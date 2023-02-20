В Службе внешней разведки сообщили об уничтожении большей части поставленного Западом Украине вооружения

Запад не намерен прекращать поставку вооружений Украине, к тому же планирует нарастить военную помощь с целью подготовить ВСУ к планируемому на весну этого года наступлению. США и их союзники ставят перед собой задачу руками Украины нанести как можно больший ущерб России, а при удачных обстоятельствах, и уничтожить ее. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
Российские войска уничтожили большую часть поставленного Западом оружия и техники, а это очень большие объемы. Как подсчитали в СВР, только с декабря 2021 года возглавляемая США коалиция стран НАТО отправила Киеву 440 танков и 1510 боевых машин пехоты, 1170 различных комплексов противовоздушной обороны, 655 артиллерийских систем. Кроме того, Запад поставил значительное количество боеприпасов крупных калибров, включая реактивные снаряды. Так, к РСЗО, согласно сведениям СВР, Киев получил 9800 ракет, противотанковых выстрелов было поставлено 609 тысяч и 1 млн. 206 тысяч артиллерийских снарядов.
Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем
- говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Как подчеркивается, большая часть переданного вооружения уже уничтожена российскими войсками.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны Запада, начиная с февраля 2022 года, поставили Украине вооружений на 50 млрд. долларов, что привело к истощению большинства арсеналов, особенно это касается Европы. Основная проблема - это артиллерийские боеприпасы, расход которых просто колоссальный, а производство не способно восполнить запасы. В Европе уже призвали Зеленского экономней расходовать снаряды, иначе ВСУ рискует остаться совсем без артиллерийской поддержки.