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Китайский военный эксперт: Сфера влияния НАТО может распространиться и на зону АТР

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Китайский военный эксперт: Сфера влияния НАТО может распространиться и на зону АТР

Военный эксперт из Китая Сун Чжунпин в интервью китайской газете Global Times заявил о том, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения в связи с возможной вовлечённостью военно-политического блока в случае конфликта за Тайвань.


Как уточнил собеседник, именно США и добиваются расширения сферы влияния НАТО, которая может распространиться и на зону АТР. Однако продолжает он, для этого Вашингтону потребуется приложить неимоверные усилия с тем, чтобы консолидировать всех стран-членов, чьи интересы часто расходятся, да и к тому же, это означает увеличение военных расходов, на чём американское руководство также будет настаивать.

Как подчеркнул Сун Чжунпин, Штатам не терпится поскорее превратить НАТО в военный альянс глобального уровня, а потому заявления генсека подразумевают как раз таки растущую активность блока в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что ранее Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, не исключил конфликта на территории Азии по подобию украинского.

Вот как он тогда высказался по этому поводу:

То, что происходит сейчас в Европе, может случиться и в Азии. Китай пристально наблюдает за украинским кризисом для того, чтобы извлечь уроки для себя на будущее

Напомним, что руководство КНР неоднократно обрушивалось с критикой в адрес США из-за проведения военных учений между Вашингтоном и Тайбэем, которые в последнее время участились. Китайские власти расценивают эти действия как провокационные со стороны официального Вашингтона, придерживаясь принципа «одного Китая», поскольку считают остров своей провинцией.
Автор:
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11 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:30
    +5
    Если сидеть на холме и смотреть по реку, можно дождаться, что твой враг поднимется к тебе , убьет и скинет труп в реку. Не сунь цзы но для Китая более верно.
  2. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 12:33
    -1
    Наверно пупок развяжется у наты, придётся степлером прибивать laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:42
      +2
      Цитата: зурбаган63
      Наверно пупок развяжется у наты, придётся степлером прибивать laughing

      Не развязался он от агрессии в Африке, не развязался от агрессии на Ближнем Востоке и Средней Азии и можно говорить с уверенностью что в АТР не развяжется раз есть возможность это делать не только руками НАТО но массой прихлебателей и марионеток, которые в этот блок не входят.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +1
    США и добиваются расширения сферы влияния НАТО, которая может распространиться и на зону АТР
    А до этого можно подумать китайцы этого не понимали. Группировка Сша в АТР превысила 400 000 чел., базы в Японии, РК, присутствие американских в/сл на Тайване это разве уже не расширение сферы влияния?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:43
      0
      Помимо этого нужна военная структура, которая будет прорабатывать конкретные планы действий, иметь отлаженные командно-штабные структуры, отрабатывать их взаимодействие и координацию подразделений разных государств. США нужно именно азиатское НАТО, а не простое расширение сферы влияния.
  4. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 12:46
    0
    There is no analogy with Kiev. Simply because Taiwan is an island very far away from the USA and Europe where the supply lines would have to originate. China would have little difficulty cutting these supply lines with their missile systems and naval forces.
    1. Kiswendsida
      Kiswendsida Сегодня, 12:52
      0
      Mais la chine aurait d'énorme difficulté a débarqué des troupes sur cette île a cause de la défense cotière Taïwanais...
      Taïwan a énormément de missiles anti-navire.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:48
    +1
    Иш ты, неужели "мудрая обезьяна" стала о чем-то догадываться?! Да не ужели. Если Пекин ещё потянет с выбором стороны то кто знает как повернется судьбинушка.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 12:53
    0
    Китайцы считают, что НАТО протягивает свои щупальца к периферии Китая, поэтому мы предупреждены о том, что, возможно, нам придется создать достаточное количество ядерного оружия, как и русским.



    Мы также должны подготовиться к уничтожению Лондона, Парижа, Берлина, ..... (Нью-Йорка в списке нет, потому что он был в центре нашего прицельного удара на протяжении десятилетий).
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:02
      0
      что-то нам это оружие не помогло пока, только создает видимость суверенитета...
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 13:17
      0
      Странная у Китая логика и стратегия, вместо того чтобы максимально объединить свои усилия с Россией, Ираном, КНДР и другими странами, не приемлющими действия и политику НАТО, Китай пассивно наблюдает со стороны за тем, как Запад обьединяется и активно действует против России, но ведь в случае её поражения следующий на очереди именно Китай, Запад очень расчитывает на разобщенность Китая и России, и обязательно воспользуется для своей победы этой выжидательной позицией и нерешительностью Китая, и потерей им столь драгоценного времени.