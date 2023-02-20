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В результате обстрела ВСУ Белгородской области погибла женщина

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В результате обстрела ВСУ Белгородской области погибла женщина

Боевики киевского режима снова обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области. Снаряды, выпущенные из артиллерийских систем, попали в стоянку автомобилей и бытовой корпус птицефабрики, в котором находились ожидающие своей смены сотрудники.

В результате обстрела погиб один человек. Женщина, получившая множественные осколочные ранения, скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Также сообщается об одном раненом в результате террористического обстрела. Мужчина, получивший осколочные ранения нижних конечностей доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

За два дня это уже второй обстрел Новой Таволжанки, в результате которого гибнут местные жители. В воскресенье, 19 февраля, в результате артиллерийского удара ВСУ погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала по телефону со своим отцом, когда позади нее взорвался артиллерийский снаряд.

Населенный пункт, расположенный на расстоянии около трех километров от границы с Украиной, и ранее подвергался артиллерийским обстрелам, однако прежде обходилось без жертв и пострадавших.

В Шебекинском районе под обстрел украинских боевиков попал еще один населенный пункт. В Вознесеновке, по предварительной информации, никто, к счастью, не пострадал. Однако, несколько частных домовладений получили повреждения.

Всего с начала боевых действий в регионе погибли уже более 30 человек.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Настоящий Гладков
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13 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:52
    +7
    30 человек погибло. Каждый день обстрелы. По зоне СВО, свободно гуляет все, кто хочет. А вот жители Белгородской, Бранской, Курской и даже Саратовской с Рязанской областей, не могут себя дома чувствовать так безопасно, как Байден в Киеве.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:54
      +6
      В ответку по Киеву и Львову бить надо. Чтоб как крысы по углах шкерились.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:59
        -3
        Абсолютно нет!!! Это будущие территории России и нам ещё с этими людьми жить и заново обучать их трезво мыслить. Эти люди совершенно не влияют на решения Зеленского и Залужного.
        Бить надо по центрам принятия решений. Хорошо, мы к третьей мировой не готовы и про удары по НАТО молчу, но Зеленский, МО, ГШ ВСУ, СБУ и тп почему все живы то до сих пор, наверняка, рассредоточены и спокойно функционируют?
        Вспомните нацистскую Германию - мир же наступил не после уничтожения немцев, а после уничтожения верхушки нацистов.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:10
          0
          обучать их трезво мыслить.
          Это скорее попытка загрузить Windows на электрочайник- не для них.Не получилось их оцивилизовать даже у Сталина.
        2. Третий район
          Третий район Сегодня, 13:11
          +2
          Сейчас вам штатные охранители расскажут , что Зелю и его свиту трогать нельзя. Ведь дали же гарантии о его неприкосновенности. Зато нашим мирным гражданам никаких гарантий. Одни красные линии , которые постоянно меняют свой цвет.
        3. Gromit
          Gromit Сегодня, 13:16
          +3
          Потому что это для холопов война. А для приличных людей - спор хозяйствующих субъектов.

          Удар по украинским высшим чиновникам и олигархам приведёт к удару по российским чиновникам и олигархам.

          У них виллы рядом, бизнес взаимосвязан, дочки/ сыночки переженились.
          Новая аристократия, мать её.

          Сегодня Байден в Киев приехал, уверен, ни одна ракета в РФ не взлетит.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:09
        +3
        В ответку по Киеву и Львову бить надо.

        Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского.
        Гарант граждан Российской Федерации, гарантировал безопасность убийцам граждан, безопасность которых он должен обеспечивать.
      3. megadeth
        megadeth Сегодня, 13:27
        0
        Вы это родственникам погибших объясните! Тут наносим удары, там нет, "дед луноход" передвигается в насмешку нам по Киеву, опять хотим выглядеть, в глазах мирового сообщества, белыми и пушистыми, а они уже трибунал организовали и скорее всего приговор вынесли. При любом раскладе украинский народ уже не будет дружественным...Надо предварительно предупреждать гражданское население окраины (если мы такие гуманисты) и наносить удары по городам западной украины. Получается мирное население наших областей уничтожать можно, в укрофашистов нет, а стреляет по ним не украинский народ? Кровь за кровь. имхо
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:53
    +5
    Царствия Небесного погибшим, скорейшего выздоровления раненым, душевных сил родным всё это пережить.
  3. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 12:57
    -1
    Бить надо по спальным районам Львова и Киева,вот тогда поймут что с ними никто не шутит
    1. next322
      next322 Сегодня, 13:07
      +3
      в куев прибыл байден......пока он не погуляет с клоуном бить нельзя.....
      1. sgrabik
        sgrabik Сегодня, 13:30
        0
        Ну мы же совсем не такие, нам в ответ так поступать нельзя, благородство так и прёт отовсюду, но боюсь, что горю близких и родственников погибших от укроатак всё это благородство как то мало поможет.
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:18
    0
    Пора фломастеры отобрать и отправить "художников" на пенсию . Я про выборы 24- го года . Немощный - подбери достойную замену и отойди . Но это не дело - 12-летнего ребенка убить в собственном доме . Если бы это была масква - сейчас бы такой визг был . Но это - Россия , другая страна .