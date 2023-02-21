Военное обозрение
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Выставка военно-патриотического плаката России

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Выставка военно-патриотического плаката России

Совместный проект сайта «Военное обозрение» и ростовского художника Виталия Щербака.


Вся экспозиция состоит из 10 картин-плакатов, написанных акрилом на холсте размером 60х80 см, и информационного стенда, где прописаны подвиги героев, изображенных на плакатах.

Цель выставки – подъём патриотических чувств и сплочение на фоне спецоперации, моральная поддержка бойцов СВО, напоминание сегодняшнему молодому поколению о подвигах наших героев.

Презентация выставки прошла 15 февраля 2023 года в школе № 83 и была приурочена к 80-летию освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, а также и очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Планируется расширение серии мотивирующих агитационных плакатов.

Министерство обороны РФ готово использовать плакаты в рамках информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом ВС РФ, о чем имеется соответствующее письмо.


Об авторе. Ростовский художник Виталий Щербак. Закончил Курганское Высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 г. Капитан запаса. По окончании службы занялся творческой деятельностью: рисовал политические и военные карикатуры, комиксы, иллюстрировал детские книги, проводил художественные выставки в Ташкенте, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Киеве (до 2013 года), Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге. Художник сайта «Военное обозрение».























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17 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 03:48
    0
    Хорошая подборка, впечатляет ! И еще добавлю:
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:00
      -1
      22 февраля в Москве будет митинг. Я назначен главным инженером участником митинга. В Москве похолодание, поэтому возьму с собой Московский коньячок. drinks Я тоже патриот. Главное - горло не сорвать. И чтоб теракт не учинили, а то весь праздник испортят.
  2. Евгений Федоров
    Евгений Федоров Сегодня, 04:40
    +1
    Замечательно! Как бы это масштабировать на все школы России? В рамках ,, Разговоров о важном,, показать репродукции плакатов
    1. for
      for Сегодня, 06:18
      0
      Цитата: Евгений Федоров
      показать репродукции плакатов

      Показ плакатов перебивается, реалиями жизни.
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:20
    0
    Не обижайтесь,но советские плакаты больше впечатляют. А впрочем для поколения Гарри Поттера и такое будет действовать.
    1. Deck
      Deck Сегодня, 07:15
      +1
      У поколения Гарри Поттера это замполитовское творчество будет вызывать равнодушие, если не смех.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:22
    +2
    Здоровья и творческих успехов Виталию Щербаку!
  5. for
    for Сегодня, 06:01
    0
    Плакат да он агитирует, но патриотизм должен зарождаться как любовь к матери и подкрепляться примером старших ( особенно власти и элит )
  6. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:32
    +2
    Дежавю. Ощущение похмелья после тридцати - летнего запоя...... Ничего не понятно, что вокруг происходит. Какая-то совсем не научная фантастика. Почему военные в масках? Чего они боятся, что - Родину защищать без маски уже нельзя?

    А....... Где мои ваучеры?
    1. Трус
      Трус Сегодня, 06:48
      -5
      « А....... Где мои ваучеры?»
      Что ж вы этот вопрос Горбачёву и Ельцину не задавали?
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:02
        -2
        Потому, что я всегда с народом. А, кстати, когда появились ваучеры, Горби уже писал мемуары. А все правдорубы стояли горой за русского народного любимца-Ельцина.
        1. Трус
          Трус Сегодня, 07:41
          0
          «Потому, что я всегда с народом»
          Ооо! Я хорошо помню, как народ, с которым вы завсегда, ломился за этими ваучерами. И с влажными глазами грезил о дивидендах. И выходит вы, один из тех, кто схватил ваучеры, а теперь у вас, Путин виноват. То есть свою вину вы, перекладываете на другого.
  8. Трус
    Трус Сегодня, 06:47
    -4
    Хорошие плакаты, и, судя по комментариям отдельных личностей, воздействуют правильно.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 06:58
      +3
      Ложь и лицемерие априори не могут воздействовать правильно .
  9. for
    for Сегодня, 07:20
    0
    На ХУЮ я тебя видел модерато Смирнов.
  10. for
    for Сегодня, 07:40
    0
    Админ где можно записаться в штатные тролли или ботом. Буду работать безвозмездно.
  11. андрей777
    андрей777 Сегодня, 07:40
    0
    Молодец художник,за душу пробрало.Сразу чувствуется связь поколений.