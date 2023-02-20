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Французское командование подтвердило вывод войск из Буркина-Фасо

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Французское командование подтвердило вывод войск из Буркина-Фасо

Французское военное командование подтверждает информацию о том, что контингент этой страны прекращает выполнение своей миссии в государстве Буркина-Фасо. Первоначально о том, что французские войска покидают Буркина-Фасо заявили в Минобороны этого африканского государства.

Офицеры французских войск провели официальную церемонию «прекращения антитеррористической миссии», спустив государственный флаг с флагштока на военной базе в Уагадугу.

Пресс-служба армии Буркина-Фасо:

Французские военные спустили свой флаг и начали покидать страну.

Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела указал на то, что его страна сделала разумный выбор и этот выбор – в пользу России, у которой по-настоящему впечатляющий опыт в борьбе с радикалами и джихадистами.

Представитель правительства Буркина-Фасо:

Французские войска покидают нашу страну, но это вовсе не означает разрыв дипломатических отношений между Уагадугу и Парижем.

Некоторое время назад французские войска были фактически изгнаны из другого африканского государства – Мали.

На этом фоне в самой Франции заявляют о своей обеспокоенности ростом влияния России в Африке. При этом откровенно говорится, что Париж теряет возможность доступа к богатейшим африканским недрам.
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:09
    +1
    Правильно, чешите лягушатники обратно к себе домой - не нужны вы в Африке....
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:19
      -2
      Никто не чешет в панике. Просто это преподносится патриотично радостно в зомбо новостях. Давным давно - чтобы быть точным можете сами посмотреть в хрониках -существует добровольное обязательство.Некоторые страны побожились освободить все свои колонии. Постепенно так и происходит. Колонизаторы дают свободу своим колониям. Не нужно прыгать как кастрюлеголовые шароварники. Есть планы. Их постепенно выполняют. Все остальное слюнявая пропаганда и радостное урЯкание. Лапшу снимать не забывайте.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:09
    -1
    Лягушатники окончательно сбежали от "вагнеров". Те и там их напугали до полной деморализации.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:10
    +1
    В Африке не Россия господствует, а ........... Китай. Его влияние там просто огромно, работают с прицелом на будущее, Африка это вся таблица Менделеева. Франции бы с африканцами у себя на улице городов справиться, а то они скоро лягушатников из теплых квартир выкинут и станут коренными жителями.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:20
      0
      Но есть и сдерживающий фактор - резкое неприятие Китаем ислама. Это останавливает многие африканские страны и даёт возможности нам.
      Главная проблема в другом - СССР давал альтернативу социального и политического развития. И нам важно это понимать. А иначе - сменится власть в африканской республике и все, снова иностранный легион - лучшие друзья. Очень важно показать,что нам нужны не только ресурсы от их континента.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:16
    -1
    Интересно- ошибки СССР с его равенством и братством, вылившиеся в кормежку бедных негров, повторят или нет?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +1
    Французские военные спустили свой флаг и начали покидать страну.
    Вытурили французов. А Макрон все об Украине печется и рвется "победить" Россию.
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:23
    0
    Французы,устали бороться с террористами,кто вместо них гонять террористов станет?