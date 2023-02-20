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На Украине объявили воздушную тревогу на фоне приезда президента США Байдена в Киев

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На Украине объявили воздушную тревогу на фоне приезда президента США Байдена в Киев

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинская пресса. Параллельно стало известно, что в Киев всё же приехал президент США Джо Байден.


Вскоре после объявления воздушной тревоги появились первые кадры с президентом США на Михайловской площади в центре Киева. Напомним, что ранее о приезде Байдена на Украину сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке.

С утра в столице Украины были очень сильные автомобильные пробки. Полиция перекрыла центр Киева, из-за чего машины киевлян поехали по объездным маршрутам. Первоначально пресса сообщила о визите делегации Кнессета Израиля. Но ради израильских парламентариев такие меры безопасности бы не предпринимались.

Что касается объявления воздушной тревоги, то это – «старая традиция» киевского режима. Как только на Украину приезжают иностранные делегации, объявляется воздушная тревога. Сирены заставляют иностранных гостей почувствовать, каково это – жить в «военных» условиях, хотя никто не собирается наносить удары по украинским городам в то время, когда там находятся иностранные лидеры.

Между тем, пресса также сообщила, что Россия, вероятно, дала соответствующие гарантии США о безопасности визита американского президента в украинскую столицу.
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Использованы фотографии:
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39 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 13:05
    +5
    Сильный пропагандистский ход. Еще специально сирену включили.
    Президент США спокойно гуляющий под сиренами в городе по которому регулярно наносятся удары - очень сильно. В наличии тестикул ему нельзя отказать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:06
      0
      Байден потом сам расскажет всем как видел злодейские российские ракеты лупящие по мирному Кыюву. Типа бесстрашно ходил гулял и видел.
    2. GRIGORIY76
      GRIGORIY76 Сегодня, 13:09
      +8
      Байден все это время находится рядом с Зеленским, так что он в абсолютной безопасности.
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 13:09
      +1
      лучше бы что бы он не просто так гулял под бутафорскую тревогу ради выпрашивания няшек и корма парнокопытным, а на самом деле чёнить прилетело бы
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:17
      +3
      Ради такого пиара Зеле можно было и петарды бахнуть, вот мол "рембо " дед ничего не боится даже в сортир не пошел. А если серьезно Киев как шалман принимает кого не попадя, а мы про наращивание "кинжалов" пишем, так киньте сегодня хоть парочку, Байден это военная законная цель !!!! В Белгородской области России каждый день мирные жители от обстрелов гибнут ((((((
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 13:28
      -1
      молодцы америкосы показали что они не кого и не что не боятся а РФ язык засунула куда подальше ! мир уважает тока силу ! пока РФ не покажет силу так и будут к ней относится и договаривается с ней не кто не будет ! а у сша план развалить и уничтожить РФ!
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:06
    +6
    Вот так да... дед таки приехал в Киев
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 13:28
      -1
      Не приехал а прилетел . И наверняка его самолёт сопровождали истребители НАТО. А ещё говорят что небо над Украиной закрыто. Опять жест доброй воли .Слов нет цензурных . Это какой то позор.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:07
    +6
    в Киев все же приехал президент США Джо Байден. хотя никто не собирается наносить удары по украинским городам в то время, когда там находятся иностранные лидеры.
  4. rusich
    rusich Сегодня, 13:07
    -7
    Янки все таки нарываются на скандал.Плешивый Бидон и Карлик-грязная борода - сладкая парочка
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:13
      +8
      В каком смысле нарываются? Согласовали с нашим руководством и приехали.
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 13:27
        -2
        Не думаю что здесь нужно согласование...
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:09
    +1
    Приехал, неожиданно конечно. Поляки обидятся :)
  6. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:09
    +10
    Я уже ничего не понимаю..., слов нет, небоскрёбный мат...Или короли королей не убивают...
    1. zloybond
      zloybond Сегодня, 13:15
      +9
      В этом плане не жалко только солдат. А вот эти good чувствуют себя супер гуд!!! Никто им не мешает летать, встречаться, пить вискарик, им обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Дипломаты продолжают жать друг другу руки на встречах, политики летают, обнимаются. ну а солдат там в окопе пусть наблюдает. Хотя могли бы Аэропорт кинжалом накрыть и хотя бы диспетчерскую вышку снести. Пришлось бы деду лететь обратно. Много патриотической рекламы про оружие которому нет аналогов. Но для чего тогда его создавали, если такие вот прогулки - на весь мир патриотично припозорились с полным складом калибров и кинжалов.
      Я уже ничего не понимаю в этом театре абсурда.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 13:24
      +1
      Как красиво сказано: короли королей не убивают. В русском языке есть попроще выражение: ворон ворону глаз не выклюет.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:10
    -3
    Байден сказал, что Айдахо сильно пострадал от урагана....
  8. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:10
    +4
    И все таки надо было бахнуть. А то чё зря сирены гонять.
    1. next322
      next322 Сегодня, 13:17
      +2
      для этого надо иметь смелость и политическую волю.......увы кремль.не та контора.по уважаемым партнерам не стреляют
  9. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:12
    +6
    Цитата: kaufman
    Вот так да... дед таки приехал в Киев

    https://ria.ru/20230220/bayden-1853132732.html

    Это, что- ж такое?
    В каком мире живём, получается с нашими согласовали?
    Что, из Кремля дали гарантии, сегодня не будут наносить удары по Укрорейху?

    P.S. Вот и ответ, почему израильтяне на днях так смело вернули посольство в Киев.
    Там уже без нас договорились.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +3
    Ха, только написал об этом в комментарии к другой статье о возможном приезде. Правда высказал предположение, что даст команду "гудеть" когда Байден будет произносить "историческую" речь и как на это отреагирует его служба безопасности. Все по сценарию десятки раз сыгранного спектакля. Даже скучно.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:26
      0
      Скучно, но согласитесь что всё таки неожиданно.
  11. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:13
    +1
    Эх, жаль, что попусту объявляли. Надо бы сделать, чтоб не зря гуляли.
  12. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:15
    +5
    У пацана была возможность войти в историю, но он её профукал. Насколько мне известно - ещё никто не закалывал штыком двух президентов сразу. А ведь мог...
    1. зурбаган63
      зурбаган63 Сегодня, 13:19
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      У пацана была возможность войти в историю, но он её профукал. Насколько мне известно - ещё никто не закалывал штыком двух президентов сразу. А ведь мог...

      Патронов конечно нет в берданке, но потыкать тушку мог бы, Герострат 21 века
  13. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:15
    +3
    ооооо одним ударом сразу двух зайцев
  14. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 13:16
    +6
    Хозяева шойгу и деда сказали что сегодня в киеве должно быть тихо.
  15. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 13:16
    0
    Наверняка визит дедушки согласован с российскими властями, иначе малохольный не приехал бы. Другой вариант: Джо просто не понимает, где находится, может думает в Варшаве, и наверняка Дуду будет искать, поздороваться. Лошарик.
  16. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:17
    +3
    Байдену осталось только в Гостомель заглянуть, отмечая годовщину " СВО".
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:17
    +3
    Ну так если туда стаями ездят шишки из ЕС и никакой опасности им нет, удары в эти дни по Киеву не наносятся. С другой стороны если Байден сам приехал, есть уверенность что там были гарантии что точно ничего не будет падать на Киев. В общем сво где-то там далёко на Донбассе, а остальная часть Украины живёт нормально.
  18. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:21
    0
    Приехал проведать колонию. Интересно привез ли бусы.
  19. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:21
    0
    Сирены - это способ клянчить и выпрашивать комплексы ПВО от профессиональных нищих и мошенников. 100% американцы это понимают. Их обучение.
  20. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:21
    0
    Как же всё-таки досадно,что мы,в отличии от запада,всегда держим данное слово.Момент хороший припомнить Байдену санкции и "Северные потоки",да и за попользованную Украину. Вычислить где,надеюсь,наши могут.
  21. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 13:22
    0
    Чтобы разбить бандеровцев на Украине, надо очистить Кремль от власовцев !
    Пока вместо Шойгу не будет Пригожин , а на месте Банковой в Куиве пустырь, то всё будет продолжаться бесконечно (((
  22. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:23
    0
    Он приехал с частью или делегацией которая в Польшу ехала. Тот же Салливан (который имеет большой вес и право вето - опять же по сведениям американской прессы, в решениях по военной помощи) тоже в Киеве.


    Байден в приветственном слове заявил, что привез подарков на 500 млн долларов, которые будут объявлены завтра.
    Украина получит новый пакет военной помощи от США на $500 млн. Сообщается, что о пакете помощи огласят завтра.


    Ну и фото из резиденции куда они пешком дошли.
  23. james
    james Сегодня, 13:25
    0
    Интересно, абрамович с медынским тоже там?
  24. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:27
    0
    Ну , приехал и приехал , что с того . Вопрос в другом - для кремлей зеленский кто ? Если он - руководитель того нацистского режима , который вы так внезапно решили "денацифицировать" - нейтрализуйте, уничтожайте . Если - "партнер" и "даю слово не убивать" - тогда сворачивайте своЮлавочку . Людей , парней геройских не жалко ? Его - пощадить , а тысячи парней угробить . У нас точно есть президент ?
  25. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:28
    0
    Да, все тут понятно. Всех продали, купили и опять продали, но уже дороже.
  26. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:28
    0
    Цитата: Ghost1
    Ну так если туда стаями ездят шишки из ЕС и никакой опасности им нет, удары в эти дни по Киеву не наносятся.

    Так что-же наши кремлины менжуются? Мы им гарантирует, что не будет ударов во время визитов еврошлюх, нужно это делать под их гарантии не нанесения ударов укрорейха по Донецку, Белгородской, Курской, Калужской и др. областям.
    Недавно опять женщина погибла на белгоролчине.

    Поставить им на вид: никаких визитов без гарантий!

    Что думают об этом усы Пескова?
    Пусть договаривается.