Не могу решить эту проблему, несмотря на свои знакомства, связи и т.д., все вязнет в военной бюрократии

Никто ничего не знает, все кивают наверх, показывая туда пальцем, якобы все идет оттуда, намекая, что мне нужно пойти перед кем-то извиниться и повиниться и тогда бойцы ЧВК получат боеприпасы

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что вопрос с боеприпасами для подразделений компании до сих пор не решен, несмотря на все усилия предпринимаемые им. Он поблагодарил военкора Евгения Поддубного, поднявшего этот вопрос на новый, более высокий уровень.По словам Пригожина, на сегодняшний день проблема с поставками боеприпасов до сих пор не решена, несмотря на все попытки ее решить. Причем снаряды на складах есть и достаточном количестве, российская промышленность выпускает очень большой объем боеприпасов, сумев наладить их производство. Просто они не доходят до подразделений ЧВК.- заявил куратор "Оркестра".Сейчас боевые генералы и простые офицеры на фронте выделяют какое-то количество боеприпасов из собственных запасов, иногда идя на нарушения, но это не выход, этого не хватает для ведения боевых действий. Непонятно, кто придумал некие лимиты и ограничения, якобы действующие в отношении ЧВК, и процедуры, по которым необходимо эти снаряды получать. Заявки пишутся каждый день, подаются согласно регламенту, а потом они просто исчезают в недрах военного ведомства.- заявил Пригожин добавив, что при Суровикине у ЧВК проблем со снарядами не было, а сегодня кто-то сидит в больших кабинетах, гнет пальцы и решает, выдать боеприпасы или нет. А в это время на фронте без снарядов погибают пацаны, которые также защищают Родину, просто в составе другого подразделения.