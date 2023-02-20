Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского не допустить окружения города

Киев перебрасывает в район Бахмута дополнительные резервы, ответственный за оборону города командующий Сухопутными войсками Александр Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского не допустить окружения Бахмута российскими войсками. Об этом сообщает ТГ-канал Резидент со ссылкой на источники в Киеве.Киевский режим начинает готовить отвод войск из Бахмута, приказ на это может быть отдан уже в конце этой недели, так что ВСУ придется продержаться под непрерывными атаками штурмовых групп ЧВК "Вагнер" до пятницы или субботы. Связано это с визитом в Польшу президента США Джо Байдена, так что Зеленский требует от всех изображать "победное настроение". Готовимся к череде "одержанных побед" ВСУ по всей линии фронта, о которой будет ежедневно рапортовать Зеленский в надежде, что за это его допустят к Байдену облобызать ручку.Сдача Бахмута в этот план не входит, поэтому и будут тянуть до отъезда американского лидера. Сырский получил указание приложить все силы, но не допустить окружения Бахмута, а тем более его падения. Сам генерал считает, что сможет спокойно удерживать город еще в течение месяца, для чего организует на юге коридор для снабжения гарнизона. Против выступает главком ВСУ Залужный, требующий отвода войск как можно скорее, чтобы не класть их там понапрасну. Но герой Харьковской операции, а Сырский командовал наступлением ВСУ осенью прошлого года, сумел убедить офис президента в правильности именно своей позиции.Между тем, "музыканты", заняв в ходе боев за Парасковиевку господствующие высоты, вышли на окраины Берховки, где ведут бои с противником. Не исключается, что уже сегодня к вечеру этот населенный пункт падет и полностью перейдет под контроль российских сил. После того как "музыканты" прорвали фронт в направлении Ягодного, Берховка находится под перекрестным огнем, а линии снабжения перерезаны вагнеровцами.