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В Службе внешней разведки сообщили об уничтожении большей части поставленного Западом Украине вооружения

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В Службе внешней разведки сообщили об уничтожении большей части поставленного Западом Украине вооружения

Запад не намерен прекращать поставку вооружений Украине, к тому же планирует нарастить военную помощь с целью подготовить ВСУ к планируемому на весну этого года наступлению. США и их союзники ставят перед собой задачу руками Украины нанести как можно больший ущерб России, а при удачных обстоятельствах, и уничтожить ее. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.


Российские войска уничтожили большую часть поставленного Западом оружия и техники, а это очень большие объемы. Как подсчитали в СВР, только с декабря 2021 года возглавляемая США коалиция стран НАТО отправила Киеву 440 танков и 1510 боевых машин пехоты, 1170 различных комплексов противовоздушной обороны, 655 артиллерийских систем. Кроме того, Запад поставил значительное количество боеприпасов крупных калибров, включая реактивные снаряды. Так, к РСЗО, согласно сведениям СВР, Киев получил 9800 ракет, противотанковых выстрелов было поставлено 609 тысяч и 1 млн. 206 тысяч артиллерийских снарядов.

Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем

- говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Как подчеркивается, большая часть переданного вооружения уже уничтожена российскими войсками.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны Запада, начиная с февраля 2022 года, поставили Украине вооружений на 50 млрд. долларов, что привело к истощению большинства арсеналов, особенно это касается Европы. Основная проблема - это артиллерийские боеприпасы, расход которых просто колоссальный, а производство не способно восполнить запасы. В Европе уже призвали Зеленского экономней расходовать снаряды, иначе ВСУ рискует остаться совсем без артиллерийской поддержки.
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16 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:37
    +5
    Это очень серъезные объемы поставок вооружения, бабло конечно сумашедшее рекой течет в карманы воротил ВПК .США.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:58
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Это очень серъезные объемы поставок вооружения, бабло конечно сумашедшее рекой течет в карманы воротил ВПК .США.

      Это полезная информация прежде всего для отечественных СМИ, которые без устали нам повторяют выдержки из западных СМИ и от западных "экспертов" о том, что у ВСУ снарядный голод и с наличием военной техники полный облом.
      К действительности же это не имеет никакого отношения и запад заваливает киевскую хунту оружием под самую макушку и сейчас, перед т.н. "весенним наступлением" ВСУ происходит тоже самое только похоже в ещё больших объёмах, скрытно и с максимальным рассредоточением запасов вдоль всей линии фронта, в тылу и на приграничных территориях стран НАТО.
      1. vlad106
        vlad106 Сегодня, 13:04
        +1
        Цитата: кредо
        действительности же это не имеет никакого отношения и запад заваливает киевскую хунту оружием под самую макушку и сейчас, перед т.н. "весенним наступлением" ВСУ происходит тоже самое только похоже в ещё больших объёмах, скрытно и с максимальным рассредоточением запасов вдоль всей линии фронта, в тылу и на приграничных территориях стран НАТО.


        только с декабря 2021 года возглавляемая США коалиция стран НАТО отправила Киеву 440 танков и 1510 боевых машин пехоты, 1170 различных комплексов противовоздушной обороны

        М-да! А запад валит и валит вооружения в украину на сотни миллиардов...
        И что-то до сих пор не разрушены артерии поставок западного вооружения, хотя об этом даже гражданское население уже год твердит
  2. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 11:37
    +1
    В общем))) Приказали зелебобе воевать экономно))
    Не стрелять, свет выключить, мыться только в реке))
    И умирать тихо и денег на захоронение не просить)
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:48
      0
      Цитата: Анахорет
      И умирать тихо и денег на захоронение не просить)

      "Докладываю: Бобик сдох"(Аты-баты, шли солдаты)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +6
    Ллойд Остин заявил, что страны Запада, начиная с февраля 2022 года, поставили Украине вооружений на 50 млрд. долларов
    Это вроде как официально. А если покопаться, то наверняка сумма окажется значительнее. Правильно Зеленского в Сша назвали "черной дырой".
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:49
    -2
    Только почему то уничтоженное стреляет, и стреляет точно!
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 12:05
      +3
      Цитата: Alien From
      Только почему то уничтоженное стреляет

      вы уверенны что стреляет? на украину поставили 38 ХАЙМАРС. сейчас в день выпускают 1-2 пакета этих РСЗО. значит работают 1-3 установки. расскажите нам где остальные 35 РСЗО?
  5. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 11:54
    0
    Секундочку, это ж дискредитация Российской Армии, подсудное дело по нынешним временам. Ведь по сводкам МО РФ поставленное вооружение уничтожено уже дважды, и идёт третий круг, а эти клеветники из СВР хают что ещё и первый не закончен!
  6. next322
    next322 Сегодня, 12:01
    +3
    странность в том что все это барахло.свободно передвигается ж/д транспортом до передовой.и уничтожает русское население и ее армию до сих пор
  7. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 12:01
    +1
    "...Как подчеркивается, большая часть переданного вооружения уже уничтожена российскими войсками..."
    Из статьи не понятно: бОльшая или большАя.
    Если большАя, - то насколько большая?
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:02
    0
    За год прошлый 50 миллиардов, когда своего полно было, в этом значит минимум 100 будет, в следующем 200 на этом все и закончится. Не понимаю почему люди не верят канашенкову. Техника восстанавливается, когда легковые машины собираются из нескольких (свариваются) и ещё геометрию умудряются худо бедно соблюсти это никого не удивляет, а выгоревший танк восстановить, отпескоструют, новое поставят оборудование и вперёд. Да если самолёт упал или танк розочкой раскрылся то да - на металлом.
  9. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 12:07
    +1
    . В Европе уже призвали Зеленского экономней расходовать снаряды, иначе ВСУ рискует остаться совсем без артиллерийской поддержки.

    массированная дезинформация
  10. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:09
    0
    19 февраля. /Новости Приднестровья/. Самый большой скалодром в Приднестровье и Молдове сегодня был открыт в Бендерах.
    Не то.
    В Молдавии вновь оживляется тема размена территорий с Украиной. Идея в том, чтобы отдать Киеву село Колбасна, что прямо у границы, в обмен на кусочек Одесской области.
    Южная Осетия признала независимость Приднестровья 17 ноября 2006 года. Имеется официальное представительство ПМР в этой стране.
    Абхазия признала независимость Приднестровья 17 ноября 2006 года. Имеется официальное представительство ПМР в этой стране.
    НКР признала независимость Приднестровья 17 ноября 2006 года.
    В марте 2014 года Верховный совет Приднестровья попросил Госдуму России разработать закон, который позволил бы принять непризнанную республику в состав России.
    7 сентября 2016 года вышел Указ президента ПМР № 348 «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», согласно которому Приднестровская Молдавская Республика начала процесс приведения своей законодательной базы в соответствие с российским законодательством, с целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации. Так, с 2017 года Приднестровье использует флаг России как второй государственный.
    В 2012 году Россия открыла консульство в Приднестровье, тем не менее, Россия не признала Приднестровье независимым государством.
    Генерал Лебедь еще в 1995 году описывал риски так: "2600 вагонов боеприпасов лежат на складе. Емкость склада превышена почти в 2 раза. Примерно 500 вагонов взрывчатки."
    ноябрь https://www.vesti.ru/article/3051727

    В Румынию вслед за 101-й дивизией армии США переброшена французская бронетехника
    24 октября 2022
    https://topwar.ru/203921-v-rumyniju-vsled-za-101-j-diviziej-armii-ssha-perebroshena-francuzskaja-bronetehnika.html

    101-я воздушно-десантная дивизия (англ. 101st Airborne (Air Assault) Division) — тактическое соединение Армии США, подготовленное для проведения десантных операций с использованием военно-транспортных самолётов и вертолётов.
    Характерный нарукавный знак породил официальное словесное название дивизии — «Кричащие орлы».
    Отличилась во время сражения в Арденнах. В ноябре 1945 г. 101-я вдд была расформирована.
    В ходе операции «Буря в пустыне» (1991) вертолёты AH-64 из состава авиации 101-й дивизии произвели первые выстрелы войны.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:10
    +1
    СВР уточнять надо - уничтожено на ЛБС, при этом ни одна логистическая цепочка не прервана сознательно, спасибо нашим "взвешенным" политикам.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +3
    В Службе внешней разведки сообщили об уничтожении большей части поставленного Западом Украине вооружения
    . Процесс обоюдоострый! Мы теряем свое и не мало, увы.