        Толку то от его речей.... напомнит ещё раз о причинах начала СВО, скажет что было принято правильное решение, вспомнит про "партнеров" которые не держат слово, и про агрессивные амбиции Запада + про поддержку бойцов/их семей и т.п. будет много говорить.

        А что действительно нужно.... так это обозначить цели России на Украине и тот результат который мы хотим получить, с ясной формулировкой, а не расплывчатыми "демилитаризация", "денацификация" и т.д. , с судьбой Херсона и Запорожья, будем мы их возвращать и когда ? , какие сроки окончания СВО ? Как скоро мобилизованные вернутся домой ? Ведь их дома ждут семьи.... про вторую волну мобилизации интересно и т.д. (но этого скорей всего не будет).

        А вообще нужны не слова, а действия... а их сильно не хватает, ВВП начал СВО а потом всё переложил на другие плечи, теперь из него слова приходиться прессе вытаскивать.... есть вопросы ? Всё к МО, а президент вроде как и не при делах получается, странная позиция.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:07
    -1
    Украина больше не имеет преимущества над Россией в людских ресурсах.
    belay Так не теряйтесь, бросайте туда поляков, румын, "и разных прочих шведов"......
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    +1
    Американский эксперт: Наступление ВСУ на юге вряд ли состоится, Украина больше не имеет преимущества в людских ресурсах
    . Вопрос на счёт ресурсов, важный, но не менее важно, умение, желание, правильно их концентрироваться в нужном месте, в нужное время!!!
    Ладно, не могут они просто наступать, но в свете того, какие вооружения им могут предоставить, мы можем получить реальный вред, серьёзные потери, в разных важных, значимых местах.... увы, это может быть так. Надо готовится и предпринимать меры противодействия заранее.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +1
    стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины
    Наверное все же правильнее будет сказать нацистские ресурсы ВСУ. Что планомерно и происходит при небольшом, но продвижении вперед.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      Наверное все же правильнее будет сказать нацистские ресурсы ВСУ.

      Вот именно, нацистские ресурсы, самые упоротые и отмороженные.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:20
    +2
    Наступления ВСУ не будет, но и мира тоже не будет - если Вооружёнными Силами РФ не будут освобождены и возвращены обратно в состав России мать городов русских Киев и город-герой Одесса - ситуация будет такой же, как все 8 лет с 2014 года до начала СВО - постоянные обстрелы ВСУ из-за Днепра огрызков Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, Крыма и Севастополя.
    А через два - три года - новая, ещё более кровавая война с недобитым, отдохнувшим и перевооружившимся бандеровским режимом в Киеве.
    Без наступления на Киев и Одессу армии РФ о любом социально-экономическом развитии этих регионов РФ можно забыть навсегда.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    -1
    Не надо врать ,ВСУ минимум имеет двукратный преимущество в численном составе.Все сухопутные Войска РФ в расчёт брать нельзя.Офицеры служившие при штабах частей ,сразу скажут чем занимается эта часть,и сколько её в казармах.Мы не можем оголять границы.
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:36
    -2
    стратегия России в 2023 году может состоять в том, чтобы сократить людские ресурсы Украины

    И это у нас очень неплохо получается



    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:38
      -1
      К сожалению наши кладбища похоже выглядят. recourse
  9. геолог
    геолог Сегодня, 11:41
    +2
    Как то странно звучит фраза о равенстве вооруженных сил при таком различии в моб.ресурсах. Проблема не в этом, а в том, что всё вооружение стран Варшавского Договора тратится на уничтожение граждан падшего СССР, которые в свое время, отрывая последний кусок хлеба от своей семьи, это оружие ковали Мы так тяжко трудились на шахтах, рудниках и приисках Сибири, тратя свое здоровье и многие умирали в 50 лет от мирного труда, чтобы это оружие обратили против нас? Сегодня, когда русские и украинцы истребляют друг друга, бывшее окружение СССР т.е. наших недавних союзников постепенно приучают к мысли принять участие в этой бойне. Уже вовсю принимают участие поляки. Наступит день и к ним присоединят болгар, румын, венгров, чехословаков, литовцев, эстонцев и латышей. Страны НАТО постараются истребить побольше своих бывших врагов в междоусобице,несмотря на то, что болгары, румыны и чехословаки с прибалтами надеялись заслужить спокойствие за предательство.