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Сербская пресса: Потеряв поддержку Вашингтона, Приштина может сделать ставку на Лондон

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Сербская пресса: Потеряв поддержку Вашингтона, Приштина может сделать ставку на Лондон

Столкнувшись с потерей поддержки Вашингтона, а также некоторых европейских лидеров, премьер частично признанного Косова Альбин Курти, похоже, теперь делает ставку на британцев, пишет сербское издание «Новости».


В материале говорится, что Курти, вероятно, ожидает поддержки со стороны Лондона в вопросе Сообщества сербских муниципалитетов, а именно, политик не хочет, чтобы их создание являлось одним из главных условий начала переговоров о европейской интеграции Косова и Метохии.

Кроме того, как пишет издание, Приштина также может воспользоваться покровительством Великобритании, чтобы «втиснуться» в некоторые международные организации. В частности, после того, как почти все члены Квинты (за исключением британцев) закрыли Косово путь в Совет Европы, Курти снова направил свои усилия на вхождение частично признанного государства в Интерпол. В статье говорится, что в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности он встретился со спецпредставителем Великобритании по Западным Балканам Стюартом Пичем и генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

Как сообщают источники издания, ключевой темой в обеих беседах стало обсуждение сроков подачи Приштиной очередной заявки на вступление в Интерпол. Позднее стало известно, что Курти проинформировал Штока об успехах, достигнутых в борьбе с преступными группировками и организованной преступностью за последние два года, а также о сотрудничестве со странами-партнерами в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Стоит напомнить, что на данный момент Косово уже четыре раза подавало заявки на вступление в вышеупомянутую организацию в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. Оригинально, когда заявку в международную полицейскую структуру подаёт непризнанное образование, многие так называемые политические лидеры которого сами являются, по сути, военными преступниками, и в отношении которых при этом не возбуждено никаких уголовных дел.
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5 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:17
    0
    Курти снова направил свои усилия на вхождение частично признанного государства в Интерпол.

    Интересно, если вдруг случится чудо и Косово примут в Интерпол, то что будет Интерпол делать с Курти, которого обвиняют в похищении людей и подпольной торговлей человеческими органами?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Интересно, если вдруг случится чудо и Косово примут в Интерпол, то что будет Интерпол делать с Курти, которого обвиняют в похищении людей и подпольной торговлей человеческими органами?

      То же что и сейчас - ничего.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:18
    0
    С Косово, у них таки проблема..Признают Косово и остальное тогда надо признавать :Абхазию,Крым,референдум в Запорожье и на Херсонщине
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    0
    Приштина также может воспользоваться покровительством Великобритании, чтобы «втиснуться» в некоторые международные организации.
    . Втиснутся и правда есть куда.... расплодились, такие организации, без счета.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    Американцы, британцы. Как говорят в России: "Хрен редьки не слаще".