Китайский военный эксперт: Сфера влияния НАТО может распространиться и на зону АТР

То, что происходит сейчас в Европе, может случиться и в Азии. Китай пристально наблюдает за украинским кризисом для того, чтобы извлечь уроки для себя на будущее

Военный эксперт из Китая Сун Чжунпин в интервью китайской газете Global Times заявил о том, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил опасения в связи с возможной вовлечённостью военно-политического блока в случае конфликта за Тайвань.Как уточнил собеседник, именно США и добиваются расширения сферы влияния НАТО, которая может распространиться и на зону АТР. Однако продолжает он, для этого Вашингтону потребуется приложить неимоверные усилия с тем, чтобы консолидировать всех стран-членов, чьи интересы часто расходятся, да и к тому же, это означает увеличение военных расходов, на чём американское руководство также будет настаивать.Как подчеркнул Сун Чжунпин, Штатам не терпится поскорее превратить НАТО в военный альянс глобального уровня, а потому заявления генсека подразумевают как раз таки растущую активность блока в делах Азиатско-Тихоокеанского региона.Отметим, что ранее Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, не исключил конфликта на территории Азии по подобию украинского.Вот как он тогда высказался по этому поводу:Напомним, что руководство КНР неоднократно обрушивалось с критикой в адрес США из-за проведения военных учений между Вашингтоном и Тайбэем, которые в последнее время участились. Китайские власти расценивают эти действия как провокационные со стороны официального Вашингтона, придерживаясь принципа «одного Китая», поскольку считают остров своей провинцией.