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The Washington Times: Подрывом «Северных потоков» Байден нарушил американскую конституцию

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The Washington Times: Подрывом «Северных потоков» Байден нарушил американскую конституцию

В последнее время в прессе вновь стали часто звучать словосочетания «Северный поток», особенно после недавней публикации известного американского журналиста, в которой прямо говорится, что за диверсией на газопроводах стоят США и, в частности, лично президент Джо Байден.


Американское издание The Washington Times назвала подрыв «Северных потоков» актом войны, который является незаконным и противоречит конституции США. Президент Штатов отдал преступный приказ, так как атака на газопроводы фактически была атакой на Россию и Германию без всяких оснований, отмечает автор статьи в The Washington Times Эндрю Наполитано.

По словам Наполитано, сегодня в Соединенных Штатах на фоне антироссийской ненависти у власти находится правительство, тайно совершающее акты войны, и действуют СМИ, закрывающие на это глаза. Что из этого больше приносит вреда принципу свободы личности надо подумать, отмечает эксперт.

Администрации Байдена оказалось мало, многомиллиардной помощи Киеву, и она решила подорвать трубопроводы в Балтийском море, пишет издание. Наполитано отмечает, что это был удар и по Москве и по Берлину, так как «Северные потоки» позволяли доставлять дешевый российский газ немецким промышленным предприятиям.

Напомним, что в материале журналиста-расследователя Сеймура Херша говорилось о том, что в июне прошлого года водолазы ВМС США установили на трубопроводах взрывчатку, а в сентябре Байден отдал приказ произвести подрыв.

Это фактически можно приравнять к военному нападению, пишет обозреватель издания, но, по конституции США, только конгресс имеет право объявить войну, подчёркивает Наполитано. Получается, что Байден нарушил конституцию.
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Использованы фотографии:
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17 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:42
    +6
    Россия не считает подрыв потоков и всестороннюю "дружескую" помощь "незалежной" поводом для войны. Байден может расслабиться.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:45
      +3
      Вот именно. Ну подорвали, бывает, дело то житейское.
    2. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 12:46
      +2
      Ну в принципе .. это не красная черта!! А так терпимо..как и все другие дела США. главное наш МИДи Захарова высказали свою озобоченность, с очень озобоченным лицом.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:47
      0
      Самое печальное, что Россия не может достойно ответить на этот теракт ((( сотрясание воздуха в ООН ничтожно и не равнозначно. Самым достойным было бы рвануть трансатлантический кабель и обвалить всю западную экономику, но видимо пока не время, заминировали и ждем часа "Х"
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:55
        0
        И все же, "не может" или "не хочет"?
    4. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 13:10
      0
      Да и это не мнение американского руководства, которое вполне осознает что с ВВП так сделать можно а вот например с Эрдоганом или Ким Чен Ином или главой Ирана нет, прилетит ответка.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:45
    0
    По сути, атака на газопровод, это "казус белли". Ну по крайней мере скандинавов надо наказать с их газопроводами на дне Балтики и мелокбританцев с оптоволоконными кабелями в Атлантике.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:47
    +2
    Всё бы ничего, вот только Вашингтон Таймс никто не воспринимает всерьёз. Вот когда такую статью напечатает Вашингтон Пост, вот тогда на публикацию можно будет обратить внимание.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:47
    0
    в июне прошлого года водолазы ВМС США установили на трубопроводах взрывчатку, а в сентябре Байден отдал приказ произвести подрыв.

    Херш оказал миру услугу, разоблачив виновных в саботаже «Северного потока». Его разоблачение не только выявило причастных к этому людей, но и показало, что они должны понести ответственность за свои действия. Но хотя мы не ожидаем тщательного расследования в ближайшем будущем, мы считаем, что масштабы нападения стали «тревожным звонком» для тех, кто цепляется за веру в то, что однополярная модель может привести к морально приемлемым результатам.
    Инцидент показывает, что односторонние действия неизбежно приводят к преступному насилию против слабых и беззащитных. От тайной операции Байдена пострадали каждый мужчина, женщина и ребенок в Европе. Это настоящая трагедия. Вот цитата из недавнего интервью Херша:
    «Я думаю, что эта история имеет такой же потенциал для разрушения способности нашего президента сплотить американский народ в поддержку войны, потому что она показывает что-​то настолько тёмное и настолько неамериканское. Знаете, это не мы. Мы не говорим о нас. Это кучка офицеров разведки и сотрудников ЦРУ». Сеймур Херш,
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: tihonmarine
      Его разоблачение не только выявило причастных к этому людей, но и показало, что они должны понести ответственность за свои действия.

      когда и как понесут ответственность? судя по всему- никогда... тем более- его выступление- не равно доказательство, а Бидон - не признается..
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:48
    +1
    Президент Штатов отдал преступный приказ
    ..Увы,как говорится ,не пойман ,не вор.Официального международного расследования не было ( да и не будет),решения международного суда по этому делу нет..Поэтому ,Байдену,по фиг,на все умозаключения журналистов,по результатам их журналистских расследований.Плевал,он на это всё с Эйфелёвой башни..По большому счёту,диверсию совершило государство, а не лично Байден.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 13:00
      0
      правильно ,всем плевать потому что никаких наказаний для представителей гегемона нет и не будет... однополярный мир он такой...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:57
    0
    Байден нарушил американскую конституцию
    The Washington Times сначала нужно было спросить у Байдена знает ли он о Конституции Сша и что в ней написано? Плевать он хотел на свою Конституцию так же, как и на Конституции других стран. Сказал "люминево", значит "люминево". И пока не получит по башке будет стоять на своем.
    Без конспирологии, но странные события происходят у американцев: сначала сошел с рельсов поезд с химикатами и это вызвало экологическую катастрофу, а вчера в городе Роктон в штате Иллинойс загорелся химический завод. Интересно, а что будет завтра.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:10
      +1
      Цитата: rotmistr60
      сначала сошел с рельсов поезд с химикатами и это вызвало экологическую катастрофу, а вчера в городе Роктон в штате Иллинойс загорелся химический завод.

      я думаю именно Бидону- более чем пофиг, какой там и чей завод загорелся.. он делает бабло- пока могет-не каждому перзиденту ЮС - такой шанс выпадает.. не поверю, что он от поставщиков оружия и нефтегаза- ничего не имеет..
  7. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 13:03
    0
    [/quote]The Washington Times: Подрывом «Северных потоков» Байден нарушил американскую конституцию[quote]


    Да вертел он конституцию и законы... Дедушка в пространстве заблудился, какая нахрен конституция!?
    В самой "демакротичной" стране мира о законе вспоминают перед выборами что бы втоптать в грязь опонента и сесть в кресло, а потом опять вертеть и закон и весь мир заодно. И так до следующих "праздников". Круговорот по usa-ски
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:09
    0
    Получается, что Байден нарушил конституцию.

    Вот ведь как оно, Михалыч!
    А вот это:
    Статья 80
    1. Президент Российской Федерации является главой государства.
    2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.*

    Суверенитет государства — независимость и верховенство государственной власти во внешних делах и внутренних делах.
    Суверенитет демократического государства во внешних делах ограничивается его международными договорами и соглашениями, а во внутренних — обязательностью соблюдения универсальных прав человека и суверенитета народа.

    Как будем расценивать взрыв на «СП»: вмешательство во внешние дела России ибо:
    Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром». Непосредственно ПАО «Газпром» осуществляет только продажу природного газа и сдаёт в аренду свою газотранспортную систему.

    или дайвинг диверсантов из США с нарушением ТБ?
    Уже пора бы огласить решение по ответу на инцидент...
  9. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 13:12
    0
    Байдена сливают. И этот не угодил.

    Текст Вашего комментария слишком короткий