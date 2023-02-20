Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе

В настоящее время центр города Киева перекрыт полицией, в городе огромные автомобильные пробки. В город приезжает израильская парламентская делегация, но украинская пресса строит догадки, что такие беспрецедентные меры безопасности вряд ли бы предпринимались из-за визита израильских политиков. Одна из версий – в Киеве ждут самого президента США Джо Байдена или какого-то другого американского политика высшего ранга.Известно, что 21 февраля президент США Джо Байден должен посетить Польшу с официальным визитом. Ранее в Белом доме отвергали возможность поездки Байдена на Украину из соображений безопасности. Но затем западная пресса опубликовала информацию, что в американской администрации рассматривался вопрос тайного визита Байдена в Киев. Однако потом они все же передумали из-за высоки рисков.Тем не менее, в украинских социальных сетях обсуждается вероятность приезда американского президента. Возможно, что визит просто не афишируют в целях безопасности главы Белого дома и он так и останется тайным, либо о нем сообщат уже после отъезда американского лидера.Также в Киев приедет парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета Кнессета по обороне и внешней политике. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.Как отметил украинский дипломат, в США недовольны тем, что Израиль оказывает киевскому режиму недостаточную поддержку. Но из-за израильской делегации, тем более представленной лишь парламентариями, украинские власти вряд ли бы перекрывали центр Киева. Интересно и то, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник пообещал некий «сюрприз», который сегодня готовят в Киеве.