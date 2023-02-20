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Ремонтопригодная бронеплита с универсальным ремкомплектом

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Ремонтопригодная бронеплита с универсальным ремкомплектом

Бронезащита наряду с вооружением является важнейшим фактором для каждого военного, участвующего в вооруженном конфликте.


Одним из самых современных средств защиты сегодня являются бронеплиты 5-го класса, состоящие из керамики или представляющие собой некий «сэндвич» из нескольких слоев различных материалов.

Говоря о преимуществах и недостатках керамических бронеплит, ведущий Ютуб-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев выделил следующие.

Плюсом такой защиты является то, что ее практически невозможно «пробить» из обычного огнестрельного оружия. В то же время, минусом такой брони, со слов эксперта, является ее «одноразовость».

Впрочем, последний легко решается благодаря появлению бронеплит с особой структурой, которые можно без проблем «ремонтировать» в полевых условиях.

Вся суть в том, что сама плита состоит из небольших керамических элементов квадратной формы. После попадания пули в один из таких элементов, его можно легко заменить аналогичным.

Для этого достаточно снять верхний чехол плиты, «сковырнуть» поврежденный элемент ножом и на его место установить новый.

Лазарев в своем видео провел «боевые эксперименты» с подобными бронеплитами и показал их надежность, а также ремонтопригодность.

При этом эксперт отметил, что несмотря на большое количество элементов в плите, последние подогнаны друг к другу крайне плотно. Это исключает «пробой» плиты в случае попадания пули в стык.

Что немаловажно, уникальные плиты с «ремкомплектом» производит китайская компания. На российском рынке данная защита представлена в нескольких форм-факторах. При этом все они состоят из одинаковых элементов, что позволяет без проблем использовать один и тот же «ремкомплект» в любой из конфигураций.

Автор:
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15 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:51
    +2
    Это исключает «пробой» плиты в случае попадания пули в стык.

    Потому что пробивать не надо - раздвинуть или повернуть - достаточно. Стык без зазоров не бывает - много элементов = много зазоров, т.е. элементы гуляют в широком диапазоне
    1. cpls22
      cpls22 Сегодня, 21:01
      +1
      может помочь расположение "внахлёст".
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 21:04
        -1
        Все равно останутся стыки по горизонтали. И что еще кратно хуже - удар от пули приходится на площадь 1 малюсенького элемента, если внахлест - то вообще на его ребро. Тут даже пробивать не надо, этот элемент сам как пуля сработает
        1. JcVai
          JcVai Сегодня, 21:45
          0
          Если делать использовать легкие в два слоя - вполне себе взлетит.
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:49
      0
      Не совсем так, элементы могут частично перекрывать друг друга пазами, условно один больше сверху, другой снизу, или по принципу вагонки
    3. Diger
      Diger Сегодня, 22:02
      0
      Потому что пробивать не надо - раздвинуть или повернуть - достаточно.

      Кто будет «раздвигать и проворачивать»?
      Пуля?
      элементы гуляют в широком диапазоне

      Ничего не гуляет.
      Большего размера не сделать ( там пресс, эта площадь его предел)
      Вот полузаговка после пресса


      А вот перед тем как попасть в печь

      Затем отжиг, а затем шлифуется ( медицинские изделия ещё и полируют) или… Или нет.
      Потом керамический блок

      Белые это почти чистый алюмоксид, если темный с добавками (для снижения температуры), далее композитная подложка из многослойного арамидного полотна

      Вероятность точного попадания пули в микрозазор, по сравнению с площадью бронеэлемента ничтожна.

      Если вы хотите сложить вместе несколько одинаковых по форме и размерам ячеек таким образом, чтобы они заполняли всю плоскость, подойдут только три правильные фигуры (с равными сторонами и углами): равносторонние треугольники, квадраты и гексагоны.
      А шестиугольные соты потребуют наименьшей общей длины перегородок, в отличие от треугольников и квадратов той же площади.
      Спросите у пчел, они подтвердят

      ГОСТ 34286-2017 Бр5: Бронеэлементы обеспечивают живучесть на уровне не менее 3 зачетных выстрелов на 1 дм², (расстояние между точками воздействия пулями огнестрельного оружия составлять не менее 70 мм, расстояние от края бронеэлемента составлять не менее 20 мм.

      В тз Бурана в щели не попадала плазма в 3000 -4000 К и скоростью потока в 8000 м/с
      Цитата: clps22
      может помочь расположение "внахлёст".

      На толщину плитки посмотрите (1,2-2,3 см), одевший броник увеличится в объеме на 20%, на поле лежа будет похож бочёнок+ опять же масса вырастет на 15-25%
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:51
    +2
    Китайцы впереди планеты всей.......можно ли бы было подумать об этом 60 лет назад...
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: Alien From
      Китайцы впереди планеты всей.

      И по цене тоже. Наши барыги за одну плиту просят больше, чем китайцы за две.
      1. Diger
        Diger Сегодня, 22:20
        0
        Завод не справляется ( спохватились).
        А Авито переполнен
        https://m.avito.ru/all/kollektsionirovanie/voennye_veschi-ASgBAgICAUQchgE?q=5%2Bкласс
        На любой вкус и цвет.
        Аж по 60₽ belay за плиту есть
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 21:47
      0
      Так ничего нового нет: как менялись плиты при повреждении, так и меняются.
      Только согласно «новым технологиям» вместо одной большой меняется одна маленькая. Главное - чтоб допуски на стыках делали, как для себя, а не «по госту»
  3. leks
    leks Сегодня, 21:03
    +1
    Я так понимаю это китайская плита, есть тесты по отстрелу этой плиты и других подобных плит. У китайской хороший результат 7,62лпс с 10 метров выдерживала, а 7,62 б32 сквозной
    По замене и ремонту плиток в полевых условиях это вариант, но думаю он не даст 100% гарантии, что при следующем попадании выдержит, хотя по видео держит повторный выстрел. Не понятно какие боеприпасы используют.
    Если нет возможности заменить целиком плиту, этот вариант хороший, главное чтоб был под рукой ремкомплект. Ну а самые лучшие плиты это Плиты Бр5 производства Щёлковская шелкоткацкая фабрика (Россия).
    Но эти плиты сейчас очень сложно купить.
    1. agond
      agond Сегодня, 21:40
      +1
      .
      Цитата: leks
      Плиты Бр5 производства Щёлковская шелкоткацкая фабрика (Россия).
      Но эти плиты сейчас очень сложно купить.

      В средние века когда рыцарский доспех "изнашивался" его резали на пластины ,потом их выравнивали и использовали в бригантинах для простых войнов ,, может и битые керамические плиты можно как то повторно использовать, раз они такой дефицит
  4. cast iron
    cast iron Сегодня, 21:32
    0
    Вся современная индивидуальная броня пехоты - это крайне слабо защищённая структура. Необходима реанимация средневековых пехотных доспехов "три четверти" из новых материалов с возможностью подгонки по фигуре. Главный фактор поражения в современной войне - осколки артиллерии и вторичные осколки. А также взрывная волна и термобарический объемный взрыв. А это значит, чтобы солдата не вывел из строя малюсенький осколок в 3-5 мм, необходимо закрывать все тело и часть конечностей. А также закрывать голову в закрытый бронешлем, чтобы близкий разным артбоеприпаса не лопнул голову солдату. Необходима реинкарнация, с новыми технологиями и материалами, кирасы, бронешлема типа армэ или бацинета с забралом, защиты конечностей с охватом локтевых и коленных суставов как минимум.
  5. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 21:43
    +1
    Если в бронеплите много керамических элементов, значт площадь одного элемента становится меньше. Вся энергия пули, попавшей в керамический элемент, уходит на этот элемент, создавая значительное давление на малую площадь этого элемента. Удар по костям грудной клетки более чувствителен. Боец будет жить, но кости может поломать. Это мое предположение, лучше бы не было необходимости с этими брониками. Или бронеплита это цельный элемент? Как у танка броня башни с элементами динамической защиты?
    1. leks
      leks Сегодня, 22:07
      0
      Удар по костям грудной клетки более чувствителен. Боец будет жить, но кости может поломать

      Для того что бы этого избежать ставят "КАП" между бронеплитой и телом.