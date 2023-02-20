На Украине объявили воздушную тревогу на фоне приезда президента США Байдена в Киев

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинская пресса. Параллельно стало известно, что в Киев всё же приехал президент США Джо Байден.Вскоре после объявления воздушной тревоги появились первые кадры с президентом США на Михайловской площади в центре Киева. Напомним, что ранее о приезде Байдена на Украину сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке.С утра в столице Украины были очень сильные автомобильные пробки. Полиция перекрыла центр Киева, из-за чего машины киевлян поехали по объездным маршрутам. Первоначально пресса сообщила о визите делегации Кнессета Израиля. Но ради израильских парламентариев такие меры безопасности бы не предпринимались.Что касается объявления воздушной тревоги, то это – «старая традиция» киевского режима. Как только на Украину приезжают иностранные делегации, объявляется воздушная тревога. Сирены заставляют иностранных гостей почувствовать, каково это – жить в «военных» условиях, хотя никто не собирается наносить удары по украинским городам в то время, когда там находятся иностранные лидеры.Между тем, пресса также сообщила, что Россия, вероятно, дала соответствующие гарантии США о безопасности визита американского президента в украинскую столицу.