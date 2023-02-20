Сербская пресса: Потеряв поддержку Вашингтона, Приштина может сделать ставку на Лондон

Столкнувшись с потерей поддержки Вашингтона, а также некоторых европейских лидеров, премьер частично признанного Косова Альбин Курти, похоже, теперь делает ставку на британцев, пишет сербское издание «Новости».
В материале говорится, что Курти, вероятно, ожидает поддержки со стороны Лондона в вопросе Сообщества сербских муниципалитетов, а именно, политик не хочет, чтобы их создание являлось одним из главных условий начала переговоров о европейской интеграции Косова и Метохии.
Кроме того, как пишет издание, Приштина также может воспользоваться покровительством Великобритании, чтобы «втиснуться» в некоторые международные организации. В частности, после того, как почти все члены Квинты (за исключением британцев) закрыли Косово путь в Совет Европы, Курти снова направил свои усилия на вхождение частично признанного государства в Интерпол. В статье говорится, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности он встретился со спецпредставителем Великобритании по Западным Балканам Стюартом Пичем и генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.
Как сообщают источники издания, ключевой темой в обеих беседах стало обсуждение сроков подачи Приштиной очередной заявки на вступление в Интерпол. Позднее стало известно, что Курти проинформировал Штока об успехах, достигнутых в борьбе с преступными группировками и организованной преступностью за последние два года, а также о сотрудничестве со странами-партнерами в борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Стоит напомнить, что на данный момент Косово уже четыре раза подавало заявки на вступление в вышеупомянутую организацию в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. Оригинально, когда заявку в международную полицейскую структуру подаёт непризнанное образование, многие так называемые политические лидеры которого сами являются, по сути, военными преступниками, и в отношении которых при этом не возбуждено никаких уголовных дел.