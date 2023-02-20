The Washington Times: Подрывом «Северных потоков» Байден нарушил американскую конституцию

В последнее время в прессе вновь стали часто звучать словосочетания «Северный поток», особенно после недавней публикации известного американского журналиста, в которой прямо говорится, что за диверсией на газопроводах стоят США и, в частности, лично президент Джо Байден.Американское издание The Washington Times назвала подрыв «Северных потоков» актом войны, который является незаконным и противоречит конституции США. Президент Штатов отдал преступный приказ, так как атака на газопроводы фактически была атакой на Россию и Германию без всяких оснований, отмечает автор статьи в The Washington Times Эндрю Наполитано.По словам Наполитано, сегодня в Соединенных Штатах на фоне антироссийской ненависти у власти находится правительство, тайно совершающее акты войны, и действуют СМИ, закрывающие на это глаза. Что из этого больше приносит вреда принципу свободы личности надо подумать, отмечает эксперт.Администрации Байдена оказалось мало, многомиллиардной помощи Киеву, и она решила подорвать трубопроводы в Балтийском море, пишет издание. Наполитано отмечает, что это был удар и по Москве и по Берлину, так как «Северные потоки» позволяли доставлять дешевый российский газ немецким промышленным предприятиям.Напомним, что в материале журналиста-расследователя Сеймура Херша говорилось о том, что в июне прошлого года водолазы ВМС США установили на трубопроводах взрывчатку, а в сентябре Байден отдал приказ произвести подрыв.Это фактически можно приравнять к военному нападению, пишет обозреватель издания, но, по конституции США, только конгресс имеет право объявить войну, подчёркивает Наполитано. Получается, что Байден нарушил конституцию.