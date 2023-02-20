Ремонтопригодная бронеплита с универсальным ремкомплектом

Бронезащита наряду с вооружением является важнейшим фактором для каждого военного, участвующего в вооруженном конфликте.
Одним из самых современных средств защиты сегодня являются бронеплиты 5-го класса, состоящие из керамики или представляющие собой некий «сэндвич» из нескольких слоев различных материалов.
Говоря о преимуществах и недостатках керамических бронеплит, ведущий Ютуб-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев выделил следующие.
Плюсом такой защиты является то, что ее практически невозможно «пробить» из обычного огнестрельного оружия. В то же время, минусом такой брони, со слов эксперта, является ее «одноразовость».
Впрочем, последний легко решается благодаря появлению бронеплит с особой структурой, которые можно без проблем «ремонтировать» в полевых условиях.
Вся суть в том, что сама плита состоит из небольших керамических элементов квадратной формы. После попадания пули в один из таких элементов, его можно легко заменить аналогичным.
Для этого достаточно снять верхний чехол плиты, «сковырнуть» поврежденный элемент ножом и на его место установить новый.
Лазарев в своем видео провел «боевые эксперименты» с подобными бронеплитами и показал их надежность, а также ремонтопригодность.
При этом эксперт отметил, что несмотря на большое количество элементов в плите, последние подогнаны друг к другу крайне плотно. Это исключает «пробой» плиты в случае попадания пули в стык.
Что немаловажно, уникальные плиты с «ремкомплектом» производит китайская компания. На российском рынке данная защита представлена в нескольких форм-факторах. При этом все они состоят из одинаковых элементов, что позволяет без проблем использовать один и тот же «ремкомплект» в любой из конфигураций.