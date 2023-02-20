Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкая армия фактически закрыла часть украинского неба, разместив системы ПВО в Польше

36
Немецкая армия фактически закрыла часть украинского неба, разместив системы ПВО в Польше

Вооруженные силы Германии развернули модули пусковых установок американских систем ПВО Patriot в польском пригороде Замосць (Замостье), расположенном на расстоянии 120 километров от границы с Белоруссией и в 50 километрах от украинской границы.


Таким образом, немецкая армия фактически взяла под свой контроль часть украинского воздушного пространства.



Официальной причиной развертывания систем ПВО стал инцидент с украинской ракетой, упавшей на приграничной территории Польши и уничтожившей трактор и хозяйственную постройку на одной из ферм. Также погибли два гражданина Польши.

Украинские системы ПВО нередко поражают гражданские цели как на своей территории, так и на территории сопредельных стран. В первые же дни после начала российской спецоперации на Украине начали появляться сообщения о поражении украинской ракетой С-300 жилого дома в Киеве. Наиболее масштабным было поражение при помощи украинской ПВО жилого дома в Днепропетровске, повлекшее за собой полное разрушение секции девятиэтажки и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Как показала практика, стоящие на вооружении украинской армии советские системы ПВО С-300 находятся не в лучшем техническом состоянии, кроме того, на Украине не хватает специально обученного персонала для зенитных систем.

Однако, закрыв часть украинского воздушного пространства, Германия получила возможность сбивать в нем атакующие военные объекты на территории Украины российские ракеты и беспилотники. Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sivi Steys
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
36 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 11:41
    +16
    Очередная красная линия на подходе. Собьют наш калибр из-за границы и посмотрят на реакцию, каковой не будет, далее сделают ещё один шаг вперёд.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:43
      +11
      В принципе, ваш комментарий исчерпывающий и далее можно ветку вообще закрывать для высказываний - все что надо, вами уже сказано.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 11:55
        -6
        А пущай наш самолёт сшибут не учавствуя в конфликте! А там поглядим
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:00
          +4
          Это да! Турецкий "партнёр" не даст соврать.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:44
      0
      Не начинать же из за этого атомную войну. Ну как то так.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 11:54
        +2
        Не начинать же из за этого атомную войну. Ну как то так.

        Вот в этом и проблема, что не только наше руководство, но и часть особо трусливого электората угрозы начала ядерной войны боится больше, чем западные "партнёры".
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:09
          -1
          Только полный идиот, у которого нет ни детей, ни родителей, которому пофиг на миллионы, миллиарды людей вокруг и на все будущие поколения может не бояться ядерной войны.
          1. Tzar
            Tzar Сегодня, 12:26
            +6
            То есть удел умного человека - проиграть в войне обычными вооружениями, со всеми вытекающими последствиями для детей и родителей? Ума палата.
            1. Arsen1
              Arsen1 Сегодня, 12:46
              -1
              Какими последствиями? Сейчас государство сильно помогает вашим родителям и детям?
            2. ЦитатаЛаврова
              ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:13
              +1
              Вы в своем уме, вообще?? Мы что, все силы и средства использовали? Государству угрожает опасность уничтожения? С какого черта, в локальном конфликте, который, заметьте, даже не определен как ВОЙНА, вы достаете ядерную дубинку?
              Ощущение, что вы просто в какой то компьютерной игре видите жизнь. Где у вас есть кнопка перезагрузки. Полнейшая безответственность перед миллиардами людей и будущим всего человечества.
              1. Tzar
                Tzar Сегодня, 13:29
                0
                Цитата: ЦитатаЛаврова
                Мы что, все силы и средства использовали?

                Предлагаете истратить на украину весь арсенал обычных вооружений, потерять кучу самолётов и пилотов при прорыве ПВО, завалить телами наших солдат укрепы при штурме и остаться с обескровленной армией против всех остальных?
                Цитата: ЦитатаЛаврова
                Государству угрожает опасность уничтожения?

                Почему государству должна угрожать опасность уничтожения, чтобы использовать ТЯО для уничтожения крупных транспортных узлов и капитальных сооружений? Бить Ярсами-Сарматами никто не предлагает.
                Цитата: ЦитатаЛаврова
                Полнейшая безответственность перед миллиардами людей и будущим всего человечества.

                Почему мы должны ради человечества, западная часть которого желает нашего поражения, класть жизни наших лучших людей?
          2. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 12:38
            +2
            Только полный идиот, у которого нет ни детей, ни родителей, которому пофиг на миллионы, миллиарды людей вокруг и на все будущие поколения может не бояться ядерной войны.


            То есть, между ядерной войной и рабством вы выберете рабство?
            1. ЦитатаЛаврова
              ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:14
              +1
              Повторюсь:
              Вы в своем уме, вообще?? Мы что, все силы и средства использовали? Государству угрожает опасность уничтожения? О каком рабстве вы говорите? Вы вообще уже в какой то выдуманной реальности существуете и вышлите себя в подчинении у кого то?
              С какого черта, в локальном конфликте, который, заметьте, даже не определен как ВОЙНА, вы достаете ядерную дубинку?
              Ощущение, что вы просто в какой то компьютерной игре видите жизнь. Где у вас есть кнопка перезагрузки. Полнейшая безответственность перед миллиардами людей и будущим всего человечества.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:15
          0
          А!Ну конечно,народец никудышний "барину"достался..А по сути статьи..Да название не совсем соответствует содержанию.
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:45
      0
      Немецкие пво активно в молоко бьют под Киевом уже давно) пару месяцев назад был даже видос, как на печке в жилой дом попали) ну или где-то в районе выдубичей) это как раз и были хваленые немецкие системы пво))
      Так что немецкие пво мажут не хуже остальных))
    4. D16
      D16 Сегодня, 12:10
      +2
      Собьют наш калибр из-за границы и

      Не собьют. По причине округлости Земли. Посчитайте, какая будет высота радио горизонта на дальности 50+км. Патриот вообще не предназначен для борьбы с низковысотными целями. Так что три тащили их в Польшу для демонстрации европейского единства, а не борьбы с Калибрами и Геранями.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:41
    0
    Вооруженные силы Германии развернули модули пусковых установок американских систем ПВО Patriot. Таким образом, немецкая армия фактически взяла под свой контроль часть украинского воздушного пространства.
    fool Развернуть, это еще не пульнуть.... feel
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:45
      +1
      Ружье, показанное в первом акте....в последнем обязано выстрелить.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 11:58
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        .в последнем обязано выстрелить

        Висящее на стене и выстрелит в стену. Львов они оттуда не прикроют. "Крылатки" на малой высоте летят. Они не видны издалека.
    2. Замира
      Замира Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Развернуть, это еще не пульнуть....

      Это первый шаг к тому, чтобы "пульнуть".
      И как-то вот нет у меня уверенности в том, что поляки этого не сделают.
      Так сказать, "терзают смутные сомнения".
      Боюсь, что поляков вполне могут подключить к этой войне напрямую, а не опосредованно. И даже не то, что "могут", а уже вполне себе готовят.
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:44
    +5
    Они на все способны. Из-за нерешительности наших руководителей.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:28
      -1
      Цитата: Alien From
      Они на все способны. Из-за нерешительности наших руководителей.

      Какая беда! никто не осмеливается сказать тюфяку, что он - тюфяк...У нас всё в моде такое:

      Холуйство дошло до того, что в громкий голос, перебивая друг друга чиновники и политики ВДРУГ(!!!) ни с того ни с сего, без явных и видимых причин бунтарства со стороны не единожды одетого на кукан российского гражданина, вне политической активности оппозиции стали утверждать, что нашей стране грозит полный развал и ДАЖЕ(!!!) физическая гибель, если нас покинет (по каким бы то ни было причинам) наш единственный и непревзойдённый в веках гарант...
      Это до какой степени взаимозаменяемости нужно было допрыгаться, чтобы во всей ста пятидесяти миллионной стране не нашлось даже подобия исторической гениальности...И кто бы мог подумать, что в стенах конторы не смогли предотвратить уничтожения СССР (которому присягали), но смогли воспитать работника, силой воли и широтой разума ставшего и незаменимым, и гарантом нашего бытия одновременно...
      Я прямо сразу вспоминаю:
      Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
      К нему не зарастет народная тропа,
      Вознесся выше он главою непокорной
      Александрийского столпа.

      * * *
      Выходит, Михаил Мишустин не потянет? Тогда, кто его назначил на должность, которая обязывает:
      (Указ Президента РФ от 3 октября 1993 года № 1576). «Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации.»
  4. spirit
    spirit Сегодня, 11:44
    +4
    Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия.

    Естественно, особенно после того как батарею патриотов привезут в незалежную.Поди докажи потом откуда кто запускал ракеты.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:45
    +5
    Полная чушь))) Закрыть - это значит сбивать все, что летает, а это меньше всего надо немцам. Потому как прилеты тех же Ирис-Т по Киеву уже давно задокументированы, а уж как Пэтриоты возвращаются в точку пуска... Саудитов спросите.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:21
      +1
      Совершенно верно. Это как сказать, что расположенные в Калининграде российские С-400 закрыли небо над Польшей и заблокировали действие польской авиации. Немецкие Патриоты мониторят воздушное пространство и не более того. Патриоты, которые будут пытаться сбивать наши КР официально объявлены американцами к передаче Украине, без всякого размещения на польской территории.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +3
    немецкая армия фактически взяла под свой контроль часть украинского воздушного пространства.
    Значит расчеты на развернутых ЗРК немецкие. А кто принимает решение по уничтожению воздушных целей? Командование НАТО или хитро спихнули ответственность на немцев? Кто возьмет на себя ответственность по уничтожению, если такое случится, российской ракеты, БПЛА, самолета с территории Польши? Или военный маховик так раскрутился, что уже наплевать на ответную реакцию?
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:19
      0
      А кто принимает решение по уничтожению воздушных целей? Командование НАТО или

      Еще никто ничего и никто никого не сбивал и не уничтожал, а уже развернуто оживленное обсуждение в стиле - если бы да кабы. Как школьники
  7. dauria
    dauria Сегодня, 11:48
    +5
    Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия.

    Они "северные потоки" не постеснялись взорвать . Понимали, что Кремль стерпит . Дойдёт и до ввода "миротворцев",
    А уж пульнуть из Польши по цели в небе Украины - кто запретит . Русский медведь сидит на короткой цепи . И цепь эта из золота , вывезенного элитой к партнёрам. Прав был Бжезинский - " Это уже не наша элита "
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:49
    0
    Ага а летающие разведчики НАТО типа Авакса и прочие Посейдоны это не контроль?!
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:54
    0
    Что они там контролируют?крылатые ракеты дальше 50 км не видят а выше мы там не летаем.Пэтриот близко не стоит с нашими ПВО, но это не мешает оркам и БПЛА в глубь нашей страны пулять и на самолётах с вертолетами рассекать. Вот если бы штук 20 поставили комплексов что б все время в рабочем режиме была часть, тогда да можно о чем то говорить, уж сколько у нас комплексов стоит со всей страны свезенные, нигде в мире такого нет, а все равно бреши находят. И мотивировка, каждый наш косяк погибшие бойцы и гражданские, а немцу ли поляку оператору то что, сотней орков больше сотней меньше, обед вовремя и не ... Колышит.
  10. Million
    Million Сегодня, 11:55
    -4
    Германия получила возможность сбивать в нем атакующие военные объекты на территории Украины российские ракеты и беспилотники. Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия

    Конечно готовы.А Кремль -нет.Выразят озабоченность -и все.Не уничтожат ведь ...
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:55
    -2
    Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия.
    А это уже начало мировой войны.
  12. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:15
    -2
    Предлагаю, запустить ракету с ЯО по Берлину с территории Калининграда, а потом посмотреть что будет, если проглотят то по Парижу
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:17
      +1
      по Берлину с территории Калининграда, а потом посмотреть что будет, если проглотят то по Парижу

      А почему бы не с Лондона начать?
  13. Степан S
    Степан S Сегодня, 12:16
    0
    Однако, закрыв часть украинского воздушного пространства, Германия получила возможность сбивать в нем атакующие военные объекты на территории Украины российские ракеты и беспилотники.

    Не пора ли начать запуск воздушных шариков в сторону их позиций?
  14. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:21
    0
    Die Verantwortlichkeit wird ebenso wie die glasklare Definition
    als KRIEGSTEILNEHMER quasi über Nacht und sehr plötzlich
    kommen; ebenso wie der KNALLHARTE und unerwartete
    GEGENSCHLAG., für Polen und ebenso für Deutschland..!!! am