Военное обозрение
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У СК РФ имеются все доказательства, прямо указывающие на факт геноцида, осуществляемого Киевом в отношении мирных жителей Донбасса

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У СК РФ имеются все доказательства, прямо указывающие на факт геноцида, осуществляемого Киевом в отношении мирных жителей Донбасса

У СК РФ имеются все доказательства, прямо указывающие на факт геноцида, осуществляемого Киевом в отношении мирных жителей Донбасса. С таким заявлением выступил глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Как уточнил чиновник, ответственность за это лежит как на военном, так и политическом руководстве страны.


В течение 9 лет, сотрудники СК занимались расследованием и сбором доказательств, подтверждающих совершение военнослужащими ВСУ совместно с национальными батальонами преступлений. Все эти зверства стали основой мотивированного обвинения, без какой-либо предвзятости и двусмысленности, что подтверждено следствием и документально. Все факты прямо указывают на причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения на Донбассе, что также расценивается как преступления против мира и безопасности человечества

– подчеркнул Бастрыкин.

В то же время, в беседе с ТАСС, глава СК сообщил, что все результаты масштабной работы следователей будут представлены суду и всему мировому сообществу. Ка уточнил он, все материалы станут в скором времени достоянием общественности, которые будут опубликованы в «Белой книге преступлений киевского режима».

Также в интервью информационному агентству, глава СК рассказал и о количестве открытых уголовных дел в этом отношении. Так, по его словам, начиная с 2014-го года, ведётся предварительное следствие по 2544 уголовным делам, в то время как более половины из них (1443) – были возбуждены с момента эскалации конфликта украинской стороной и последующим проведением спецоперации. Среди основных преступлений он выделил обстрелы украинскими боевиками населённых пунктов, уничтожение гражданской инфраструктуры (жилые дома, детсады, школы, образовательные и медицинские учреждения, магазины).

В ходе беседы председатель ведомства коснулся и темы нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и его уничтожения, отметив, что работа следственных органов в этом направлении продолжается.
Автор:
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    +5
    У СК РФ имеются все доказательства, прямо указывающие на факт геноцида, осуществляемого Киевом в отношении мирных жителей Донбасса
    И, что дальше?
    Вроде как надо поймать и судить...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:21
      +2
      Прекрасные слова вы подобрали, коллега - "вроде как....".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:31
        +2
        Была уверенность/надежда, что будут именно ловить, именно судить....
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:02
          0
          И снова идеально сформулировали -"БЫЛА"!
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:22
      +2
      Цитата: rocket757
      надо поймать и судить...

      И потом отправить в Турцию в обмен на очередного кума.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:33
        +1
        Зачем, всякую нелюдь брать в плен, вообще?
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:30
      +2
      И, что дальше?
      Вроде как надо поймать и судить...

      Можно распространять в странах Азии, Африки, Латинской Америки, у наших дорогих союзников по ОДКБ, у себя наконец, в любом виде - от фильмов, брошюр, худлита до тик-ток роликов. Материал более чем годный.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: rocket757
      И, что дальше?

      Прочитал новость и хотел написать комментарий: "И ЧО?"
      Вы, Виктор, опередили.

      Тем не менее, вопрос не снимается: "И ЧО?"

      Уголовные дела - это, наверное, правильно. А валить, без всяких уголовных дел - не проще?
      Меня в армии учили. Но я старый и больной. Думаю, у нас сейчас в армии тоже есть ССО - не хуже нас, какими мы были.
      Мой сын, выпускник Рязани, воюющий на Донбассе - тому живое доказательство.
    5. кредо
      кредо Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: rocket757
      И, что дальше?
      Вроде как надо поймать и судить...

      Даже если не удастся поймать, то хотя бы осудить следовало бы уже сейчас, а не так как это делается в настоящее время в России по прошествии без малого 80 лет со дня окончания ВМВ в отношении фашисткой Германии и жертв СССР по его отдельным областям.
    6. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: rocket757
      И, что дальше?


      А дальше на полке материалы будут храниться..... собственно повторится история с Грузией 08.08.08, когда СК собирал материалы, доказательства преступлении:

      Объем уголовного дела составляет более 500 томов.

      https://topwar.ru/90293-delo-n-080808.html статья за 2016 год


      а потом когда всё дошло до МУСа (Международный уголовный суд) то всё заглохло. А сейчас, с учётом нашей ситуации тем более надеется на что-то, смысла нет.

      Единственный выход, это создать организацию на подобие "Моссада" и карать нацистских преступников по решению наших судов, куда СК предоставит все материалы по тем или иным преступлениям, а дальше поиск и ликвидация.... в ином случае этим людям просто ничего не будет, ни Украина, ни США/Европе их не выдадут.
  2. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 12:19
    +4
    Кто победит тот и будит предъявлять доказательства... и они будут неопровержимыми..
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 12:34
      +2
      Да плевать хотели на западе на наши доказательства. Им главное уничтожить Россию, а как чем им всё равно. Ну а победить ещё нужно что бы что то предъявлять, а это ох как не просто.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:23
    +1
    Вот теперь (хотя надо было намного-намного раньше) необходимо сформировать структуру, которая будет бессрочно и по всему миру отыскивать военных преступников виновных в геноциде и незатейливо их казнить. Так как если доказательства геноцида отправить в ЕСПЧ или в ООН, чиновники этих организаций подотрутся предоставленными документами и курьерской почтой отправят их обратно.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:24
    +2
    сегодня ише возможно байден в киев приедет ))) а пока говорим и говорим но надо одно знать что тока победитель напишет историю а проигравшая сторона будет козлом отпушения
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:26
    +1
    Они столько уже говорили о разных Трибуналах....
    Но кадый раз Пшик...
    Опять: "будут, будут, будут, с 2014 ведется, ведется, ведется..."

    уже 20 лет впаривают обещалки.....
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 12:33
    +1
    И делать с ними что, с этими доказательствами? Всем наплевать... Включая Китай и Индию.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:39
    -1
    С таким заявлением выступил глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

    С такими заявлениями пора развязать руки, открыть глаза и мочить эту мерзость по мере сил и средств...
    Мораторий на смертную казнь тоже пора отменить...
  8. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 12:45
    0
    расценивается как преступления против мира и безопасности человечества

    Беда в том, что нас, жителей России, никто на Западе к человечеству не относит, так что все эти вопли о геноциде и призывы к гуманизму с нашей стороны абсолютно бесполезны.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:06
    0
    Хм...
    Ещё один Сеймур Херш.
    Только без пулицировки...
    Надеюсь, их усилия когда-нибудь... кому-нибудь пригодятся.