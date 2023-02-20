Показаны кадры уничтожения американского контрбатарейного радара AN/TPQ корректируемым снарядом«Краснополь» в зоне СВО

Российский высокоточный снаряд 3ОФ39 «Краснополь» доказал свою боевую эффективность еще в Сирийской операции. Сегодня данный боеприпас применяется ВС РФ в ходе СВО на Украине. Между тем, несмотря на обилие информации с фронтов, кадры применения вышеупомянутого боеприпаса встречаются не так часто.
Одно из таких видео опубликовал ТГ-канал Пес «П». Впечатляющий результат применения 3ОФ39 «Краснополь» удалось запечатлеть благодаря артиллеристам Южного военного округа России.
На кадрах можно увидеть этап подготовки боеприпаса к применению. Как пояснил российский военный, он состоит из двух частей – аппаратной (для точного наведения) и непосредственно боевой. Сборку снаряда артиллеристы продемонстрировали в ходе репортажа.
Со слов командира артиллерийского орудия, «Краснополь» применяется для поражения бронированной техники, штабов и других целей, которые являются труднодоступными для обычных артиллерийских снарядов.
В то же время, как пояснил военный, для успешного применения высокоточного боеприпаса крайне важна слаженная работа артиллеристов и разведчиков, которые «подсвечивают» цель и осуществляют непосредственную наводку.
На опубликованных кадрах видно, как с помощью снаряда «Краснополь», выпущенного из гаубицы «Мста-Б», происходит уничтожение американского контрбатарейного радара AN/TPQ в районе Авдеевки. Последний был расположен на многоэтажке. Как рассказал российский военнослужащий, цель до этого не удавалось «достать» обычной артиллерией.