Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе

52
Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе

В настоящее время центр города Киева перекрыт полицией, в городе огромные автомобильные пробки. В город приезжает израильская парламентская делегация, но украинская пресса строит догадки, что такие беспрецедентные меры безопасности вряд ли бы предпринимались из-за визита израильских политиков. Одна из версий – в Киеве ждут самого президента США Джо Байдена или какого-то другого американского политика высшего ранга.


Известно, что 21 февраля президент США Джо Байден должен посетить Польшу с официальным визитом. Ранее в Белом доме отвергали возможность поездки Байдена на Украину из соображений безопасности. Но затем западная пресса опубликовала информацию, что в американской администрации рассматривался вопрос тайного визита Байдена в Киев. Однако потом они все же передумали из-за высоки рисков.

Тем не менее, в украинских социальных сетях обсуждается вероятность приезда американского президента. Возможно, что визит просто не афишируют в целях безопасности главы Белого дома и он так и останется тайным, либо о нем сообщат уже после отъезда американского лидера.


Также в Киев приедет парламентская делегация Израиля во главе с руководителем комитета Кнессета по обороне и внешней политике. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как отметил украинский дипломат, в США недовольны тем, что Израиль оказывает киевскому режиму недостаточную поддержку. Но из-за израильской делегации, тем более представленной лишь парламентариями, украинские власти вряд ли бы перекрывали центр Киева. Интересно и то, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник пообещал некий «сюрприз», который сегодня готовят в Киеве.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Политика Страны"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:03
    -3
    Дедушка старый, свое уже отжил. Почему бы и нет.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:09
      +5
      Думаете маразматик чем то рискует при визите в Киев ? Там больше своих бояться,благо оружия полно.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:03
        0
        Прилетел или приехал , получил гарантии от гаранта.
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 12:11
      +7
      Под такое дело могли бы и откалибровать там Раду или Банковую, но с партнёрами же нельзя так, можно не ждать.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 12:40
        -1
        Под такое дело вышки нужно диспетчерские в аэропортах калибровать. Причем не только из за этого. Туда самолетами везут все что можно и при этом еще ни одной вышки не снесли.
        1. Степан S
          Степан S Сегодня, 12:50
          0
          Туда самолетами везут все что можно и при этом еще ни одной вышки не снесли

          А вас не смущает, что авиасообщение на Украине отсутствует с первого дня СВО? И никто ничего самолетами не возит на территорию Украины.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 13:11
            +3
            Цитата: Степан S
            А вас не смущает, что авиасообщение на Украине отсутствует с первого дня СВО


            По шпалам дошел турбодед. sad

            ❗️Байден приехал в Киев на поезде сегодня утром — газета The New York Times
          2. zloybond
            zloybond Сегодня, 13:27
            0
            Ну да - а дедушка из вашингтона туда на снегоходе приехал????
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 13:31
              0
              Цитата: zloybond
              Ну да - а дедушка из вашингтона туда на снегоходе приехал????

              На поезде. Как все.
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:15
      +10
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Дедушка старый, свое уже отжил. Почему бы и нет.

      Можно много рассуждать о том, гарантирована ли безопасность Дедушки на Украине. Судя по визитам европейцев - безопасность нашим Министерством Обороны гарантирована.

      У меня одного вопрос - ПОЧЕМУ?????

      А интересно - безопасность Путина в ходе его визита, например, в Берлин - была бы обеспечена НАТО?
      1. GRIGORIY76
        GRIGORIY76 Сегодня, 13:12
        -1
        А интересно - безопасность Путина в ходе его визита, например, в Берлин - была бы обеспечена НАТО?


        Вряд ли немцы дали бы такие гарантии. Думаю его в Нидерландах больше ждут.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:13
        -1
        Цитата: Zoldat_A
        У меня одного вопрос - ПОЧЕМУ?????

        Думаю, что и у меня, и у очень многих еще, есть такой вопрос... request
        .
    5. кредо
      кредо Сегодня, 12:19
      +2
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Дедушка старый, свое уже отжил. Почему бы и нет.

      Может быть, может быть, но не стоит сбрасывать со счёта и делегацию из Израиля.
      Это всё-таки Израиль наградил киевского наркомана титулом "самого влиятельного еврея" и папу с мамой его приютил и его банковские счета хранит и домик его охраняет и самое главное ВСУ помогает.
      Так что вариант "гостей" в Киеве явно не один.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:05
    +4
    Байден в Куеве,он переплюнет всех президентов .Никсон был в Сайгоне?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:17
      0
      Мда... Ну посмотрим, куда эта карта ляжет.
      Если честно - не понимаю. Зачем пустили?
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:06
    -3
    Да это бред. Кукловоды боятся за свою марионетку, итак на ладан дышит.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:07
      +3
      Бред не бред а приехал,,,,,короткий коментарий.
  4. Arifon
    Arifon Сегодня, 12:07
    +2
    "...в Киеве ждут самого президента США Джо Байдена..."
    Решил навестить своего приёмного сыночка...
    Да, вот было бы прикольно, если бы дедушка Джо прилетел и, от избытка чувств, прямо там в Киеве и отошёл... к Бандере
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:09
    +4
    в городе огромные автомобильные пробки.
    Откуда СТОЛЬКО бензина? Нефтебаза не трансформатор- в грузовике не привезешь, да и горит куда красивей.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:16
      +6
      Вы пропаганды пересмотрели. Умеренные проблемы с топливом (до уровня 15-20 литров за раз) фиксировались в марте-апреле. Потом перестроили логистику с портов на наземные пути и проблем с топливом никаких нет. Хоть залейся - главное плоти.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 12:29
        0
        Цитата: donavi49
        Вы пропаганды пересмотрели. Умеренные проблемы с топливом (до уровня 15-20 литров за раз) фиксировались в марте-апреле. Потом перестроили логистику с портов на наземные пути и проблем с топливом никаких нет. Хоть залейся - главное плоти.

        Вопрос не как поставляют, а почему и кто поставляет. И почему это не пресекается.
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:30
        0
        с портов на наземные пути
        А нефтетерминалы для этого не нужны? Почему они еще живы тогда?
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 12:16
      +7
      Дык есть такой братский Лукойл который ,,не знает куда продаёт,,
      Такой был ответ на запрос депутатской группы. Не даст щирым обсохнуть, союзничек...
      1. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 12:30
        +3
        Именно. Аж 2 НПЗ Лукойла - болгарский и румынский бесперебойно гонят топливо на Украину. Более того, перерабатывают эти заводы конкретно российскую нефть, уж не знаю кто поставщик. Но то, что в верхах об этом всём прекрасно осведомлены - факт. Деньги не пахнут.
        1. Смею_заметить_
          Смею_заметить_ Сегодня, 13:19
          -1
          Если на Украину... Берите выше!
          То уже не "топливо", а целое "паливо"!
    3. Степан S
      Степан S Сегодня, 12:54
      -1
      Нефтебаза не трансформатор- в грузовике не привезешь,

      Вот именно что на бензовозы и переведена вся логистика по доставке и хранению топлива на Украине. Закуплено несколько тысяч грузовиков, которые и доставляют топливо из Польши и хранят его. Никакого централизованного хранения. Бензовозы не стоят кучами на базах. Слили бензин или дизель, и обратно в Польшу за новой порцией. Нужно отсутствие ПВО и охота за бензовозами на трасах. Так они под фуры еще маскируются.
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:10
    -8
    Как отметил украинский дипломат, в США недовольны тем, что Израиль оказывает киевскому режиму недостаточную поддержку.

    Очень уж хотят штаты, чтобы израильтяне поддержали фашистский режим, думают что евреи забыли те зверства, которые они испытали во времена ВОВ.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:11
    -1
    заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник пообещал некий «сюрприз», который сегодня готовят в Киеве.

    А наше верховное командование не хочет безо всяких анонсов сюрприз в Киеве устроить? На такой сюрприз даже Сармата не жалко!
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 12:32
      -1
      Не хочет. Как ничего не хотело во время приездов Зелинского в Артёмовск и иные места на ЛБС.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:11
    -8
    Бидону в США нечем заняться))) Например хотя бы тем, что на 17 февраля 2023 года - за полтора месяца в США произошло 68(!!!) массовых расстрелов - ну это когда свыше 4 трупов, не считая самого стрелявшего...
  9. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:13
    +6
    Вероятно Байден будет. Ему надо набирать на выборы.

    Но, что-то происходит. Кулеба отменил визит и сидит в Киеве. Также вроде журналистов начали собирать на послеобеденное время.

    Из тех кто засветился - Мелони, Георгиева (это глава МВФ) и израильтяне. Но они все на поезде приехали, как всегда.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:17
      -1
      Откалибровать всех скопом... глядишь, веселее пойдет дело на фронтах...
      1. Arsen1
        Arsen1 Сегодня, 12:42
        +1
        Думаю да, весело будет. Прилетит 8к томагавков по нашим позициям, будет очень "весело"
  10. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:13
    +4
    А чего это Киев в пробках стоит, значит бензин есть и тд., плохо наши калибруют
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 12:16
      +1
      Цитата: Daishi
      А чего это Киев в пробках стоит, значит бензин есть и тд., плохо наши калибруют

      Откройте любое их юмористическое шоу на ютьюбе, то же "Дизель-Шоу", посмотрите сколько мужиков там в зале сидит...
      1. Бледар
        Бледар Сегодня, 12:26
        -1
        Цитата: svp67
        Откройте любое их юмористическое шоу на ютьюбе, то же "Дизель-Шоу", посмотрите сколько мужиков там в зале сидит...

        Ну так и сколько там мужиков сидит?
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 12:15
    +1
    Эх, сейчас бы по Киеву, да на мопеде "Верховина", да с ветерком... laughing
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:18
    -1
    Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена
    Если даже украинская пресса не ошибается, то достаточно перед этим нанести несколько ударов по инфраструктуре Киева, чтобы СБ Байдена приняла все меры для отмены поездки. С др. стороны зачем старичку тащиться в Киев, если всегда можно вызвать Зеленского к себе или в ту же Варшаву? И прибежит на полусогнутых.
    Интересно, а если Зеленский по устоявшейся привычке, для театрального эффекта включит в Киеве сирены, то ему СБ Байдена настучит по башке за испуг президента?
  13. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 12:19
    -3
    Грех не воспользоватся- таким стечением обстоятельств! Миру быть! Человечество нам скажет спасибо!
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:22
    -2
    Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе
    . А тож, почему нет... у бидона теперь СПРАВКА ЕСТЬ, что он ещё могет!!!
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:25
    +4
    если он приедет это будет сильный политический шаг кто бы что не говорил ! РФ ведет себя не как держава а как мелкая страна над которой можно все что угодно делать !
  16. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 12:28
    +3
    Если уж Зеленскому гарантии безопасности через израильского премьера (кого же еще!) давались, то Байдену и беспокоиться в Киеве не о чем.
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:30
    0
    Город в пробках, то есть проблем с топливом никаких нет там, получается хватает и для гражданских и для военной техники.
  18. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:31
    -3
    Наверное можно профилактически десяток гераней подарить Киеву.
    Но вряд ли.
  19. мерцание
    мерцание Сегодня, 12:43
    -2
    Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе
    Как раз наоборот, для безопасности Байдена лучше как можно шире анонсировать его приезд в Киев.
  20. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:50
    +5
    Да, он приехал, появилось видео. Он на михалойвской площади.
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 13:00
      +3
      hi
      Интересно, что Байден объявит?
      Самолеты?
      Танки?
      АТАКАМС?
    2. Комментарий был удален.
  21. Комментарий был удален.
  22. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 12:54
    0
    [/quote]Украинская пресса допустила тайный приезд в Киев президента США Байдена из-за беспрецедентных мер безопасности в городе[quote]


    Самое неприятное будет если дедуля в Киеве крякнется....
    Ввек не докажут что это не ВВП
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:00
    -3
    Дедуля может уже и в маразме, только не полный овощ, что бы тайно приезжать на Украину.
  24. Мирный сеошник
    Мирный сеошник Сегодня, 13:10
    -1
    Похоже сонного Джо решили в расход пустить. Вангую, что "сюрприз" кулебы прилетит из пригородов Киева. А обставят как атаку России на самого байдена
  25. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:18
    0
    https://www.rbc.ru/politics/20/02/2023/63f3427b9a7947dfc0c2b698
    Байден уже в Киеве. В ТГ каналах уже и видео есть.
  26. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:32
    0
    Оплеуха знатная . "Что скажет купечество?" (с).