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Российский бизнес ждет от послания президента большей свободы для предпринимательства

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Российский бизнес ждет от послания президента большей свободы для предпринимательства

Многие в стране с нетерпением ждут, что же скажет в своем завтрашнем послании глава российского государства Владимир Владимирович Путин. Свои соображения на этот счет имеют и предводители отечественного бизнеса.


По словам Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, главное, чего ожидают в бизнес-сообществе страны, это объявление курса на свободу предпринимательства, передают РИА Новости.

Титов отметил, что предприниматели надеются не только на то, чтобы были сохранены уже имеющиеся преференции бизнесу, но и на дополнительные меры в поддержку российских предпринимателей. Примером этого может быть бессрочное продление моратория на проверки, говорит бизнес-омбудсмен.

В послании больше внимание будет уделено развитию экономики и социальной сферы, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению же руководителя налоговой и таможенной практики компании KCG Вадима Егулемова, президент скажет об изменениях в налоговой системе, на что указывает шум в СМИ вокруг рекордного дефицита федерального бюджета в прошлом месяце.

Президент России должен выступить с ежегодным обращением к Федеральному собранию страны 21 февраля.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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