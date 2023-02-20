Немецкая армия фактически закрыла часть украинского неба, разместив системы ПВО в Польше

Вооруженные силы Германии развернули модули пусковых установок американских систем ПВО Patriot в польском пригороде Замосць (Замостье), расположенном на расстоянии 120 километров от границы с Белоруссией и в 50 километрах от украинской границы.Таким образом, немецкая армия фактически взяла под свой контроль часть украинского воздушного пространства.Официальной причиной развертывания систем ПВО стал инцидент с украинской ракетой, упавшей на приграничной территории Польши и уничтожившей трактор и хозяйственную постройку на одной из ферм. Также погибли два гражданина Польши.Украинские системы ПВО нередко поражают гражданские цели как на своей территории, так и на территории сопредельных стран. В первые же дни после начала российской спецоперации на Украине начали появляться сообщения о поражении украинской ракетой С-300 жилого дома в Киеве. Наиболее масштабным было поражение при помощи украинской ПВО жилого дома в Днепропетровске, повлекшее за собой полное разрушение секции девятиэтажки и многочисленные жертвы среди мирного населения.Как показала практика, стоящие на вооружении украинской армии советские системы ПВО С-300 находятся не в лучшем техническом состоянии, кроме того, на Украине не хватает специально обученного персонала для зенитных систем.Однако, закрыв часть украинского воздушного пространства, Германия получила возможность сбивать в нем атакующие военные объекты на территории Украины российские ракеты и беспилотники. Ближайшее время может показать, готовы ли натовцы на такие боевые действия.