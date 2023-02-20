В результате обстрела ВСУ Белгородской области погибла женщина

Боевики киевского режима снова обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Снаряды, выпущенные из артиллерийских систем, попали в стоянку автомобилей и бытовой корпус птицефабрики, в котором находились ожидающие своей смены сотрудники.В результате обстрела погиб один человек. Женщина, получившая множественные осколочные ранения, скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Также сообщается об одном раненом в результате террористического обстрела. Мужчина, получивший осколочные ранения нижних конечностей доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.За два дня это уже второй обстрел Новой Таволжанки, в результате которого гибнут местные жители. В воскресенье, 19 февраля, в результате артиллерийского удара ВСУ погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала по телефону со своим отцом, когда позади нее взорвался артиллерийский снаряд.Населенный пункт, расположенный на расстоянии около трех километров от границы с Украиной, и ранее подвергался артиллерийским обстрелам, однако прежде обходилось без жертв и пострадавших.В Шебекинском районе под обстрел украинских боевиков попал еще один населенный пункт. В Вознесеновке, по предварительной информации, никто, к счастью, не пострадал. Однако, несколько частных домовладений получили повреждения.Всего с начала боевых действий в регионе погибли уже более 30 человек.