В течение 9 лет, сотрудники СК занимались расследованием и сбором доказательств, подтверждающих совершение военнослужащими ВСУ совместно с национальными батальонами преступлений. Все эти зверства стали основой мотивированного обвинения, без какой-либо предвзятости и двусмысленности, что подтверждено следствием и документально. Все факты прямо указывают на причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения на Донбассе, что также расценивается как преступления против мира и безопасности человечества

У СК РФ имеются все доказательства, прямо указывающие на факт геноцида, осуществляемого Киевом в отношении мирных жителей Донбасса. С таким заявлением выступил глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Как уточнил чиновник, ответственность за это лежит как на военном, так и политическом руководстве страны.– подчеркнул Бастрыкин.В то же время, в беседе с ТАСС , глава СК сообщил, что все результаты масштабной работы следователей будут представлены суду и всему мировому сообществу. Ка уточнил он, все материалы станут в скором времени достоянием общественности, которые будут опубликованы в «Белой книге преступлений киевского режима».Также в интервью информационному агентству, глава СК рассказал и о количестве открытых уголовных дел в этом отношении. Так, по его словам, начиная с 2014-го года, ведётся предварительное следствие по 2544 уголовным делам, в то время как более половины из них (1443) – были возбуждены с момента эскалации конфликта украинской стороной и последующим проведением спецоперации. Среди основных преступлений он выделил обстрелы украинскими боевиками населённых пунктов, уничтожение гражданской инфраструктуры (жилые дома, детсады, школы, образовательные и медицинские учреждения, магазины).В ходе беседы председатель ведомства коснулся и темы нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и его уничтожения, отметив, что работа следственных органов в этом направлении продолжается.