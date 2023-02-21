Выставка военно-патриотического плаката России

Совместный проект сайта «Военное обозрение» и ростовского художника Виталия Щербака.
Вся экспозиция состоит из 10 картин-плакатов, написанных акрилом на холсте размером 60х80 см, и информационного стенда, где прописаны подвиги героев, изображенных на плакатах.
Цель выставки – подъём патриотических чувств и сплочение на фоне спецоперации, моральная поддержка бойцов СВО, напоминание сегодняшнему молодому поколению о подвигах наших героев.
Презентация выставки прошла 15 февраля 2023 года в школе № 83 и была приурочена к 80-летию освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, а также и очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Планируется расширение серии мотивирующих агитационных плакатов.
Министерство обороны РФ готово использовать плакаты в рамках информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом ВС РФ, о чем имеется соответствующее письмо.
Об авторе. Ростовский художник Виталий Щербак. Закончил Курганское Высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 г. Капитан запаса. По окончании службы занялся творческой деятельностью: рисовал политические и военные карикатуры, комиксы, иллюстрировал детские книги, проводил художественные выставки в Ташкенте, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Киеве (до 2013 года), Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге. Художник сайта «Военное обозрение».