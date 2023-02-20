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Евгений Пригожин: Несмотря на все усилия вопрос с поставкой боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не решён

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Евгений Пригожин: Несмотря на все усилия вопрос с поставкой боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не решён

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что вопрос с боеприпасами для подразделений компании до сих пор не решен, несмотря на все усилия предпринимаемые им. Он поблагодарил военкора Евгения Поддубного, поднявшего этот вопрос на новый, более высокий уровень.


По словам Пригожина, на сегодняшний день проблема с поставками боеприпасов до сих пор не решена, несмотря на все попытки ее решить. Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

Не могу решить эту проблему, несмотря на свои знакомства, связи и т.д., все вязнет в военной бюрократии

- заявил куратор "Оркестра".

Сейчас боевые генералы и простые офицеры на фронте выделяют какое-то количество боеприпасов из собственных запасов, иногда идя на нарушения, но это не выход, этого не хватает для ведения боевых действий. Непонятно, кто придумал некие лимиты и ограничения, якобы действующие в отношении ЧВК, и процедуры, по которым необходимо эти снаряды получать. Заявки пишутся каждый день, подаются согласно регламенту, а потом они просто исчезают в недрах военного ведомства.

Никто ничего не знает, все кивают наверх, показывая туда пальцем, якобы все идет оттуда, намекая, что мне нужно пойти перед кем-то извиниться и повиниться и тогда бойцы ЧВК получат боеприпасы

- заявил Пригожин добавив, что при Суровикине у ЧВК проблем со снарядами не было, а сегодня кто-то сидит в больших кабинетах, гнет пальцы и решает, выдать боеприпасы или нет. А в это время на фронте без снарядов погибают пацаны, которые также защищают Родину, просто в составе другого подразделения.
Автор:
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119 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:34
    +18
    Байден в Киеве, Пригожин без снарядов.

    UPD. 23 и 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции — ожидаются «великие события», которые «Россия запомнит», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. ("РБК") - я уже даже не знаю чего ждать ещё. Хм, подожду.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:40
      -20
      Вопрос , а достатчно ли сегодня снарядов на полевых складах? И если их не хватает на всех то логично , что в первую очередь их получают части МО.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:52
        +12
        Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:02
          -15
          Цитата: ИванИванов
          Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

          Это он сказал...
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 14:15
            +19
            Евгений Пригожин: Несмотря на все усилия вопрос с поставкой боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не решён

            Оставить ЧВК "Вагнер" НА ПЕРЕДОВОЙ без должного количества боеприпасов - это ИЗМЕНА Родины и России! Тем более в ВОЕННОЕ время!

            Похоже, что в МО и ГШ ВС России либо сидит "крот", либо дармоеды-бюрократы-предатели из "6-ой колонны" (среди чиновников) саботируют это дело! Т.е. "тянут резину" в делопроизводстве ПО НОРМАТИВАМ МИРНОГО ВРЕМЕНИ!
            И это в ВОЕННОЕ-то ВРЕМЯ!!!

            Сталин ЗА ЭТО либо расстрелял бы ВСЕХ саботажников-бюрократов и бюрократих, либо послал бы их всех НА ФРОНТ и в ТРУДОВЫЕ лагеря для ВРАГОВ НАРОДА!!
            1. A.A.G.
              A.A.G. Сегодня, 14:42
              -6
              Цитата: Татьяна
              Евгений Пригожин: Несмотря на все усилия вопрос с поставкой боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не решён

              Оставить ЧВК "Вагнер" НА ПЕРЕДОВОЙ без должного количества боеприпасов - это ИЗМЕНА Родины и России! Тем более в ВОЕННОЕ время!

              Похоже, что в МО и ГШ ВС России либо сидит "крот", либо дармоеды-бюрократы-предатели из "6-ой колонны" (среди чиновников) саботируют это дело! Т.е. "тянут резину" в делопроизводстве ПО НОРМАТИВАМ МИРНОГО ВРЕМЕНИ!
              И это в ВОЕННОЕ-то ВРЕМЯ!!!

              Сталин ЗА ЭТО либо расстрелял бы ВСЕХ саботажников-бюрократов и бюрократих, либо послал бы их всех НА ФРОНТ и в ТРУДОВЫЕ лагеря для ВРАГОВ НАРОДА!!

              При Сталине были ЧВК? ...Или иные м алоконтролируемые организации( не говоря уже о вооруженных)?
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 14:57
                +6
                Цитата: A.A.G.
                При Сталине были ЧВК? ...Или иные м алоконтролируемые организации( не говоря уже о вооруженных)?

                Это Вас не оправдывает никоим образом!
                Вагнеровцы воюют хорошо и своею отвагой и профессинализмом всем пример показавают!
                От зависти и жадности для вагнеровцев кто-то в бухгалтериях и финотделах МО просто "рухнули с дуба"!

                А во время ВОВ, кроме КА, воевали с врагом ещё и СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ !
                И СОВЕТСКИЙ ТЫЛ СТАРАЛСЯ помогать им - старался снабжать их продовольствием и оружием!
                1. Konnick
                  Konnick Сегодня, 15:04
                  +3
                  А во время ВОВ воевали ещё и советские ПАРТИЗАНЫ

                  А вот их конкретно не хватает. Сколько у нас частей с громкими названиями типа "спецназ ГРУ", "спецназ ФСБ". Почему их не забрасывают к западным границам украины с целью организации диверсий на коммуникациях...вообще не слышно, сдулись что-ли?
                2. Andriuha077
                  Andriuha077 Сегодня, 15:05
                  -2
                  советские ПАРТИЗАНЫ - и СОВЕТСКИЙ ТЫЛ
                  Сталин задумался.
                  А вдруг этот партизан получит влияние.
                  Или известность, из дерева в лесу создавая фигурки.
                  Не давать снаряды.
                3. хрыч
                  хрыч Сегодня, 15:12
                  0
                  Костяк партизан конечно сотрудники НКВД, оставшиеся в окружении бойцы РККА и безусловно с опорой на местное население. По Вагнеру не печальтесь, их сейчас перебрасывают в Запорожье. Они захватили все подземелья Артемсоли, все основные выработки соли и гипса, где много интерессного и нужна спецработа компетентных органов. Идет процесс окружения Бахмута, клещи смыкаются, здесь уже нужна координация действий МО и если враг таки побежит, нужно сафари авиации и арты, прежде всего РСЗО. Если будет котел, то также, штурмовые действия на минимум. А вагнеровцы прежде всего, хорошие штурмовики.
            2. Canecat
              Canecat Сегодня, 14:53
              -3
              Цитата: Татьяна
              Оставить ЧВК "Вагнер" НА ПЕРЕДОВОЙ без должного количества боеприпасов - это ИЗМЕНА Родины и России! Тем более в ВОЕННОЕ время!

              Я думаю смысл немного в другом.
              С самого начала участия "музыкантов" в СВО, они показывали результат. И одной из причин их результативности был не только профессионализм, но и четкая и слаженная работа всех подразделений без учета лимита не только в БК, но и в личном составе. Ни кто не задумывался, что успех "музыкантов" связан в том числе и с наибольшими потерями. Больше чем уверен, что средний показатель потерь у "музыкантов" будет выше, чем у соседних подразделений на тех же направлениях.
              А теперь смотрим, результативность связана еще с тем, что они тянут фронт за собой. Т.е. на соседних участках, волей неволей приходится подтягиваться, что в свою очередь ведет к увеличению потерь, чего большинство командиров старается избежать.
              Получается, дефицитом боеприпасов, сдерживают "музыкантов", что бы они не тянули за собой фронт... а шли в соответствии с планами проведения СВО, разработанными в ГШ.
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 15:29
                +2
                Цитата: Canecat
                А теперь смотрим, результативность связана еще с тем, что они тянут фронт за собой. Т.е. на соседних участках, волей неволей приходится подтягиваться, что в свою очередь ведет к увеличению потерь, чего большинство командиров старается избежать.
                Получается, дефицитом боеприпасов, сдерживают "музыкантов", что бы они не тянули за собой фронт... а шли в соответствии с планами проведения СВО, разработанными в ГШ.

                Пригожин - не глупец, чтобы с планами проведения СВО, разработанными в ГШ, не считаться!!!
                Налборот, кто-то сознательно в российском тылу ХОЧЕТ именно ПОГУБИТЬ образцовое РОССИЙСКОЕ подразделение ЧВК "Вагнер"! И эта установка идёт с Запада от Вашингтона, обявившего ЧВК "Вагнер" ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ!!!
                И этот "Заказ" Запада против вагнеровцев по украинскому типу отрабатывают в России т.н. прозападные "СПЯЩИЕ ЯЧЕЙКИ" в тех же МО!

                Этим делом НЕМЕДЛЕННО должна заняться ФСБ!
            3. FoBoss_VM
              FoBoss_VM Сегодня, 15:16
              +1
              Но Путин то прекрасно всё об этом знает. В подробностях. И значит получается что ? А получается самая неприятная ситуация : президент с этими саботажниками бюрократами ЗАОДНО! Чем еще можно объяснить происходящее , когда по одному слову президента можно было бы заполнить все арсеналы музыкантов до краёв . Не находите ? Странная Военная Операция - и этим все сказано
              1. kartantirambler.ru
                kartantirambler.ru Сегодня, 15:55
                0
                Тут, как-то Пригожин публично огласил, что в радиусе 50 км от Артемовска Вооруженных Сил РФ нет (совсем). Может, это кому-то не понравилось?
            4. S.K.Vichyakow
              S.K.Vichyakow Сегодня, 16:05
              0
              Цитата: Татьяна
              Сталин ЗА ЭТО либо расстрелял бы ВСЕХ саботажников-бюрократов и бюрократих, либо послал бы их всех НА ФРОНТ и в ТРУДОВЫЕ лагеря для ВРАГОВ НАРОДА!!

              Как сказал однажды Путин, у нас не 37 год. А теперь просто представьте тех, это не один человек на эту мерзость решился, думаю догадываетесь, кто на это пошёл, невзирая на СВО, в решающей её фазе. "Лампасы" до такой степени прогнили, и чувствуют себя настолько уверенно и безнаказанно, что приходится только удивляться, то-ли терпению, то-ли попустительству Путина. Теперь вы уверены что после нашей победы, в стране что-то изменится в лучшую сторону?
            5. мерцание
              мерцание Сегодня, 16:05
              0
              Похоже, что в МО и ГШ ВС России либо сидит "крот", либо дармоеды-бюрократы-предатели из "6-ой колонны" (среди чиновников) саботируют это дело!
              Либо Пригожин тень на плетень наводит.
              И помним, ЧВК Вагнер ≠ Пригожин.
          2. хрыч
            хрыч Сегодня, 14:15
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Это он сказал..

            А надо чтоб Ципи Ливни? wassat Мне больше нравится версия украинской стороны, мол эти заявления - дэза, чтоб хлопчиков заманить в котел. А они опыт имеют, ибо по данным ... Моссада хлопчиков сильно побили, выманив из городов. Поэтому заявления Пригожина и Кадырова нужно опасаться. Как уж последний Лапина ругал, а потом того сняли и повысили. А Кадыров смеется, поучаствовал в операции ...
          3. A.A.G.
            A.A.G. Сегодня, 14:59
            -1
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: ИванИванов
            Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

            Это он сказал...

            Судя по минусам: и как Вы до ген. л-та на "ВО" "дослужились"?!))). Видимо, еще в те времена, когда здравый смысл тут( на "ВО"), эрудиция ценились выше чем ... "квасной патриотизм", "приверженность линии партии"( слово "партии" хотелось дважды в кавычки взять: уж как Д.Куликов на Вести ФМ топит за нынешний строй(!), ...умалкивая об экстакции азовцев...).
            hi
          4. andray
            andray Сегодня, 15:44
            0
            тебе свинорылый на цензор скакать там твои визжат
        2. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 14:06
          +6
          Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве

          хочет сказать, что прижимают Вагнеров
          1. Комментарий был удален.
        3. красноярск
          красноярск Сегодня, 14:12
          -1
          Цитата: ИванИванов
          Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

          Что тут можно сказать... Вспомним дедушку Крылова.
          Когда в товарищах согласья нет,
          На лад их дело не пойдет,
          И выйдет из него не дело, только мука.
          Однажды Лебедь, Рак да Щука.
          Везти с поклажей воз взялись,
          И вместе трое все в него впряглись;
          Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
          Поклажа бы для них казалась и легка:
          Да Лебедь рвется в облака,
          Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
          Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
          Да только воз и ныне там.
          И. А. Крылов. Басни.
          Вместо того, чтобы размазывать слезы и сопли в СМИ, Пригожин мог бы выйти на Верховного, коль так сильно заботится о сохранении жизней своих солдат.
        4. vladimirvn
          vladimirvn Сегодня, 14:22
          0
          Похоже снарядов действительно не хватает. По крайней мере о ракетах уже так писали. (ВО. "Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины лишены смысла?") https://topwar.ru/211166-pochemu-rossijskie-udary-po-obektam-infrastruktury-ukrainy-lisheny-smysla.html
        5. скептик
          скептик Сегодня, 14:54
          +2
          Цитата: ИванИванов
          Просто они не доходят до подразделений ЧВК.

          Видимо ЦРУ дало указание, тыловым крысам из (сами знаете откуда) завалить наступление. А то всё как то, не по НАТОвски начинает получаться. Так что саботажники имеют свои имена и должности, но видимо ржа повыше.
          p.s. "Вагнер" будет вынужден отступить... Жаль нельзя заставить возвращать территории тех, с их детками, кто из-за чинодральских понтов ставит жизни погибающих воинов, ни во что.
      2. newtc7
        newtc7 Сегодня, 14:04
        +8
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос , а достатчно ли сегодня снарядов на полевых складах? И если их не хватает на всех то логично , что в первую очередь их получают части МО.


        Да не в этом дело. Дело в том что чья-то гордыня настолько велика что на жизни людей ему абсолютно пофиг. Как и на победу в целом, не пофиг только на свою репутацию, которая и так уже ниже некуда.
      3. Комментарий был удален.
      4. Зуек
        Зуек Сегодня, 14:42
        +3
        Тогда надо убрать ЧВК с фронта. Тут одно из двух - либо это такая "игра" и обеспечение на самом деле идёт нормально (такого тоже не следует исключать, это может быть дезинформация), либо это попытка воздействия на Пригожина, что пакостно и мелочно для армии. Касаемо обеспечения - снаряды должны получать те, кто наиболее эффективен. Сейчас это, увы, Вагнер.
      5. APASUS
        APASUS Сегодня, 15:30
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос , а достатчно ли сегодня снарядов на полевых складах? И если их не хватает на всех то логично , что в первую очередь их получают части МО.

        Ответ на ваш вопрос Пригожина в тексте :
        что при Суровикине у ЧВК проблем со снарядами не было
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:36
    +4
    Суровикин, боевой офицер был. Сам в штурме Грозного участвовал когда-то. В Сирии с "вагнерами" взаимодействовал...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Суровикин, боевой офицер был. Сам в штурме Грозного участвовал когда-то. В Сирии с "вагнерами" взаимодействовал...

      Почему был? Он что, погиб?
    2. скептик
      скептик Сегодня, 15:08
      0
      Цитата: голос_разуma
      Суровикин, боевой офицер был. Сам в штурме Грозного участвовал когда-то. В Сирии с "вагнерами" взаимодействовал...

      Дело не в Суровикине, просто Пригожин не дал "звёзды героев", на халяву приписать чинушам, за Артёмовск - вот и результат. Но этих... за компромат армии, никто и никогда не привлечёт.
  3. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 13:39
    +15
    Причина? Боятся что Вагнеровцы слишком большой авторитет заработают? Так поздно, благодаря "умным" действиям авторитет МО РФ уже ниже плинтуса упал.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 13:49
      +1
      А какой авторитет-то, простите?
      Ну пиариться умеют получше МО, это факт.
      А по реалиям судить, так все в пределах нормы.
      МО в данный момент на сватовском участке вполне достойно двигается, не устраивая при этом в СМИ плач Ярославны. Чем хуже вагнеровцев?
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 14:03
        +11
        А какой авторитет-то, простите?

        Авторитет единственной штурмовой пехоты, которая может успешно наступать, преодолевая подготовленную оборону ВСУ. Дорого стоит он (во всех смыслах). Ну может еще донецкие могут и морпехи молодцы. Десантам тяжелого вооружения не хватает, хотя и дерутся хорошо.
        Ну пиариться умеют получше МО, это факт.

        Это как раз несложно. Пиар-мероприятия и медиа-работа МО, стараниями сами знаете кого, имеет строго отрицательный эффект. Впрочем, если бы только пиар... хотя тоже показательно. Целый департамент, полностью проваливший свою работу и показывающий эталонный образцы "как не надо" и "как нельзя".
        А по реалиям судить, так все в пределах нормы.

        А никто и не требует подвигов Геракла - нужна нормальная, эффективная боевая работа.
        МО в данный момент на сватовском участке вполне достойно двигается

        Тырканья в лесах против украинской ТРО на второстепенном направлении 200 метров туда - 150 обратно, ну это такой себе результат. Да и возможен он потому, что Бахмут оттягивает на себя украинские резервы.
        Чем хуже вагнеровцев?

        Сравниваем Соледар и недавний Угледар. Планирование, наряд сил и результаты. Становится очевидно "чем хуже".
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:09
          +7
          Я за себя скажу-словам Пригожина верится больше,чем МО.Но тут какая то возня кажется.Если Пригожин говорит правду про это,то это "как лебедь,рак да щука".С соответствующим финалом
      2. скептик
        скептик Сегодня, 15:12
        0
        Цитата: сорок восьмой
        Чем хуже вагнеровцев?

        Это Вы у снабженцев спросите.
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:57
      +10
      На сегодняшний день авторитет у Пригожина такой, что позволяет ему иметь президентские амбиции, а военные успехи позволяют претендовать на кресло министра обороны. И обе эти амбиции очень многим как серпом по фаберже. Так что не удивлюсь сообщениям об организации покушений на Пригожина с этой стороны фронта.
      PS Если Евгений Пригожин будет баллотироваться в президенты - буду голосовать за него.
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 14:06
        0
        Я не поклонник тех спектаклей, которые нам ставит Арбатский военный округ. Но склонен оперировать фактами, а не эмоциями.
        В активе успехов нашей армии есть Мелитополь, Новая Каховка, Бердянск, Мариуполь, Запорожская АЭС с Энергодаром. Вы считаете, что Соледар все это переплюнул?
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 14:49
          +7
          Цитата: сорок восьмой
          склонен оперировать фактами, а не эмоциями.
          В активе успехов нашей армии есть Мелитополь, Новая Каховка, Бердянск, Мариуполь, Запорожская АЭС с Энергодаром. Вы считаете, что Соледар все это переплюнул?

          Все что осталось от эффекта первых недель внезапного удара.

          Можно сказать МО не воспользовалось начальным шоком ВСУ и блицкрига не получилось. Зато получилось передать инициативу своим киевским партнерам, провести зерновые сделки, перегруппировки и жесты доброй воли. А также дали украинцам спокойно провести мобилизацию и наладить поставки западного оружия. Назвать это успехом язык не поворачивается.
          1. сорок восьмой
            сорок восьмой Сегодня, 15:16
            0
            Мариуполь, неупомянутые мной изначально Северодонецк и Лисичанск, - это все тоже первые недели внезапного удара? А был ли удар внезапным?
            В любом случае, я не сторонник обесценивать подвиги наших солдат и добровольцев БАРСа только потому, что наверху у бояр недоразумение и недопонимание случились
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 14:12
        +9
        Если Евгений Пригожин будет баллотироваться в президенты

        похоже включен режим замалчивания - на программе 60 чинут какой-то военкор языком подавился, не зная как сказать про Вагнеров, не называя слова Вагнер. Выглядело достаточно смешно
      3. Ольгея
        Ольгея Сегодня, 14:31
        +2
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        На сегодняшний день авторитет у Пригожина такой, что позволяет ему иметь президентские амбиции, а военные успехи позволяют претендовать на кресло министра обороны. И обе эти амбиции очень многим как серпом по фаберже. Так что не удивлюсь сообщениям об организации покушений на Пригожина с этой стороны фронта.
        PS Если Евгений Пригожин будет баллотироваться в президенты - буду голосовать за него

        Пригожину, как куратору "Оркестра" могу только аплодировать. Надеюсь, что вся эта возня - чтобы сбить столку противника, не более. Во всяком случае, плохо о нём сейчас думать не хотелось бы.

        А вообще, если ещё не смотрели фильм "Обратной дороги нет", рекомендую посмотреть.
        Там пример того, к чему может привести, когда в свои руки берёт власть вояка, пусть даже хороший вояка и достойный человек. Или фильм "Государственная граница" пересмотрите. Каждый д/быть "на своём" месте, тогда будет польза.
      4. красноярск
        красноярск Сегодня, 14:31
        +8
        Цитата: Вождь_Бармалеев
        На сегодняшний день авторитет у Пригожина такой,

        Ну и какой? То, что он единственный из командиров СВО, кто очень часто появляется в СМИ, в отличии от других командиров полков, бригад, дивизий, еще не говорит о его офигенном авторитете.
        Отношусь к нему с уважением, но не больше, чем к другим, нам неизвестным командирам.
        Вспомните, в начале СВО только и говорили - Кадыров, кадыровцы, ах кадыровцы, ох кадыровцы. Сейчас поутихли. Зато появилось - Пригожин, вагнеровцы, ах вагнеровцы, ох вагнеровцы. Я преклоняюсь перед их героизмом, но кто сказал, что 1 и 2 армейские корпуса ЛДНР, а ныне корпуса российской армии, воюют хуже? Они хуже потому, что их командиры не дают интервью, не мелькают в роликах на "ютубах", не имеют своих страниц в "Телеграм"? Так получается.
        И да, я возмущен тем, что вагнеровцев обделяют в боеприпасах.
        Считаю, что виновного, в каких бы чинах он ни был, разжаловать и рядовым в окопы.
        1. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 15:22
          0
          Цитата: красноярск
          Цитата: Вождь_Бармалеев
          На сегодняшний день авторитет у Пригожина такой,

          Ну и какой? То, что он единственный из командиров СВО, кто очень часто появляется в СМИ, в отличии от других командиров полков, бригад, дивизий, еще не говорит о его офигенном авторитете.
          Отношусь к нему с уважением, но не больше, чем к другим, нам неизвестным командирам.
          Вспомните, в начале СВО только и говорили - Кадыров, кадыровцы, ах кадыровцы, ох кадыровцы. Сейчас поутихли. Зато появилось - Пригожин, вагнеровцы, ах вагнеровцы, ох вагнеровцы. Я преклоняюсь перед их героизмом, но кто сказал, что 1 и 2 армейские корпуса ЛДНР, а ныне корпуса российской армии, воюют хуже? Они хуже потому, что их командиры не дают интервью, не мелькают в роликах на "ютубах", не имеют своих страниц в "Телеграм"? Так получается.
          И да, я возмущен тем, что вагнеровцев обделяют в боеприпасах.
          Считаю, что виновного, в каких бы чинах он ни был, разжаловать и рядовым в окопы.

          Пригожин, при всех заслугах перед РФ, отдельной категорией граждан, ( про пригрешения не принято нынче вспоминать), обрел уважение, авторитет у значительной части сограждан. Заслуженно,- незаслуженно, - тема отдельного, и, похоже, - уже не безопасного обсуждения. А, вот то, что возросший "рейтинг" Пригожина "зацепил" Р.Кадырова(что было прогнозируемо)...- это, имхо, - ничего хорошего не сулит. Ни л/с обоих формирований, ни Стране, ни,тем более,- ее народам в дальнейшей перспективе.
          Чето мне напоминает времена княжеств в древней Руси...
          hi
        2. скептик
          скептик Сегодня, 15:24
          +1
          Цитата: красноярск
          Вспомните, в начале СВО только и говорили - Кадыров, кадыровцы, ах кадыровцы, ох кадыровцы. Сейчас поутихли

          Кадыров, как и Пригожин, "поимел наглость" критиковать чинуш - вот и результат.
          Цитата: красноярск
          Считаю, что виновного, в каких бы чинах он ни был, разжаловать и рядовым в окопы.

          Кто разжаловать самих себя будет???
    3. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:07
      +8
      Цитата: Rusik.S
      Причина? Боятся что Вагнеровцы слишком большой авторитет заработают? Так поздно, благодаря "умным" действиям авторитет МО РФ уже ниже плинтуса упал.

      Не так давно я писал что Вагнеров будут давить за язык Пригожина, тогда он угрожал либералам и вуа ля, вот оно.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:21
        +1
        Цитата: ARIONkrsk
        Не так давно я писал что Вагнеров будут давить за язык Пригожина, тогда он угрожал либералам и вуа ля, вот оно.

        Знаете, может я конечно ошибаюсь, но по-моему тут видео не про боеприпасы...
  4. Комментарий был удален.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:40
    +10
    А, зачем командованию успешный пример того, как надо воевать? Вот удушают помаленьку. Ничего удивительного.
  6. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:41
    +19
    Важно понимать, что откровенно антигосударственная позиция русской таможни в прошлом году, по сути заблокировавшая поставки гуманитарки за ленточку так и не осуждена, не расследована. Как и многие другие вопросы "выравнивания" и прочие также не расследованы. Стоит ли удивляться, что сейчас под пресс кого-то попали парни из ЧВК?

    Вообще много параллелей нахожу между сво и ситуации империи в ПМВ, особенно в период до Февральской революции. Лишний раз убеждаюсь, что Российская империя просто не в состоянии бы была победить в ВОВ и только большевистский строй смог одержать ТАКУЮ ПОБЕДУ!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:53
      -2
      Цитата: lubesky
      Как и многие другие вопросы "выравнивания" и прочие также не расследованы. Стоит ли удивляться, что сейчас под пресс кого-то попали парни из ЧВК?

      Есть правила которые никто не будет нарушать, ибо завтра прибежит прокурор, и посадят тебя за выдачу снарядов, или за пропуск чего то через таможенную границу.
      И не надо натягивать сову на глобус. От Бюрократии все и всегда страдали. Но нарушать предписанные правило тоже никто не будет, только потому что там Вагнер.
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 14:03
        +10
        Цитата: topol717
        От Бюрократии все и всегда страдали

        Я знаю страну, в которой во время войны бюрократию называли вредительством и волокитой, ставили к стенке
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 14:15
          -11
          Цитата: lubesky
          Я знаю страну, в которой во время войны бюрократию называли вредительством и волокитой, ставили к стенке

          И сколько народу в той стране умерло в лагерях?
          тут либо все будут исполнять правила, либо как на Украине будут торговать оружием. ибо всегда найдутся "хорошие" коммерсанты. Из 2х зол надо выбрать.
          1. lubesky
            lubesky Сегодня, 14:26
            +2
            Цитата: topol717
            И сколько народу в той стране умерло в лагерях?

            Ясно, очередной либерал и фанат Солганицына. Продолжение переписки нецелесообразно.

            К трудам резуна-предателя и Солганицына советую дополнительно ознакомится с материалами Нюрберга, какая судьба была уготована нашему народу - физическая ликвидация. Но по мнению таких как вы - это же другое wassat
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 14:35
            +5
            Цитата: topol717
            И сколько народу в той стране умерло в лагерях?

            Ну про это в свое время, нам Наина Ельцыны мозги промывала.
            1. lubesky
              lubesky Сегодня, 14:42
              0
              Цитата: tihonmarine
              Ну про это в свое время, нам Наина Ельцыны мозги промывала

              Вот вот, коллега. А Раиса Максимовна наверное всю плешь мужу на кухне проела, чтобы он признал неимоверную жестокость катыни и переживала за поляков, и это при живых ещё десятков миллионов фронтовиков соотечественников!
      2. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:31
        0
        Цитата: topol717
        ибо завтра прибежит прокурор, и посадят тебя за выдачу снарядов

        [media=https://t.me/vladlentatarsky/19429] Это ответ на Ваше утверждение. Это полная версия Пригожинской речи, мп3 не пропускает.
    2. Shamil88
      Shamil88 Сегодня, 14:02
      +14
      Поэтому они и ненавидят СССР, зная что они всего лишь барыги, готовые мать родную продать, такие и развалили Российскую империю, и пришли к власти в конце СССР. Они не способны созидать, барыги и паразиты
    3. Баюн
      Баюн Сегодня, 15:30
      +1
      Люди-У = "большевики в вышиванках".

      Тем временем на Руси бесконечно-временное правительство без смыслов, стратегии и целей продолжает либерально-гуманистически "царствовать лежа на боку"...
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:42
    +16
    Пригожин на Оленевода намекает? Похоже у нас в верхах "лебедь, рак и щука"
    1. arthh
      arthh Сегодня, 13:46
      +15
      В полном обращании он сказал на тех у кого дочки в Дубаях отдыхают
    2. Rusik.S
      Rusik.S Сегодня, 13:47
      +2
      Скорее баран, баран и баран (Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 13:56
      -1
      Цитата: Владимир М
      Похоже у нас в верхах "лебедь, рак и щука"

      Там обычная политическая возня. Так всегда и везде было. так всегда и везде будет. Невозможно забраться на олимп власти, не участвуя в политических перетягиваниях каната.
    4. newtc7
      newtc7 Сегодня, 14:01
      +8
      Цитата: Владимир М
      Пригожин на Оленевода намекает? Похоже у нас в верхах "лебедь, рак и щука"


      Да он в прямую говорит что это Шойгу. Человек не на своем месте : дайте ему дерево и ножик пускай фигурки вырезает и в выставках московских участвует.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:06
        +3
        Тогда я не понимаю "спокойствия" ВВП. Он же должен понимать, что с таким окружением, что от результатов СВО зависит жизнь его самого и его близких, что евролюди устроят ему и его близким казнь, похлеще той, что устроили Каддафи.
    5. Комментарий был удален.
  8. Алексей777
    Алексей777 Сегодня, 13:42
    +14
    Невольно вспоминаешь дедушку Сталина. Враги народа и английские шпионы. Может где то и был он тогда прав . Хотя бы частично.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 13:47
      +8
      Цитата: Алексей777
      Может где то и был он тогда прав

      Летняя кампания 41-го показала, что не только был прав, но и не доделал!
    2. RoTTor
      RoTTor Сегодня, 14:20
      -2
      Кто такой пригожин и по какому праву какое-то мутное и незаконное вооруженное формирование качает права?
    3. Fluk54
      Fluk54 Сегодня, 14:57
      +1
      По воспоминаниям посла США, который был у нас в то время(к сожалению, на вскидку сказать не могу), СССР был единственной страной из числа участвующих в войне, где не было 5-й колонны.
  9. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:43
    +4
    Цитата: Арон Заави
    а достатчно ли сегодня снарядов на полевых складах?


    Достаточно. Он же говорит (выше по тексту статьи): "... Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, ..... Просто они не доходят до подразделений ЧВК..."
  10. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 13:47
    +4
    Завистливый фанерный маршал,который за 10 лет смог придумать только танковый биатлон,не может смириться что его армия фактически бесполезна,а кто то без его ведома уничтожает врага каждый день.медальку не дадут,плак плак
    1. Fluk54
      Fluk54 Сегодня, 15:43
      0
      Ну как министр обороны он выполняет две функции - 1. Изображает мудрую говорящую голову , используя накопленную репутацию, когда командовал МЧС. 2. Является смотрящим от Президента за Мин. обороны. Посему Пригожин во влиянии на Путина ему не конкурент. А Путину не привыкать своих сдавать - Лужкова то он отдал Медведеву.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:48
    +8
    Идиотизм в высшей мере. Люди делают тяжёлую работу и делают на отлично, ну не мешайте им! Это уже на саботаж похоже. Причём на самом высоком уровне. Матрасы вфу снаряды чаще поставляют чем наше МО вагнеровцам.
  12. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:48
    +6
    Нет слов. Одни нецензурные эмоции. В такое время ещё пакастить нашим воинам на первой линии...
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:50
    +5
    Не могу решить эту проблему, несмотря на свои знакомства, связи и т.д., все вязнет в военной бюрократии

    Самое время создать проблемы боеспособному подразделению, мы ведь на границе с Польшей стоим, а они в Брюссель рвутся, не остановить их иначе.

    что при Суровикине у ЧВК проблем со снарядами не было, а сегодня кто-то сидит в больших кабинетах, гнет пальцы и решает, выдать боеприпасы или нет.

    Да, перестановки и объяснения показались странными, сначала якобы "никто СВО не командовал", потом "ответственный" появился, затем МО вдруг снова подключилось.
  14. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 13:53
    +4
    Вообще то бюрократия наука точная, можно и отследить кто затягивает рассмотрение заявок и/или пускает их по кругу в поисках 110 разрешения и визы.
    1. kamakama
      kamakama Сегодня, 14:58
      +2
      То что есть точность, это не значит, что есть эффективность. Моя первая жена работала в одном из органов госнадзора. К слову, по закону работать там можно было только с оригиналами проектов. Срок рассмотрения 3 месяца ОФИЦИАЛЬНО, всего таких органов 7 = итого 21 месяц рассмотрения проекта вмешательства в водоохранную зону. И это если нет ошибок, а если есть - то начинай заново. А проект вплоть до полива картофельного поля из ближайшей речки
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 15:50
        0
        Бюрократия изыскивает способы прикрытия собственных седалищ и перекладывая возможной ответственности на другие, поэтому количество этих пятых точек в кабинетах неуклонно растёт, соответственно увеличиваются и сроки рассмотрения.
  15. Gromit
    Gromit Сегодня, 13:53
    -4
    Можно строить какие-то дикие теории, что кто-то неназываемый, в каких-то неизвестных кабинетах обиделся и поэтому не даёт снарядов и народ это дерьмо радостно хавает и просит ещё.

    А если сказать что снарядов тупо не хватает, а орудия изнашиваются и это не дрова, нарастить выпуск в десятки раз не так просто, то это - либерастская пропаганда.

    Самый сок, это в конце заявить, что мы бы всех вражин одной левой, да нас предали.
    План огонь, всегда прокатывает.
    1. newtc7
      newtc7 Сегодня, 13:59
      +8
      Цитата: Gromit
      Можно строить какие-то дикие теории, что кто-то неназываемый, в каких-то неизвестных кабинетах обиделся и поэтому не даёт снарядов и народ это дерьмо радостно хавает и просит ещё.

      А если сказать что снарядов тупо не хватает, а орудия изнашиваются и это не дрова, нарастить выпуск в десятки раз не так просто, то это - либерастская пропаганда.

      Самый сок, это в конце заявить, что мы бы всех вражин одной левой, да нас предали.
      План огонь, всегда прокатывает.


      Вы похоже не сильно умны если не понимаете какой человек является причиной снарядного голода Вагнера. Намекну - один тувинский любитель плитки и паркета.
      1. Gromit
        Gromit Сегодня, 14:25
        +3
        Намекайте это своим сильно умным сторонникам.
        Про страшные заговоры, коварного Шойгу, плоскую землю и рептилоидов)
        В них верить намного интереснее.

        А я так и останусь сторонником теории о дешёвых понтах, коррупции, очковтирательстве, отсталости и окончательно прожранном за 30 лет советском наследстве.
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:53
          0
          Цитата: Gromit
          Намекайте это своим сильно умным сторонникам.
          Про страшные заговоры, коварного Шойгу, плоскую землю и рептилоидов)
          В них верить намного интереснее.

          А я так и останусь сторонником теории о дешёвых понтах, коррупции, очковтирательстве, отсталости и окончательно прожранном за 30 лет советском наследстве.

          Одно другого не исключает.
  16. Million
    Million Сегодня, 13:54
    +7
    Пока московских генералов в окопы не отправят-ничего не поменяется
  17. newtc7
    newtc7 Сегодня, 13:57
    +6
    Ясно ведь кто палки в колеса Вагнеру ставит. Тот же кто провалил почти всю СВО. Но он походу неприкасаемый
  18. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 13:59
    +8
    А как-то соотносятся между собой признание американцами ЧВК "Вагнер" террористической организацией и саботаж поставок вооружений Вагнерам?
  19. Setavr
    Setavr Сегодня, 14:01
    +4
    Пдц, не армия, а детский сад, бть!
    Нхй такие генералы нужны, если не могут на своём уровне решить, взять на себя ответственность? Обезьяны, бть.
    Россия погрязла в хохлизме.
  20. мерцание
    мерцание Сегодня, 14:02
    -6
    Заявки пишутся каждый день, подаются согласно регламенту, а потом они просто исчезают в недрах военного ведомства.
    А вдруг кто то заявку НЕ подал (с какой целью НЕ подал?), а потом начинает говорить, что
    сегодня кто-то сидит в больших кабинетах, гнет пальцы и решает, выдать боеприпасы или нет. А в это время на фронте без снарядов погибают пацаны, которые также защищают Родину, просто в составе другого подразделения.


    А может просто заявки не было?

    Нет заявки, нет снарядов. За то можно обвинить тех кто "в больших кабинетах".
    Поднять негативную волну в адрес МО, парализовать работу МО, провалить СВО, подорвать этим доверие к Путину, захватить власть в 2024 и слиться американцам?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:07
      +2
      и слиться американцам

      а я думал мы уже, того ... видимо есть куда двигаться в "раноцветно-толерантную" бесовщину...
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 15:05
        -3
        а я думал мы уже, того ... видимо есть куда двигаться в "раноцветно-толерантную" бесовщину..
        Что сказать то хотел?
    2. Комментарий был удален.
  21. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 14:03
    +8
    Генштаб конкурента испугался? Саботаж?
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:16
      +3
      Предательство кругом, во всех органах власти РФ
    2. Fluk54
      Fluk54 Сегодня, 15:45
      0
      Просто детская обида- меня, дескать, не повеличали и не дали присвоить победу в Соледаре!
  22. sub307
    sub307 Сегодня, 14:04
    +4
    Цитата: Million
    Пока московских генералов в окопы не отправят-ничего не поменяется

    Ну вот...,представим..., "московских генералов" отправили в окопы....Представили..., ещё не смешно? winked
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:42
      0
      Это ж сколько паркета надо в тех окопах настелить... laughing
  23. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 14:04
    +6
    Вагнера МО конечно будет притормаживать, если не делало это до сих пор - элементарная ревность. А вообще, когда ратную славу России делают наемники, а не родная армия это как-то стрёмно.
  24. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:09
    -6
    Говорят, что от Пригожина требуют извинится. А ему видимо по воровским понятиям, это западло. Вот кричать о своих гибнущих парнях и играть на чьих то эмоциях, как говорится пустит слезу, это не западло.

    Вроде война идёт, а какие то разборки и понты.

    Ты разберись со своими чувствами. Или тебе пацаны или свои понты дороже.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:47
      0
      Вот кричать о своих гибнущих парнях и играть на чьих то эмоциях, как говорится пустит слезу, это не западло.
      Если бы только это.
      О парнях гибнущих мы все скорбим, но он же при этом кидает упрек в адрес МО.

      Мол, МО не поставило БК и из за этого ребята гибнут.

      Возникает ряд вопросов:
      1. МО ли не поставило БК или заявка не была подана?
      2. А до этого потерь не было?

      Что касается потерь, мы восхищаемся и радуемся успехам ЧВК Вагнер, но при этом никто не знает цену этим успехам. Мы не знаем их потери.

      Успехи ЧВК Вагнер есть одновременно следствие: хорошей подготовки (взаимодействия, высокой внутренней мотивированности итд) и крайне рискованных штурмовых операций.
      Рискованные операции, как правило сопряжены с большими потерями.
      Каковы потери Вагнера мы не знаем, за то теперь знаем, что они оказываются не из за рискованных штурмовых операций, а из за непоставок МО боеприпасов.
      Сразу почему то вспоминается фильм Михалкова Цитадель, когда советские солдаты шли в атаку с черенками от лопат.
      Здесь нам Пригожин рисует практически ту же картину.
      ----
      При этом в одних случаях Пригожин говорит, что ЧВК полностью независимое от МО подразделение.
      В других он жалуется, что МО ему БК не поставляет.

      Так независимые или не поставляют?

      И таких проколов и нестыковок у Пригожина достаточно, чего только стоит "мандарины" пленным украинцам, которые твоих пацанов убивали.
      Но это похоже была недоработка пиарщиков Пригожина.

      Еще интересная закономерность:
      Никто не знает потерь Вагнера (что наверное правильно). Эта тема закрыта как для сми, так и для военкоров и блогеров.
      И наоборот, о потерях ВС России тут же начинают трубить вначале молчащие в первом случае военкоры и блогеры, а затем и прочее сми включая крупные.

      Как то дружно, в первом случае - полное молчание, во втором - запредельный хайп.
      Похоже управляется из одного центра.
  25. евгений родзевич
    евгений родзевич Сегодня, 14:11
    +7
    Вот так и в Чечне воевали... Жизни людей ничто по сравнению со "шкурными"(финансовыми) интересами "наших" РУКОразВОДИТЕЛЕЙ... ТВАРИ.
  26. двп
    двп Сегодня, 14:14
    +6
    В штабах куча генералов с украинскими корнями,и кто из них тихий саботажник не ясно. Сейчас вот опять офицеров из корпусов Луганской и Донецкой республик увольняют. На их место наш генштаб ставит ,,настоящих ,, офицеров.
  27. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:15
    +3
    В Генштабе ВС РФ, в Минобороны РФ, в Правительстве РФ, в Кремле почти все - предатели, пораженцы и примиренцы, мечтающие чтобы РФ как можно скорее потерпела поражение в войне на Украине.
  28. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 14:16
    0
    Может хватит рекламировать этого непронятного персонажа и его мутную струкктуру.
    Если она частная, пусть на базаре покупает.

    Лучше объяснить:
    - как ЧВК взаимодействует с МО?

    - на каких условиях использует боевую технику, переданную МО?

    - как к ЧВК относятся настоящие офицеры и генералы?

    И вопрос на засыпку:
    СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБОВАЛОСЬ КРАСНОЙ АРМИИ ДЛЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕГО ДОНБАССА И ВСЕЙ УКРАИНЫ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ФАШИСТОВ?
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 15:55
      0
      СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБОВАЛОСЬ КРАСНОЙ АРМИИ ДЛЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ВСЕГО ДОНБАССА И ВСЕЙ УКРАИНЫ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ФАШИСТОВ?
      И еще на какие потери готов был наш народ тогда.
      Сейчас мы не можем с такими же потерями брать города.
      При освобождении одной только Польши погибло около 600 000 наших бойцов.
  29. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:16
    +3
    все вязнет в военной бюрократии

    Снова здАровА! В итоге опять всё сольем... recourse
  30. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:22
    +4
    У каждой измены (вредительства) есть фио. Так говорил тов. Сталин и был прав. Если и дальше вредители будут свободно гадить, войну проиграем. Найти и обезвредить. Любой ценой.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 16:00
      0
      Найти и обезвредить.
      Найти кстати не так и просто.
      Любой ценой
      В том то и сложность, что "любой ценой" - это наше поражение.
      Условия нашей задачи: победить с как можно меньшими затратами.
      Это американские генералы могут разрабатывать самые рискованные операции - сколько украинцев погибнет им не важно.
      Мы разрабатываем операции такие при которых потери должны быть минимальны.
  31. Олег . Б.
    Олег . Б. Сегодня, 14:23
    +5
    Это людская зависть,зависть кабинетных генералов. Пример из истории - в время ВОВ в Африке 50 тыс. корпус Ромеля гонял 250тыс группировку Англичан. Однако перед этим итальянцы очень жидко обосрались перед Англичанами. И вот Союзникам стали сливать инфу о конвоях для корпуса Ромеля. Ромель стал получать только четвертую часть того , что шло морем.
    И сейчас каждый непоставленный в войска снаряд это жизнь солдата . А ЛАМПАСАМ ПЛЕВАТЬ!!! Главнокомандующий АУУУУУ !!!!! Ты где???!!!
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:23
    +4
    Евгений Пригожин: Несмотря на все усилия вопрос с поставкой боеприпасов ЧВК «Вагнер» так и не решён

    Пора отправлять ходоков к Путину и группу ликвидации к саботажникам...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:34
      0
      а вы не думаете, что перед ходаками разведут руками и посоветуют обратиться в м.о.?
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:02
        0
        Цитата: Владимир80
        а вы не думаете, что перед ходаками разведут руками и посоветуют обратиться в м.о.?

        ну это смотря кто ходоками будет, и сколько их будет...очень конечно плохой вариант, но думаю не фантастический, раз политическое поле зачистили, то возможны как говорится другие варианты...
  33. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 14:24
    +4
    Пора называть имена этих "бюрократов"! Родина должна знать "героев"! А потом расстрел.....
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:37
      +1
      Нынче расстрел заменили переводом, с повышением. feel
  34. Следков Руслан
    Следков Руслан Сегодня, 14:30
    +1
    А как это увязать с переброской сил Вагнера на запорожское и угледарское направление. Думаю на Артемовском направлении Пригожин оставит столько сил, чтоб там фронт не провалился. О наступлении там придется забыть. На запорожском и угледарском направлении до него будут доходить снаряды, хотя бы через думающих головой офицеров МО на передовой, которые с ним поделятся.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 14:31
      -1
      Странность в том что насптупление там вроде как хорошо проходит потерь больше но проходит в темпе
  35. T800-101
    T800-101 Сегодня, 14:39
    +4
    Пригожин становится политически опасным. ЧВК демонстрирует успехи, набирает популярность. А старым пердунам наверху зачем чужая популярность? А ну как их самих попрут за неэффективность на фоне чужих успехов? Сами не могут, другим не дают.
  36. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 14:43
    +1
    Похоже Пригожин закусился с кем то на самом верху, теперь его на место поставить хотят, короче начали письками мериться когда нужно дело делать, м.удаки, а люди гибнут из-за них
    1. d.zacharith
      d.zacharith Сегодня, 15:52
      -1
      Принародно недавно грозился обоссать Стрелкова, а теперь самому, получается писей по губам водят
  37. Комментарий был удален.
  38. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 14:44
    +1
    Ну если так, значит есть людишки у нас в МО которые не хотят, что бы Вагнера продвигались, не хотят победы. Это 5 колонна.
  39. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 14:52
    +1
    Что здесь комментировать, напишешь все как есть твой комментарий забанят, что было уже не раз. Пригожин становиться слишком популярен среди наших граждан и такая популярность кое кому не на руку, поэтому это еще цветочки, какими же будут ягодки, после завершения военной компании покажет только время.
    1. ort
      ort Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: yuliatreb
      . Пригожин становиться слишком популярен среди наших граждан и такая популярность кое кому не на руку

      Если граждане по всей России из любого утюга слышат Пригожина, а все остальные надели намордники и молчат ( кроме одного Гиркина) , сдаётся мне, что такая популярность как раз кое- кому на руку. Чья рука, тому и на руку Как говорят полицейские в детективах " но мы же это всё знаем только со слов потерпевшего"................Тем более , граждане у нас такие, что если им что в голову..... , то никаким каком не свернешь, ни колом не выбьешь.
  40. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:52
    0
    Сейчас вам снаряды, а как тогда проводить визит Байдена в Бахмут или Артёмовск.
    В общем.
    Читайте официальные каналы:
    Тщательная подготовка - залог успеха
    Всем. Всем результативной недели пожелало Минобороны России
  41. ort
    ort Сегодня, 15:18
    0
    Пригожин что бы ни сказал, об этом сразу узнает вся Россия. А что ему ответили - не слышит никто..... в том числе и от самого Пригожина. Который только намекает на Суровикина и и прочих и рассказывает нам, как ему указывают пальцем вверх....
    Все остальные надели намордники и молчат, а народ негодует !
    / "Палата № 6", А.П. Чехов/
  42. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:32
    +1
    Ишь ты... А говорили, мол, он с Самим дружен... неужели даже Сам ничего не решает?