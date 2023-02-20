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Показаны кадры уничтожения американского контрбатарейного радара AN/TPQ корректируемым снарядом«Краснополь» в зоне СВО

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Показаны кадры уничтожения американского контрбатарейного радара AN/TPQ корректируемым снарядом«Краснополь» в зоне СВО

Российский высокоточный снаряд 3ОФ39 «Краснополь» доказал свою боевую эффективность еще в Сирийской операции. Сегодня данный боеприпас применяется ВС РФ в ходе СВО на Украине. Между тем, несмотря на обилие информации с фронтов, кадры применения вышеупомянутого боеприпаса встречаются не так часто.


Одно из таких видео опубликовал ТГ-канал Пес «П». Впечатляющий результат применения 3ОФ39 «Краснополь» удалось запечатлеть благодаря артиллеристам Южного военного округа России.

На кадрах можно увидеть этап подготовки боеприпаса к применению. Как пояснил российский военный, он состоит из двух частей – аппаратной (для точного наведения) и непосредственно боевой. Сборку снаряда артиллеристы продемонстрировали в ходе репортажа.

Со слов командира артиллерийского орудия, «Краснополь» применяется для поражения бронированной техники, штабов и других целей, которые являются труднодоступными для обычных артиллерийских снарядов.

В то же время, как пояснил военный, для успешного применения высокоточного боеприпаса крайне важна слаженная работа артиллеристов и разведчиков, которые «подсвечивают» цель и осуществляют непосредственную наводку.

На опубликованных кадрах видно, как с помощью снаряда «Краснополь», выпущенного из гаубицы «Мста-Б», происходит уничтожение американского контрбатарейного радара AN/TPQ в районе Авдеевки. Последний был расположен на многоэтажке. Как рассказал российский военнослужащий, цель до этого не удавалось «достать» обычной артиллерией.

Автор:
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18 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 11:58
    +5
    Больше всего "убил" ДАК... "большое удовольствие" перемещать эту махину по переднему краю. Но есть же уже более легкие и компактные приборы лазерной подсветки.


    Как говориться: "ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:05
      +1
      Эта техника родом из 70-х..Что мы хотим?Там же не только подсветка,а и синхронизация и другое.Артиллеристы и разведчики-молодцы
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 12:52
        +2
        Насколько знаю для Краснополя систему целеуказания разрабатывали французы в 2001 году.
        Снаряды разрабатывались в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Там был создан 152-миллиметровый снаряд УАС 3ОФ39 с лазерным полуактивным самонаведением на цель оснащен устройствами, противодействующими нагрузкам на бортовую аппаратуру при выстреле. На базе УАС 3ОФ39 в 90-х годах был разработан комплекс 2К25 "Краснополь".
        Впоследствии в Тульском КБПМ были разработаны модификации снаряда для 155-миллиметровых орудий КМ-1 "Краснополь-155" и КМ-2 "Краснополь-М". Для "Краснополя-М" французская компания CILAS разработала систему лазерного целеуказания DHY 307.
        В 1997 году лицензию на производство "Краснополя-М" приобрел Китай. К 2000 году было освоено их серийное производство и изготовлена первая партия.
        Также франция закупала и испытывала эти снаряды у себя. Думаю после опыта применения шароварниками трофейных краснополей захваченных на складах после отступления ВС РФ там тоже задумались наладить производство этих снарядов.
        В сети есть видео. как на полигоне шароварники обучаются применению трофейных краснополей и есть кадры где они оценивают качество работы с этими снарядами. Видимо им не мало досталось.
        К томуже были уже и статьи на эту тему.
    2. Arisaka
      Arisaka Сегодня, 12:23
      +2
      При всём уважении, сравните дальность действия указанных приборов. 6км против 2км.
      Посмотрите на видео - дом с цифровым зумом еле виден. Разница в фокусировании луча на 2км и на 6км при высоте этажа в 3м:

      0°5'9" против 0°1'43"
      Это огромная разница и в оптике и в точности позиционирования. Любой, кто стрелял на 100м и на хотя бы 500м знает как трудно удержать хотя бы грудную мишень на таком расстоянии. А это 0°6'.
      1. Вождь_Бармалеев
        Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:40
        +1
        Позвольте внести в дискуссию свою лепту - вот промежуточное решение

        ЛДМ-2 - работает на 4 километра с погрешностью не более 3,5 м. Это на сегодняшний день ГРАЖДАНСКИЙ прибор, так как он работает десятисекундными циклами автоматически переходя в режим энергосбережения. Но этот режим может отключаться и прибор становится артиллерийским дальномером-целеуказателем. Масса прибора с аккумулятором 900 граммов, массово выпускается новосибирским приборостроительным заводом, который сейчас почему-то называется Швабе.
        1. Arisaka
          Arisaka Сегодня, 12:59
          0
          у меня телескоп от НПЗ, ТАЛ125R. К оптике претензий нет, но вот электронная часть и прочее как из 70-х. Блок питания 12В размером с половину пакета молока.
          Насчёт использования для подсветки - всё ж зависит от диаметра пятна на заданной дальности. Вроде как это самое важное. Если там пятно с дом будет - дальномеру не помешает, а снаряд полетит "куда-то туда".
          Но это я с дивана рассуждаю.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:00
    +3
    Хорошо работают, теперь бы количество нарастить по всем фронтам и направлениям ибо целей для таких снарядов завались.
  3. Rage66
    Rage66 Сегодня, 12:01
    +2
    Что тут скажешь? Хирургически точно! Красавцы! soldier
  4. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 12:04
    +4
    Тот случай, когда более уместно использование Ланцетоподобных средств поражения.
    1. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 12:06
      +1
      ланцет для этого слишком маломощен и разрушений будет почти не будет.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 12:53
        +1
        разрушений будет почти не будет.

        Дома? Да, почти не будет разрушений. А излучающим элементам активной решетки БЧ Ланцета за глаза.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:06
    +6
    Ухайдокали эту фашистскую гниду, хорошо что пленных почти нет.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:53
      +1
      Батька Бандера зустричай.....
      очередного чуборга.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:07
    +1
    Ай молодцы!!! Один снаряд - одна цель! Всегда бы так, а то смотришь на спутниковые снимки и местами непонятно - это ещё Земля или уже Луна. А вот так - просто супер! Молодцы!
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:09
    0
    А есть еще и корректируемая 240 мм мина Смельчак для Тюльпана. Это вообще кабздец всему. Почему ее не применяют?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    -2
    Краснополь ,свою боевую эффективность показал в 1986 - 88 годах. Три танка ,один комплекс Краснополь и жопппа ,с тремя "П".
  9. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:23
    -3
    Краскнополь жутко дорогое удовольствие. Интересно, а РСЗО типа химарса нельзя было использовать? С такой же точностью. Ураган вроде имеет такие же возможности. Или это ещё дороже winked
  10. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:58
    0
    Американцы такое последний раз наверное в Ираке в 90ых годах прошлого века использовали. Сейчас актуально с gps наведением снаряды, а для нашей электроники это далёкий космос. Или подсветку сделать очень лёгкой, чтоб можно на квадрокоптер установить, а не эта бандура((