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Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского не допустить окружения города

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Командующий обороной Бахмута генерал Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского не допустить окружения города

Киев перебрасывает в район Бахмута дополнительные резервы, ответственный за оборону города командующий Сухопутными войсками Александр Сырский получил прямое указание из офиса Зеленского не допустить окружения Бахмута российскими войсками. Об этом сообщает ТГ-канал Резидент со ссылкой на источники в Киеве.


Киевский режим начинает готовить отвод войск из Бахмута, приказ на это может быть отдан уже в конце этой недели, так что ВСУ придется продержаться под непрерывными атаками штурмовых групп ЧВК "Вагнер" до пятницы или субботы. Связано это с визитом в Польшу президента США Джо Байдена, так что Зеленский требует от всех изображать "победное настроение". Готовимся к череде "одержанных побед" ВСУ по всей линии фронта, о которой будет ежедневно рапортовать Зеленский в надежде, что за это его допустят к Байдену облобызать ручку.

Сдача Бахмута в этот план не входит, поэтому и будут тянуть до отъезда американского лидера. Сырский получил указание приложить все силы, но не допустить окружения Бахмута, а тем более его падения. Сам генерал считает, что сможет спокойно удерживать город еще в течение месяца, для чего организует на юге коридор для снабжения гарнизона. Против выступает главком ВСУ Залужный, требующий отвода войск как можно скорее, чтобы не класть их там понапрасну. Но герой Харьковской операции, а Сырский командовал наступлением ВСУ осенью прошлого года, сумел убедить офис президента в правильности именно своей позиции.

Между тем, "музыканты", заняв в ходе боев за Парасковиевку господствующие высоты, вышли на окраины Берховки, где ведут бои с противником. Не исключается, что уже сегодня к вечеру этот населенный пункт падет и полностью перейдет под контроль российских сил. После того как "музыканты" прорвали фронт в направлении Ягодного, Берховка находится под перекрестным огнем, а линии снабжения перерезаны вагнеровцами.
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20 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:47
    +1
    Получил распоряжение не допустить окружения! и кто? Сырский! Сырский, который группировку ВСУ в дебальцевский котел затащил! Ну этот-то всяко специалист по окружениям! Не, ну я реально начинаю сомневаться, может зеля все таки засланный казачок-то?! Как бы ему не пришлось орден, ну я не знаю Юрия Никулина вручать, или там Чарли Чаплина, что ли....или чем там вообще клоунов награждают?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:52
      +4
      Сырский руководил изюмо-лиманским контрнаступлением. А до этого оборонял Харьков.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:17
      +1
      чем там вообще клоунов награждают?

      Раньше и башку оттяпать могли за неудачные шутки
  2. Ан К-ов
    Ан К-ов Сегодня, 12:50
    +1
    Это уже не упертость, это самый настоящий тупизм во всей его красе.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:05
      0
      Вспоминая Сталинградскую битву, приказ Гитлера не сдавать Сталинград, стоять на смерть и радоваться тому что обороной города будет руководить фельдмаршал Паулюс, следует ожидать того же самого и от киевского наркомана поскольку он обожает нацистские методы ведения войны и символику фашисткой Германии.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:50
    -1
    Мясо, свежее мясо!.. Чем больше мяса будет перекручено на фарш в Бахмуте, тем меньше сил и средств будет потрачено нашими парнями на остальных направлениях. Китайские и индийские мужики оставшиеся на своей родине без женщин будут рады.
  4. Комментарий был удален.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:51
    0
    Там сейчас такой "винегрет" что на земле что в информационном поле, все толкают свою позицию и пытаются убедить в своей правоте.
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:51
    +4
    Мне одно интересно - вы хотя бы свои же статьи, которые совсем недавно публиковали, помните?
    То коллеги уже посмеялись над трусливым клоуном, который сказал, что упираться до последнего они не будут и отойдут, теперь вот - недопустить окружение и что вариант с Зарудного с отходом решительно отвергнут.
    Может, уже хватит тиражировать "новости" из всевозможных телеграмм-каналов? По ним, Артёмовск (НЕ БАХМУТ) мы уже в прошлом году должны были взять.
    Я понимаю,что в ситуации информационного противодействия источники практически закрыты, но это же не повод превращаться в жёлтое издание.
    Если только новости о выходе ЧВК на окраины города взять - уже список в десяток раз получится. А вы на голубом глазу рассказываете сначала одно, а спустя пару часов - совсем другое (если Зе как вы ранее пишите допустил отход, то с чего вы сейчас то,спустя пару часов пишите, что его убедили в иной точки зрения?!)
    Давайте хотя бы на МО ориентироваться, а лучше на факты! Или хотя бы публикуйте это не как установленный факт, а как версию
  7. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 12:55
    -1
    Я читала, что Бахмут неприступная крепость, а если так зачем выводить войска?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:25
      0
      Непреступных крепостей не бывает, А.В. Суворов сказывал, да и Калининград помнит....
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:02
    -3
    Сырский мож наш засланный казачок? Называть победой харьковское наступление 25 тыс орков против 6 тыс казаков и добровольцев без арты может только полный идиот. А наградить надо того кто заставил укровермахт биться за Бахмут с такими потерями.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 13:15
      +3
      оценка наступления, проводится по его результатам-есть задуманное продвижение-успех, если нет-неудача.. а сколько там у кого и где и почему- дело десятое и проблемы противника, а не наступающего..
  9. cmax
    cmax Сегодня, 13:04
    +1
    Байден в Польше, да не приехать на краину! Ждём очередного гостя, готовим фломастеры
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: cmax
      Байден в Польше, да не приехать на краину! Ждём очередного гостя, готовим фломастеры

      Байден приехал в Киев.
      Западные и украинские пропагандисты сообщили, что президент США Джо Байден прибыл в Киев.
      Об этом, в частности, написал ответственный редактор раздела «Политика» немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, а также бывший российский юрист Марк Фейгин (внесён Минюстом в список иноагентов).
      Уже появились первые кадры из столицы Украины, которые подтверждают этот факт.
      "Зеленский и Байден прошли по Михайловской площади."
      Источник: https://rusvesna.su/news/1676886153
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:06
    0
    Месяц им нужен для подготовки Краматорска и Славянска к обороне, хотя по слухам они там и сейчас не по-детски вкопались на оборонительные линии. Можно конечно обойти донецкую группировку, но дело все в том, что численно армия России сейчас это сделать не сможет, тем более обойти можно, а как удержать фронт, можно повторить Харьков-2022, а это нам не нужно, вот и будем как в анекдоте медленно медленно подходить , а потом все стадо ..........
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 13:28
      0
      бахмут население - 71 094 человек (2022)
      славянск население - 106 972 чел. (2021 г.)
      краматорск население - 150 084 чел. (2021 г.)

      Страшно даже представить, сколько наши будут брать Славянск и Краматорск.
      Года 2-3 ? А вся Украина? Лет 20-25 ?
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:13
    0
    ежедневно рапортовать Зеленский в надежде, что за это его допустят к Байдену облобызать ручку.

    Только ручка в другом месте:
  12. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:14
    0
    А без указания из "офиса прэзыдента" генерал сидел сложа руки и не знал, что ему делать. Чуть в плен не сдался. А тут такое ценное указание, оказывается группировка уже почти окружена. С офиса позвонили и сказали.
  13. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:21
    0
    Наших стараются окончательно завязать в Бахмутском штурме. В это время они выигрывают фору на подготовку других рубежей обороны и подготовке резервов, пока наши войска скованы прогрызанием Бахмута. Такие рубежи обороны душат в котле оставив их гдето в тылу отрезанными от снабжения. Просто выжигают напалмом.
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:22
    0
    Между тем, "музыканты", заняв в ходе боев за Парасковиевку

    Хватит уродовать название Прасковеевки. Карта 41-го года.